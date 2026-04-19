في لبنان، مسلسل المسيح مستمر

في جنوب لبنان، كان الفيديو أكثر من مجرد فضيحة. وأكدت، بوحشية سريرية تقريبًا، ما يقوله العديد من المسيحيين على الحدود منذ أسابيع: إنهم لا يقعون ببساطة في حرب، بل يتعرضون أيضًا لمنطق الإذلال. وهناك جندي إسرائيلي يقتل في تمثال المسيح في دير سيريان، بالقرب من نهر الليطاني. اللفتة طوعية. وهو لا ينطوي على القصف العشوائي، أو الاضرار الجانبي أو تبادل إطلاق النار. He points out: تدنيس يرتكب في وضح النهار، ثم يترك في التداول العام كما لو كانت الصورة نفسها جزءًا من الفعل.

في القرى المسيحية الجنوبية، لم يتم تلقي هذا التسلسل كحلقة معزولة. كان يقرأ كمركز لكل شيء آخر الموت والعزلة والازدراء والتشريد والخوف من الحقبة. رد الجيش الإسرائيلي الذي وعد بإجراء تحقيق وادعى أن هذه الأعمال لا تتطابق مع قيمه. لكنها لم تقنع أحداً. ليس لأن فكرة التحقيق ذاتها ستكون غير مشروعة، ولكن في لبنان، بعد صور كثيرة ووفيات كثيرة جدا، يُعلن عن تحقيق بدون عقاب واضح، وبدون جبر ودون مسؤولية عامة، قريباً ما يشبه ستار الدخان. وفي هذه المرحلة، يُعزى هذا الوعد، بالنسبة لكثير من السكان المعنيين، أساساً إلى المسحوق في أعينهم.

وربّما هذا هو المكان الذي يحصل فيه الألم على أعمق. والسؤال لم يعد مجرد ما إذا كان جندي قد تصرف بشكل خاطئ. والسؤال هو أن نفهم ما هو المناخ الأخلاقي الذي يجعل من الممكن للجندي أن يشعر بالحرية الكافية ليعيد تمثال المسيح ويحطم رأسه ويترك المشهد يشاهد. عندما يضطر جيش يحب أن يقدم نفسه على أنه أكثر جيش أخلاقي في العالم أن يشرح بشكل منتظم أن مثل هذه الصورة، مثل هذه الطلقة، مثل هذا التدنيس، أو مثل هذا الموت أو مثل هذا التدمير لا يطابق قيمه، ينتهي به الأمر بالقول بالرغم من أنه شيء أكثر إحراجا: المشكلة ربما لم تعد الاستثناء، ولكن التكرار.

الأرض المقدسة ضربت في لحمها

وجنوب لبنان ليست مجرد منطقة حدودية أو عمق استراتيجي أو مسرح عمليات. وبالنسبة للمسيحيين الشرقيين، فهي أيضا أرض تنتمي إلى الجغرافيا الإنجيلية، أرض مقدسة. مر المسيح من خلال منطقة صور وسيدون. هذه المدن و المحيط بها وطرقها و ذكرياتها ليست خارج السرد المسيحي. في وعي العديد من العائلات في الجنوب، فإن هذه المنطقة ليست مجرد أرض منشأ أو أرض للدفاع عنها. إنها أرض مقدسة بأبسط معنى: أرض مُربوطة بمرور السرد المؤسس.

هذا التذكير يحسب ولا يُستخدم لتخزين السياسة. وهي تستخدم لفهم كثافة الإصابة. عندما ينكسر تمثال المسيح في قرية جنوبية، عندما يتم الوصول إلى ملاذ، عندما تهتز كنيسة، عندما يسقط قسيس تحت النار، فإنه ليس مجرد حقيقة دينية بين آخرين. وهي ذكرى محلية، وثنائية، وأسرية، ووطنية تتأثر. ويعيش السكان بهذه الكثافة. ألمهم ليس زينة إنها متجذرة.

