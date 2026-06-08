فقد الحرب في لبنان: انفجر مشروع القانون إلى 20 بليون دولار

إعادة بناء بعيدة المنال

ويدخل لبنان مرحلة لم تعد فيها الحرب تقاس فقط بالضربات والتشريد والتدمير الواضح. وهي تقاس الآن بمليارات الدولارات، والسكن غير المأهول، والهياكل الأساسية لإعادة الإعمار، والقطاعات الإنتاجية الضعيفة. Theفقد الحرب في لبنانوسيتجاوز ذلك بالفعل 20 بليون دولار منذ عام 2024 ويمكن أن يصل إلى 25 بليون دولار إذا استمرت الأعمال القتالية. هذا الرقم ليس فقط فاتورة مستقبلية. وهو يصف البلد الذي توجد فيه بالفعل قدرات اقتصادية ومالية واجتماعية.

وهذه البيانات أشد وطأة، حيث أن لبنان لم يستعيد قاعدته المالية منذ انهيار عام 2019. ولا تزال الدولة في حالة عجز. الديون ليست إعادة هيكلة. The banking sector is not sanitized. ولا تزال الإيداعات مغلقة أو مبتورة. وتعمل الخدمات العامة بالوسائل المخفضة. وفي هذا السياق، فإن التعمير ليس مشروعا تقليديا لما بعد الحرب. وهي تصل إلى دولة ليس لها هامش في الميزانية، ولا وصول عادي إلى الأسواق، ولا برنامج كامل مع صندوق النقد الدولي.

ولا تقتصر الأضرار على المباني المدمرة. وهي تؤثر على الاستهلاك والاستثمار والتجارة والسياحة والزراعة والصحة والتعليم والإيرادات الحكومية. وأفيد بأن أكثر من 000 61 مسكن قد تضررت كليا أو جزئيا بين آذار/مارس وأوائل أيار/مايو 2026. إن جنوب لبنان، الذي يمثل نحو ربع النشاط الاقتصادي الوطني، مساهم رئيسي في الصدمة. ومن ثم يصبح السؤال الرئيسي بسيطا: كيف يمكننا تمويل إعادة بناء بلد خرب بالفعل قبل انتهاء الحرب؟?

أرقام الفواتير الوطنية

المؤشر التقديرات أو البيانات الخسائر المباشرة وغير المباشرة منذ عام 2024 أكثر من 20 بليون دولار الخسائر المحتملة إذا استمر النزاع حوالي 25 بليون دولار الإسكان كليا أو جزئيا أكثر من 000 61 فترة تقييم الإسكان آذار/مارس – أيار/مايو 2026 احتلال جنوب لبنان للنشاط الوطني حوالي ربع الزراعة والبناء والصناعة 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 التعليم والصحة 19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 معونة سريعة نوقشت مع صندوق النقد الدولي ما يصل إلى بليون دولار ميزانية التشييد حوالي 8.5 مليون دولار

خسائر الحرب في لبنان: خارج الخراب

ويجب قراءة فاتورة الـ 20 إلى 25 بليون دولار بحذر، ولكنها تعطي قدرا كبيرا. وهو يقلل من الخسائر المباشرة، مثل المنازل المدمرة، والطرق، والشبكات والمعدات، والخسائر غير المباشرة، مثل الإيرادات غير المجمعة، وإلغاء الاستثمارات، وقطع النشاط التجاري، وفقدان المواسم السياحية. ولا يمكن فصل هذين البعدين. المنزل المدمر هو فقدان الممتلكات ولكنها أيضا رحلة عائلية، ونفقة لإعادة الإسكان، وفقدان التعليم، ووقف النشاط، وضغوط إضافية على المناطق المضيفة.

الإسكان هو أول صدمة واضحة. فأكثر من 000 61 وحدة متضررة تعني عشرات الآلاف من الأسر المعيشية التي تواجه أعمالاً أو نقلاً مؤقتاً أو فقداناً دائماً للثروة. وفي بلد دمرت فيه الأزمة المالية إلى حد كبير المدخرات المصرفية، لا يمكن للعديد من الأسر إعادة بناء هذه المدخرات بوسائلها الخاصة. ونادرا ما يغطي التأمين هذا الضرر في ظل ظروف كافية. ويمكن للمعونة الخاصة والمجتمعية أن تملأ بعض حالات الطوارئ، ولكنها لا تحل محل برنامج وطني لإعادة البناء.

