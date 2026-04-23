قرية في جنوب لبنان: مرآة غزة

وتصف الاكتشافات التي نشرتها صحيفة إسرائيلية عن سرقة الجنود في المنازل والمتاجر في جنوب لبنان أكثر بكثير من سلسلة من الانحرافات الفردية. وهي تُظهر، من خلال شهادات المقاتلين والقادة الموجودين على الأرض، ممارسة أصبحت مألوفة في المجتمعات التي أفرغتها الحرب، وممنوعة جزئيًا من إعادة سكانها وتخضع لوجود عسكري مطول. وبالتالي، فإن أعمال النهب في جنوب لبنان تبدو أعراضا أوسع: الجيش الذي لم يعد يتحكم في الفضاء فحسب، بل يسمح لنفسه باستخدام ممتلكاته ومنازله وأحيانا حتى أكثر علامات الحياة المدنية حميمية.

الأجسام المذكورة لها وصول فوري. ولا تخضع الدراجات النارية أو أجهزة التلفزيون أو الطاولات أو الأريكة أو السجاد أو الأدوات أو بضائع المتاجر للحجز العسكري المشكوك فيه ولا للضرائب التي يمكن تقديمها حسب الاقتضاء لعملية ما. وهي تنتمي إلى العالم العادي للأسر والمتاجر القروية والحياة اليومية. ولذلك فإن اعتمادها يعطي الملف قوة معينة. يزيل أي غموض من المشهد الموصوف. وما يجري استهدافه ليس بنية تحتية قتالية، بل تراثا مدنيا.

وأهم نقطة هي الطابع الروتيني لهذه الظاهرة. ووفقاً للشهادات التي تم نقلها، يغادر الجنود لبنان ببضائع محملة في سياراتهم دون محاولة إخفائها. يصف أحدهم استخدامًا مثبتًا، لدرجة أن الجميع سيأخذون ما وجدوه ويضعونه على الفور في سيارتهم أو في المنزل المجاور، أمام أعين الآخرين. عندما تحدث السرقة في جو من التهاب، فإن المشكلة تتجاوز الخطأ الشخصي. يؤثر على مناخ التسامح السائد في الوحدة ومستوى السيطرة القيادية والتسلسل الهرمي الحقيقي للمحظورات.

نهب كعلامة مهن

ولا يمكن فصل النهب في جنوب لبنان عن السياق الإقليمي الذي يقع فيه. ومنذ منتصف نيسان/أبريل، وثقت وكالات الأنباء وجود خط إسرائيلي للانتشار داخل الأراضي اللبنانية، واستمرار عمليات الهدم في عدة مناطق جنوبية، وحظر عودة العديد من السكان. وقد دُمرت القرى بدرجات متفاوتة، وأحياناً بطريقة هامة، يقول المراقبون والمقيمون إنهم يخشون العودة إلى ديارهم دون العثور على منزل. وفي هذا السياق، لم تعد سرقة الممتلكات الخاصة تظهر كحادثة. ويصبح أحد الأشكال المرئية للقبض على مساحة خالية من مالكيها الشرعيين.

غير أن قانون الحرب لا يترك مجالاً يذكر في هذه المرحلة. النهب ممنوع وتنطبق هذه القاعدة بالتحديد على الحالات التي قد يغري فيها الجيش النظر في وجود منزل مهجور أو تجارة مغلقة أو قرية مضروبة. وحقيقة أن مالكاً هرب من القصف، ومنعه من العودة، أو أن موقعه كان خاضعاً للسيطرة العسكرية، لا تبطل بأي حال من الأحوال حقوقه في الملكية. ولا يزال التلفزيون أو السجاد أو اللوحة أو الأريكة ملكا مدنيا. ولا تختفي قيمتها القانونية مع الغياب القسري لمالكيها.