وهذه الجغرافيا المقدسة ليست مسيحية فقط وتتكون جنوب لبنان أيضا من الماكام، والمزارات الشيعة، والمقابر، والدينار، والأماكن المشتركة للتفاني، التي تتردد أحيانا على عدة مجتمعات عبر الأجيال. ومن ثم فإن العنف الذي يضرب هذه الأماكن لا ينقذ الإسلام الشعبي الجنوبي ولا المسيحية الحدودية ولا فكرة لبنانية قديمة عن إقليم مأهول بذكريات مرجحة. وفي هذه الحرب، ليست فقط مواقع عسكرية تدمر. وهي أيضا علامات أرضية مقدسة.

وهذا هو السبب في أن تدمير أو تردي المواقع الأخرى قد تراجع كثيرا في الأيام الأخيرة. تعرض ضريح شمعون الصفا في شمعة، وهو نصب شيعي مرتبط بالتقاليد المحلية مع نبي موقر وتم الإبلاغ عنه كموقع تراث محمي، لأضرار جسيمة ثم تم التخلي عنه للتدمير وفقًا لمصادر تراثية ومسؤولين لبنانيين. بالنسبة للمسيحيين والمسلمين في الجنوب، الرسالة واضحة: الأماكن المقدسة لم تعد عتبات. كما أنهم دخلوا مجال التدنيس والسحق. الحرب التي تنتهي بالسماح لنفسها ضد الرموز دائماً تنتهي بالهجوم على إمكانية العيش معاً.

بالنسبة للمسيحيين في الجنوب، القضية لا تبدأ في دير سيريان

مسرح (دير سيريان) لا يُطاق. لكنها لا تخرج من العدم. ويضيف إلى سلسلة من الأحداث التي أحدثت تحولا عميقا في مشهد المسيحيين في الجنوب في هذه الحرب. وربما كانت أكثر اللحظات وحشية هي وفاة أبيه بيير الرحي، قسيس قلايا الماروني، الذي قُتل في آذار/مارس بنيران إسرائيلية بينما كان يساعد في جرحه. في هذه القرى الكاهن ليس مجرد كنيسة. إنه حضور اجتماعي، وسلطة أخلاقية، وملاذ، وذاكرة حية، وأحيانًا الخيط الأخير بين العائلات المتناثرة، والموتى المدفونين بعيدًا، والنازحين والباقين.

عندما يقتل القس كل شيء يتغير نحن نفهم أن لا شيء يحمينا بعد الآن ولا السودان ولا حياد الوظيفة، ولا مجرد كونه رجلاً للرب في قرية لا تعيش كقاعدة للقتال. هذا الموت كان دمعة ودمرت الفكرة القائلة بأن هناك، في الجنوب، أرقاما لا تزال مستمدة من منطق الحرب. وبالنسبة لكثير من الأسر المسيحية، شكل اغتيال الأب بيير الرحي خطا من عدم العودة النفسية.

المآسي الأخرى التي أعقبت أو تم الإبلاغ عنها من قبل مصادر كنسية وإنسانية. وقد قُتل السكان المسيحيون على الطرق أو في المجتمعات المحلية المهددة بالسحر. في عين إيبل، تم الإبلاغ عن خسائر مسيحية خلال الضربات في مارس. وفي ديبل، أُعطي الأب وابنه للقتل بالنار على الطريق. وحتى عندما لا تنتج هذه الأحداث جميعها نفس موجة وسائط الإعلام، فإنها تتراكم في وعي القرية وتشكل في نهاية المطاف تجربة مشتركة: المجتمع الذي لا يأوى ولا يبعد عن الأنظار ولا يحميه ضعفه وحده.

يجب أن نضيف إلى هذا العزلة. ويعيش الرميش وعين إيبل وديبل بمعدلات النقص، والطرق الخطيرة، والاتصالات المقطعة، والاهتمام بزيت الوقود، والعقاقير، والإمدادات، والرضع، والمرضى. كان على قافلة المساعدة المدعومة من الفاتيكان إلى ديبل أن تعود تحت القصف. لخص المشهد وحده سخافة اللحظة: وحتى المعونة المقدمة للقرى المسيحية المحاصرة بالحرب لا تستطيع دائما عبور الكيلومترات الأخيرة. لم تعد مجرد مسألة العيش تحت التهديد. في بعض الأحيان هو حول العيش في التنازل.