وهذا يخلق مخاطر اجتماعية كبيرة. الإسكان ليس مجرد أصل وهي توفر إمكانية الوصول إلى المدارس والعمل والرعاية وشبكات الأسرة. وعندما تتضرر القرية أو تفرغ منها، يتوقف النشاط الاقتصادي المحلي. الأعمال الصغيرة تفقد زبائنها الحرفيون يفقدون وظائفهم ويفقد المزارعون عملهم أو يحصلون على الأرض. البلديات تفقد الإيرادات وتؤجل الأسر المشردة نفقاتها إلى البقاء اليومي. ثم يصبح إعادة بناء المساكن شرطا للانتعاش الاقتصادي، وليس مجرد مشروع إنساني.

وتضيف البنية التحتية طبقة ثانية من الخسارة. ويجب تقييم الطرق ونظم المياه وخطوط الطاقة والمدارس والمراكز الصحية والمباني البلدية والمرافق الإنتاجية وتأمينها وإصلاحها. وتعمل السلطات مع المؤسسات الدولية لتحديث التقييمات باستخدام الصور الساتلية وتكنولوجيات الخرائط المتقدمة. وهذه الطريقة مفيدة لأنها تتيح الاعتراض على الضرر وتفادي إعادة الإعمار استنادا فقط إلى البيانات المحلية أو التقديرات السياسية. لكن رسم الخرائط لا يمول. The country can know exactly the extent of the losses and remain unable to pay them.

Derisory public means to meet needs

والتناقض مع مشاريع الهياكل الأساسية العادية مضلل. The Hazmiah-Chtaura axis rehabilitation project, considered strategic, has a budget of approximately $8.5 million. وهذا المبلغ مهم لطريق وطني. تصبح صغيرة عندما تواجه فاتورة حرب تتجاوز 20 مليار. وتوضح الفجوة التفاوت بين الوسائل الإدارية المتاحة وحجم الاحتياجات. وحتى المشاريع المفيدة والموثوقة والمتواضعة نسبيا قد تستوعبها الضرورة العامة لإعادة الإعمار.

وتقع جنوب لبنان في صميم هذه المعادلة. وتمثل المنطقة نحو ربع النشاط الاقتصادي الوطني. ويعني هذا الوزن أن تدمير الجنوب لا يبقى إقليميا. It affects supply chains, agricultural markets, trade, transport, consumption and household incomes throughout the country. وعندما تتباطأ هذه المنطقة الهامة، فإن الاقتصاد الوطني هو الذي يفقد المحرك. وتُنقل الآثار إلى أسواق بيروت وبقاع ومونت لبنان والشتات.

والقطاعات الإنتاجية ضعيفة بشكل خاص. فالزراعة والبناء والصناعات التحويلية لا تتسم إلا بقدر ضئيل من المرونة للانتقال. وشكلت هذه القطاعات مجتمعة 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. وهي تعتمد على الأراضي، وحلقات العمل، والآلات، والمخزونات، والطرق، والعمال الموجودين في الموقع. فالتدمير والتشرد والاضطرابات اللوجستية تقلل من القدرة الإنتاجية. المصنع المتوقف لا يفقد فقط أسبوع من الدخل ويفقد الزبائن، والعقود، والمخزون، وأحيانا الآلات التي يصعب استبدالها.

الخدمات غير معفاة. وشكل التعليم والصحة 19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. The war disrupted schools, moved students, overloaded hospitals and moved patients away from their care centres. ويمكن نقل المعلمين والأطباء والممرضات والموظفين الإداريين بأنفسهم. وتشهد المؤسسات الخاصة انخفاض دخلها عندما لا تستطيع الأسر أن تدفع. ويتعين على المؤسسات العامة تلبية المزيد من الاحتياجات بميزانيات محدودة بالفعل. وتصبح الخسائر بشرية واقتصادية ومؤسسية.

السياحة والعملة ورصيد المدفوعات

وتضيف السياحة قناة نقل أخرى. وانخفضت حالات الوصول إلى مطار بيروت بنسبة 40.2 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، في حين انخفض مجموع حركة المرور بنسبة 34.2 في المائة. ويؤكد هذا الانخفاض أن الحرب تدمر أيضا الدخول التي لا تظهر في الأنقاض. وتسحب كل جولة ملغاة النفقات في الفنادق والمطاعم والنقل والمتاجر والخدمات. ويمكن للمغتربين، الذين يؤدون دورا أساسيا في دخول العملات، أن يؤجلوا إقامتهم. ويمكن للمغتربين أن يواصلوا إرسال الأموال، ولكن نفقاتهم في الموقع أقل عندما تنخفض تكاليف السفر.

