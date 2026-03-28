قوات الدفاع الإسرائيلية التي تعاني من التوتر، تصبح التحمل العسكري السؤال الحقيقي

ولا يزال الجيش الإسرائيلي من أقوى القوات في الشرق الأوسط. وهي تحتفظ بتفوق جوي كبير، وجهاز استخبارات كثيفة، وصناعة دفاعية قوية، وقدرة على الإضراب لا تزال، على نطاق إقليمي، بدون أي معادلة مباشرة. ومع ذلك، فإن النقاش الذي يمر الآن بإسرائيل لا يتعلق بهذه القوة الخام فحسب. وهي تتعلق باستدامتها. ولعدة أيام، وصفت التحذيرات التي صدرت عن مؤتمر القمة العسكري، والتي نقلتها عدة وسائط إعلام إسرائيلية ودولية، مؤسسة تعمل على جبهات كثيرة جداً، تضم أفراداً ناقصي الموظفين، ومستودعات مستنفدة، ودفاعاً مضاداً للقذائف في ظل التوتر، ومجتمعاً يتزايد فيه الكسور في الخدمة. المعادلة المنسوبة إلى رئيس الأركان (إيال زمير) بشأن خطر وجود جيش يمكنه أن يهزّ نفسه، أقل من نبوءة الهزيمة الفورية من إشارة نظام يجمع الآن التكلفة التراكمية للحروب المتزامنة.

ويستند التشخيص العسكري أولا إلى بيانات افترضت علنا: يفتقر الجيش إلى نحو 000 15 جندي، من بينهم نحو 000 8 مقاتل. ويأتي هذا العجز في الوقت الذي تستمر فيه العمليات في غزة، ويستوعب الهجوم الأرضي في لبنان قوات كبيرة، ويطالب الضفة الغربية بتعزيزات دائمة، ولا تزال سوريا مسرح عمل، وقد فرضت إيران مستوى من الانذار وتعبئة إضافية منذ بدء الصراع المباشر. وتصر وسائط الإعلام التي أبلغت عن ملاحظات الموظفين على الطابع الهيكلي للمشكلة. ليس مجرد جيش يحتاج إلى دعم مؤقت وهي طائرة عسكرية تضاعف مهامها بسرعة أكبر من الموارد البشرية المتاحة. والسؤال الحقيقي لم يعد هو ما إذا كان جيش الدفاع الإسرائيلي لا يزال يستطيع الإضراب، ولكن إلى متى يمكنه أن يواصل بذل كل شيء في الوقت نفسه.

حرب متعددة الأوجه تغير طبيعة الأزمة

ولا يمكن فهم الأزمة الحالية إلا بملاحظة إضافة الجبهات. وفي غزة، يواصل الجيش حربا طويلة لم تترك سجل التناقص. In the West Bank, it must conduct raids, protect the axes, contain tensions and secure an already highly militarized space. In Syria, it maintains positions and strike capabilities. وفي لبنان، غيرت الحملة نطاقها بتقدم أعمق يرتبط بالهدف المعلن المتمثل في توسيع منطقة آمنة إلى الليطاني. وأخيرا، يجب على إسرائيل، في مواجهة إيران، أن تجمع بين الضربات الهجومية والدفاع الجوي والاستخبارات الاستراتيجية وحماية الأراضي الوطنية. ويتطلب كل من هذه الجبهات مزيجا مختلفا من الوسائل البشرية والتقنية. وهي تؤدي مجتمعة إلى آثار مشقة لم يعد الموظفون الإسرائيليون يخفونها.

ويغير هذا التراكم طبيعة المشكلة. ويمكن لجيش التجنيد والاحتياطي أن يستوعب حملة قصيرة ومكثفة. ويمكنها أيضا أن تدعم جبهة مستدامة إذا ظلت بقية المنظومة مستقرة نسبيا. ومع ذلك، فعندما تظل عدة مسرحيات نشطة في آن واحد، لم يعد القيد تكتيكيا فقط. يصبح عضوياً ومن الضروري الاحتفاظ بالخطوط، والاستعاضة عن الوحدات، والاحتفاظ بالمخزونات، والموظفين التناوبيين، وحماية الظهر، واستيعاب الخسائر. ومن هذا المنظور، يجب أن نقرأ التحذيرات الأخيرة: ليس بوصف الانهيار الذي تم بالفعل، بل كوصف لضخامة تراكمية تهدد التوازن العام. ويمكن لجيش عصري جدا أن يواصل السيطرة على ساحة المعركة مع أن يصبح أقل استدامة بمرور الوقت.

