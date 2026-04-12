فشل إسلام أباد: دخل لبنان واشنطن بدون خرائط، تحت الضغط، مواجها نسبة متحيزة بالفعل من السلطة

The departure of JD Vance from Islamabad without agreement closed the sequence of de-escalation that seemed to open between Washington and Tehran. وعلى أرض الواقع، لا يزال القتال مستمرا في جنوب لبنان، ولا تزال الغموض قائما على النطاق الحقيقي للهدنة الجزئية حول بيروت، وأدت الضربات ضد النبطية إلى زيادة تفاقم الإشارة السياسية. In this context, Pakistan’s failure does not relieve Lebanon: on the contrary, it shifts pressure to Washington, where Beirut may be called upon to negotiate without any real leverage, against an Israel that retains the military and political initiative.

The departure of JD Vance from Islamabad without a clear result is not just a diplomatic setback. وهو يمثل فشلا مؤقتا على الأقل في تسلسل يؤدي إلى تحقيق حد أدنى من الاستقرار الإقليمي. ولا يمكن قراءة هذا الفشل في عزلة. وهو يتدخل حتى مع التناقضات العسكرية التي تراكمت: مرور المباني الأمريكية عبر مضيق أورموز، ومواصلة القتال في جنوب لبنان، وصيانة الضغط الإسرائيلي القوي على الأرض، على الرغم من فكرة وجود شكل من أشكال الهدنة الجزئية حول بيروت. هل بيروت مهتمة ككل، أم قطاعات معينة فقط؟ وهل تتناسب الضواحي الجنوبية مع هذا المنطق من ضبط النفس؟ وليس في هذه المرحلة ما يجعل من الممكن النظر في أن رفع التصعيد كان واضحا ومتماسكا ومفترضا تماما.

حتى العكس هو الذي يهيمن كل شيء يعطي الشعور بالتسلسل المخرب أو على الأقل جعله غير قابل للاستمرار سياسياً فبينما كان من المفترض أن تعمل القناة الباكستانية على تهدئة الأحداث العسكرية ما زالت تبعث برسالة مخالفة. لذا السؤال ليس فقط لماذا فشل إسلام أباد It is to understand to whom this failure benefits, and in what formation it now returns Lebanon.

والنقطة الرئيسية هي أن لبنان سيجد نفسه أكثر عرضة بعد فشل إسلام أباد مما كان عليه من قبل. وطالما ظلت قناة إيران والولايات المتحدة مفتوحة، بل وهشة، كانت هناك إمكانية واحدة على الأقل للاحتجاج بأن العنصر اللبناني لا يمكن فصله عن التحلل الإقليمي. هذا الخط، (تيران) كان يملكه وتألفت من القول إن وقف إطلاق النار الذي يتجاهل لبنان هو وقف لإطلاق النار لا يمكن تحمله من الناحية السياسية ويتسم بالتحيز الاستراتيجي. ولكن إذا فشل إسلام أباد، فإن النقاش ينتقل إلى واشنطن، ولكن في ظل ظروف غير مواتية بكثير بالنسبة لبيروت.

لماذا؟ لأن الضغط، في هذه الحالة، لن ينطبق على إسرائيل. وسيمر على لبنان. وهي الآن آلية كلاسيكية: عندما تغلق عملية دبلوماسية إقليمية، فإن أضعف الصلة مطلوبة لإنتاج تنازلات لإنقاذ ما يمكن أن يكون. وفي التشكيلة الحالية، الرابط الضعيف هو بيروت.

ولا بد من توضيح أن لبنان لا يملك تقريبا خريطة مستقلة للتفاوض. وقد تم بالفعل تنفيذ عدة إجراءات لطمأنة أو تلبية بعض المتطلبات الخارجية. وكانت مسألة نزع سلاح حزب الله مسألة مبدأ في مجلس الوزراء. وأرسلت أيضا إشارات دبلوماسية إلى طهران. لكن لا أحد من هذه الأعمال يغير توازن القوى وفوق كل شيء، يظهرون إرادة لبنانية لتجنب العزلة الكاملة، دون خلق مشعل حقيقي ضد إسرائيل.

هذه هي المشكلة ويمكن للدولة اللبنانية أن تضاعف علامات حسن النية، وليس لديها القدرة العسكرية على إجبار إسرائيل، ولا الوسائل السياسية والتشغيلية لفرض نزع سلاح حزب الله وحده بسرعة. ويمكنها أن تضع مبادئ، ولكنها لا تحولها فورا إلى هيكل استراتيجي ذي مصداقية. وبعبارة أخرى، يمكنها الدخول في مفاوضات، ولكن دون أن تكون قادرة على التفاوض على قدم المساواة.

