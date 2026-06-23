قضية خالد العيدي: الجاسوس المزعوم لموسد لبنان المنزف

كما أن خالد العيدي، الذي يصف أيضا خالد العيدة أو خالد العيدة، ليس هاربا محرجا من بيروت. ووفقًا لوكالة أنباء دولية، يقدمه المسؤولون اللبنانيون على أنه فلسطيني من سوريا يحمل الجنسية الأوكرانية، متهم بالمشاركة في مشروع استخباراتي إسرائيلي يهدف إلى شن هجمات واغتيالات في لبنان. وبحسب الوكالة نفسها، فقد نجا من اعتقال لحزب الله خلال الضربات الإسرائيلية على ضواحي بيروت الجنوبية، قبل أن يختفي في محيط بعبدا الدبلوماسي، حيث تقع السفارة الأوكرانية. مصيره بالضبط ما زال غير مؤكد.

تلزم قضية خالد العايدي الدولة اللبنانية بالإجابة على ثلاثة أسئلة. ما هو الدور الذي لعبه عميل الموساد المزعوم هذا في الشبكة التي فككتها الخدمات اللبنانية ؟ كيف يمكن للرجل الخاضع لولاية قضائية أن يهرب من سيطرة الدولة؟? ولماذا يكون الرد الدبلوماسي على أوكرانيا غامضاً جداً، عندما يقول العديد من وسائل الإعلام إن السفارة الأوكرانية قد طُلبت أو اقتبست أو شاركت في أوقات مختلفة في رحلتها؟? التهم خطيرة. ولذلك يجب التمييز بينها وبين الوقائع الثابتة دون التقليل إلى أدنى حد.

مُشتبه به مُقدّم كعامل، ليس كمخبر فحسب

دور خالد العبدي يتجاوز دور جامع المعلومات البسيطة. ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، أعلن الأمن العام اللبناني في أكتوبر/تشرين الأول تفكيك شبكة كانت تعد لهجمات بالقنابل والاغتيالات في لبنان. وفقاً لمسؤولي الأمن والجهاز القضائي الذين ذكرتهم الوكالة، شملت العملية أحداث ذات صلة بالاحتفال الأول بوفاة (حسان نصر الله). وبحسب ما ورد اكتشف المحققون قنبلة دراجة نارية وسيارة معدلة لحمل المتفجرات.

وهذا الدقة يغير طبيعة الملف. يمكن للجاسوس أن يقدم معلومات الاتصال أو صور الموقع أو تحديد العادات أو نقل الأسماء. وفي قضية الأدي، تشير الاتهامات التي أثارتها وسائط الإعلام إلى وظيفة أكثر فعالية: خلية تقوم بإعداد المتفجرات والنزوح والأهداف وسيناريوهات الهجوم. ووفقاً للجزيرة، تحدثت الدوائر اللبنانية عن شبكة تعمل لصالح إسرائيل وتعد هجمات إرهابية على الأراضي اللبنانية. ووفقًا لصحيفة ذا ناشيونال، فإن المشاريع كانت ستشمل هجمات على فعاليات تذكارية مرتبطة بقادة حزب الله.

وتضيف وكالة أسوشيتد برس أنه تم توجيه الاتهام إلى خالد العايدي وستة آخرين، جميعهم لبنانيون. كان أحد الستة سيهرب أيضًا، بينما سيكون الآخرون في السجن في انتظار المحاكمة. هذا التوزيع يعطي العايدي مكانة خاصة. وفقًا لمسؤولين قضائيين استشهدت بهم الوكالة، كان العضو الوحيد في المجموعة التي يحتجزها حزب الله، ربما لأنه كان يعتبر أحد الأصول عالية القيمة. غير أن هذا الاحتجاز خارج دائرة الولاية يبين أحد العيوب الرئيسية في القضية.

الصلة المشبوهة بسلسلة موجهة من الخارج

وفقًا لوكالة أسوشيتد برس، تدعي العدالة العسكرية اللبنانية أن العملية كانت مدبرة من قبل جهة اتصال للموساد تعيش في ألمانيا، مع اتصالات تطبيق مشفرة. وهذه المعلومات تعطي الملف بُعداً عبر وطني. ولن يقتصر دور الأدي على الأراضي اللبنانية. وسيكون ذلك جزءا من سلسلة تربط بين المانح الخارجي، والمنفذين المحليين، والوسائل المتفجرة، والأهداف السياسية أو الأمنية في لبنان.