نظام الاحتياط يدخل المنطقة الدهنية

ولا يزال الركيزة التاريخية للأمن الإسرائيلي هو النظام الاحتياطي. وهو ما يسمح للبلد بالارتفاع السريع في حالة حدوث أزمة. ولكن هذا هو المكان الذي تظهر فيه علامات اللبس بشكل أوضح. The articles published in recent days describe more than 150,000 reservists mobilized or deployed on various fronts, with successive reminders for many months. وكانت هذه الآلية منذ وقت طويل أحد الأصول الرئيسية لجيش الدفاع الإسرائيلي. أصبحت الآن واحدة من أخواتها، لأن المستودع ليس مجرد جندي متاح. وهو أيضا موظف، مستقل، والد، طالب، مدير أعمال. وعندما يشار إليه باستمرار، لم يعد النظام يصحح أزمة في الوقت المحدد: بل أصبح في حد ذاته طريقة دائمة للعمل.

اللبس ليس فقط عن الخزائن ويظهر النواة المهنية أيضا علامات التوتر.العالموأفاد هذا الأسبوع أن نحو 600 موظف من الموظفين المهنيين طلبوا المغادرة المبكرة في نهاية عام 2025، وهو حجم يعتبر مرتفعا جدا. هذا الرقم أكبر بكثير مما يبدو ولا يحتجز جيش العدد الإجمالي لجنوده فحسب. ويدعمها أيضاً المسؤولون التنفيذيون والاختصاصيون والمدربون والتقنيون والموظفون الوسيطون. وعندما تبدأ هذه الطبقة المهنية بالانهيار، تصبح الأزمة أعمق من مجرد نقص في المجندين. It affects institutional continuity, the transmission of know-how and the quality of command.

لبنان، واجهة مستهلكة للرجال

وتقوم الجبهة اللبنانية بدور محوري في هذا التوتر. إن دخول الجيش الإسرائيلي المعمق إلى جنوب لبنان يغير المعادلة الإنسانية للنزاع. وحتى الحملة الجوية المكثفة لا تتطلب نفس الموارد التي يتطلبها الوجود المستدام للأراضي. وعندما يتعلق الأمر بالدفع نحو الليطاني، وحيازة القرى، ورصد الأكسجين، وتغطية الدبابات، وإجلاء الجرحى، وتركيب التناوب، ومنع التسلل، تنفجر الحاجة إلى قوة عاملة. وتشير عدة تحليلات نُشرت هذا الأسبوع إلى أن لبنان لم يعد واجهة احتياطية. وهي تعمل كمضاعف للأزمات، لأنها تستهلك أعدادا كبيرة من القوات على مر الزمن وتخفض من الهامش المتاح للمسارح الأخرى ميكانيكيا.

وترجع أهمية هذه الجبهة أيضا إلى ذاكرتها السياسية والعسكرية. إن أي عرض إسرائيلي لليطاني يعيد إحياء ذكرى احتلال جنوب لبنان قبل عام 2000، مع ما يعنيه ذلك من تكلفة بشرية ولبس معنوي ودموع وجمود. يمكن دائماً تقديم هجوم محدود ويتطلب الوجود المطول جهدا متواصلا. وهذه النقطة تغذي النقاش الحالي في إسرائيل. وكلما أصبحت الجبهة اللبنانية مسرحاً للنفقة وليس فقط للاختراق، كلما تطمح إلى احتياطيات الجيش البشرية. إذاً المشكلة ليست فقط للسيطرة أو التدمير ومن ثم، من غير أن تفرغ المؤسسة من مسؤوليتها البشرية.

لم يعد الدفاع عن الصواريخ يعطي انطباعا عن مقاومة المياه

وظهر صدع آخر في العلن: الدفاع عن القذائف، الذي طالما كان واحدا من الأصول الاستراتيجية الرئيسية لإسرائيل، يظهر حدوده في حرب تحمل. The last few days have been marked by Iranian strikes affecting areas like Arad and Dimona, despite the interceptions announced by the army. Theواشنطن بوستوتفيد التقارير بأن أكثر من 115 شخصا قد أصيبوا في هجمات على حيين مدنيين، على الرغم من أن السلطات الإسرائيلية واصلت الدفاع عن معدل اعتراض عام مرتفع. والتناقض واضح فقط: حتى عندما يعترض نظام معظم المقذوفات، فإن عددا قليلا من القذائف التي تمر تكفي لزعزعة تصور الأمن. In a society subject to sirens, shelters and repeated warnings, the symbolic value of these impacts is immense.

