قضية لبنانية: ربط إيراني

الإنفصال الضروري، الرابطة المفروضة

وعُرضت المناقشة الدبلوماسية كمسألة منهجية. وترغب واشنطن وتل أبيب والسلطات اللبنانية في معالجة القضية اللبنانية بصورة منفصلة والحرب بين إسرائيل وإيران. ويجب أن يحمي هذا الانفصال المفاوضات الجارية. ويجب عليها أيضا أن تمنع لبنان من البقاء رهينة إلى ذراع إقليمية تتجاوزه. لكن أحداث الـ 48 ساعة الماضية تقول العكس. وربط الهجوم على الضواحي الجنوبية في بيروت، والنيران الإيرانية على إسرائيل، والضربات الإسرائيلية على إيران، والقذائف من اليمن الجبهات بسلسلة عسكرية واحدة. لم تكن القضية اللبنانية معزولة. وقد أصبحت أكثر جهات الاتصال حساسية بين الجهات الفاعلة الإقليمية.

والتناقض واضح الآن. On paper, Lebanon claims its sovereignty. الولايات المتحدة تريد الحفاظ على قناة مع طهران. وتدعي إسرائيل استهداف حزب الله دون إدماج كل عملية في الملف الإيراني. وفي الواقع، يعمل كل ممثل على مراعاة المسرح الآخر. إن طهران شرط مسبق لإجراء مناقشات في نهاية القتال في لبنان. ويرفض حزب الله هدنة لا تنص على الانسحاب الإسرائيلي. وتضرب إسرائيل بيروت باسم أمنها في الشمال. وردّت إيران على إضراب خارج إقليمها. هذا يضيف البحر الأحمر إلى خريطة الأزمة ثم يصبح الفصل المعلن ممارسة سياسية وليس حقيقة استراتيجية.

صباح الاثنين، كانت الملاحظة أكثر وضوحا من بداية عطلة نهاية الأسبوع. ويحاول الوسطاء إنقاذ إطارين متميزين هما: وقف إطلاق النار اللبناني المحدود والتفاوض مع إيران بشأن نهاية النزاع الإقليمي. وقد عبرت الصواريخ نفسها هذين الإطارين. أعقب الحريق الإيراني الهجوم على ضهية. وأعقبت الضربات الإسرائيلية في إيران هذه الطلقات. الصاروخ من اليمن وضع حلفاء طهران في نفس الدينامية وقد استجابت أسواق النفط للتصعيد. ودفع المدنيون اللبنانيون والإسرائيليون والإيرانيون ثمن الحدود الدبلوماسية التي لم تعد الأرض تعترف بها.

واشنطن يريد عزل الجبهة اللبنانية

(واشنطن) يحاول أولاً منع معدات لا يمكن السيطرة عليها وترغب الإدارة الأمريكية في إجراء مناقشة مع إيران بشأن الحرب والنووية والجزاءات والملاحة في مضيق أورموز واستقرار الخليج. وفي هذا السياق، أصبح لبنان مشكلة عملية. فالهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وهجمات حزب الله، والتهديدات التي تتعرض لها بيروت، يمكن أن تفسد المفاوضات التي تجري رسميا في أماكن أخرى. ولهذا السبب حاول رئيس الولايات المتحدة الحصول على ضبط النفس من إسرائيل على العاصمة اللبنانية. هذا التقييد لم يصمد وقد أظهر قصف الضواحي الجنوبية أن الجبهة اللبنانية لا تزال قادرة على تجاوز أي جدول زمني دبلوماسي.

إن الموقف الأمريكي يقوم على التمييز القانوني. ولبنان دولة ذات سيادة. إيران ولاية أخرى حزب الله ليس الحكومة اللبنانية. ولذلك يمكن لإسرائيل ولبنان مناقشة وقف إطلاق النار، في حين تناقش واشنطن وطهران اتفاقا إقليميا. وهذا الهيكل له منطق مؤسسي. وهو يسمح للسلطة اللبنانية بعدم الخلط بينها وبين حزب الله. كما أنه يسمح للولايات المتحدة بالتكلم في بيروت دون الاعتراف بدور مباشر في صنع القرار في طهران على الأراضي اللبنانية. ولكن الحرب لا تندرج دائما في فئات القانون. فالأسلحة والتمويل والتحالفات وسلاسل الاستجابة تخلق جغرافيتها الخاصة.

