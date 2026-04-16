غارة جديدة على جسر قاسمية

أقدم الجيش اللبناني على إجلاء موقع في منطقة القسمية قبل أن يقصف إسرائيلي آخر الجسر الساحلي المحلي يوم الخميس 16 نيسان/أبريل. وحدث هذا الإضراب على محور تضررت عدة مرات منذ منتصف آذار/مارس، وقدم في الأيام الأخيرة آخر معبر رئيسي يربط منطقة صور ببقية البلد. At the time of writing, the information available converges on a central point: it is a new bombardment of the Qasmiya bridge, not a mere reminder of an earlier strike.

وقد تم الآن إثبات الحقيقة الرئيسية. وفي يوم الخميس، ذكر مسؤول أمن لبناني كبير أن ضربة إسرائيلية قد قطعت الجسر الأخير الذي يربط جنوب لبنان ببقية الأراضي وأن المبنى قد " اخترق " إلى نقطة ترك " لا إمكانية " للإصلاح الفوري. وفي الوقت نفسه، أشارت تقارير سابقة إلى إجلاء المركز العسكري اللبناني في المنطقة بعد تهديد بالقصف. التحذير، إغلاق الممر والطباعة هي التسلسل الزمني المُبلغ عنه حول هذا الملف.

جسر قاسمية ليس هيكل ثانوي وتقوم المنظمة، التي تقع في المحور الساحلي شمال صور، بدور مباشر في حركة المرور بين جنوب البلد، صيدا وبيروت. وتهيئ ظروفها للحركات المدنية، وطرق الإغاثة، والإمدادات، وقدرة السكان على الوصول إلى مقاطعة صور أو مغادرة هذه المنطقة. وقد كان ذلك منذ عدة أسابيع من أكثر النقاط حساسية في شبكة الطرق في جنوب لبنان.

إن حدث 16 نيسان/أبريل هو جزء من تسلسل أوسع. ولكن من الناحية الصحفية، يجب التمييز بين الخطوات. وقد تم بالفعل استهداف جسر قاسمية في 22 آذار/مارس. He was then again hit on 8 April, which restricted access to the Tyre area. وفي غضون ذلك، أعيدت جزئيا وعمليا إلى الخدمة لبعض القوافل. ومن ثم، فإن الإضراب يوم الخميس هو حلقة جديدة: بعد وقوع الضرر الأول، ثم العودة إلى التداول، وإعادة القصف.

ما نعرفه عن تفجير يوم الخميس

العنصر الأول المؤكد هو الهجوم الإسرائيلي الجديد على جسر القسمية يوم الخميس 16 نيسان/أبريل. According to a senior Lebanese security official, the last bridge linking southern Lebanon to the rest of the country was severed and rendered irreparable immediately. المصطلح الذي استخدمه هذا المصدر واضح « الجسر قد تم تخطيه » ولم تقدم حتى الآن أي إشارة عامة على جدول زمني محدد لإعادة فتح باب المقطع المؤقت أو على إمكانية مروره.

والعنصر الثاني هو التسلسل السابق حول الوجود العسكري اللبناني. وأفادت تقارير سابقة عن إجلاء مخفر الجيش اللبناني في المنطقة بعد تهديد بالقصف. وتوضح هذه النقطة ظهور الساعات قبل الهجوم. وأشار إلى أن المنطقة قد حددت كهدف محتمل قبل التأثير. وهو يوضح أيضاً سبب تركيز الاهتمام فوراً على حالة الجسر واستمرار حركة المرور.

ويتعلق العنصر الثالث بطبيعة العمل. ومنذ تدمير عدة جسور أخرى على نهر الليطاني، وصفت المنظمات الإنسانية والعديد من وسائط الإعلام الدولية القاسمية بأنها آخر وصلة طريق رئيسية تستخدم لربط صور ببقية البلد. وعندما تضرب نقطة العبور هذه، يضعف الوصول إلى الجنوب.

At this stage, no human results specific to this strike on the bridge were published in the main sources consulted. ولذلك فإن جوهر المعلومات يركز على الهياكل الأساسية، وقطع حركة المرور، وخطر زيادة عزل المنطقة الواقعة جنوب ليتاني. وهنا تلتقي الوكالات والوكالات الإنسانية لعدة أيام.