والضغط ليس فقط على الكفاءة التقنية بل أيضا على المخزونات. TheWall Street Journalوقال هذا الأسبوع إن إسرائيل كانت تصنف معترضيها على أفضل أداء، لا سيما في مواجهة التهديدات البالستية الثقيلة، في حين تواصلت الأحواض الإيرانية.الحارسكما أن الاستخدام الإيراني للقذائف العنقودية يزيد من تعقيد الدفاع، إذ يجب أن يتم الاعتراض قبل تشت الحمولة. وبمجرد انفصال الذخائر الفرعية، يصبح التهديد أكثر صعوبة في تحييده. وهذه العناصر مجتمعة ترسم واقعا جديدا: إن الدفاع الإسرائيلي عن القذائف لا يزال واحدا من الأكثر تقدما في العالم، لكنه لم يعد يقدم الصورة التلقائية تقريبا عن الخلاص الذي لا يزال يهيمن على الخطاب العام مؤخرا.

The Israeli rear no longer had the feeling of being sanctified

ويترتب على هذا التطور التقني آثار سياسية واجتماعية. ومنذ وقت طويل، استندت قصة الأمن الإسرائيلية إلى فكرة قوية: فحتى لو شن الجيش حروب هجومية أو وقائية، كان المؤخرة محمية عموما من خلال مزيج من الإنذار المبكر، والمأوى، والدفاع عن عدة قتلى. الضربات الأخيرة قامت بكسر هذا التمثيل وقد وصلت القذائف إلى مناطق مدنية ومناطق حساسة. Injured persons were identified in communities that were supposed to be relatively protected. وينطوي الإنذارات المتكررة وظهور الضرر على إحساس أعمق بانعدام الأمن عما كان عليه في الحلقات السابقة. ويحتسب هذا البعد النفسي بقدر التوازن المادي، لأن قدرة المجتمع على تحمل مدة الحرب الطويلة تكتسب أيضا.

إن الهشاشة المتصوّرة للخلف تعزّز من الناحية الميكانيكية الشكوك حول تحمل القوات العسكرية. A population more easily accepts the extension of a war if it feels that the national territory is largely out of reach. وعندما يتلاشى هذا الشعور، تزداد التكلفة السياسية والأخلاقية للصراع. ولذلك فإن مسألة جيش الدفاع الإسرائيلي ليست عسكرية فحسب. وهو يؤثر على العقد الضماني بين الدولة والشركة. ويشهد الجيش الذي يحمي بشكل أدق مما كان متوقعا، رغم أنه لا يزال فعالا جدا، ضغوطا متزايدة على خياراته التنفيذية وأولويات ميزانيته وقدرته على تبرير انتشار الجبهات.

أصبحت المغادرة الإسرائيلية ظاهرة أكثر وضوحاً

In this context, departures from the territory have become more visible. وقد أدى التقييد الجذري للرحلات الجوية في مطار بن غوريون، الذي تقرر لأسباب أمنية بعد عدة ضربات صاروخية، إلى دفع المزيد من الإسرائيليين إلى عبور الحدود البرية مع مصر والأردن.أوقات إسرائيلوأفاد هذا الأسبوع أن 055 5 إسرائيليا قد غادروا البلد في يوم واحد، مقابل 133 1 فقط جوا. وتبين بيانات أخرى من نفس الفترة أنه منذ الإغلاق الجزئي للسماء الإسرائيلية، استوعبت الممرات البرية جزءا متزايدا من حالات المغادرة. وأوصت سلطات الولايات المتحدة في القدس نفسها بأن تكون الطرق البرية إلى مصر والأردن أسرع خيار لمغادرة البلد في ظل الظروف الراهنة.

غير أنه يجب تفسير هذه الأرقام تفسيرا صارما. وهم لا يصفون، بمفردهم، التسرب المتجانس. وبموازاة هذه المغادرات، حاول العديد من الإسرائيليين المحاصرين في الخارج العودة، وعاد جزء كبير منهم بفضل الرحلات التي قامت بها الشركات الإسرائيلية. ومن ثم، فإن الظاهرة الملحوظة هي حركة المرور المزعجة للغاية، حيث توجد حالات رحيل احترازي مشتركة، وعائدات أسرية أو مهنية، وقيود سلامة الطيران، وحرمان الأفراد من المخاطر. سيكون من المفرط التحدث عن النزوح العام ومن المضلل أيضا أن ننكر أن الحرب قد أنتجت دينامية ملموسة من المخارج من الأراضي، التي أصبحت أكثر وضوحا منذ أن أثرت الجبهة الإيرانية مباشرة على السماء الإسرائيلية.

