قانون وسائط الإعلام: شارك أيضا مستخدمو الإنترنت اللبنانيون

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

لا ينبغي تقديم التصويت على مشروع قانون الإعلام من قبل اللجان البرلمانية المشتركة على أنه مجرد تحديث تقني. في لبنان، يؤثر قانون المعلومات بشكل مباشر على الصحافة، ولكن أيضًا على المواطنين العاديين الذين ينشرون على Facebook أو X أو Instagram أو TikTok أو WhatsApp. ويشير إرسال وكالة الإعلام الوطنية إلى أن اللجان وافقت على النص وأن نبيه بيري قد عقد المكتب البرلماني لإعداد جلسة عامة في الأسبوع المقبل. هذا التسلسل يلقي مسؤولية ثقيلة على النواب. ويمكنها تعزيز حرية التعبير. ويمكنها أيضاً أن تنشئ أداة رصد جديدة في بلد كثيراً ما يُعامل فيه النقد العام على أنه تهديد.

وتتجاوز المخاطر التحريرية. ويعيش لبنان في مكان إعلامي هجين. المواطن يصور مشاجرة مع ضابط شرطة المودع يتهم بنكه على الفيسبوك وينشر الناشط قائمة بالمسؤولين المشاركين في شؤون عامة. الطبيب ينتقد وزارة أم تندد بتكلفة مدرسة خاصة هذه الأعمال ليست جزءاً من الصحافة الكلاسيكية غير أنهم يشاركون في المناقشة العامة. وإذا كان القانون يضلل وسائط الإعلام الرقمية، يمكن لهؤلاء المواطنين أن يصبحوا أول أهداف. ولذلك يجب الحكم على الإصلاح المعلن ليس فقط على حقوق الصحفيين، بل أيضا على المخاطر التي يخلقها للمستعملين العاديين للشبكات الاجتماعية.

الإصلاح المتوقع، ولكن في مناخ من عدم الثقة

ويحتاج لبنان إلى قانون جديد لوسائط الإعلام. لا يزال الإطار الحالي مجزأً وقديمًا وغالبًا ما يكون غير مناسب للاستخدامات الرقمية. تتداخل النصوص الموروثة من المطبعة، والقواعد الخاصة بالقطاع السمعي البصري، وقانون العقوبات، والقضاء العسكري، وممارسات الأجهزة الأمنية. يسمح هذا الارتباك بملاحقات قضائية متعددة لنفس التعبير. كما أنها تغذي عدم اليقين الدائم. ولا يعرف الصحفي أو المهبل أو المستخدم البسيط للإنترنت دائماً ما هي السلطة التي سيستدعى إليها، أو على أي أساس قانوني.

ولذلك كان من الممكن أن يكون هذا الإصلاح فرصة تاريخية. يمكن أن يلغي أحكام السجن على الجرائم المتعلقة بالتعبير، ويحمي سرية المصادر، ويحد من الاستدعاءات التعسفية، ويضع دعاوى التشهير في إطار مدني متناسب. كما يمكن أن تعترف بوسائط الإعلام الرقمية دون فرض حواجز إدارية مفرطة. مثل هذا النصِ كَانَ يُعزّزُ حقّ الجمهور في المعلومات ويُقلّصُ الضغطَ على الصحفيينِ. كما كان من شأنه أن يحمي المواطنين الذين يشاركون في النقاش العام دون الانتماء إلى غرفة الأخبار.

لكن الطريقة التي تتقدم بها القضية تغذي عدم الثقة. وقد نبهت منظمات الحرية بالفعل إلى محاولات لإعادة إدخال أحكام قمعية أكثر. وأشاروا إلى خطر الصيغ الغامضة، أو الاحتجاز قبل المحاكمة، أو الجزاءات الجنائية، أو السلطة التنظيمية المعرضة للأرصدة السياسية. المشكلة ليست فكرة القانون بقدر ما هي النسخة النهائية. يمكن أن يكون الإصلاح تقدميًا في عنوانه ومبيدًا لليبرالية في تفاصيله. وفي لبنان، يكون هذا الخطر حقيقيا، لأن النصوص الغامضة كثيرا ما تفسر ضد أقل الأصوات حماية.

قانون وسائط الإعلام: خطر وجود شبكة واسعة جدا

ويكمن الخطر الرئيسي في نطاق قانون وسائط الإعلام. وإذا اقتصر النص على شركات وسائط الإعلام، والقنوات، والإذاعة، ومواقع الأنباء المسجلة، فإن آثاره ستؤثر أولا على المهنيين. ومن ناحية أخرى، إذا كانت تعرف وسائط الإعلام الرقمية تعريفاً واسعاً جداً، فقد تشمل صفحات الفيسبوك الشخصية، وحسابات X، وقنوات يوتيوب، وصفحات تيك توك، أو مجموعات يديرها مواطنون. وهذا الفرق أساسي. ويحدد ما إذا كان القانون ينظم قطاعًا مهنيًا أو ما إذا كان يراقب التعبير الاجتماعي.