دقّة التصوير، أو جزء الحرب المكشوف

ما يجعل فيديو (دير سيريان) ساحق جداً ليس فقط تدمير رمز مسيحي إنها حقيقة أن العرض تم تصويره التدمير يصبح أداء الإذلال يصبح صورة وتصبح الصورة عنفاً ثانياً تقريباً، بل أكثر برودة، لأنها تفترض في صاحب البلاغ أو حجته أنه لا يوجد ما يمكن تصوره لإظهار ذلك.

ولا ينبغي التقليل إلى أدنى حد من هذا البعد. إنها تقدم بعض الشدائد إلى المشهد فالتدمير لم يعد كافيا؛ ويجب أيضا كشف الدمار. عليك أن تلعبها مرة أخرى من أجل الآخرين ولا بد من الإشارة إلى أن كل هذا أمر طبيعي أو مضحك أو تافه أو جدير. لم تعد مجرد حرب فالحرب هي التي تنظر في حد ذاتها، وفي هذا الصدد، تفقد القليل من ضبط النفس الذي لا تزال تزعم الإبقاء عليه.

شعب الجنوب يفهم هذا جيدا ما يرونه في هذا الفيديو ليس مجرد جندي غير مقصود إنهم يرون إذناً ضمنياً جو الاسترخاء الأخلاقي الشعور بالهيمنة قوي جداً لدرجة أن الرمز الديني للآخر يمكن أن يُعامل كشريك للإنتصار من حين لآخر، الوعد بإجراء تحقيق داخلي يتطلب بالضرورة ذوقاً مريراً لأنه إذا لم يكن هناك تعريف عام، لا عقوبة فعالة، لا جبر، لا اعتراف سياسي أوسع، فإن التحقيق هو أكثر من مجرد هروب ملائم. صيغة إدارية. مسحوق من البرمبين يلقي في عيون الجمهور لامتصاص الإهانة دون لمس هيكل المشكلة.

ويجب توضيح ما يلي: التحقيق لا يبدو منطقياً إلا إذا كان ينتج شيئاً غير الإغاثة في الاتصالات. في لبنان، يتذكر الكثيرون الحالات التي تم فيها استيعاب الغضب من خلال الوعود الإجرائية ثم تم حلها بمرور الوقت، دون عواقب واضحة. وبالتالي، فإن الشك الحالي ليس رد فعل إيديولوجي. لقد ولد من تجربة متراكمة. وشهد السكان صورا كثيرة جدا، وسمعوا الكثير من المبررات ودفنوا الكثيرين من القتلى للاعتقاد بأن بلاغا كافيا.

الجيش الأخلاقي في العالم يواجه فراغه الأخلاقي

السخرية السوداء التي تعمم اليوم في القرى المسيحية في الجنوب ليست حرة وهو يستجيب لتناقض أصبح غير مستدام. فمن جهة، تعرض إسرائيل جيشها كنموذج للضبط والانضباط والأخلاق. ومن ناحية أخرى، يرى السكان قسيساً قُتل، وقرى فارغة، ومساكن مشوهة، وقطع الطرق، وأضروا بالأماكن المقدسة، ومن الآن وصاعداً، تمثال المسيح المكسور تحت عين الكاميرا. بالقوة، الشعار يتحول ضد نفسه.

يجب أن نمضي أبعد. وفي هذه المرحلة، لم تعد حجة الأخلاق المعلنة تحمي المؤسسة؛; لا يمكنه فعلها. لأنّه كلما كان جيشاً يضع نفسه كمثال، كلما كان كلّ مشهد من أعمال الوحشية الشنيعة يكشف عن عيب هيكلي. « آخر جيش أخلاقي في العالم » الذي يفتقر إلى الأخلاق في الوقت المحدد عندما يمارس قوته القصوى على جار أضعف يصبح، على الرغم من ذلك، صيغة غير متعمدة. كما يعتبر الاستخدام غير المتناسب للقوة جريمة حرب.

