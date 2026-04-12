استغرقت ستة عشر عاماً، وارتداء ودموع اقتصاديين، ومنافس موثوق، وسجل المشاركة في إسقاط فيكتور أوربان. ولكن نطاق الانتخابات الهنغارية يتجاوز بودابست بكثير. بفقدان السلطة ضد (بيتر ماجيار) وحزب (تيسا) لم يعان (أوربان) من هزيمة قومية فحسب وأقام انتكاسة سياسية للكتلة الصغيرة التي جعلت هنغاريا معرضا: المخيم الترامبي، والشبكات الأوروبية غير الليبرالية، وفي الخلفية، موسكو. وسيستمر صقل النتيجة المحددة، ولكن الديناميات واضحة بالفعل: فقد نظام أوربان، على الرغم من التعزيزات من أماكن أخرى.

The partial results published in the night gave Tisza largely in front of Fidesz, with a participation of 77.8%, a new level in post-communist Hungary. فيكتور أوربان نفسه اعترف بهزيمة مؤلمة وهنأ خصومه بعد 16 سنة من الطاقة شبه المتقطعة، هذه الحقيقة البسيطة كافية لقياس الزلزال. لقد أعطى (أوربان) أخيراً انطباعاً بأنه لم يعد يحكم (هنغاريا) فقط لكنه كان ينتمي إليه قليلاً وأشار الناخبون إلى أن النظام يمكن أن يغلق الكثير من الأشياء، باستثناء اللبس والدموع.

بودابست يتوقف عن كونه لغز بروكسل المفضل

وفي بروكسل، لن يتغاضى أحد عن صعوبة فترة ما بعد الحرب. ولكن من الواضح أن هذه الهزيمة ستُقرأ كإغاثة استراتيجية. لسنوات، (بودابست) كانت نقطة حجب عن أوكرانيا، العقوبات، سيادة القانون، وبشكل أعم، قدرة الاتحاد على التحدث بصوت واحد. وقد نجح أوربان في جعل هنغاريا، وهي بلد متوسط الحجم، أقلية من الإزعاج الدائم في إطار المشروع الأوروبي. سقوطه لا يحل كل شيء، لكنه يزيل من الاتحاد واحد من أكثر المنشقين الداخليين باستمرار.

ربما الأكثر رمزية في هذه الحالة هو أن بيتر ماجيار لم يفوز بتقديم نفسه مرشحاً تحت الأرض، مُشكلاً لإرضاء بروكسل. وتحدث رجل سيرال سابق عن الفساد، والخدمات العامة، وسيادة القانون، وكذلك عن الكرامة والكفاءة على الصعيد الوطني. هذا بالضبط ما يجعل هزيمة (أوربان) أقوى لا يمكنه حتى أن يشرح أنه تعرض للضرب من قبل تحالف بسيط ضد الهنغارية He was beaten by a Hungarian from his own political world, who first understood that a country can getted of being ruled as a besieged fortress.

الإغاثة الأمريكية كانت عديمة الفائدة

It is also worth noting an episode that the friends of Orban would already prefer to put in the closet. قبل بضعة أيام من التصويت، ذهب جي دي فانس إلى بودابست لمساعدته علنا. واتهم نائب رئيس الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي بالتدخل في الانتخابات الهنغارية ودعا الناخبين إلى إعادة تنشيط أوربان. وخلال تجمع، تدخل (دونالد ترامب) بنفسه عبر الهاتف لتقديم دعمه. كان مشهداً نادراً نوعاً ما: جاء البيت الأبيض على الأرض تقريباً لإنقاذ حليفه الأوروبي المفضل. الرسالة كانت واضحة هنغاريا لم تكن مجرد شريك كانت قطعة إيديولوجية من نظام الترامبي

وهذا بالضبط ما يجعل النتيجة مذلة لهذا المخيم على الرغم من زيارة فانس، على الرغم من مباركة ترامب، على الرغم من الخطابة حول السيادة الهنغارية يُزعم أنها مهددة من قبل بروكسل، أوربان ضائع. The scene was almost perfect in its irony: Washington version Trump explained to Hungarians that it was necessary to vote against foreign interference, while ingesting himself in the most visible way possible. وقد ثبت وجود اتساق أقوى. ومن الواضح أن الناخبين لم يعجبوا كما كانوا يأملون.