الصحراء ورفض خدمة المستنكفين ضميرياً: ثلاثة واقعات مختلفة

وغالبا ما تخلط المناقشة العامة بين عدة ظواهر متميزة. والانحراف بالمعنى القانوني الصارم ليس نفس الرفض غير المتكرر للخدمة، ولا يزال يميز عن الاستنكاف الضميري. ولا تسمح المصادر الصلبة المتاحة بالقول إن موجة واسعة النطاق ومحددة كمياً من الهجرات الجديدة ستكون ساحقة في الجيش لمجرد الحرب الجارية. ومن ناحية أخرى، فإنها تظهر بوضوح أزمة أوسع نطاقا من التعبئة والولاء. وبحلول آب/أغسطس 2025، كان الجيش الإسرائيلي قد أصدر عفوا استثنائيا ضد الآلاف من العائدين والمهجرين المسجلين في نظامه الإداري، مما يشير صراحة إلى نقص القوات. This already revealed that beyond the fronts, the institution faced a lasting difficulty in attracting, keeping and recall its soldiers.

والاستنكاف الضميري يعود إلى سجل أصغر ولكنه حساس سياسيا. وعلى عكس أولئك الذين يحاولون أحيانا الفرار من الخدمة، يطالب المعترضون برفض أخلاقي أو سياسي ارتداء الزي الرسمي أو المشاركة في الحرب. عددهم لا يزال منخفضا.Tortoise MediaIn March 2025, it was reported that only a dozen Israeli adolescents had publicly refused to enlist on this ground since the beginning of the war in Gaza. ولكن هذا الضعف العددي لا يجعل هذه الظاهرة غير مهمة. وفي بلد تُعرض فيه الخدمة العسكرية كواجب مركزي للمواطنة، يكون لكل رفض عام للخدمة سبب رمزي غير متناسب. وهي تُدخل في الفضاء العام فكرة أنه ليس هناك فقط إهانة عسكرية، بل تشكل أيضا تحديا أخلاقيا للحرب نفسها.

وقد تجسد هذا البعد في عدة حالات إعلامية. In March 2025 Amnesty International devoted a portrait to Itamar Greenberg, presented as an 18.year-old Israeli conscience objector, imprisoned several times for refusal to join the army after his convocation. القضية ليست ممثلة للرقم لكنها تقول شيئاً من الوقت وفي إسرائيل في حالة الحرب، يظل الاستنكاف الضميري نادرة ومكلفة اجتماعيا ومهمشا في كثير من الأحيان. ومع ذلك، فإنه أصبح واضحاً، وهو الآن يكمل أشكالاً أخرى من التشويش: استنفاد المحميات، والمغادرة الوظيفية، والتوترات على الإعفاءات، وزيادة التشكيك في تقاسم الأعباء العسكرية.

إن كسر الخدمة العسكرية يقوض استمرار الجيش

The workforce crisis cannot be separated from the ultra-orthodox issue. In June 2024, the Israeli Supreme Court unanimously ruled that the army should begin recruiting ultra-Orthodox men, legally challenging a long-standing exemption regime. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا القرار، يواصل الموظفون العامون شجب الفجوة بين الاحتياجات العسكرية والتحكيم السياسي. The government has repeatedly postponed a substantive response, as the subject threatens the balance of the coalition. وبالنسبة للجيش، أصبح التناقض أكثر صعوبة في الاستمرار: فهو يتطلب مزيدا من الجنود، في حين أن جزءا كبيرا من الذكور الذين هم في سن الخدمة لا يزالون في الواقع خارج نطاق الجهود المشتركة.

ويغذي هذا التفاوت استياء عميق لدى من يخدمون بالفعل. وذكّر المتحفظون مراراً بأن الأسر التي تعاني من حالات غياب مطوّلة، والجنود المشتغلين بالمهنة يغريها المغادرون: فجميعهم يرون فجوة متزايدة بين خطاب التضامن الوطني وواقع تقاسم التضحيات. وهذا أحد مفاتيح التشديد الحالي للمناقشة في إسرائيل. ولا يواجه الجيش نقصا ميكانيكيا في المقاتلين فحسب. وهي تواجه أزمة في العقد الاجتماعي العسكري. وكلما طالت فترة انتشار الحرب، أصبحت المسألة أكثر اتساما بالطابع السياسي: من يقاتل، الذي يُستغني، ويدفع الثمن الإنساني للواجهات المفتوحة، وإلى أي مدى يمكن للمجتمع الإسرائيلي أن يقبل هذا الاختلال.

