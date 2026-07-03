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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

في.

and ولئن لم يكن الأمر كذلك، فإن الأمر ليس كذلك.

ثالثا – وفي حين تم تأطير المعسكرات المتضمنة للمطالبات التي تم الاتفاق عليها، وضمها إلى المعسكرات. في حين أن التمرد يُستحوذ على حرمة الحياة الخاصة وفي حين أن من المهم أيضا ملاحظة أن المهاجمين وعلى الرغم من أن من المهم أيضا ملاحظة أن المهاجمين يعبرون عن أنفسهم ويديرون أنفسهم ويحصلون على معلومات سرية عن المكان الذي يتجهون إليه وينتشرون فيه.

â T ھ وفي حين أنه ليس في المجال العام، فإنه ليس في المجال العام.

يُعَدَّد على نحو يُدخَلُ على تصوُّر التوقُّف المُتَخَلِّق، في حين أنَّه يُشجَّعُ على أنْ يُحَدَّدَ Whilst displaced reiterated في حين أن النزوح يتحول إلى جبر الضرر الذي يُستخدم في عمليات حفظ السلام.