The Russian perfume of the campaign also hovered over the election

والزاوية الميتة الأخرى التي من غير المعقول تجاهلها هي الشك في التدخل الروسي. ويجب أن نبقى دقيقين: ففي هذه المرحلة، لا توجد وقائع مثبتة قضائيا من نهاية المطاف، بل هي ادعاءات جدية بما فيه الكفاية لإثارة إنذار سياسي أوروبي. طلبت عدة شركات من اللجنة أن تنظر على وجه السرعة في دور روسي محتمل في الحملة الهنغارية بعد تقارير صحفية عن عملية تجريبية منذ دخول (سيرغي كيرينكو) بمساعدة أكثر مباشرة إلى المخيم الأوربي. This sequence does not allow free statements, but it also prohibits naivety.

ويضاف إلى ذلك عنصر أكثر توثيقا بكثير: فالبحث الذي نُشر قبل الانتخابات أظهر حملات منسقة على برقية تضغط على روايات مناصرة لأوربان، تغذيها وتزيدها المصادر الروسية أو المنتسبة إلى روسيا. The mechanism described is traditional: one injects a narrative into peripheral channels, then one lets it contaminate the wider public debate. ومن ثم فإن الرواية ليست أن روسيا مهتمة بهنغاريا في أوربان. الشيء الجديد هو أنه على الرغم من هذا النظام الإيكولوجي المضاف، أوربان لا يزال فقد. موسكو لم تنقذ أفضل شريك لها في الاتحاد.

لماذا أوربان انتهى به الأمر

الجواب أقل دراماً من اللبس والدموع الاقتصاد الهنغاري تباطأ، تكلفة المعيشة وزن، الفساد أصبح موضوعاً مركزياً، وقصّة (أوربان) توقفت عن الإمتصاص وكان نظامه هائلاً طالما بدا مستقراً وفائزاً وبدون بديل موثوق به. بيتر ماجيار) كسر هذا المثلث) بتركه فيديس، ثم بناء تيزا بسرعة عالية، عرض الخروج لكل من المعارضين التاريخيين والناخبين المحافظين تعبوا من السلطة. وكثيراً ما يكون الأمر كذلك أن الأنظمة الطويلة تنتهي: ليس في ظل صدمة الثورة، ولكن في الوقت الذي ينتهي فيه البديل أخيراً من التصور.

يجب علينا أيضاً أن نحذر من قصة الخيال (أوربان) فقد الإنتخابات، وليس البصمة التي تركها على الولاية الهنغارية. ولا تزال وسائط الإعلام والمؤسسات والمراجع الإدارية وجزء من الهيكل السياسي تشكل علامتها. حتى مع غالبية كبيرة، بيتر ماجيار لن يحكم على صفحة فارغة. وهذا هو السبب في أن المعنى الحقيقي للانتخاب أقل من المعنى الحقيقي للتنقية الفورية من الانقطاع السياسي الواضح: فقد أظهرت هنغاريا أنها لا تزال قادرة على تغيير مسارها في صندوق الاقتراع، على الرغم من وجود تضاريس متفاوتة جدا. وفي « أوروبا » اليوم ليس شيئاً

النتيجة الحقيقية للمساء

العنوان لديه شيء مسخر قليلاً لكنه يلخص جيداً الآن نعم، إن الاتحاد الأوروبي نقطة سياسية واضحة. نعم، فيكتور أوربان لديه هزيمة تاريخية. نعم، المخيم الترامبي يفقد رمزاً، و (موسكو) تخسر إعادة شحن ملائمة في قلب أوروبا. وهذا لا يعني أن الليبرالية تختفي، ولا أن القارة ستتكلم فجأة بصوت واحد. وهذا يعني شيئا أبسط وأهم: فكرة أن أوربان قد أصبحت غير قابلة للانهيار تحطمت للتو على ورقة اقتراع. ولكل من استثمر في أبديته، لا بد أن الليلة كان لها ذوق مر.