ولذلك، فإن ميزان المدفوعات يتعرض لضغوط متزايدة. ويستورد لبنان السلع الأساسية على نطاق واسع، بما في ذلك الطاقة والأدوية والغذاء والمعدات. ويقابل هذه المبالغ جزئيا عمليات نقل الزوار وخدماتهم ونفقاتهم. ومع انخفاض التدفقات السياحية وزيادة الواردات من النفط، يصبح العجز الخارجي أكثر صعوبة في التمويل. وسيؤدي التعمير إلى تفاقم هذه الحاجة بصورة مؤقتة، حيث أنه سيتطلب استيراد المواد والآلات والوقود والمعدات.

وهذا البعد الخارجي يجعل المعونة الدولية لا غنى عنها، ولكنه لا يضمن أي شيء. ولا يزال الدعم المتاح محدودا نظرا لحجم الخسائر. ويمكن للمعونة الإنسانية أن تغذي الأسر المشردة. المظروف العسكري يمكن أن يعزز مؤسسة ويمكن لتمويل صندوق النقد الدولي في حالات الطوارئ أن يدعم السيولة والإنفاق الاجتماعي. لكن لا أحد من هذه الأدوات يغطي فاتورة تتراوح بين 20 و 25 بليون دولار. ولذلك يجب على لبنان أن يتحاشى بين الطوارئ الاجتماعية وإعادة البناء المادي والانتعاش الاقتصادي والإصلاح المالي.

الخطر هو استنساخ أخطاء الماضي وقد عانى البلد بالفعل من تكاليف باهظة، وأحيانا سريعة، ولكن في كثير من الأحيان عمليات تعمير باطلة. ويمكن أن تصبح المشتريات العامة، والتعويض، والمصادرة، والدعم الأسري، وعقود البناء مصادر للزبائن. فالإعمار الممول في حالات الطوارئ، دون وجود سبب واضح للضرر، دون نشر المستفيدين ودون رقابة مستقلة، يمكن أن يغذي تحويلات جديدة. الحرب تدمر الممتلكات إعادة البناء السيئة يمكنها تدمير الثقة المتبقية.

الشفافية كشرط تمويلي

ولذلك ينبغي أن تكون الشفافية أولوية. The authorities must publish a damage map, criteria for compensation, amounts allocated, sources of financing and companies selected. ويجب إشراك البلديات ولكن السيطرة عليها. ويمكن للمنظمات الدولية أن تساعد على التحقق من الاحتياجات، ولكن على الدولة أن تظل مسؤولة. ويجب أن تكون الأسر قادرة على تتبع سجلاتها. يجب أن تكون المعونة قابلة للتعقب. فبدون هذه الضمانات، تصبح مخاطر إعادة الإعمار مجالا جديدا من مجالات المنافسة السياسية، حيث تصبح أفضل المناطق الممثلة أسرع من غيرها.

ومسألة التمويل العام أكثر صعوبة. ولا يمكن أن تكون الدولة اللبنانية مديونية عادة. اليوروبوند في حالة عجز ولا تزال المذكرة السيادية في أدنى مستوى. ولم يقدم برنامج صندوق النقد الدولي بعد حلا شاملا. وفي ظل هذه الظروف، لا بد من دراسة أي وعد في الميزانية دراسة جادة. الولاية يمكنها إعلان الخطط نادراً ما يستطيع تمويلهم لوحدهم ويجب أن تجمع إعادة البناء الموثوقة بين التبرعات والقروض التساهلية ومساهمات المغتربين والصناديق العربية والمؤسسات الدولية والمشاركة الخاصة. ولكن هذا الجمع سيتطلب حكما قويا، كان الشركاء يطالبون به لسنوات.

The banking sector cannot play its former role. وقبل الأزمة، قامت المصارف بتمويل الدولة وجزء من الاقتصاد إلى حد كبير. واليوم، لا يمكن لهم أن ينتعشوا الائتمان على نحو واسع لإعادة الإعمار دون أن يحلوا خسائرهم. ولم يعد لدى الأسر المعيشية التي وفرت أموالا في المصارف رأس مالها في ظل نفس الظروف. الشركات لا تملك إمكانية الحصول على الائتمان العادي. وهذا الافتقار إلى التمويل المحلي يحول كل موقع إلى مشكلة سيولة. حتى عندما يريد المالك إعادة البناء قد لا يحصل على الأموال اللازمة.