جيش قوي، ولكن أقل غير محدود من قبل

والخطأ هو الخلوص إلى أن جيش الدفاع الإسرائيلي كان في حالة انهيار وشيك. ولا تسمح الوقائع المتاحة بهذا التأكيد. وتحتفظ إسرائيل بجيش يفوق كثيرا من الناحية التكنولوجية جيش خصومها المباشرين، وقدرة كبيرة على الإضراب، ودعم خارجي كبير. ولكن الخطأ المعاكس سيكون عظيما تماما: الاعتقاد بأن هذا التفوق يكفي لتحييد الوقت واللبس والدموع والحدود البشرية. ما يبدو اليوم ليس النهاية المفاجئة لقوة عسكرية إنه عاري قيوده ويمكن الضغط على دفاع صواريخ متطور جدا. ويمكن لنظام احتياطي نموذجي أن يدخل منطقة التعب. ويمكن أن يصبح جيش انتصار تكتيكي أكثر ضعفا اجتماعيا وسياسيا.

ويكمن اهتمام المناقشة الحالية بالتحديد في ذلك. وهو يُلزمنا بأن ننظر إلى جيش الدفاع الإسرائيلي ليس كتلة مجردة، بل كمؤسسة تعتمد على الرجال، والمخزونات، والميزانيات، والقوانين، والموافقة الاجتماعية، وتقسيم الخدمة المتنازع عليه بصورة متزايدة. والمعترضون على الضمير هم مجرد عنصر من عناصر الأقليات، لكنهم يتذكرون أن الأزمة ليست كمية فحسب. وهو أيضا أخلاقي وسياسي. أما المستودعات المنفقة، والكوادر التي ترغب في المغادرة، والقذائف التي تمزق أحيانا الدفاع، والمغادرات التي أصبحت مرئية من قبل الحدود البرية، واستمرار الإعفاءات، فهي نفس السؤال: جيش قوي جدا دائما، وإن كان أقل من غير محدود، في اللحظة المحددة التي تطلبها الدولة نهائيا تقريبا.

السياسة الدولية: إن الحرب ضد إيران تعيد تشكيل علاقات السلطة خارج لبنان

واشنطن وطهران مقفلان في منطق تسلق

وفي 28 آذار/مارس 2026، تهيمن السياسة الدولية على واقع بسيط: فالمواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران قامت الآن بتنظيم بيئة لبنان الاستراتيجية بأكملها. وتصف الصحف اللبنانية اليوم مواجهة لم تعد مجرد مسألة ردع أو حرب ظل، بل هي سلسلة مفتوحة، مع الضربات، والتهديدات الصريحة، وحسابات الطاقة، وخطر التوسع الإقليمي. Ad Diyar reports in his March 28, 2026 edition that US Secretary of State Marco Rubio claims that Donald Trump has all the options to deal with Iran, including sending ground forces if necessary, while argue that Washington can achieve its goals without ground interference. نفس الصحيفة تقتبس منه أن العملية العسكرية ضد (إيران) يمكن أن تنتهي في غضون أسابيع وليس شهور في هذه المرحلة الكلمة الأمريكية لا تسعى لتهدئة اللعبة هدفه الرئيسي هو إظهار تصميم واشنطن والحفاظ على أقصى ضغط على طهران

ولكن هذه المظاهرة للصلابة الأمريكية تأتي ضد حقيقة أن العديد من الصحف تشير إلى أن إيران لا تعطي أي علامة على الثقة في الوعود الأمريكية أو الافتتاحات. يكتب أد ديار في 28 آذار/مارس 2026 أن فقدان الثقة بين الأمريكيين والإيرانيين يجعل من الصعب جدا التوصل إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار وأن طهران قد استعدت لحرب طويلة. The newspaper goes so far as to say that the Iranian authorities consider that prolonging the war is playing in their favour and that the realفخ is now American, Donald Trump having failed to bring down the regime by a first decisive shock. وحتى إذا بدأت هذه القراءة، فإنها تنضم إلى نقطة أوسع في عدة عناوين: لم يعد من الممكن تخفيض المواجهة إلى وجه بسيط بشأن التكنولوجيا النووية. وقد أصبح صراعا على مدى فترة طويلة، ويرتدي ويمزق، ومصداقية سياسية، وقدرة كل مخيم على تحمل تكلفة حرب طال أمدها.

