قطر، باكستان، سويسرا: وراء مشهد الاتفاق الإقليمي

والدبلوماسية التي أدت إلى الاتفاق الإقليمي بين الولايات المتحدة وإيران لم تتبع خطا مستقيما. It has taken several channels, sometimes visible, often indirect, always fragile. أعادت قطر فتح باب في طهران. وتولت باكستان دور المعلن والوسيط الرئيسي. ويجب على سويسرا أن تقدم مكان التوقيع، الذي يتمتع بمركز خاص بين واشنطن وطهران لأكثر من أربعة عقود. وخلف هذه العواصم الثلاثة هو طريقة: تجنب التفاوض المباشر، والحد من الإذلال العام، والحفاظ على هوامش كل منها، ودفع أكثر الحالات متفجرة إلى مرحلة لاحقة. وظل لبنان هو الشرط الحساس. (طهران) أراد إدراجه. أرادت إسرائيل أن تزيله من كل القيود. كان على واشنطن التعامل مع كلتا القراءات.

الدوحة يفتح بوابة طهران

وقد وصل الوفد القطري إلى طهران في الأيام الأخيرة من المفاوضات وأعطى إشارة واضحة. ولم تعد الدوحة ترغب في الابتعاد عن قضية تهدد مباشرة مصالحها في مجال الطاقة وبنيتها التحتية وعلاقتها بواشنطن. قطر تستضيف وجودا عسكريا من الولايات المتحدة. كما أنها تحتفظ بقنوات مفيدة مع إيران. وهذا الموقف المزدوج يجعله ذا قيمة عندما تصبح التجارة المباشرة مستحيلة سياسيا. وفي التسلسل الحالي، لم تستبدل باكستان. He added a channel of close, capable of testing formulations, transmit nuances and maintaining a discussion when the timetable tended.

وقد تطور الدور القطري على مراحل. وفي بداية الحرب، ابتعدت الدوحة عن الوساطة المباشرة، بسبب المخاطر الأمنية والهجمات على الهياكل الأساسية للخليج. ولكن إغلاق أورموز، والضغط على الغاز الطبيعي المسيل، وتوسيع نطاق الإضرابات جعل هذا الحذر مكلفا. ولا يهدد الصراع المطول بين واشنطن وطهران السفن والأسعار فحسب، بل أيضا النموذج الإقليمي لقطر، على أساس التوازن بين التحالف الأمريكي ودبلوماسية الوساطة والاستقلال الذاتي في اتصالاته مع الجهات الفاعلة المعارضة. ولذلك أصبحت العودة إلى الوساطة ضرورة استراتيجية.

واستُخدمت الدوحة في المقام الأول للعمل في المناطق الرمادية. وكان المفاوضون بحاجة إلى صيغة تسمح لدونالد ترامب بإعلان نهاية الحرب، وفي طهران أن يقول إنه لم يستسلم، وأن الوسطاء يتجنبون الانهيار بعد الإضراب الإسرائيلي على بيروت. وقد تساعد قطر، التي اعترضت على المفاوضات التي تهم كل كلمة، على تحويل الطلبات المتعارضة إلى تسلسلات مؤجلة. أوقفوا الأعمال القتالية أولاً إعادة فتح الأورموز بعد ذلك المفاوضات النووية فيما بعد. ويحمل هذا الهيكل علامة دبلوماسية الطوارئ: فهو لا يحل كل شيء، ويمنع الانفصال.

باكستان، الوسيط والمنحرف

لقد احتلت باكستان مكانا رسميا أكثر. ومن جانب إسلام أباد أن الإعلان عن الاتفاق يتخذ شكلا سياسيا عاما. هذا الموقع ليس عرضياً. (باكستان) تتشارك مع (إيران). He has complex relations with Washington, the Gulf monarchies and several Asian energy- dependent actors in the Middle East. وهي أيضا قوة نووية، مما يعطيها حساسية خاصة لأزمات الانتشار ومخاطر التصعيد العسكري. ومن ثم، فإن وساطته عرضت على طهران قناة غربية أقل، وفي واشنطن وسيطا قادرا على التحدث إلى إيران دون أن يظهر على أنه مجرد نقل أمريكي.