ولهذا السبب أيضاً، نهب المزيد من الصدمات عندما يلمس الجسم المحلي. ويمكن دائماً مناقشة الخير العسكري وتفسيره وإعادة تأهيله. غرفة المعيشة أو المطبخ أو متجر البضائع أو تجارة القرية تتحدث بشكل مختلف. يقولون تعليق الحياة المدنية بوحشية. يتذكرون أن عودة السكان، الذين تعرضوا بالفعل للخطر بسبب الدمار، من المرجح أيضًا أن يتم تمييزها بالفراغ المتبقي في الغرف التي لا تزال قائمة. ولم تعد الخسارة مقاسة في الجدران المسقطة فحسب، بل في آثار الحياة العادية المشحونة.

صورة جيش معنوي تم اختبارها

وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة لأن إسرائيل تواصل تعزيز صورة الجيش الذي يحكمه طلب المذهب الأخلاقي. تعزز المؤسسة حماية الكرامة الإنسانية وممتلكات المدنيين غير المتورطين. ويشكل هذا العرض العام عنصرا محوريا في سرده الاستراتيجي. وتدفع بأنه على الرغم من العنف الذي تتعرض له العمليات، فإن وضع إطار أخلاقي صارم سيستمر في التمييز بين الجيش الإسرائيلي وأعدائه.

والوقائع المبلغ عنها من جنوب لبنان تتعارض مباشرة مع هذا البناء. ويمكن لأي جيش أن يجادل دائما بضرورة تنفيذية لتبرير الغارات أو التفتيش أو التدمير الموجه أو الوجود في منزل. ولا يمكن لها أن تحتج بهذه الضرورة على الأثاث أو السجاد أو الأجهزة الإلكترونية أو الأشياء الازدواجية التي تُستخرج من منطقة قتالية. من اللحظة التي تدخل فيها هذه البضائع إلى سرد الحرب، الخطاب الأخلاقي الرسمي يشقق. ويصبح التناقض واضحا وملموسا ومفهوما على الفور.

هذا الكنز لا يتعلق بمحتويات الاكتشافات فحسب بل بمصدرها وعندما تنشر صحيفة إسرائيلية كبيرة شهادات من الجنود والقادة في رحلات جوية في لبنان، يصبح من الأصعب تخفيض القضية إلى مبالغة معادية من الخارج. ثم تنتقل المناقشة إلى قلب المجتمع الإسرائيلي. ولم يعد الأمر يتعلق بمشروعية العملية فحسب، بل بالطريقة التي يعيش بها جزء من الجيش على الأرض ويعالج الكون المادي للمدنيين الذين طردوا منها.

من غزة إلى لبنان، استمرارية مزعجة

جنوب لبنان ليس حالة معزولة. وخلال حرب غزة، أبرزت عدة حالات بالفعل مواقع نهب واختطاف أهداف مدنية وتطهير الهيمنة في المنازل الفلسطينية. وقد أظهرت التقارير والتحقيقات أن سلوك الجنود ليس فقط مسألة تدمير الحرب، بل أيضا مسألة الاستيلاء على الأماكن والأمتعة الشخصية والعالم المحلي للأسر المفقودة.

وقد ذكرت الصحافة الإسرائيلية نفسها بالفعل أنه على الرغم من العديد من الفيديو والادعاءات، فإن الرد القضائي في غزة ظل محدودا للغاية. وزادت معالجة هذه الحالات فكرة نشر الإفلات من العقاب، التي يمكن أن تولد فيها الأفعال الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لصورة إسرائيل الخارجية رد فعل سريع، في حين أن الممارسات الأكثر تشتتاً و عادياً وأقل طمعاً لا تزال إلى حد كبير غير متوقفة. وهكذا فإن الموازاة مع جنوب لبنان تكاد تكون ذاتية. والشهادة من الجبهة اللبنانية لا تدل على استراحة، بل على تمديد.

وتظهر هذه الاستمرارية أيضا في طبيعة المشاهد التي عممت. وفحصت إحدى وكالات الأنباء الدولية عدة منشورات في غزة تبين أن الجنود الإسرائيليين يرتدون ملابس داخلية نسائية ونماذج موجودة في منازل فلسطينية. وأظهرت الصور أن الجنود يمزحون مع الملابس الداخلية، ويظهرون لهم أمام الكاميرا أو يحولون أجسام الإناث إلى مداخل الختان. هذا النوع من المشهد لم يكن ضرورة عسكرية قال شيئاً آخر: الاستيلاء الرمزي على المكان الآخر.