المسيحيون في الجنوب لا يحتاجون أن يقتنعوا بنظرية. إنهم ينظرون إلى الحقائق. لا يسألون عما إذا كانت مفردات إسرائيل حول أخلاقيات القتال معقدة. يسألون لماذا يموت قساوسةهم، لماذا تقطع الطرق، لماذا توقفت قوافلهم، لماذا تحطمت تمثالهم. ومنذ ذلك الحين، يبدو الرد الرسمي على القيم في كثير من الأحيان أمراً لازماً. القيمة التي يُلاحظ انتهاكها باستمرار، دون عواقب متناسبة، تنتهي ككلمة فارغة.

مجتمع حدودي يرفض محوه

وهناك سوء فهم مستمر بشأن المسيحيين في جنوب لبنان. وكثيراً ما يتصورون، من بعيد، أنهم أقلية سلبية صغيرة، تقع بين القوى التي تتجاوزها. وهذا صحيح جزئيا، ولكنه غير كاف. لأن هذه القرى ليست ضعيفة فقط. وهي متجذرة أيضا. لا يرى الرميش وعين إبل ودبل والقلعة وغيرها من المحليات أن وجودهم كان حادثًا. إنهم يعيشون هذا الوجود كأخلاص.

لهذا أراد الكثير من الناس البقاء على الرغم من أوامر الإجلاء، على الرغم من الخطر، على الرغم من الضغط. ليس لطعم الشهداء ليس لخدمة الدعاية ولكن لأن ترك قرية في لبنان ليس بادرة محايدة أبدا. نعلم متى سنغادر ما زلنا لا نعرف كيف نعود وعلم التاريخ المحلي هذه الأسر أن الفراغ المطول يمكن أن يصبح هزيمة لا رجعة فيها.

واليوم، يزداد هذا القلق سوءا مع الخط الأصفر الذي أنشأته إسرائيل في جنوب لبنان. إن هذا الطريق العسكري داخل الأراضي اللبنانية، الذي يمثل خط دفاع متقدما، ليس تفصيلا تقنيا. بالنسبة للمجتمعات المسيحية على الحدود، فإنه يحمل تهديدًا وجوديًا. إنه يلمس أو يقترب من عدة قرى مسيحية ويحول الحرب إلى شيء غير سلسلة التفجيرات: كأداة لعدم العودة والوجود المعلق والأراضي المشروطة.

يقال للناس أن الأمن يتطلب ذلك ولكن من وجهة نظر القرية، فإن النتيجة أبسط: فلا تزال أرضهم موجودة، ولكنها لم تعد متأكدة من أن لها الحق الفعلي في العيش هناك. منزلهم قد يكون واقفاً لكنه في مكان يعتمد دخوله الآن على جيش أجنبي ولا تزال قريتهم على الخريطة، ولكن استمراريتها البشرية أصبحت قابلة للتفاوض. وبالنسبة لطائفة حدودية أضعفها بالفعل الهجرة والأزمة الاقتصادية والحرب، فإن هذا الاحتمال مدمر.

الألم المسيحي لا يمحو الألم من الآخرين إنه يكشف عن حالة الجنوب

سيكون من الخطأ تقليل هذه الحرب إلى المعاناة المسيحية وحدها. وجنوب لبنان شيعة إلى حد كبير، كما أنها مختلطة، كما أن التدمير يؤثر على الأسر من جميع الأنواع. الموتى والنازحون والخراب لا يفرزون الاعترافات بالهلوسة ولكن هذا هو السبب في أن حالة المسيحيين في الجنوب بالغة الأهمية: فهي تبين من السخيف أنه لا يمكن عرض العنف الإسرائيلي على أنه ميكانيكي نظيف جراحي يقتصر على جهاز مسلح واحد.