وبحسب الأخبار، فإن خالد العايدي متهم بالمشاركة في زرع العبوات الناسفة والاغتيالات التي استهدفت المواطنين اللبنانيين بين عامي 2024 و2025. يقدمه الإعلام نفسه على أنه عميل مهم، مطلوب من قبل النظام القضائي اللبناني، كان سيجد ملجأ في البعثة الأوكرانية بعد هروبه. وهذه المطالبات أكثر خصوبة من مطالبات الوكالة الدولية. ولذلك يجب أن تُنسب بوضوح. غير أنها تساعد على توضيح سبب إثارة هذه القضية غضباً سياسياً في دوائر قريبة من حزب الله ومن يندد بنشاط الشبكات الإسرائيلية في لبنان.

وفقًا لصحيفة المهد، التي نشرت تحقيقًا في القضية في وقت مبكر من شهر مارس، مارست واشنطن وكييف ضغوطًا للحصول على تصريح يسمح للعيدي بمغادرة الأراضي اللبنانية. تزعم وسائل الإعلام أن السفارة الأوكرانية آوت الرجل بينما كان مطلوبًا. ومرة أخرى، لم تؤكد كييف رسميا هذه النسخة. وزعم مصدر أوكراني نقلت عنه وكالة دولية أن العايدي لم يكن في السفارة أو مجمعها، دون تحديد مكان وجوده أو ما إذا كان قد كان هناك من قبل.

تدعي المحطة أنها هربت إلى قبرص

تأتي المرحلة الجديدة من القضية من المحطة. وبحسب هذا الإعلام اللبناني الذي يدعي الحصرية، فقد تم إخراج خالد العايدي من لبنان بعد إخفائه في صندوق سيارة تابعة لقنصل أوكراني. وبحسب المحطة، تم نقله بعد ذلك إلى مقر إقامة القنصل، وتم إنزاله في موقف سيارات تحت الأرض، ونقله إلى سيارة أخرى، ثم تم تسليمه إلى وكلاء مرتبطين بالموساد في لبنان. وتدعي وسائط الإعلام أيضا أنه اقتيد إلى قبرص عن طريق البحر.

ولا تزال هذه النسخة تهمة إعلامية. لم تؤكد أي سلطة لبنانية أو أوكرانية أو قبرصية علنًا سلسلة التسلل هذه. غير أنه من الدقيق بما فيه الكفاية أن يتطلب ردا رسميا. وإذا استخدمت مركبة قنصلية، يجب إثباتها أو رفضها. وإذا كان الإقامة الدبلوماسية بمثابة مرحلة، يجب تحديد المسؤوليات. وإذا تم الخروج عن طريق البحر، يجب على الدوائر اللبنانية أن تتحقق من الموانئ والمراسي والطرق المشبوهة والاتصالات. الصمت لا يحمي الولاية. إنه يغذي الشك.

وتكمن خطورة القصة في الوضع الدبلوماسي للوسائل المذكورة. وتتمتع المركبة أو الإقامة الخاضعة لولاية بعثة أجنبية بحماية خاصة. ولكن هذه الحماية لا يمكن استخدامها لإعفاء شخص من عدالة الدولة المضيفة. وتكفل اتفاقية فيينا حرمة الأماكن الدبلوماسية، مع فرض احترام القوانين المحلية وحظر الاستخدام المتعارض مع مهام البعثة. إذا تمّ إثبات إتّهامات (المهاتا)، للبنان الحقّ في طلب تفسيرات رسمية والشروع في تدابير دبلوماسية.

وتتحمل وزارة الخارجية مسؤولياتها

وتضع هذه القضية وزارة الخارجية اللبنانية تحت الضغط. وبحسب المحطة، فإن التفاصيل المنشورة تضع الوزير أمام مسؤولية مباشرة، كونه السلطة السياسية والإدارية المسؤولة عن المعاملة الرسمية للسفارات. وتتهمه وسائل الإعلام بأنه لم يتصرف علنا ضد السفارة الأوكرانية بالحزم المتوقع، وأنه فضل، وفقا لاتهاماته الخاصة، الدخول في معركة ضد المنصات التي كشفت الملف. هذه النقطة الأخيرة يجب التحقق منها. غير أنها تثير مسألة سياسية مشروعة.