وتسير قضية البينا في 28 آذار/مارس 2026 في نفس الاتجاه بوصف التأخير الذي منحه دونالد ترامب كمناورة لم تهدئة الأسواق أو خلق دينامية حقيقية من التهدئة. The newspaper notes that oil is moving up and that the current sequence is less a return to negotiation than a countdown to a new phase of confrontation. هذه القراءة مكمّلة لـ(أد ديار). وهو يبين أن التصعيد، على الصعيد الدولي، لا يقاس بالقذائف أو البيانات فحسب. وهو ينعكس أيضا في سلوك الأسواق، وفي توتر الطاقة، وفي صعوبة السلطات في إقناعها بأنها لا تزال تسيطر على الجدول الزمني.

تسعى إسرائيل إلى توسيع الأثر الاستراتيجي للحرب

السياسة الدولية في 28 آذار/مارس 2026 لا يمكن فهمها بدون مكان إسرائيل In several newspapers, the Hebrew state appears as the actor who pushes to broaden the scope of the conflict, not only against Iran, but also on the related fronts, including Lebanon. ويفيد الشارق في طبعته 28 و 2026 من شهر آذار/مارس بأن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير أخبر جنوده بأنهم كانوا في مفترق طرق وأن لديهم مهام رائعة للقيام بها من طهران إلى بيروت. ويصر نفس الممر على الإرادة الإسرائيلية لإكمال ما يُعرَض على أنه تهديد مستمر من كل من إيران والحدود اللبنانية. وهذه الصيغة أساسية. ويعني ذلك أن طهران وبيروت لم يعدا في القراءة الإسرائيلية مشهدين منفصلين. وهي تنتمي إلى نفس المسرح الاستراتيجي.

ويظهر هذا الشعار بين إيران ولبنان أيضا في الجوموريا في 28 آذار/مارس 2026، الذي يصف تكثيف الاشتباكات في جنوب لبنان، والاضرابات على ضواحي بيروت الجنوبية، وعدم وجود وساطة قادرة على تجميد الجبهة. وتنضم هذه المعاملة إلى واقع أوسع: فبالنسبة لإسرائيل، لا يمكن فصل إدارة الجبهة اللبنانية عن الحملة ضد إيران وحلفائها. وبالتالي، فإن العمليات على الأراضي اللبنانية ليست مجرد ردود محلية. وهي جزء من استراتيجية إقليمية لكسر أو إضعاف الاستمرارية بين طهران، ومساراتها، وقدرتها على الضغط على إسرائيل.

إن البينا، في 28 آذار/مارس 2026، تصر على شن هجمات إسرائيلية على المواقع الصناعية الإيرانية وعلى رغبة العدو في توسيع نطاق الحملة لتشمل أهدافا ذات قيمة اقتصادية واستراتيجية. ومرة أخرى، الرسالة واضحة: إن إسرائيل لا تسعى فقط إلى تحقيق ميزة تكتيكية فورية. وهو يريد أن يؤثر على القدرات الإنتاجية، وعلى دوائر اللوجستيات، وعلى ثقة الخصم في عمقه الاستراتيجي. هذا يغير طبيعة الحرب وكلما تأثرت المواقع الاقتصادية أو الصناعية أو الهياكل الأساسية، ازدادت زعزعة الاستقرار الإقليمي وصعوبة احتواء النزاع.

(إيران) راهنت على التحمل، وليس على تنازل سريع

In the face of this pressure, the newspapers of 28 March 2026 describe an Iran that refuses to yield quickly and puts on endurance. يقدم (أدي ديار) بلداً لم يعد يؤمن بعروض أمريكية، وينظر في الحرب منذ فترة طويلة، ويعد دفاعه الساحلي والإقليمي. الصحف تقول أن الدوائر الإيرانية تعتبر أنه من المستحيل التوصل إلى اتفاق وثيق مع واشنطن وطرح سؤال يوجز حالة ذهنهم: كيف يجلسون مع الأمريكيين الذين ضربوا قادة البلد وشعبه وهياكله في الوقت الذي لا يزالون يرسلون فيه الظروف التي تعتبر غير مقبولة؟ ويبين هذا النوع من الصياغة أن المسألة لم تعد مجرد دبلوماسية في التسلسل الحالي. كما أنها أخلاقية ورمزية وسياسية من وجهة النظر الإيرانية.

إن البينا، المؤرخ 28 آذار/مارس 2026، تعزز هذه الصورة بإثارة رد إيراني مُعد بشكل راسخ، بما في ذلك ضد الأهداف الصناعية في الأراضي المحتلة وفي المنطقة. The newspaper also cites sources close to the Iranian camp that the response should not remain limited to symbols, but should focus more broadly on the interests of those who support the aggression. سواء كان تهديداً أو تحضيراً حقيقياً، الرسالة الدبلوماسية والسياسية هي نفسها: (طهران) يريد أن يوضح أنّه لن يقوم بدور ممثل مهووس يسعى لشراء خروج سريع من خلال الامتيازات. وعلى النقيض من ذلك، تود إيران أن تبين أنها تستطيع توسيع تكاليف النزاع لتشمل المنطقة بأكملها.