وعندما تكون القرى المسيحية معزولة، عندما تُعاد قافلة الفاتيكان، عندما يُقتل كاهن، عندما يُدمر تمثال المسيح، عندما يتأثر ملجأ شييتي محمي، فإن كل ذلك هو حجج الحرب العسكرية البحتة التي تندلع. الواقع يظهر من جديد: إن الجنوب هو نسيج بشري ومقدس تمزقه مختلف المجتمعات المحلية، وهذا النسيج يتعرض للهجوم ككل، وأحيانا أماميا، وأحيانا بآثار تراكمية، حتى في بعض الأحيان في أكثر رموزه حميمية.

لهذا السبب أيضاً قضية (دير سيريان) تتجاوز المسيحيين وحدهم وهي تتحدث إلى جميع من يرون في جنوب لبنان شيئا غير هامش التضحية. وهي تتحدث إلى أولئك الذين يعرفون أن الهجوم على الأماكن المقدسة، سواء كانت مسيحية أو مسلمة، ليس محايدا أبدا. وتقول إن الحرب في تلك المرحلة قد فقدت بالفعل جزءا أساسيا من حدودها. و هذا المجتمع الذي يعتاد على رؤية الرموز المقدسة المحطمة على الشاشة ينتهي به الأمر بالتعود على أكثر.

ما يسأله المسيحيون في الجنوب وما لم يعودوا يقبلوا

إنهم لا يطلبون الرحمة الظرفية، ناهيك عن الاستغلال الطائفي. يطلبون أن تقال الأشياء كما هي. نعم، المسيحيون في جنوب لبنان هم ضحايا للإساءات الإسرائيلية. نعم، رأوا واحدا من عواطفهم يموت. نعم، لقد عانوا من الخوف من العناق، والجوع، وقطع الطرق والتخلي عنها. نعم، رموزهم تم إهانة. نعم، الخط الأصفر أيضا يعرض مستقبلهم الجماعي للخطر.

كما يطلبون منا التوقف عن تحويل معاناتهم إلى حاشية. من بيروت، تشعر العديد من العائلات على الحدود أنه يتم النظر إليها بعاطفة مهذبة ثم يتم إسكاتها بسرعة. كما لو أن مأساتهم لم تكن مركزية بما يكفي لإعادة تحديد تحليل الصراع. وكما لو كان من الضروري دائما العودة إلى المواجهة الإقليمية الكبرى والجهات الفاعلة الرئيسية فيها، بدلا من النظر في نهاية المطاف إلى ما تقوم به هذه الحرب في الواقع للمجتمعات المتجذرة، القديمة، واليوم مهددة بحقها في البقاء.

وأخيرا، يقبلون أكثر من الخلط بين الاتصالات العسكرية والعدالة. التحقيق الإسرائيلي الذي أعلن بعد فيديو (دير سيريان) سيحكم عليه بمعيار بسيط: هل ينتج جزاءات حقيقية وواضحة ومفترضة، أم أنه مجرد شاشة ملائمة؟ فبدون إجابة ملموسة، سيظل ما يراه الكثيرون بالفعل: لا بداية للإصلاح، بل آلية لوقف إطلاق النار. صيغة لإنقاذ صورة المؤسسة دون مواجهة الحقيقة الأخلاقية التي كشفتها الصورة نفسها.

في قرى الجنوب لا أحد يتوقع معجزة إجرائية نحن ننتظر علامة على الواقع علامة أن العد الميت. قد تحسب الأماكن المقدسة دع المجتمعات التي تعيش هناك لا تزال مهمة وإلا، فإن تمثال دير سيريان المكسور سينضم إلى الذاكرة المحلية قسيس الربا الذي سقط، والقوافل توقفت قبل ديبل، وألم الرميش، ووفاة عين إيبل، والملاذين، والسطر الأصفر الذي يمضي قدما كتحذير: ففي جنوب لبنان، لم يعد الخطر يموت فحسب، بل أن ينجو بما فيه الكفاية ليرى وجوده الخاص مؤقت.