إعلان باكستان خرج من مشكلة تقويمية دونالد ترامب أراد توقيع سريع أرادت إيران تجنب عرض الاتفاق على أنه انتصار أمريكي من طرف واحد. وإسرائيل تضاعف إشارات الرفض، ولا سيما على لبنان. ومن خلال التعريف بوجود نص وتوقيع مخطط في سويسرا، جمد إسلام أباد دينامية. وبعد إعلان الاتفاق، أصبح من الأصعب على الطرفين العودة دون تحمل المسؤولية. وساطة باكستان حولت مشروع هش إلى اجتماع دبلوماسي.

This role also has a regional interest in Islamabad. وتسعى باكستان إلى البقاء حاضرة في أزمات الشرق الأوسط دون السماح لنفسها بأن تكون محاصرة في المنافسات بين إيران والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل. والوساطة الناجحة تعزز صورته كقوة مسلمة قادرة على التحدث في عدة مخيمات. It is also useful to Washington, as the United States seeks to act in areas where its credibility is contested. وبالنسبة لإيران، تقدم القناة الباكستانية وساطة أقل رمزية من وساطة ممثل غربي. وبالنسبة لبلدان الخليج، يساعد على احتواء أزمة تهدد مباشرة تدفقات الطاقة.

غير أن باكستان لا تستطيع ضمان تنفيذ النص وحده. ويمكنها الإعلان عن ذلك وإرساله وتيسيره. ولا يمكنها أن تجبر إسرائيل على الانسحاب من لبنان. ولا يمكنها أن تفرض على إيران تنازلا نوويا ترفضه طهران. It cannot secure Ormuz without the marines and the authorities directly concerned. قوّته دبلوماسية، ليست قسرية. ويفسر ذلك سبب احتياج الاتفاق إلى ركائز أخرى: وسويسرا لإطار التوقيع، والولايات المتحدة للحصول على ضمانات لإسرائيل وإيران لحلفائها الإقليميين، والقوات الدولية للتحقق من بعض الجبهات.

سويسرا مكان محايد وقناة تاريخية

اختيار سويسرا يقوم على منطق قديم. Since 1980, Bern has represented American interests in Iran in the absence of direct diplomatic relations between Washington and Tehran. وقد جعلت ولاية القوة الوقائية هذه سويسرا قناة سرية في لحظات التوتر. وحتى عندما اضطرت سفارتها في طهران إلى تقييد أو تعديل عملها لأسباب أمنية، ظلت القناة الدبلوماسية متاحة. ولذلك، تقدم سويسرا أكثر من غرفة توقيع واحدة. It provides a language, procedures, recognized impartiality and administrative memory of Iran-US exchanges.

مكان التوقيع يحسب لأنه يسمح للجميع بإنقاذ الوجه. (واشنطن) يمكنه أن يقول أنه لم يذهب إلى (طهران). (طهران) يمكنه أن يقول أنه لم يوقع تحت التمثال الأمريكي. ويمكن لأمين المظالم أن يقول إن النص يندرج في إطار دولي وليس في إطار ثنائي. كما تسمح سويسرا بالحضور التقني، والمشاورات المستقلة، وتبادل الوثائق وضمانات السرية. In a negotiation where the slightest public gesture can be exploited by internal oppositions, this neutral decor is not a detail. إنه يحمي الشكل حتى لا يفشل الشكل.

ولدى سويسرا أيضا مصلحة في الحفاظ على وظيفة مساعيها الحميدة. إنها لا تقرر المحتوى وهو لا يضمن التطبيق العسكري. لكنها تعطي الطرفين أرضاً معروفة وفي أزمة أصابت فيها الولايات المتحدة إيران بإسرائيل، حيث استخدمت إيران أورموز كسلف، وحيث ترفض إسرائيل أي قيد واضح في لبنان، يخفض حيز محايد العبء الرمزي. ومن المفيد التوقيع على مذكرة لا تزال غير كاملة ولكن يجب أن تحدث آثارا فورية. ولذلك يجب فهم التوقيع السويسري على أنه آلية دبلوماسية لتحقيق الاستقرار، لا على أنه دليل على تسوية المنازعات.

لماذا تمر الولايات المتحدة وإيران بآخرين

وتستجيب الوساطة غير المباشرة أولاً لعدم الثقة. وليس للولايات المتحدة وإيران علاقات دبلوماسية عادية. ومواجهتها تجمع بين الجزاءات والتهديدات النووية والعسكرية والهجمات الإقليمية والضغوط البحرية والمنافسات الإيديولوجية. وكان من شأن عقد اجتماع مباشر رفيع المستوى أن يكون مكلفا سياسيا لكلا الجانبين. ترامب) اتهم بإضفاء الشرعية على طهران) بعد حرب قاتلة. ويقال إن الزعماء الإيرانيين اتهموا بالتفاوض تحت ضغط من القصف والحصار. The mediators allow to test concessions without exposing them immediately.