الجسر استهدف عدة مرات

ولكي يعكس هذا الإضراب الجديد دون لبس، يجب إعادة النظر في السوابق الموضوعة. وفي 22 آذار/مارس، ضربت إسرائيل بالفعل جسرا رئيسيا في جنوب لبنان بعد أن أمرت جيشها بتدمير جميع المعابر على نهر الليطاني. وكان الجسر الذي ضرب ذلك اليوم على الطريق الساحلي السريع قرب صور، وهو أحد الطرق الرئيسية التي تربط جنوب لبنان بوسط البلد. نفس التسلسل كان مطولاً بضربة ثانية على السطح تلك الليلة

وهذه سابقة 22 آذار/مارس هامة لسببين. أولا، يبين التقرير أن منطقة قاسمية قد أدرجت بالفعل في قائمة الهياكل الأساسية المهددة مباشرة. وأكد بعد ذلك أن الجيش الإسرائيلي قد اتجه علنا نحو استهداف جسور الليطاني باسم أهدافه العسكرية ضد حزب الله. ومنذ ذلك الحين، أصبح جسر قاسمية هدفا متكررا في الحملة ضد الطرق الجنوبية.

ثم وصل التسلسل إلى نقطة تحول جديدة في 8 نيسان/أبريل. وأفادت تقارير الأمم المتحدة عن آخر المستجدات في المجال الإنساني أن الوصول إلى مناطق كبيرة من جنوب لبنان قد توقف بعد تفجير جسر قسمية في مقاطعة صور. وفي جلسة إحاطة عقدت في جنيف في 10 نيسان/أبريل، أضاف مسؤولو الأمم المتحدة أن تدمير الجسر جعل الوصول إلى صور أكثر تقييدا وجعل السفر بين شمال لبنان وجنوبه صعبا للغاية.

وبالتالي، فإن القصف الجديد في 16 نيسان/أبريل لم يقع على هيكل سليم. It affects an already weakened infrastructure, partly already repaired, already considered vital, and already integrated into the debate on access to the south of the country. وهذا التسلسل الزمني مهم لتجنب الارتباك بين آذار/مارس وأوائل نيسان/أبريل، وقد أبلغ الهجوم هذا الخميس.

إعادة فتح جسر قاسمية قبل الإضراب الجديد

وبين الضربات السابقة والضربات التي وقعت في 16 نيسان/أبريل، وجد جسر القاسمية استخداما عمليا. وفي 10 نيسان/أبريل، أشار برنامج الأغذية العالمي، عن طريق مديره في لبنان، إلى أن الجسر الذي كان قد ضرب من قبل قد عاد إلى العمل، رغم أن التشريد ما زال صعبا. وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن 10 قوافل قد وصلت إلى الجنوب لتقديم المساعدة الإنسانية إلى ما يقدر بنحو 000 50 إلى 000 150 شخص في ذلك الجزء من البلد.

هذه النقطة مهمة في قراءة الحدث يوم الخميس. الجسر لم يكن محور نظري لقد استعاد وظيفة فعالة لقد كان المتمردون يقترضون وظلت الحركة معقدة، ولكن المرور كان موجودا مرة أخرى. وهذا يعني أن القصف الذي وقع في 16 نيسان/أبريل لم يضرب جسرا كان قد تضرّر بالفعل: فقد أوقف محورا بدأ يعمل مرة أخرى.

كما حدثت عودة الجسر إلى الخدمة في سياق التوتر الشديد في الإمدادات. وفي 10 نيسان/أبريل أيضا، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن لبنان يمر بأزمة أمنية غذائية تتعلق بالقتال وارتفاع الأسعار والصعوبات في النقل البحري. ولاحظت الوكالة أن سعر الخضراوات قد ارتفع بأكثر من 20 في المائة منذ 2 آذار/مارس، وأن سعر الخبز قد ارتفع بنسبة 17 في المائة، وأن أكثر من 80 في المائة من الأسواق لم تعد تعمل في الجنوب. وفي هذا السياق، كان لكل طريق أعيد فتحه أهمية فورية.

ولذلك فإن الإضراب الجديد على قاسمية له نطاق ملموس جدا. وهو يتدخل على مقطع أعيد حسابه قبل بضعة أيام ويستخدم للمساعدة. It may further complicate trips to Tyre and areas further south. كما أنها تشكك في تدابير العمل أو الالتفاف التي مكنت من الاستئناف الجزئي لحركة المرور.