السلطة اللبنانية التي تواجه حدودها

وللسلطات اللبنانية أيضا مصلحة في هذا الانفصال. وهي تسعى إلى إعادة التأكيد على أن الدولة، وليس منظمة مسلحة، يجب أن تقرر الحرب والسلام. إنهم يريدون تجنب تقديم البلاد على أنها مجرد امتداد لإيران. وعليه، فهي تتفاوض في واشنطن على آلية من شأنها أن تعطي الجيش اللبناني دورا محوريا في بعض مناطق الجنوب. هذا الخط يحمي سيادة لبنان الرسمية. وهو يستجيب أيضا لحالة طوارئ داخلية: :: منع الانهيار الاقتصادي والتشريد والتدمير العسكري من جراء الحرب الإقليمية التي لا نهاية لها.

لكن السلطة اللبنانية لديها حد معروف. يمكنه التفاوض على نص. وهي لا تسيطر على جميع الأسلحة في أراضيها. يمكنها شجب الانتهاكات الإسرائيلية. لا يمكنه التوقف عن الإضراب لوحده. يمكنه أن يطلب من حزب الله أن يحترم هدنة. وليس لديها الوسائل السياسية والعسكرية لفرض نزع السلاح في حالات الطوارئ. هذا الضعف يعطي الملف اللبناني طبيعة مزدوجة. It is legally national. وهو إقليمي عسكري. وهذا هو بالضبط الازدواج الذي كشفت عنه الأحداث الأخيرة.

وتدافع إسرائيل عن الانفصال الوظيفي. ويدعي مسؤولو حزب الله أن حزب الله جبهة لبنانية وأن إيران تتعرض لمستوى آخر من التهديد. هذا التمييز يجعل من الممكن الحفاظ على الضغط في جنوب لبنان دون الاعتراف بأن كل ضربة قد تعرض المناقشات مع طهران للخطر. كما أنه يسمح للجيش الإسرائيلي بأن يقول إنه يستجيب للهجمات من لبنان، وليس لأنه يفتح فصلا جديدا ضد إيران. لكن تسلسل يوم الأحد تناقض هذا العرض. وأسفرت ضربة على ضهية عن قذائف إيرانية. وأسفر رد إيراني عن إضرابات إسرائيلية في إيران. انفصال العمليات اختفى خلال ساعات قليلة.

الدبلوماسية اللبنانية المهمشة بتمزقها

وتفاقمت الأزمة مع السفير الإيراني هذه الخسارة في السيطرة. وفي آذار/مارس، سحبت وزارة الخارجية اللبنانية اعتماد السفير الإيراني محمد رضا شيباني، وأشارت إلى السفير اللبناني لدى طهران لإجراء مشاورات. وكان الغرض من هذه اللفتة هو استئناف السيادة اللبنانية في مواجهة التدخل الإيراني. وقد كان له أثر عكسي على نقطة أساسية: ففي الوقت الذي أصبحت فيه القضية الإيرانية مركزيا مرة أخرى بالنسبة للبنان، أضعفت القناة الرسمية مع طهران، إن لم تُحايد.

ويمكن الآن قراءة هذا القرار على أنه خطأ استراتيجي من جانب وزير الخارجية اللبناني. وقد استجابت بالتأكيد لطلب سياسي داخلي: تذكير الدولة اللبنانية بأنها لا تستطيع أن تقبل أن يتدخل سفير أجنبي في شؤونها الداخلية. لكنها أزالت أيضاً من الوزارة واحدة من الأدوات المباشرة القليلة التي كانت لديها مع إيران. غير أن البلاغ لم يتوقف. لقد تحركت وهو يمر الآن عبر نبيه بيري، وشبكات حزب الله، والوساطة غير المباشرة، بدلا من أن يمر عبر القنوات التقليدية للدبلوماسية اللبنانية.