ولا يمكن اعتبار يوسف راججي مسؤولاً جنائياً عن عمل لا يوجد دليل عام على أنه كان على علم به وقت وقوع الحادث. ولكنه مسؤول سياسيا عن الرد الدبلوماسي. هل استدعى المهمة الأوكرانية؟ هل طلب مذكرة خطية؟ هل أرسل مطالب العدالة العسكرية؟ هل طلب أي تفسير للدور المحتمل للسيارة القنصلية؟ هل نسق مع الأمن العام والعدالة لتجنب التسرب؟ وهذه المسائل ليست مثيرة للجدل. وهي جزء من الأداء العادي للدولة.

الحساسية السياسية معززة بهوية الوزير. وخصصت حافظة الشؤون الخارجية للنصيب السياسي للقوات اللبنانية في حكومة السلام، وفقا لوسائط الإعلام اللبنانية والإقليمية. غير أن القوات اللبنانية تدافع عن خط ثابت للسيادة وعن احتكار الدولة. تضع قضية العايدي هذا الخط على المحك على أرض مختلفة عن حزب الله أو إيران: مهمة غربية ومشتبه به متهم بالعمل لصالح إسرائيل. ولا يمكن أن تكون السيادة انتقائية.

احتجاز خارج الولاية يعقّد كل شيء

كما أن القضية تحرج حزب الله. ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس، فقد احتجز الحزب العايدي في ضواحي بيروت الجنوبية قبل هروبه. وتشكل هذه المعلومات مشكلة مبدأ. وينبغي أن يكون الرجل المتهم بالتجسس، حتى وإن كان خطيرا جدا، خاضعا للعدالة وللخدمات الحكومية المختصة. وكون تشكيل مسلح من غير الدول قد احتفظ به يضعف الموقف اللبناني إزاء الفرص الأجنبية. وهي تتيح لها إثارة شواغل إجرائية أو أمنية أو معالجة.

هذا العيب لا يبرر التسلل. غير أنها تشرح كيف أن القضية قد هربت من سلسلة مؤسسية واضحة. ولو احتُجز الآيدي في سجن رسمي، تحت الولاية القضائية وتحت إشراف السلطة المختصة، لكان نقله أو سفره أكثر صعوبة في التنظيم. وقد أوجد الاحتجاز خارج الولاية منطقة رمادية. وأدى الاختفاء المزعوم عبر القناة الدبلوماسية إلى اختفاء آخر. وفيما بين الاثنين، تُحرم العدالة اللبنانية من مشتبه به مركزي.

وهذا التناقض يجب أن يقال. يمكن لحزب الله أن يتهم الدولة بالفشل في منع هروب عميل مزعوم للموساد. ويمكن لمنافسيها أن يجيبوا على أن حزب الله ما كان ينبغي أن يحتجز رجلا مطلوبا من العدالة نفسها. ويمكن أن يكون النقدان صالحين. وكان ينبغي أن توضع منذ البداية في إطار قانوني لا جدال فيه، مع تقديم الأدلة، والاستجوابات، والمذكرات، وحماية المشتبه فيه، والمراجعة القضائية. هذا بالضبط ما هو مفقود اليوم.

ما كشفه دور العايدي المزعوم عن الشبكات الإسرائيلية

وتكشف القضية أيضا عن تطور الأساليب الإسرائيلية في لبنان. وفقًا لوكالة أسوشيتد برس، طورت إسرائيل شبكات تجمع بين الذكاء البشري والمراقبة التكنولوجية. وتشير نفس وسائل الإعلام إلى أن العديد من الملفات القضائية اللبنانية تشير إلى التجنيد من قبل الشبكات الاجتماعية، والمدفوعات التي تتراوح بين بضعة آلاف إلى عدة عشرات الآلاف من الدولارات والبعثات التي تستهدف مستودعات الأسلحة أو المكاتب السياسية أو المسؤولين المقربين من حزب الله. قضية (الآيدي) جزء من هذا المشهد.

ملفه الخاص. ووفقًا للوكالة، فهو فلسطيني من سوريا، ويحمل الجنسية الأوكرانية من خلال والدته، ودخل لبنان في أغسطس 2025 على متن رحلة جوية من إثيوبيا. لا يتوافق هذا المسار مع الصورة الكلاسيكية لناشط محلي أو عضو مقرب من حزب الله جندته إسرائيل. وبدلاً من ذلك، يقترح استخدام جهة فاعلة خارجية، أكثر تنقلاً، وأقل تحديداً، وأكثر قدرة على التعميم بين عدة أنظمة إدارية. وربما يكون هذا ما عزز قيمته التشغيلية المفترضة.

