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مع اختفاءKavinskyالموسيقى الإلكترونية الفرنسية تخسر واحدة من أكثر المبتكرات المفردة خلف هذا المرادف كان فينسنت بلورجي فنان محترم أصبح مرجعاً عالمياً بفضل كون مُعترف به على الفور مصنوع من الاصطناعيين و الزنوج و الطرق الصحراوية و فيراري تستروسا بدأ في الليل شخصيته، مستوحاة من سائق عائد من الموتى بعد حادث، ذهب في نهاية المطاف إلى أبعد من الخيال ليصبح رمزاً حقيقياً من الـ(سينثواف).

عامة الجمهور اكتشف معNightcallلا يمكن فصله عن الفيلمقُد(من قبل (نيكولاس وينينغ ريفن. في غضون دقائق قليلة، هذا التنويم المغناطيسي فرض صبغة موسيقية جديدة: مزيج من الحنين إلى الثمانينيات والرومانسية الكئيبة والقوة الإلكترونية. القليل من الأشغال قد وسمت جيلاً من الأفلام السينمائية وأحباء الموسيقى الإلكترونية.

لكن (كافينسكي) لم يكن قطعة واحدة معAutodrive.,Roadgame.,الاعتماد.,انظر.,Renegadeأو الألبومOutRunلقد بني عالماً متماسكاً حيث يبدو أن كل أغنية ترافق فيلم خيالي تأثّر نفوذه بعيداً عن المشهد الفرنسي، مُلهم العديد من الفنانين من الـ(سينثواف) والموسيقى الإلكترونية المعاصرة.

وفي عام 2024، استقطب مرة أخرى العالم في حفل اختتام الألعاب الأولمبية في باريس. معالملاكوPhoenixلقد عرض تفسيراً رائعاًNightcallوأمام مئات الملايين من المشاهدين، أعطى هذا الأداء حياة ثانية لقطعة تبلغ من العمر 14 عاما، وذلك بهدف كسر سجل عالمي للبحوث في شازام في يوم واحد.

وفي الوقت الذي تهيمن فيه على الموسيقى الإلكترونية في كثير من الأحيان الغلاف الجوي، نجح كافينسكي في خلق خيال لا يطاق. عمله أثار الكثير من أشرطة (جون كاربنتر) الأصلية كألعاب الفيديو، الطرق السريعة الأمريكية أو السيارات الرياضية الإيطالية. لم يكن يحاول مواكبة الاتجاهات: لقد خلق نفسه.

اليوم، هو سترة تيدي سيلوويت التي تتحرك بعيدا مرة أخيرة في الليل. ومع ذلك، وكما هو الحال بالنسبة للطابع الذي اخترعه، فإن (كافينسكي) ربما سيستمر في ركوبه لفترة طويلة في الذاكرة الجماعية. طالما الملاحظات الأولىNightcallأوAutodriveعالمه سيبقى على قيد الحياة في مكان ما بين السينما والموسيقى والحلم.