المفارقة ثقيلة. أرادت الوزارة الحد من النفوذ الإيراني في لبنان. وقد ساهم، بحكم الواقع، في تعزيز دور الجهات الفاعلة التي لديها بالفعل وصول سياسي وتشغيلي في طهران. وظهرت نبيه بيري، رئيس البرلمان والمحاور التقليدي لهزبولا، كأحد المتأخرات المميزة في المناقشات المتعلقة بوقف إطلاق النار. مستشار للسيد. (بيري) نقلت إلى موقف الأمريكيين (هزبولا) من وقف كامل للأعمال القتالية بينما كانت وزارة الخارجية في تراجع على القناة الإيرانية.

إن هذا التهميش ليس مشكلة قائمة بذاتها فحسب. إنه يثقل على قدرة لبنان على الدفاع عن قراءته الخاصة للأزمة. وإذا كان الاتصال مع إيران يمر عبر بيري وهيزبولا، تفقد السلطة اللبنانية جزءا من استقلالها الدبلوماسي. ويصبح من الصعب على بيروت أن تشرح أن القضية اللبنانية يجب أن تعامل على أنها ملف حكومي متميز عن حسابات طهران الإقليمية. وكان الاقتحام الرسمي للسفير الإيراني هو تأكيد سلطة لبنان. قبل كل شيء، كشفت أن هذه السلطة ظلت جزئية عندما تكون المخاطر مع حزب الله وإسرائيل وإيران.

كما عرضت القضية على طهران طريقة لتجاوز الوزارة. ولم يغادر السفير الإيراني لبنان على الرغم من الأمر الذي أُبلغ به، وفقا لما ذكرته عدة وسائط إعلام تشير إلى وجود مصدر دبلوماسي إيراني. وقال المصدر نفسه إن صيانتها تتماشى مع إرادة نبيه بري وحزب الله. وعلى الرغم من أن هذه التركيبة هي مصدر مجهول، فإنها تلخص توازن القوى الذي أحدثته الأزمة: تعلن الدولة عن قرار، لكن تنفيذه يعتمد على الجهات الفاعلة التي لا تقدم تقاريرها مباشرة إلى الدبلوماسية الرسمية.

ولذلك ينبغي تعديل أطروحة المقالة تعديلا طفيفا:ولا يرتبط الملف اللبناني والملف الإيراني بالأسلحة فحسب؛ وهي أيضا بسبب فشل القنوات الدبلوماسية الرسمية.وبكسر الحوار المباشر مع السفير الإيراني، أرادت بيروت تولي زمام الأمور. وعلى النقيض من ذلك، تبين الأحداث الأخيرة أن اليد اللبنانية قد أضعفت في الملف حيث كانت في أمس الحاجة إلى قناة حكومية ذات مصداقية.

ملف لبناني: دهية كنقطة عبور

وتشغل الضواحي الجنوبية في بيروت مكانا خاصا في هذه الميكانيكية. وبالنسبة لإسرائيل، تمثل الدهية معقل حزب الله. وبالنسبة للحركة الشيعة، لا تزال مساحة سياسية واجتماعية ورمزية. وبالنسبة لإيران، فهي علامة على قوة تحالفها الإقليمي. وبالنسبة للدولة اللبنانية، فهي أولا وقبل كل شيء منطقة كثيفة ومأهولة بالسكان في العاصمة، التي يشكل أمنها مسألة سيادة وطنية. إذاً ضربة يوم الأحد عدة قراءات في وقت واحد وهو يهدف إلى تحقيق هدف يقدم بوصفه عسكريا. لقد ضربت مساحة مدنية لقد تحدت الخط الأمريكي وعرضت على طهران الدافع المعلن للرد.

حزب الله ليس فقط لاعباً لبنانياً في هذه الأزمة. وهو أيضا حليف إيران المسلح الرئيسي في شرق البحر الأبيض المتوسط. هذا الواقع لا يعني أن كل قرار محلي يتم إملائه ميكانيكياً من طهران. غير أنها تعني أن تكاليف وفوائد أعمالها تتجاوز الإطار الوطني. وعندما تواصل الحركة هجماتها على القوات الإسرائيلية في لبنان أو تدّعي أنها تطلق النار على شمال إسرائيل، فإنها تعمل في مكان يتداخل فيه دفاع جنوب لبنان والتوازن السياسي اللبناني والتوازن الإيراني للسلطة. هذا هو الافتراض الذي يجعل أي انفصال غير مستقر.