ولا يمكن للبنان أن يتجاهل أهمية الشبكات الاجتماعية. لقد أصبحوا معلومات، إنذار، إنكار، أماكن للتلاعب أحياناً يمكنهم نشر الشائعات والإهانات وحملات الكراهية ولكنهم يوثقون أيضا التجاوزات، ويتحدون القصص الرسمية، ويمنحون صوتا للأشخاص المستبعدين من وسائط الإعلام الرئيسية. التعامل معها كوسائط إعلام تقليدية سيكون خطأ وليس للمواطن الذي يشغل شريط فيديو من حيه أي خدمة قانونية، ولا محرر، ولا ميزانية للامتثال.

ولذلك ينبغي أن يميز القانون بوضوح ثلاث فئات. وتشمل الأولى وسائط الإعلام المهنية التي تنشر بانتظام المعلومات ويمكن أن تخضع لمتطلبات الشفافية. وتتعلق الحالة الثانية بصانعي المحتوى الذين يمولون نشاطهم ويؤثرون على الجمهور. والثالث يجمع بين المواطنين العاديين الذين يعبرون عن أنفسهم بطريقة خاصة أو شخصية. إنكارهم سيضع نفس القيود على مستخدم الفيسبوك كما في قناة التلفزيون هذا سيكون غير متناسب وخطر.

فيسبوك، إكس، تيك توك: عندما يصبح الرأي ملفاً قضائياً

ويمكن أن تكون النتائج على الشبكات الاجتماعية فورية. وإذا كان القانون يحتفظ بمفاهيم مبهمة مثل انتهاك الكرامة أو السمعة أو الأمن القومي أو المؤسسات أو السلام المدني، فإن المنشورات العادية يمكن أن تصبح سجلات قضائية. يمكن تقديم تعليق قاسي ضد وزير على أنه هجوم على مؤسسة. انتقاد القاضي يمكن تفسيره بأنه هجوم على العدالة. يمكن اتهام مقطع فيديو يظهر إساءة معاملة الشرطة بإلحاق الضرر بصورة الدولة. الخطر ليس نظرياً. إن لبنان يعرف بالفعل الدعوات إلى الرسائل والنكات والمنشورات والخطابات الإلكترونية.

وسيكون غير الصحفيين أكثر الفئات ضعفا. وقد يعتمد الصحفي أحياناً على موظفي التحرير أو النقابات أو المحامين أو منظمات الدفاع. ولا يتمتع المواطن المعزول بهذه الحماية. ويجوز له حذف رسالته من أول استدعاء. يمكنه قبول حل توفيقي مذل يمكن أن يُراقب نفسه لفترة طويلة وكثيراً ما يكون الخوف من الاستجواب كافياً للحد من النقاش العام. فعدم صياغة القانون لن يؤدي فقط إلى الإدانة. سيخلق الصمت.

ويمكن للمنصات نفسها أن تصبح أيضا مساعدين للمراقبة غير المباشرة. وإذا طالبت السلطات بالإزالة السريعة للمحتوى المتعلق بألم الجزاءات، فإن الفيسبوك أو إكس أو تيك توك أو إنستاغرام سيميل إلى الانسحاب منه بحذر. ولا تحكم المنصات على السياق السياسي اللبناني بغرامات. وكثيراً ما تطبق قواعد موحدة، تكون أحياناً غير مكيفة على نحو سليم مع النـزاعات اللغوية العربية أو الصاحية أو المحلية. وبالتالي، فإن أي طلب رسمي، حتى وإن كان موضع شك، يمكن أن يسفر عن انسحاب سريع. سيفقد المواطن محتواه حتى قبل أن ينظر قاض مستقل في القضية.

محاربة الأخبار الكاذبة يمكن أن تصبح ذريعة

وكثيرا ما يتذرع المدافعون عن إدارة أقوى بأخبار كاذبة. الحجة مقبولة. ويعاني لبنان من الشائعات المالية، والتسمم الأمني، والاتهامات دون دليل، والرواسب الفيديوية، والحملات الطائفية، والتلاعب السياسي. وقد أدت الشبكات الاجتماعية في بعض الأحيان إلى تفاقم الذعر المصرفي أو التوترات المجتمعية أو الهجمات على الفئات الضعيفة. يحق للدولة حماية الجمهور من حملات التضليل المنسقة.