ويواجه مصرف لبنان أيضا حدا. ويمكنها أن تحافظ على الاستقرار النقدي الواضح، ولكنها لا تستطيع أن تحافظ على إعادة البناء دون خلق اختلالات جديدة. ولا تزال احتياطيات العملات الأجنبية قيمة. ومن شأن استخدامها لدعم واردات التعمير دون إطار مالي واضح أن يعرض البلد لمزيد من التآكل في هوامشه. وقد دفع لبنان بالفعل ثمن الخلط بين السياسة النقدية والتمويل العام والإفراج عن المصارف. وينبغي ألا يصبح التعمير ذريعة لتكرار هذا النموذج.

خطر إعادة بناء العملاء

وسيكون البعد السياسي لإعادة البناء أمرا لا مفر منه. وستلتمس أكثر المناطق تضررا تعويضا فوريا. سيرغب الطرفان في إظهار أنهما يحميان قواعدهما وسيرغب المانحون في وضع شروط لمساعدتهم. وسيطالب المواطنون بالعدالة والمساواة. وسيطلب من الجيش والمؤسسات العامة تأمين المناطق، وإزالة الألغام، وإعادة فتح الطرق والسماح بإجراء التقييمات. وستزيد التوترات حول جنوب لبنان من تعقيد العمليات، حيث أن إعادة البناء تحت تهديد الضربات الجديدة تقلل من فعالية أي برنامج.

التقويم يحسب بقدر المال ويمكن تدمير إعادة الإعمار التي بدأت قبل وقف دائم لإطلاق النار مرة أخرى. ويمكن أن يؤدي التأخر في إعادة الإعمار إلى فترة طويلة جدا إلى إصلاح التشرد، والقرى الفارغة، والأسر الفقيرة بشكل دائم. ولذلك سيتعين على الدولة أن تنظم مراحل. First emergency: shelter, water, health, food, temporary schools. ثم الحد الأدنى لإعادة التأهيل: الطرق، الشبكات، المباني العامة، المساكن التي تضررت جزئيا. ثم إعادة البناء المكثف: تدمير الأحياء، والهياكل الأساسية الإنتاجية، والمرافق الجماعية، وإحياء الأنشطة الاقتصادية.

وينبغي أيضا تجنب إعادة البناء المادي فقط. إن إصلاح الجدران دون إنعاش الدخل لن يكون كافيا. وسيحتاج المزارعون إلى الحصول على الأراضي والبذور والآلات والأسواق. وسيحتاج التجار إلى رأس مال عامل. وسيحتاج الصناعيون إلى الكهرباء وقطع الغيار وخطوط الائتمان. وستحتاج المدارس إلى معلمين وميزانيات. المستشفيات ستحتاج إلى موظفين و أدوية ويجب أن يرافق التعمير الاقتصادي التعمير المادي منذ البداية.

ولا يزال بوسع لبنان تحويل هذه الأزمة إلى لحظة توضيح. ومن شأن إجراء تقييم دقيق للخسائر، وإنشاء آلية شفافة للتعويض، والتنسيق الفعال مع المانحين، والإصلاح المالي العام، أن يعيد إلى الدولة الحد الأدنى من المصداقية. ولكن يمكن للبلد أيضا أن يغرق في السيناريو المعاكس: الإعلانات المتعاقبة، والمعونة المتفرقة، وإعادة بناء العملاء، والديون الضمنية، والإحباط للضحايا. وسيحدث الفرق في الأشهر المقبلة، عندما تصبح الأرقام المتعلقة بالأضرار ميزانيات وعقود وساحة خاضعة للرقابة.

وبالتالي، فإن فاتورة الحرب في لبنان لا تقتصر على مبلغ مذهل. وهو يكشف عن ضعف الدولة التي يجب عليها إعادة البناء عندما لم تنته من إصلاح الأزمة المالية. وتجاوزت بالفعل الـ 20 بليون دولار و 25 بليون دولار غير مجرد أرقام تدميرية. يقيسون الفجوة بين احتياجات البلاد وقدراتها الحقيقية وتعمل السلطات الآن على صقل التقييمات مع المؤسسات الدولية، في حين تنتظر الأسر المشردة والبلديات والأعمال التجارية معرفة ما إذا كانت الخطوة التالية هي إعادة بناء منظمة أو توقع جديد بدون تمويل.