والمرور من غزة إلى جنوب لبنان يضرب في هذا الصدد. وفي كلتا الحالتين، تتجاوز الحرب المنطق الصارم للرأس لدخول الغرفة وغرفة المعيشة والمطبخ والأمتعة الشخصية. ملابس النساء لم تعد مجرد ملابس يصبحون جوائز خشبية المنزل لم يعد مجرد مكان بحث. وهو يصبح إطارا مؤقتا لتمثيل السلطة المسلحة. وتنطوي هذه الآلية الرمزية على قدر السرقة نفسها، لأنها تكشف عن الطريقة التي يُنظر بها إلى المدنيين الغائبين: ليس على أنه موضوع قانون مُنع مؤقتا، بل على نحو ما يُمحى المالك من عالم متاح الآن.

الكيتشنز والاحتباس الحراري واشتراكات الاعتماد العادية

وقد عززت الصور التي أذيعت في الأيام الأخيرة من جنوب لبنان هذا الانطباع. وأظهرت التسلسلات الفيروسية جنودا إسرائيليين في مطابخ لبنانية، في وسط الترسانات، أو احتياطيات الأغذية أو خطط العمل المستخدمة كما لو كانوا بالفعل جزءا من كونهم. وتظهر صور أخرى لهم وهم يلتقطون الفواكه أو الخضروات في البيوت الزجاجية والحدائق الجنوبية. وقد عُرضت هذه المشاهد في بعض الأحيان على أنها غير شرعية أو شعبية. ليسوا كذلك.

قوتهم تكمن بالتحديد في نبذهم فوجبة معدة في مطبخ أسرة مشردة، وخضروات ملتقطة في مدفأة مهجورة، وأشياء تُعالج في منزل يغيب فيه المالكون، لا تأتي في فترة حرب بسيطة. وهي تظهر معرفة متزايدة بالحيز الخاص للآخرين. فهي تظهر وجودا مسلحا لا يدخل فحسب، بل يستقر ويستخدم ويتحول ويستهلك. ويصبح احتلال المكان أيضا احتلالا لللفتات.

في هذا النوع من المشاهد، لا يرجع العنف إلى تحطم انفجار أو صدمة الهدم. ويعزى ذلك إلى اختفاء الحدود المعنوية التي لا تزال تفصل الجيش عن البيت المدني. وعندما يتصرف جندي في منزل أجنبي كما لو كان مكانا مؤقتا متاحا، فإن فكرة القيام بعملية عسكرية بسيطة غير واضحة. وهي علاقة أخرى على ما يبدو، أقرب إلى منطق التآمر من المرور الصارم للحرب.

أخذ الجرو أو منطق أخذ العينات

وقد أدى الفيديو الذي أعيد نشره في الأيام الأخيرة إلى زيادة تفاقم هذا التصور. وانتقلت في عام 2024 ثم أطلقت من جديد على الشبكات، فأظهرت جنديا إسرائيليا يأخذ جرو بينما تطارده عاهرة. وقد علق هذا المشهد بتعليق شديد، كمثال إضافي على كيفية معاملة الأرض المحتلة كحيز لأخذ العينات، حيث لا يمكن للمرء أن يأخذ أجساما فحسب، بل أيضا شظايا الحياة الحيوانية المرتبطة بالبيت أو الفناء أو القرية.

تفاصيل الجرو قد تبدو بسيطة في وجه الموت، الخراب والدمار الهائل. ليس كذلك انها تضرب لأنها تتغاضى في ثوان المنطق الموصوفة في مكان آخر على نطاق أوسع. نأخذ ما هو هنا سنستخدمه ونحن نتصرف في عالم كان الغياب القسري للسكان سيتيحه. سواء كان المشهد يتعلق بالأريكة، والسجادة، والتلفزيون، والخضروات، والملابس أو الجرو، فإن الربيع النفسي لا يزال هو نفسه. ويتوقف رصد الأراضي الخاضعة للرقابة فقط. يصبح مكاناً يشعر فيه بعض الجنود بأنه مسموح لهم أخذه.

