فيلم « Palestine 36 » تم كشفه كعرض في لبنان: فيلم ملحمي (فريسكو) يُعيد سباق الثورة الفلسطينية وتركتها لا تزال على قيد الحياة اليوم

فلسطين 36في لبنان، في 21 أيار/مايو، في سينما العاصمة في مار ميخائيل، تحت رعاية الدكتور بازل دالول ومؤسسة دالول للفنون الفنون.

وقد عقد مقدمو البلاغ بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء طارق ميتري، ووزير السياحة سعادة لورا الخزن لاهود، ورئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة، والنائبة السابقة لرئيس مجلس الوزراء زينا عكار أدرا، ووزيرة الإعلام السابقة زياد ماكاري، وسفير الاتحاد الأوروبي في لبنان H.E. Sandra De Waby.

وفي سياق الثورة الفلسطينية لعام 1936، يتتبع الفيلم أحد أهم الفصول في التاريخ الفلسطيني من خلال سرد إنساني وعاطفي عميق. مدفوعاً بتصميم طموح و سرد حساس,فلسطين 36يستكشف مواضيع المقاومة والهوية والحب والتضحية، ويوفر عملا قويا تاريخيا وحاضرا بعمق.

« السينما لديها القوة للحفاظ على الذاكرة وخلق حوار بين الأجيال » قال آنماري جاكير. معفلسطين 36أردنا أن نروي قصة متجذرة في التاريخ بينما نخاطب الجمهور بطريقة شخصية و حميمية هذا الفيلم يركّز على إنتفاضة كبيرة، لكنّه يجذر عمداً في حياة الناس اليومية، حيث المقاومة لا تتخذ شكل بطولة مذهلة ومزعجة،

وأضاف الدكتور بازل دالول:فلسطين 36وهو جزء من التزامنا بالحفاظ على التراث الثقافي العربي وتعزيزه من خلال الفن والسينما. وهذا العمل إنجاز فني كبير يستحق أن يكتشفه الجمهور اللبناني والدولي

فلسطين 36ويجري حاليا فحصها في لبنان في متروبوليس سينما، مدينة سينما بيروت سوكس، وكذلك في سينماس.

حول الدكتور بازل دالول

الدكتورة بازل دالول محاميةحاملة لطبيب (جوريس).عالم تقني و ممثل ثقافي. ويكمن عمله في تقاطع الهياكل الأساسية الرقمية، والحوكمة، وتنظيم المشاريع، والحفاظ على الفن العربي الحديث والمعاصر. He is actively involved with international artistic institutions and events, including the Venice Biennale, where he acted as sponsor and member of the Lebanese Pavilion Committee. He also sits on museum advisory boards, intervenes on issues of technology, copyright and cultural investment, and is a committed arts patron.

In 2016, Dr. أسست شركة بازل دالول في بيروت مؤسسة رامزي وسيدة دالول للفنون، مددت مجموعة بدأها في السبعينات والداه الدكتور رامزي دالول وسيدة الحسيني. واليوم، تحافظ الوكالة على ما يقرب من 000 3 من الأعمال الفنية العربية الحديثة والمعاصرة وتنشئ نفسها كمنبر مرجعي للبحث والوصول العام إلى تاريخ الفن في المنطقة.

https://dafbeirut.org

@dafbeirut



@palestine36film

@palestine36.lb

@annamariajacir

@philistinefilms