وهذه الطريقة تحمي أيضا المفاوضين من التناقضات الداخلية. وفي الولايات المتحدة، يدعم جزء من الائتلاف الجمهوري إسرائيل ويرفض الإغاثة السريعة جدا لإيران. ويرفض جانب آخر الحروب الطويلة ويشعر بالقلق إزاء التضخم. In Iran, hard currents denounce any concession in Washington, while pragmatic leaders want to lift the blockade, recover revenue and avoid a continuation of the war. ثم يعمل الوسطاء كعناصر عازلة. ويسمحان لكل طرف بأن يقول إنه لم يقيد مباشرة، ولكنه يقبل صيغة منقولة ومعدّلة ومحددة.

كما يسرت المفاوضات غير المباشرة تأجيل أكثر المسائل صعوبة. ولم تعالج المخزونات الإيرانية من اليورانيوم النووي والمثرى وعمليات التفتيش والقذائف والجزاءات الكاملة. وهي تحال إلى مرحلة لاحقة. وكان من شأن هذا القرار أن يكون أكثر صعوبة من الناحية السياسية في الاضطلاع بالمفاوضات المباشرة والرسمية. من خلال الوسطاء، يصبح تسلسلا: وقف الحرب، إعادة فتح أورموز، ثم مناقشة. الخطر واضح ما يدفع للخلف يمكن أن يعود أكثر عنفاً ولكن اختيار الوسطاء يبين أن الضرورة الملحة لم تعد لإبرام اتفاق مثالي. وكان ذلك لمنع استجابة إيرانية وأزمة طاقة مستدامة.

أورموز، وقود الطوارئ الدبلوماسية

ومضيق أورموز أعطى هذه الدبلوماسية إلحاحها. وطالما ظل المرور مقلقا، فإن الحرب تهدد الاقتصاد العالمي. وتتبع كل إعلان أسعار النفط والتأمين البحري وشحنات الغاز والأسواق الآسيوية والمصارف المركزية. ولذلك فإن إعادة فتح أورموز هو هدف مشترك، حتى من جانب الجهات الفاعلة التي لا تتشاطر نفس فهم النزاع. الولايات المتحدة أرادت تهدئة الأسعار أرادت إيران رفع الحصار البحري وإظهار أنها تسيطر على جزء من الإيقاع البحري وترغب بلدان الخليج في تجنب أن تصبح هياكلها الأساسية أهدافا للحرب المطولة. وطلب الأوروبيون حرية التنقل دون قيود أو رسوم.

وتدرك باكستان وقطر أن المسألة البحرية يمكن أن تكون نقطة دخول. ولم يتطلب أورموز أولا حلا إيديولوجيا. لقد طلب إجراء إزالة الألغام، والتوقيت، وأمن السفن، ودور القوات البحرية، والتأمين، والموانئ الإيرانية، ومراقبة البضائع. ومن خلال معالجة هذا الأمر على أنه حالة طوارئ تقنية، أنشأ الوسطاء حيزا للاتفاق السياسي. وعد إعادة فتح ترامب يعطي فائدة فورية. وهو يعطي إيران نظيرا ملموسا. إنها تطمأن الأسواق ولكنه لا يحل المسألة الأساسية: من يتحكم في أمن أورموز إذا فشلت المناقشات النووية؟?

ويفسر عدم اليقين هذا حصافة الجهات الفاعلة البحرية. الطريق لا يعاد فتحه بالإفراج الصحفي وتنتظر السفن أدلة، وينتظر المؤمنون تخفيضا دائما في المخاطر، ويريد مالكو السفن أن يعرفوا من يجيب في حالة وقوع حادث. ومن ثم فإن دبلوماسية كل من باكستان وسويسرا وقطر أنتجت نافذة. ولم تسترجع بعد الوضع الطبيعي الكامل. وستكون عمليات المرور المبكر، وعمليات إزالة الألغام، والقرارات الأمريكية بشأن حصار الموانئ الإيرانية مؤشرات. وسيقاس نجاح الاتفاق أيضا بحركة مرور حقيقية، ليس فقط عند التوقيع.