ولكن فكرة الاخبار الكاذبة هي واحدة من أخطر عندما تستخدمها قوة هشة أو حزبية. قد تكون المعلومات غير كاملة بدون أن تكون كاذبة. التحقيق قد يكشف عن الحقائق التي لا تزال موضع نزاع. ويجوز إصدار إنذار قبل تأكيد رسمي. ويمكن المبالغة في الرأي دون التلاعب. إذا لم يرسم القانون حدودًا صارمة، فستتمكن السلطات من معاقبة الإحراج السياسي تحت ستار الحقيقة. في بلد تتواصل فيه المؤسسات نفسها في كثير من الأحيان متأخرة أو سيئة أو متناقضة، فإن تكليف الدولة باحتكار الحقيقة سيكون خطأ.

الجواب الصحيح ليس من خلال السجن ولا من خلال أوامر الأمن. وهو يتطلب الحق في الرد، والتصويب، والحصول على البيانات العامة، وشفافية المؤسسات، والتثقيف في وسائط الإعلام. كما أنه ينطوي على إجراءات قانونية سريعة ومدنية ومتناسبة. ويجب أن يكون من الممكن تصحيح هذا المنشور الكاذب الذي يسبب ضررا حقيقيا والمعاقبة عليه. ولكن يجب أن يكون العقاب للضرر، وليس لتخويف المناقشة. ويجب ألا يصبح القانون سلاحاً للانتقام من السياسيين أو المصارف أو الإدارات أو الجماعات القوية.

غير الصحفيين، بقعة عمياء من الحماية

وتتحدث معظم المناقشات بشأن القانون عن الصحفيين. هذا ضروري، ولكن غير كاف. ويتزايد بناء المشهد الإعلامي اللبناني على جهات فاعلة غير مهنية. السكان يُبلغون عن قطع المياه وتُبلغ مجموعات الآباء عن الرسوم المدرسية. ويوثق المودعون الجماعيون القيود المصرفية. وتطالب أسر الضحايا بالعدالة. وينشر الناشطون البيئيون صورا لمدافن القمامة أو التلوث. ويدير المواطنون الشك والتجاوزات والطرق المدمرة والحوادث الأمنية.

ولا يطلب هؤلاء الناس دائماً الاعتراف بهم كصحفيين. ويطلبون عدم معاملتهم كمجرمين عند توثيق مشكلة عامة. ولذلك ينبغي أن ينص القانون الحديث على حماية مشاركة المواطنين. يجب أن يميز سوء النية والتحريض على العنف والتشهير المنظم عن النقد العادي. وقبل كل شيء، ينبغي أن يحمي التعبير في المسائل ذات المصلحة العامة. وكلما كان الشخص المستهدف يمارس خدمة عامة أو قوة اقتصادية هامة، كلما كان ذلك أكثر أهمية.

وبدون هذا التمييز، يمكن للنص أن يحبذ الأقوياء. ويجوز لوزير أو مدير إدارة أو مصرف أو زعيم حزب أو مقاول ذي صلة بالدولة أن يقاضى مواطنا لشغل منصب فيسبوك. حتى لو فاز المواطن في وقت لاحق، فإن الإجراء سيعاقبه بالفعل. سيضيع الوقت والمال والطاقة سيتفهم الرسالة في المرة القادمة سيصمت هكذا يعمل التأثير الرادع إنه لا يحتاج إلى إدانات ضخمة وهناك عدد قليل من الحالات الواضحة تكفي لتأديب الآلاف من المستخدمين.

الرقابة الذاتية، على الأرجح

ولن تكون النتيجة الأولى لقانون غامض إغلاق وسائط الإعلام. ستكون الرقابة الذاتية الصحفيين سيتجنبون بعض الأسماء سيحذف المواطنون المنشورات. سيرفض مديرو المجموعات رسائل حساسة الفكاهة ستزيل الرسومات وسيتجنب المؤثرون القضايا السياسية. قاذفات إنذار ستحتفظ بوثائق في هواتفهم وستلتمس أسر الضحايا المشورة قبل نشر الحكم. وهذا التباطؤ الخفي في الخطاب العام يمكن أن يكون أكثر خطورة من الرقابة الرسمية.