لقد أظهرت الأيام القليلة الماضية بدقة شديدة. تم إعلان وقف جزئي لإطلاق النار لحماية بيروت والحد من هجمات حزب الله على إسرائيل. لكن القتال استمر في الجنوب وضربت الهجمات الإسرائيلية المدن والطرق والمركبات. أطلق حزب الله النار على المواقع الإسرائيلية. وضرب الجيش اللبناني أيضا في ضربات، مما أضعف فكرة إنشاء آلية مستقبلية تستند حصرا إلى قدراته. وفي كل حادث، فقدت الهدنة قليلا من قوتها. ومع كل انتهاك، وجدت إيران حجة لرفض فصل المشاهد التفاوضية.

إيران ترفض السلام بدون لبنان

المنطق الإيراني واضح وتعتقد طهران أن الحرب المفتوحة مع إسرائيل والولايات المتحدة لا يمكن أن تنتهي إذا ظل حليفها اللبناني تحت الضغط العسكري. وكرر مسؤولوها التأكيد على أن إبرام اتفاق شامل ينبغي أن يشمل لبنان. وهي تعتبرها مسألة نفوذ، ولكن أيضا مسألة مصداقية. ومن شأن قبول ترتيب يترك حزب الله معرضا له أن يتخلى، بالنسبة للجمهورية الإسلامية، عن ركيزة أجهزتها الإقليمية. وهذا الموقف يعقّد الجهود الأمريكية. ويحول كل ضربة في جنوب لبنان إلى رسالة إلى طهران، حتى عندما يكون الهدف العسكري على بعد بضعة كيلومترات من الحدود الإسرائيلية.

الحساب الإسرائيلي هو العكس. وترغب إسرائيل في منع حزب الله من تحويل جنوب لبنان إلى منطقة ضغط دائمة. كما يريد تجنب حصول إيران، في مفاوضات مع واشنطن، على ضمانات غير مباشرة لحليفتها اللبنانية. ولذلك فإن تل أبيب له مصلحة في الحفاظ على الملف اللبناني في سياق محلي: أمن الحدود، انسحاب المقاتلين، سيطرة الجيش اللبناني، حق الرد الإسرائيلي في حالة الحريق. ويمكن لهذه الطريقة أن تنتج النص. لا يكفي قطع السندات التي خلقتها الحرب. واستدعته الصواريخ الإيرانية ليلة الأحد بقوة.

ولا تقتصر هذه الرابطة على مبارزة إسرائيل – إران – حزب الله. وقد توسع الهوتيس منذ اليمن. وأدت نيرانهم المزعومة تجاه إسرائيل، ثم تهديدهم للملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، إلى إطالة أمد التسلسل الذي فتح في بيروت. إن البحر الأحمر، ومضيق باب المنديب، ومضيق أورموز، تنتمي الآن إلى نفس مشهد الأزمة في جنوب لبنان. وترتبط الطرق البحرية وأسعار النفط والقواعد الأمريكية والمدن الإسرائيلية بنفس خطر التصعيد. وبالتالي، فإن القضية اللبنانية ليست مرتبطة بإيران فقط. وهو مرتبط بشبكة التحالفات والضغوط بأكملها في طهران.

سيادة لبنانية مأخوذة بالعكس

إن الخطر على لبنان خطر فوري. كلما زاد خليط الملفات كلما قلّت سيطرة بيروت على مصيرها وضربة على منطقة من العاصمة يمكن أن تشعل النار الإيرانية. ويمكن أن تؤدي استجابة إسرائيلية في إيران إلى نيران هوتيس. وقد يؤثر الهجوم في جنوب لبنان على مناقشة نووية أو بحرية. وتحرم هذه القناة الدولة اللبنانية من جزء من استقلالها الذاتي. وهو يفرض توقعات دائمة على المدنيين. وهو يجعل أي هدنة هشة لأن استمرارها يتوقف على الجهات الفاعلة التي لا تجلس دائما على نفس الطاولة ولا تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف.