وهذا الوضع له عواقب مباشرة على الساحة الدولية. وهو يغلق الأفق لحل سريع، ويجعل أي رهان أمريكي أكثر تكلفة على إضراب حاسم ويلزم سلطات أخرى بالعقل من حيث المدة. وفي 28 آذار/مارس 2026، وصفت الصحف اللبنانية عالما دبلوماسيا أُجبر على التفكير في الحرب ليس كأزمة مدتها بضعة أيام، بل كاختبار للمقاومة بين السلطات الإقليمية والعالمية. وهذا يجعل المرحلة الحالية خطيرة بوجه خاص. وكل جانب أكثر اقتناعا بأن الوقت يمكن أن يمضي في نهاية المطاف من أجله، ناهيك عن أنه من الأفضل اتخاذ الخطوة الأولى نحو إزالة التصعيد.

الأسواق والنفط ومضيق الأورموز في قلب اللعبة العالمية

سياسة هذا اليوم الدولية لا تقتصر على الجيوش والدبلوماسيين وهي مكتوبة أيضا في أسواق الطاقة. وتلاحظ منظمة البينا في 28 آذار/مارس 2026 أن برميل النفط يرتفع مرة أخرى ويقترب من 110 دولارات، مما يشير إلى أن السوق لم تعد تؤمن بإعلانات الهدوء المؤقتة. تشير الصحيفة إلى أن الموعد النهائي لدونالد ترامب لم يعيد الثقة وأن العالم الاقتصادي يقرأ الآن التسلسل كحرب تستقر بدلا من حل وسط وهذه القراءة الاقتصادية حاسمة، لأنها تبين أن الحرب تنتج بالفعل آثارا دولية خارج الشرق الأوسط. وأصبح النفط والتأمين البحري والنقل وتوقعات الساحات الكبيرة من المؤشرات السياسية بدورها.

وتطوِّر صحيفة " جوموريا " ، في طبعتها المؤرخة 28 آذار/مارس 2026، هذا البُعد بتوضيح أن إحدى تحديات المواجهة هي الطاقة الآسيوية وإمكانية السيطرة على التدفقات المتصلة بمضيق أوروموز أو تعطيلها. وتربط الصحيفة الحرب الجارية ليس فقط بالطاقة النووية الإيرانية أو الأمن الإسرائيلي، بل أيضا بتدفق النفط والغاز. وتعيد شبكة القراءة هذه الأزمة إلى سياق أوسع بكثير. وتوجد الآن أسواق الخليج وآسيا والعالمية بصورة غير مباشرة في كل مناقشة دبلوماسية بشأن إيران. ويفسر ذلك أيضاً سبب بقاء المجتمع الدولي متوتراً: فبعد التحالفات، هو نظام الطاقة العالمي الذي يهدده الارتفاع.

ويضيف الأد ديار عنصرا هاما من خلال ملاحظة أن ماركو روبيو نفسه أشار إلى مضيق أورموز والمخاطر المرتبطة بقرار إيراني بشأن المعابر البحرية. وحتى عندما تصاغ هذه الإشارة كتحذير، تؤكد أن الولايات المتحدة تعلم أن مسرح الحرب يتجاوز الأهداف العسكرية. ولا يزال المضيق واحدا من النقاط الرئيسية التي يمكن أن تكتنف الأزمة الدولية. وأي تهديد لهذا الطريق البحري سيثير على الفور ضغوطا على استيراد السلطات والأسواق والدبلوماسية التي لا تزال تسعى إلى احتواء الصراع.

ولا تزال السلطات الوسيطة والوساطة الثانوية وراءها

In this landscape dominated by Washington, Tehran and Israel, the other powers appear mainly as second-tier actors, even when they remain active. وتوضح صحيفة " جوموريا " المؤرخة 28 آذار/مارس 2026 أن فرنسا ما زالت تحتفظ بقنوات مع بيروت، ولكن بدون نفوذ حاسم في مواجهة الرفض الإسرائيلي وعدم كفاية الدعم الأمريكي. وتفيد " البينا " بأن الصين تواصل مع نبيه بيري وترصد عن كثب عواقب الحرب على لبنان، ولكنها لا تبدو القوة الدافعة وراء مبادرة دولية منظمة. أما فيما يتعلق بمصر، فهي تحاول فتح خروقات دبلوماسية، لا سيما مع واشنطن ومع الجهات الفاعلة القريبة من المحور الإيراني، ولكن دون تحقيق تقدم بعد. ومن ثم، فإن الصورة العامة هي النظام الدولي المستقطب، الذي لا تزال فيه السلطات الوسيطة موجودة ولكن ذات صلة.