الدبل ومعركة الجبر

أعطت حالة تمثال المسيح المدمر في ديبل هذا التناقض نطاقًا دوليًا. وفحصت إحدى وكالات الأنباء صورة جندي إسرائيلي يضرب بفأس تمثال المسيح في هذه القرية المسيحية في جنوب لبنان. الصدمة كانت فورية. وقد شجب المسؤولون الإسرائيليون والممثلون الأمريكيون والسلطات الدينية هذا العمل. وأعلن الجيش الإسرائيلي فرض جزاءات على جنديين وادعى أنه يعمل على استبدال التمثال.

وأتاحت هذه الحلقة لإسرائيل أن تبين أنها ظلت قادرة على الاستجابة بسرعة عندما أصبح العمل على الأرض فضيحة للصور. ولكن مسار الجبر كشف أيضا عن معركة سردية.

إعادة شحن أخيرة من إيطاليا

وفي حين أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه سيسهم في الاستبدال، قامت الوحدة الإيطالية في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في نهاية المطاف بإعادة الصقور الجديد بشكل واضح، مما وفر تمثالا أقرب إلى الأصلي مع المجتمع المحلي. وهناك تمثال آخر جلبه الجيش الإسرائيلي، أصغر حجماً ونموذجاً مختلفاً، لا يحتل المكان المركزي في صور الاستعادة.

وهذا المعاني مهم لأنه يبين كيف يسعى اتصال الأزمات إلى استعادة بادرة الإصلاح. إن تدمير رمز مسيحي في قرية مسيحية يعرض إسرائيل إلى موجة من الصدمة الدبلوماسية والدينية الفورية. إصلاح سريع يساعد على احتواء الضرر. لكن الرهان ليس فقط ليحل محل شيء ثقافي هو إعادة القصة. غير أن هذا الحساب لا يزال ضعيفا عندما توجد في الوقت نفسه تقارير عن النهب، وصور المنازل المستثمرة، ومشاهد الجنود في مطابخ مدنية، وقصص تدمير القرى بأكملها.

القرى المدمرة والعائدات المستحيلة

ويزداد وزن المصابين بالرحلات الجوية مقارنة بالحالة المادية في جنوب لبنان. وقد أظهرت التقارير التي نُشرت في الأيام الأخيرة وجود مناطق مدمرة، وأحياء مستوية، ومقيمين عائدين أن منازلهم قد دُمرت أو لم تسكن. وفي بعض القرى، أدى حجم الهدمات إلى إثارة الخوف من أن تتحول العودة إلى ممر بسيط عبر الأنقاض. وبالتالي، فإن المشكلة ليست فقط مشكلة البضائع المنقولة. إنه من نسيج مدني مفكك.

ومن شأن اعتماد الأشياء الخاصة في هذا السياق أن يؤدي إلى أثر إضافي. إنه يطيل أمد الدمار. عندما لا تزال الحوائط متماسكة البقية مفقودة. وقد اختفت البطاقات، والأثاث أيضا، وأحيانا الأجهزة المنزلية، والأدوات أو السلع. الحرب لا تترك الأنقاض فحسب. إنها تترك داخليات فارغة. وهذا يؤثر بشكل مباشر على إمكانية العودة أو النوم على الفور أو إعادة فتح متجر أو استئناف الحد الأدنى من الحياة في قرية مجربة ومختبرة بالفعل.

ومن ثم، فإن الاختبار الحاسم لن يتم في البلاغات العسكرية وحدها أو في لفتات رمزية تهدف إلى تهدئة فضيحة. وسيتم الاضطلاع به في ما سيجده السكان عندما يتمكنون من عبور عتبة منزلهم مرة أخرى، وفي ما سيظهره التحقيق المحتمل في الرحلات التي وصفها الجنود أنفسهم، وفي القدرة على تحديد ما إذا كانت هذه الأعمال نتيجة لسلسلة من الانجرافات الفردية أو لجو من الحرب قد تم تركيبه الآن بما فيه الكفاية لتحويل النهب في جنوب لبنان إلى موقع عادي تقريبا.