ولذلك فإن الانفصال الذي تدافع عنه السلطة اللبنانية ليس غير مشروع. وهي ضرورة وطنية. ولا يمكن للبنان أن يقبل أن يتم تخفيضه إلى ساحة المعركة من قبل وكيل الجمهورية. ويجب أن تكون قادرة على التفاوض بشأن أمن حدودها، وعودة المشردين، ودور جيشها وإعادة الإعمار دون انتظار اتفاق شامل بين واشنطن وطهران. لكن هذا الطموح يتطلب أكثر من خطاب يتطلب ضمانات ملموسة ضد الإضرابات الإسرائيلية، قدرة حقيقية للتحكم في الجنوب، واتفاق سياسي داخلي على مكان أسلحة حزب الله. فبدون هذه العناصر الثلاثة، لا يزال الفصل هدفا، وليس حالة.

وتأتي الصعوبة أيضا من الدور الموكل للجيش اللبناني. ويريد الوسطاء وضعه في مركز أي تحقيق الاستقرار. ومن حيث المبدأ، يعزز هذا الخيار الدولة. على الأرض، يعرّض المؤسسة لضغوط هائلة. ويجب أن يظل الجيش رمزا للوحدة في بلد منقسم. ويجب أن تتجنب المواجهة الداخلية. ويجب أن تتحكم في المناطق التي يؤدي فيها التدمير والتشريد والمواقع الإسرائيلية إلى تعقيد أي عملية نشر. كما يجب أن تقنع السكان بأن وجودها يحمي حقًا، بينما قُتل جنود لبنانيون في الضربات الأخيرة. ولا يمكن حل هذه المعادلة بصيغة دبلوماسية.

الهدنة أضعفتها الحقائق

كما أضعف الإضراب ضد دهية الثقة في الوساطة. ويجب أن يحافظ على بيروت على الأقل على اتفاق يقدم كإطار لإلغاء التصعيد. لكن العاصمة أُصيبت بمجرد تصاعد التوتر وبالنسبة للسكان، فإن الرسالة بسيطة: فالهدنة لا توفر حماية مستقرة. وبالنسبة لحزب الله، فإن هذا الهشاشة يغذي الحجة بأنه لا يستطيع ترك الأرض تحت الضغط. وبالنسبة لإيران، تؤكد أن الجبهة اللبنانية يجب أن تبقى في المفاوضات العالمية. وبالنسبة للولايات المتحدة، فإنها تعقِّد وعد نظام إقليمي مراقَب. ومن ثم، فإن ضربة واحدة فقط أسفرت عن أربع قراءات مختلفة، وجميعها غير مواتية للفصل.

غير أن هناك فرقا بين الربط بين الملفات والمسؤوليات المربكة. آخر الأحداث تظهر أن الجبهات مترابطة وهي لا تثبت أن لجميع الجهات الفاعلة نفس الدور. إن إسرائيل تقرر إضرابها. ويقرر حزب الله هجماته. وتبت إيران في ردها. إن الحوثيين يقررون إطلاق النار والتهديدات البحرية. وتحاول الحكومة اللبنانية الحفاظ على هامش الدولة في مساحة مشبعة بالقيود. وهذا التمييز أساسي. فبدونه، يختفي لبنان بوصفه فاعلا سياسيا ولا يصبح سوى إقليم يعبره قرارات الآخرين.

ولذلك فإن التحدي الذي يواجه الأيام القليلة المقبلة سيكون أقل تكراراً لفصل الملفات عن تهيئة الظروف التي يمكن أن تفصلها فعلاً. ويشمل ذلك وقف الهجمات على بيروت وجنوب لبنان، وتوضيح الانسحاب الإسرائيلي، وآلية ذات مصداقية لمراقبة الحرائق من الأراضي اللبنانية، وتفاوض إقليمي لا يحول لبنان إلى عملة صرف. وإلى أن يتم الوفاء بهذه الظروف، سيظل كل حادث محلي قادرا على إعادة تشكيل الحرب بين إسرائيل وإيران. وفي صباح يوم الاثنين، كانت التحذيرات والإعلانات العسكرية وردود الفعل الدبلوماسية لا تزال ترسم هذا الواقع: فلبنان ليس على مقربة من الأزمة الإيرانية، وقد أصبح أحد نقاط الشرح.