هذا التسلسل الهرمي مهم وهو يبين أن السياسة الدولية في الوقت الراهن لا تستند إلى مجموعة منظمة من السلطات. إنه يعمل على عكس ذلك وفقاً لمنطق قوي وتفرض الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران زمالات مؤقتة. Others try to influence the margins, slow down certain sequences or prepare outs, but without any real capacity for reversal. ويفسر هذا التناقض أيضا شكوك العديد من الصحف اللبنانية بشأن الوساطة. وهناك مبادرات، ولكنها لا تضطلع بها الجهات التي تسيطر مباشرة على منطق التصعيد.

تؤكد الجبهات ذات الصلة، من اليمن إلى لبنان، الهيكلة الإقليمية الكاملة للصراع

ومن أهم عناصر 28 آذار/مارس 2026 التأكيد على أن النزاع لم يعد قابلاً للانتقال في مكان واحد. يقتبس (البينا) من القوات المسلحة اليمنية الناطق باسم (يحيى ساري) قائلاً « أيدينا مطلية » للتدخل العسكري المباشر إذا انضم تحالفات أخرى إلى الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران ومحور المقاومة. هذه الجملة تساوي أكثر من تهديد وهو يشير إلى أن الجبهات يعتقد الآن أنها مترابطة. التصاعد على إيران يمكن أن ينشط اليمن وقد يؤثر الضغط على لبنان على مناطق أخرى. فالعمل الأمريكي أو الإسرائيلي يمكن أن يسبب ردود فعل متسلسلة في جميع أنحاء المنطقة.

ويتبع الأخبار، المؤرخ 28 آذار/مارس 2026، هذا المنطق عندما يعرض الحرب باعتبارها معركة أوسع ضد المقاومة، حيث أن لبنان هو مجرد نقطة عبور لهذه المواجهة الإقليمية. وحتى إذا كانت نبرة الصحيفة منخرطة، فإنها تكشف عن تصور مركزي الآن: فالصراعات في المنطقة لا يمكن تحليلها بشكل منفصل. وهي مرتبطة بالتحالفات والمسارات العسكرية والسرود الإيديولوجية وسلاسل الاستجابة. وهذا الهيكلة الإقليمية الكاملة يجعل السياسة الدولية أكثر استقرارا. ولم تعد الوساطة في ملفات واحدة كافية إذا لم تأخذ في الاعتبار بقية الهيكل.

وبالنسبة للبنان، فإن لهذا الواقع عواقب فورية. The country ceases to be only a national scene affected by a turbulent neighbourhood. ويصبح أحد المجالات التي تترجم فيها القرارات المتخذة في واشنطن وطهران وتل أبيب والقاهرة وسنا. ولذلك فإن السياسة الدولية ليست خلفية بعيدة عن الأزمة اللبنانية. إنه المكان النشط وأحياناً المحرك الرئيسي

مشهد العالم المستقطب

إن ما برز أخيرا من الصحف في 28 آذار/مارس 2026 هو مشهد دولي متزايد الاستقطاب. فمن جهة، تبدي الولايات المتحدة وإسرائيل استعدادهما للحفاظ على المبادرة الاستراتيجية والحفاظ على الضغط القوي على إيران. ومن جهة أخرى، تراهن طهران وقواتها ذات الصلة على طول الجبهات وتفريقها وزيادة التكلفة الإجمالية للحرب. وفيما بين الاثنين، توجد الوساطة، والعواصم الرئيسية تتكلم، وتمر الرسائل، إلا أن المنطق المركزي لا يزال يتمثل في مواجهة لا يبدو أن فاعلا رئيسيا مستعدا للخروج من خلال حل وسط سريع.

وفي هذا السياق، لا تصدر السياسة الدولية اليوم أمرا. وهي تؤدي أساسا إلى التوتر، والإشارات المتناقضة، ومخاطر التمديد. ويشاهد لبنان هذا المشهد من موقف ضعيف للغاية، حيث أن كل حركة دولية تجد على الفور تقريبا ترجمة محلية. وهذا هو السبب في أن الجزء الدولي من اليوم لا يمكن فصله عن بقية الاستعراض الصحفي: ما هو مقرر أو مهدد على الصعيدين الإقليمي والعالمي يدخل على الفور معادلة لبنان السياسية والأمنية والاجتماعية.