لبنان كشرط حساس ونقطة انفصال

ولا يزال لبنان أكثر المسائل حساسية لأنه يستأجر جهات فاعلة غائبة عن الجدول الرئيسي. وأرادت إيران إدراج الجبهة اللبنانية في وقف الأعمال العدائية. وبدون هذا الإدراج، كانت طهران ستعطي انطباعا عن حماية أورموز وموانئها، مع السماح لإسرائيل بمواصلة عملياتها ضد حزب الله. وعلى العكس من ذلك، ترفض إسرائيل اعتبار لبنان جزءا ملزما من الاتفاق. وقال إن حكومته يجب أن تحافظ على حرية العمل ضد التهديدات من حزب الله. هذه المعارضة وضعت واشنطن في موقف صعب. ويجب على الولايات المتحدة أن تضمن لإيران رفع مستوى حجمها بما يكفي لإنقاذ الصفقة، دون التسبب في انقطاع مع إسرائيل.

وقد أبرزت الإضراب الإسرائيلي على بيروت هذا التناقض. وأظهرت أن الجدول العسكري الإسرائيلي يمكن أن يدخل في نزاع مباشر مع الجدول الدبلوماسي للولايات المتحدة. كما أنها أعطت إيران حجة لتهديد تعليق المفاوضات أو إحكامها. ولذلك أصبح لبنان، بالنسبة للوسطاء، شرطاً للمصداقية. وإذا استمرت الإضرابات، يمكن لطهران أن تقول إن واشنطن لم تف بالتزاماتها. وإذا أُجبرت إسرائيل، ستندد نتنياهو بفرض قيود بموجب اتفاق لم يشارك فيه بلده. ولذلك، فإن كل صياغة بشأن لبنان متفجرة.

وربما التمس الوسطاء صيغة واسعة بما يكفي لإرضاء طهران وغامضة بما يكفي لعدم سجن إسرائيل على الفور. هذا هو نوع الحل التوفيقي الذي يسمح بالتوقيع، ولكن هذا يؤجل الاختبار الحقيقي على الأرض. ولن يحكم شعب جنوب لبنان على دور قطر أو باكستان أو سويسرا في نوعية النص. وسيحكمون عليه عند وقف الهجمات، والانسحاب الإسرائيلي، وعودة المشردين، ودور الجيش اللبناني. وهنا تصبح الدبلوماسية المتعددة القنوات سياسة ملموسة أو تفشل.

دبلوماسية مفيدة، لكن بدون محكم واحد

وقد حال تضاعف القنوات دون الانهيار. ويمكن أن تصبح أيضا نقطة ضعف. وعندما يشارك العديد من الوسطاء، يحل كل منهم جزءا من المشكلة، ولكن لا أحد لديه كامل الطلب. ويمكن لقطر أن تتكلم في طهران وواشنطن. يمكن لباكستان أن تحمل الإعلان ويمكن لسويسرا أن تستضيف التوقيع وترسل الرسائل. وبإمكان الأوروبيين الدفاع عن أورموز والسيادة النووية واللبنانية. يمكن للولايات المتحدة أن تثقل كاهل إسرائيل. (إيران) يمكنها أن تثقل كاهل حلفائها ويمكن للبنان أن يتقدم بطلباته. لكن لا يوجد ممثل يتحكم بالامر كله.

ويفسر عدم وجود محكّم واحد هذا السبب في ضرورة اتباع الاتفاق بآلية للتنفيذ. وستكون هناك حاجة إلى لجان وجداول وقوائم للانتهاكات والاتصالات العسكرية والقنوات المالية والقنوات الإنسانية. وأصدرت دبلوماسية الأزمات نصا. وسيتعين على دبلوماسية ما بعد الحرب أن تنتج روتينات. بدون هذه الروتينات، كل حادث سيصبح أزمة مرة أخرى. ومنجم في أورموز، وهو ضربة في جنوب لبنان، أو حصار على الجزاءات أو بيان إسرائيلي قد يكون كافيا لإشعال التسلسل.

وهكذا، فإن 19 حزيران/يونيه في سويسرا لن تكون ذروة المشاهد الدبلوماسية. سيكون تحولهم إلى إختبار عام. وستساعد باكستان وسويسرا وقطر واشنطن وطهران على عبور الباب الأول. وسيكون ما يلي أصعب: التحقق من أن الاتفاق يبرم عندما يغادر قاعات الوساطة للموانئ الإيرانية، وسفن أورموز، والمواقع الإسرائيلية في لبنان، والقرى في الجنوب التي لا تزال تنتظر معرفة ما إذا كان بوسعها العودة.