المراجع المزمنة

22 March: first documented strike on the Qasmiya bridge and second raid that night.

8 نيسان/أبريل: تفجير جديد للجسر، مع زيادة تقييد الوصول إلى الجنوب.

10 نيسان/أبريل: أفاد برنامج الأغذية العالمي بأن الجسر قد عاد إلى مساره الصحيح.

16 April: new Israeli strike, presented as having severed the last major road link south.

إجلاء المركز اللبناني قبل الإضراب

ومن أكثر النقاط حساسية في تسلسل اليوم إجلاء مركز الجيش اللبناني في المنطقة قبل التفجير. وعلى هذا الأساس، يجب التمييز بين الوقائع المثبتة والمعلومات التي لا تزال غير كاملة. والموثق هو أن الجيش اللبناني أعلن بالفعل في 22 آذار/مارس أنه بدأ في إجلاء مواقعه في منطقة القسمية، بالقرب من الطريق الساحلي ومحور برج رحمة، في أعقاب التهديدات الإسرائيلية ضد الطريق الساحلي السريع في القاسمية. وتسجل وكالة الإعلام الوطنية هذه السابقة الرسمية.

وتشكل المعلومات التي تبث يوم الخميس بشأن إجلاء الوظيفة قبل الإضراب الجديد جزءا من هذا المنطق المتمثل في الإنذار ثم الانسحاب الوقائي. وفوق كل شيء، يظهرون أن الجسر ظل تحت تهديد مباشر حتى الساعات الأخيرة. ولا يعني انسحاب الجيش وحده أن الجسر سيضرب بالضرورة في الدقائق التالية. ومن ناحية أخرى، تؤكد أن إنذاراً يعتبر خطيراً قد سبق الهجوم.

ومن وجهة النظر الصحفية البحتة، يجب صياغة هذه النقطة بدقة. It can be said that an eviction of the military post in the area was reported prior to the strike. It can also be said that this pattern had already existed in previous threats against Qasmiya. غير أنه لا يوجد في هذا الوقت ما يفصل علناً المحتوى الدقيق للإنذار الذي تلقاه يوم الخميس أو القناة التي أُحيلت من خلالها.

ويسلط هذا الإجلاء الضوء أيضا على الأهمية التشغيلية للقطاع. وإذا احتفظ الجيش اللبناني بموقع قريب، كان ذلك لأن الموقع لا يزال مركزيا لإدارة حركة المرور والتدفقات. وبمجرد تهديد الجسر، يصبح إغلاق الطرق مسألة أمنية فورية. وتوقفت الحركات، وتحكم الدخول، ثم يستقر عدم اليقين على حالة المرور بعد الإضراب.

لماذا يحسب قاسميا لتيري وجنوب

ويركِّز جسر القاسمية جزءا من مسألة اللوجستيات الحالية في جنوب لبنان. It links the region of Tyre to the rest of the country via the coastal axis. وعندما يتم قطعها، يصبح الوصول إلى المدينة وإلى المناطق الواقعة جنوبا أكثر تعقيدا، أو أطول أو حتى مستحيلا تبعا لحالة الطرق البديلة. وهذا ما لاحظته الأمم المتحدة بالفعل بعد إضراب 8 نيسان/أبريل.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة الإنساني، في تحديث نشر بعد الإضراب، بأن الوصول إلى أجزاء كبيرة من الجنوب قد توقف بعد تفجير جسر القسمية. ثم ذكرت الإحاطة التي قدمتها الأمم المتحدة في جنيف في 10 نيسان/أبريل أن الوصول إلى صور من صيدا كان أكثر تقييدا، وأن التحركات بين شمال لبنان وجنوبه أصبحت أكثر صعوبة.

ففي بلد تشردت فيه الحرب بالفعل أكثر من مليون شخص منذ 2 آذار/مارس، تتجاوز عواقب كسر الجسر حركة المرور المحلية بكثير. ويعتمد السكان الذين يرغبون في المغادرة أو العودة على الفأس المفتوحة. وتساعد أيضاً سيارات الإسعاف والإنقاذ والقوافل. وعندما يضرب الجسر الرئيسي مرارا، يصبح المرور غير مؤكد من يوم لآخر.