وتؤثر الرقابة الذاتية على الأشخاص الذين لا يتمتعون بحماية اجتماعية. فالمواطن الذي ليس له محام، أو مسؤول غير مستقر، أو طالب، أو ممرضة، أو معلم أو موظف مصرفي لن يتحمل نفس المخاطرة التي يتعرض لها عضو البرلمان أو صاحب وسائط الإعلام. ومن ثم يمكن للقانون أن يؤدي إلى عدم المساواة الجديدة. الأقوى ستستمر في الكلام الأكثر هشاشة ستنسحب وفي بلد يتسم بالفعل بالزبائن، سيكون هذا تطورا رئيسيا. ومن شأن ذلك أن يزيد من تقليص قدرة المواطنين على محاسبتهم.

وغالبا ما تكون المناقشة العامة اللبنانية وحشية. إنها تحتوي على الإهانة والشائعات والتجاوزات. لكن الجواب لا يمكن أن يكون تشريعاً يضع الجميع تحت التهديد. ويجب معاقبة المناشدات المتعلقة بالعنف والتهديدات والحملات المنسقة والتشهير الخطير. من الضروري أيضًا الحفاظ على النقد الحاد والسخرية والغضب الاجتماعي والتنديد بالمصلحة العامة. الديمقراطية تقبل أن يتحدث المواطنون بقسوة أحياناً. إنها لا تحول كل عبارة خبيثة إلى حالة حكومية.

يمكن للسلطة التنظيمية أن تصبح وزارة للحقيقة

كما يثير مشروع القانون مسألة السلطة المسؤولة عن تنظيم وسائل الإعلام. ومن الناحية النظرية، يمكن أن يكون هذا الهيكل مفيدا. ويمكنها تنظيم القطاع وحماية التعددية والتعامل مع الشكاوى وضمان قواعد الشفافية. في الممارسة اللبنانية، خطر التسييس مرتفع. وإذا تم اختيار الأعضاء وفقا للأرصدة البرلمانية أو الدينية أو الحزبية، تصبح السلطة نقطة سيطرة. ويمكنها أن تعاقب وسائط الإعلام الضعيفة وتنقذ وسائل الإعلام المحمية.

ويتعلق هذا الخطر أيضا بالشبكات الاجتماعية. ويمكن للسلطة التي لها صلاحية طلب إزالة المحتوى أو إحالة الملفات أو فرض جزاءات إدارية أن تؤثر على المنشورات الإلكترونية. السؤال ليس فقط من ينظّمه هو أن نعرف ما هي الضمانات. وينبغي أن يكون أي قرار بالانسحاب مبرراً ومحدوداً ومتناسباً وخاضعاً للاستئناف الفوري. يجب إعلام المواطنين وينبغي للمنبر أن تنشر بيانات عن الطلبات الواردة. فبدون الشفافية، يصبح التنظيم مكتظا وبالتالي مثيرا للريبة.

والإغراء بالتحكم قوي في الدول التي تمر بأزمات. وكثيراً ما يتهم صانعو السياسات وسائط الإعلام والشبكات الاجتماعية بالذعر المشدد أو إلحاق الضرر بالمؤسسات أو تهديد الاستقرار. وقد تستهدف هذه الاتهامات في بعض الأحيان التجاوزات الحقيقية. وهي تستخدم أيضا لتجنب المسؤوليات. في لبنان، لم يولد الغضب الاجتماعي من فيسبوك. وهو يأتي من الانهيار المصرفي والفساد والنقص والتفجيرات والحروب والإفلات من العقاب. وينبغي ألا يسمح قانون وسائط الإعلام للمسؤولين بالخلط بين النقد وزعزعة الاستقرار.

المؤثرات والمبدعين في منطقة رمادية

سيتعين على القانون أيضًا التعامل مع المؤثرين ومنشئي المحتوى. ولدى بعض الحسابات الآن جمهور أكبر من وسائط الإعلام التقليدية. وهي تنشر المعلومات، والحملات المباشرة، والإعلان السياسي أو التجاري، ويمكن أن تصل إلى مئات الآلاف من المشتركين. سيكون من السذاجة اعتبارهم مجرد مواطنين. وعندما يضفي أي حساب طابعاً مالياً على نفوذه ويبث بانتظام محتويات إخبارية، يمكن تبرير التزامات الشفافية.

ولكن هذه الالتزامات يجب أن تظل متناسبة. ويعد إعلان الشراكة التجارية، وتحديد الدعاية السياسية، والمعلومات الخاطئة الصحيحة، واحترام حق الرد، شروطا مشروعة. إن فرض بطاقة مهنية أو إذن سياسي قبل الترخيص سيكون خطيرا. وينبغي ألا يعتمد مبدئي المحتوى على الموافقة الإدارية على الكلام. يجب أن يعالج القانون الممارسات المسيئة، وليس مجرد وجود خطاب مستقل.