ولو أكدت المحاكم التهم، لكان دوره هو عقيدة بين عدة عوالم: شبكة إسرائيلية، وبيئات لبنانية مستهدفة، وتغطية أوكرانية، ووسائل متفجرة، وسلسلة محتملة من التسلل. هذه التركيبة تجعل القضية خطيرة الأمر يتجاوز الحالة الفردية وهو يكشف عيوب المراقبة، وهشاشة السيادة الدبلوماسية، والتنافس بين الدولة اللبنانية والجهات الفاعلة من غير الدول في إدارة المسائل الأمنية.

ما تحتاجه بيروت لسؤال وسائط الإعلام والولايات

ويجب على السلطات اللبنانية الآن فصل الأدلة عن الشائعة. وتدعي وسائط الإعلام أن لديها عناصر يجب أن تطلب بيانات يمكن استخدامها: التواريخ، والأماكن، واللوحات، والصور، والشهود، والاتصالات، والطرق والأسماء. ويجب على أوكرانيا أن تطلب ردا دبلوماسيا خطيا. وفي قبرص، إذا أُبقي على المسار البحري، يجب أن يطلبوا التعاون على تحركات الزوارق والمداخل غير النظامية. السلطات اللبنانية يجب أن تسأل عن سبب فشل مراقبة المشتبه به.

ولا غنى عن هذه الطريقة لتجنب انجرافين. الأول هو خنق القضية باسم الاعتبارات الدبلوماسية. والثاني هو تحويلها إلى قضية بدون ملف، الأمر الذي من شأنه أن ييسر الرفض الأجنبي. ويحتاج لبنان إلى تقرير محدد. يجب أن يقول ما هو مؤكد، ما هو محتمل، وما تبقى مزعومة وما هو كاذب. فالسيادة الفعالة لا تغذي فقط الإهانة. وهو يتطلب أدلة وإجراءات وعواقب.

ويمكن للبرلمان أن يؤدي دورا. ويجوز للجنة المختصة الاستماع إلى وزير الخارجية والأمن العام وممثلي نظام القضاء العسكري والخدمات المعنية. وقد يظل جزء من جلسات الاستماع سرية لحماية التحقيق. لكن وجود الرقابة المؤسسية سيرسل إشارة. لن يُترك الملف بعد الآن للتسريبات وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي والإصدارات المتضاربة. ستصبح مسألة ولاية.

مسألة سيادة، ليس مجرد التجسس

قد يكون خالد العبدي خارج لبنان. ويعتقد مسؤولان أمنيان لبنانيان نقلت عن وكالة أنباء أنه كان من المحتمل أن يغادر البلاد. وهذا الافتراض يجعل القضية أكثر جدية. وإذا تمكن رجل متهم بالتخطيط للهجمات والاغتيالات على الموساد من المغادرة على الرغم من الولاية القضائية، يجب على لبنان أن يفهم كيف. ولا يمكن للبلد أن يطالب باحترام سيادته في الجنوب، وأن يقبل في الوقت نفسه هذه الرحلة المذهلة إلى ملف جاسوس.

اسم (دال أيدي) قد يختفي قريباً من النقاش اليومي وتلا ذلك الأزمات اللبنانية بسرعة. لكن الأسئلة التي يتركها مفتوحة من يتحكم بالمشتبه بهم الحساسين؟ من يتحدث إلى السفارات؟ من يحمي الإجراءات القانونية؟ من يجيب عندما تكون مهمة أجنبية متهمة بإيواء أو مساعدة هارب؟ وقبل كل شيء، هل يمكن للدولة اللبنانية أن تفرض نفس شرط السيادة على إسرائيل وإيران وحزب الله وأوكرانيا والولايات المتحدة؟?

وبالتالي، لا يمكن اعتبار القضية مجرد اختفاء. وفقاً لوسائط الإعلام الموثقة، فهي تجمع بين شبكة متفجرة مشتبه بها، إتصال (موساد) الخارجي، مشتبه به مزدوج الجنسية، احتجاز غير رسمي، سفارة غربية، ضغط دبلوماسي وإمكانية الاستيعاب البحري. ويمكن الطعن في كل من هذه العناصر على حدة. معاً، إنهم يشكلون اختباراً ستشير استجابة بيروت إلى ما إذا كانت العدالة اللبنانية لا تزال محور اهتمام قضاياها الأكثر حساسية، أو ما إذا كانت الأزمات الأمنية لا تزال تحل بين الخدمات الأجنبية والقنوات الحزبية والصمتات الدبلوماسية.