وفي مواجهة ذلك، تصل إسرائيل إلى موقف أقوى لا نهاية له. ليس فقط لأنه يحتفظ بالمبادرة العسكرية، ولكن أيضا لأن بعض أهدافه تذهب بعيدا عن مجرد أمن الحدود الشمالية. وفي القراءة الأكثر إزعاجاً للتسلسل، لم يعد الأمر يتعلق بسحب حزب الله أو الحد من التهديد. كما أنها مسألة إحداث تحول دائم في الأراضي في جنوب لبنان: المنطقة العازلة، والتدمير المطول، ومنع العودة الطبيعية للشعب، بل وحتى في أبسط صور النقاش الإسرائيلي، والتوقعات إلى الليطاني. وبالإضافة إلى ذلك، هناك طموحات أخرى أثيرت على نطاق أوسع ولكنها تثير قلقا مماثلا: التشكيك في البارامترات المكتسبة، والضغط على ترسيم الحدود البحرية، وإدراج موارد الطاقة اللبنانية في منطق توازن القوى الذي أعيد تحديده.

لهذا التكوين الحالي سيء جداً ويصل لبنان إلى واشنطن دون خرائط كبيرة، في حين تحتفظ إسرائيل بالقوة والوقت والميزة السياسية للذين يفرضون جدول الأعمال. وحتى استمرار الإضرابات في الأيام القليلة الماضية يعطي لمحة عامة. The case of Nabatiyah is particularly significant. When a strike hits the large serail and affects personnel related to general safety, state security or other local public bodies, it is no longer possible to speak of a war against an armed organisation. كما تتأثر هياكل الدولة اللبنانية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة. والرسالة واضحة: إن إسرائيل تتكلم عن المفاوضات، ولكن في الوقت نفسه تواصل تدهور مؤسسات البلد التي يفترض أن تتكلم معها.

وهذا التناقض يغذي الاشتباه بسوء نية إسرائيلية. من جهة، هناك حديث عن المحادثات وهدنة محتملة ومن جهة أخرى، يجري الإبقاء على العمليات التي تفرغ هذه الهدنة من نطاقها الحقيقي وتُذكِّر بيروت بأن المناقشة ستكون مرهقة. ومن الناحية العملية، يُعد هذا الأمر تحويل المفاوضات إلى تمديد لنسبة القوة العسكرية.

ويزيد فشل إسلام أباد من تفاقم هذا الاختلال. وطالما كانت القناة الباكستانية موجودة، كان على إسرائيل أن تعالج قيدا غير مباشر: فالخطر الذي يمثله استمرار الحرب في لبنان كعنصر يزيل تسلسلا أوسع نطاقا لإلغاء التصعيد. وقد حد هذا الخطر جزئيا من هامشه السردي. إن انهار (إسلام أباد)، فهذا يضعف. وبعد ذلك يمكن لواشنطن أن تصبح مكان منطق آخر: لم تعد مناقشة عالمية بشأن الترضية، بل ضغطاً موجهاً على لبنان لتقديم ضمانات بأنه ليس لديه حقاً الوسائل اللازمة لإنتاجه. الجزء الأصعب منه هنا ولا يذهب لبنان إلى واشنطن للتفاوض من موقع قوة. يذهب هناك ليحاول تجنب الأسوأ إنه ليس نفس الشيء وهي ليست عملية يجتمع فيها طرفان بتنازلات متبادلة محددة بالفعل وضمانات متوازنة. ومن المشهد الذي يُرجَّح أن يُدعى فيه بيروت إلى التصديق على إطار محدد في أماكن أخرى، مع مطالب فورية من جانب وعود غامضة من جانب آخر.

وفي هذه الظروف، لا يقتصر السؤال على ما إذا كانت المحادثات ستُجرى، أو ما إذا كانت ستؤدي إلى انخفاض نسبي في العنف. والسؤال الحقيقي هو ما يمكن للبنان أن ينقذه في مفاوضات لا يدخل فيها مع مهر عسكري، مع منحدر دبلوماسي مستقل، أو مع قوة حجب حقيقية. والجواب في هذه المرحلة وحشي: قليلا جدا.

ومن ثم فإن فشل إسلام أباد لا يفتح تسلسلا أفضل للبنان. إنه يفتح تسلسلاً أصعب A sequence where Lebanese weakness is likely to be less corrected than exploited. تسلسل حيث الدبلوماسية لا تعلق الحرب حقا، بل تعيد تنظيمها. A sequence, finally, where Beirut may be pushed to discuss not to restore a balance, but to endorse its absence.