The case of Tyre is particularly sensitive. The city welcomed displaced persons, wounded, rescue workers and support structures. ولذلك فإن صلتها ببقية البلد هي موضوع عملي وعسكري. إن التدمير المتكرر أو تحييد جسر القاسمية يثقل كاهل المنظمة بأكملها.

A broader campaign against the Litani bridges

ولا يمكن فهم القصف الجديد يوم الخميس دون الإشارة إلى الخط الذي تتبعه إسرائيل منذ آذار/مارس ضد جسور الليطاني وعبوره. وفي 13 آذار/مارس، كانت هناك تقارير متسقة بالفعل عن تدمير جسر في جنوب لبنان وتهديدات جديدة للبنية التحتية للبلد. وفي 22 آذار/مارس، تم عبور مسار جديد بأمر من الجيش الإسرائيلي بتدمير جميع الجسور الواقعة على الليطاني، وفقا لما ذكرته إسرائيل، المستخدمة في الأنشطة المتصلة بهزبولة.

وقد ربط المسؤولون الإسرائيليون هذه السياسة صراحة بهدف وقف حركة الرجال والأسلحة إلى الجنوب. وبعد ذلك أمر وزير الدفاع الإسرائيلي بتدمير جميع الجسور على الليطاني التي استخدمت، وفقاً لإسرائيل، لـ " نشاط إرهابي " ، من أجل منع مقاتلي حزب الله والأسلحة من الانتقال إلى الجنوب.

ومنذ ذلك الحين، حذرت عدة منظمات دولية من أن تدمير هذه الهياكل الأساسية قد زاد كثيرا من المخاطر الإنسانية. On 10 April, Human Rights Watch reported that strikes on bridges limited access to the south and increased the flow of aid, food and care. وفي اليوم نفسه، وصف برنامج الأغذية العالمي بالفعل انهيار النشاط السوقي في الجنوب وارتفاع ضغط الأسعار.

ولذلك، يجب أن يُعامل الإضراب الذي وقع في 16 نيسان/أبريل على أنه تطور جديد في استراتيجية أطلقت بالفعل ضد معابر ليتاني الرئيسية. ولم تكن جسر قاسمية المشروع الوحيد منذ آذار/مارس. غير أن عرضه في الأيام الأخيرة باعتباره آخر وصلة طريق رئيسية لا تزال عملية مع منطقة صور يعطيه وزنا خاصا في التسلسل الحالي.

والتغير الأول، إذا تأكد بمرور الوقت، يتعلق بحركة المرور. وذكر ضابط الأمن في المعلومات المتاحة أنه تم قطع الجسر وأنه لا يمكن إجراء إصلاحات فورية. If this condition is maintained, access to the region of Tyre by this axis will again be interrupted or will depend on even more fragile alternative routes.

ويتعلق التغيير الثاني بالمعونة الإنسانية. وفي 10 نيسان/أبريل، أوضح برنامج الأغذية العالمي أن قاسمية تعمل وأن القوافل تمكنت من الوصول إلى الجنوب. والضربة الجديدة تحد مباشرة من هذا التحسن الذي حدث مؤخرا. ولذلك من المرجح أن تزداد الصعوبات التي تصفها الوكالات في الأيام القليلة المقبلة، ما لم يتحقق الانتعاش السريع لمرور أو إنشاء طريق بديل مستقر.

التغيير الثالث هو التسلسل الزمني. لقد أصيب الجسر بالفعل وقد أعيد فتحه. لقد قصف مجدداً وتتفادى هذه النقطة الخلط بين الضرر الذي لوحظ في بداية الشهر والأحداث الحالية التي وقعت في 16 نيسان/أبريل. وهكذا يدخل ملف قاسمية مرحلة جديدة، وهي مرحلة من المحور المعاد إنشاؤه، ثم يضرب مرة أخرى.

The immediate follow-up will focus on three simple questions: the exact state of the bridge after the strike, the possibility of emergency traffic, and the impact on access to Tyre and south of the Litani. وفي هذا الوقت، لا تزال الحقيقة الرئيسية هي أن جسر القاسمية، الذي أعيد فتحه قبل بضعة أيام للسماح بالحركات المدنية والإنسانية مرة أخرى، قد قصف مرة أخرى يوم الخميس 16 نيسان/أبريل.