سيكون من الصعب تعقب الحدود. يمكن أن يصبح الحساب الشخصي نافذا في غضون بضعة أسابيع. يمكن أن تلعب الصفحة المحلية دورًا إعلاميًا أثناء الأزمة. ويمكن للناشط أن ينشر تحقيقات دون أن يكون صحفيا. ولذلك، يجب أن يتجنب القانون تعاريف صارمة. ويجب عليها أن تحمي المصلحة العامة، وأن تعاقب على الانتهاكات المثبتة، وأن تسمح للحيز الرقمي بالتنفس. يجب أن يصاحب القانون تغيير وسائل الإعلام، وليس محاولة إعادته إلى سيطرة قديمة.

المعيار الحقيقي: من سيخاف بعد التصويت؟?

ويمكن للبرلمان أن يقيم القانون بسؤال بسيط: من سيخاف بعد اعتماده؟ وإذا كان الفاسدون، والمتجرون، ومناصرو التهديدات، ونشر الحملات الكاذبة، أكثر خوفا، فإن القانون سيحقق وظيفة مفيدة. إذا كان الصحافيون، الرعاة، المواطنون الأساسيون، عائلات الضحايا، المودعون والناشطون خائفون أكثر، القانون سيفوت هدفه. وهذا المعيار أفضل من الخطابات الرسمية بشأن التحديث.

ولذلك يجب أن يضمن النص النهائي عدة نقاط. لا يوجد سجن لجرائم التعبير. لا يوجد احتجاز سابق للمحاكمة في مسائل الإعلام والنشر. لا اختصاص للمحاكم العسكرية في التصريحات العلنية. لا رخصة مسبقة للمواطنين ووسائط الإعلام الرقمية الصغيرة. تعاريف صارمة للتشهير والتحريض والتضليل. تعزيز الحماية للمسائل ذات المصلحة العامة. سلطة تنظيمية مستقلة وشفافة وخاضعة لسيطرة القضاة. حق الرجوع السريع ضد إزالة المحتوى.

وهذه الضمانات ليست تفاصيل تقنية. فهي تحدد الحياة اليومية لآلاف الناس الذين ينشرون على الإنترنت. وسيقولون ما إذا كان المواطن يستطيع أن يكتب أن الإدارة تعمل بشكل سيء، وأن مصرفا متضررا، وأن موظفا قد كذب أو أن الخدمة العامة قد فشلت. كما سيقولون ما إذا كان بإمكان وسائط الإعلام المستقلة التحقيق دون خوف من الخراب القضائي. إن لبنان لا يحتاج إلى قانون يعطي مهبلا حديثا لأساليب الضغط القديمة.

جلسة عامة كلحظة حقيقة

ويفتح اعتماد اللجان المشتركة مرحلة حاسمة. ويمكن للدورة العامة المعلنة أن تحول الإصلاح إلى تقدم أو تراجع. وينبغي نشر النص الموحد قبل التصويت. وينبغي أن يشرح الأعضاء المواد الحساسة. وينبغي أن تكون المنظمات المهنية قادرة على التعليق. وينبغي أن يعرف المواطنون ما إذا كانت منشوراتهم على الفيسبوك أو X أو Instagram أو TikTok ستتم حمايتها أو كشفها. ولا يمكن للقانون المتعلق بالتكلم العلني أن يمضي قدماً في الظلم.

ولدى لبنان بالفعل ما يكفي من القوانين المطبقة بصورة انتقائية. لديه ما يكفي من الاستدعاءات للتخويف. لديها ما يكفي من المؤسسات التي تحمي القوى أسرع من المواطنين. يمكن لقانون الإعلام أن يقطع هذا المنطق. كما يمكن أن يلائم بيئة أنظف وأكثر رقمية وأكثر كفاءة. سيعتمد على التعديلات المعتمدة وعلى قدرة البرلمان على مقاومة إغراء السيطرة.

وسيجري الحكم على الإصلاح بما له من آثار عملية. وفي اليوم الذي يلي التصويت، هل يمكن لصحفي التحقيق في وزير دون خوف من الاعتقال؟ هل يمكن للمودع أن يشجب بنكه على الفيسبوك دون أن يتلقى استدعاء؟ هل يمكن للمذنب أن يسخر من سلطة دينية أو سياسية دون أن يخاطر بالسجن؟ هل يمكن للمواطن أن يصور إساءة في الشارع دون أن يتهم بانتهاك صورة الدولة؟ وستقول هذه الأسئلة، أكثر من النشرات الصحفية الرسمية، ما إذا كان لبنان قد أقر قانونا لحماية المعلومات أو الانضباط من يتكلمون.