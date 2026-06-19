« كل لبنان يجب أن يحترق » « تهديد بن غفير »

الوزير الإسرائيلي وراء عبارة « كل لبنان يجب أن يحترق »Itamar Ben Gvirوزير الأمن القومي ورقم اليمين الإسرائيلي وجاءت ملاحظاته بعد وفاة أربعة جنود إسرائيليين في جنوب لبنان، وعندما قتلت الهجمات الإسرائيلية ما لا يقل عن 18 من الجانبين اللبناني.

إن تهديدات إسرائيل اتخذت على نبرة وحشية خاصة ضد لبنان يوم الجمعة، 19 حزيران/يونيه، بعد وفاة أربعة جنود إسرائيليين في الجنوب. وقد كتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير، وهو من اليمين البعيد، أن » كل لبنان يجب أن يحترق » بعد هجوم ادعاه حزب الله ضد قوة إسرائيلية بالقرب من علي طاهر. وفي اليوم نفسه، أسفرت الضربات الإسرائيلية عن ما لا يقل عن 18 حالة وفاة و 33 إصابة في لبنان، وفقاً لوزارة الصحة اللبنانية.

ترددت هذه العبارة على الفور في بيروت كتهديد لبلد بأكمله، وليس فقط لمنظمة مسلحة. وأضافت إلى سلسلة من البيانات التي أدلى بها المسؤولون الإسرائيليون، بما في ذلك تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي كاتز، الذي حذر بالفعل من أن الحريق يمكن أن يحرق حزب الله وجميع لبنان. وفي لبنان الذي يستنفده التشريد والتدمير وعدم التيقن السياسي، تعتبر هذه الكلمات علامة على استراتيجية للضغط تتجاوز المجال العسكري البحت.

بيان بن غفير بعد وفاة أربعة جنود

يأتي البيان الصادر يوم الجمعة من إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي. زعيم حزب القوة اليهودية، هو ينتمي إلى أقوى جناح لحكومة بنيامين نتنياهو. إن رسالته، بعد إعلان وفاة أربعة جنود إسرائيليين، لا تدعو فقط إلى الرد على حزب الله. وهي تشير إلى لبنان بوصفه هدفا عالميا، مع صيغة تهدف إلى وضع علامات على العقول.

وبحسب الصحافة الإسرائيلية ووسائل الإعلام الفرنسية، قُتل الجنود الأربعة في هجوم على دبابة أو وحدة إسرائيلية تعمل في منطقة علي طاهر جنوب النبطية. ادعى حزب الله أنه نصب كمينًا ودمر العديد من دبابات ميركافا باستخدام الصواريخ الموجهة. وقد أكد الجيش الإسرائيلي وفاة الجنود، دون أن تكون جميع التفاصيل العملية علنية على الفور.

ردة فعل (بين غفير) تحدث في مناخ مزدهر بالفعل وعلى مدى عدة أسابيع، واصلت إسرائيل زيادة الضغط العسكري في جنوب لبنان، على الرغم من إعلانات وقف إطلاق النار ومحاولات التوسط. السلطات الإسرائيلية تصور عملياتهم كإجراءات ضد قدرات حزب الله ومن جهة أخرى، تشجب السلطات اللبنانية الهجمات على القرى والعاملين في مجال الإغاثة والهياكل الأساسية والمناطق التي لا يزال المدنيون يعيشون فيها.

في لبنان، تزايد التوازن الإنساني

وفي يوم الجمعة، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ما لا يقل عن 18 حالة وفاة و 33 إصابة في هجمات إسرائيلية في جنوب لبنان. وأثر القصف على عدة مواقع في منطقة النبطية. وأفادت وكالات الأنباء أن كثافة الإضرابات أدت إلى تعقيد عمليات الإغاثة والإجلاء. في بعض المناطق، اضطرت فرق الاستجابة إلى الانتظار حتى يتوقف القصف للوصول إلى الجرحى.

بالنسبة للجنوبيين، هذه السلسلة ليست حلقة معزولة. وهي جزء من حرب اللبس والدموع التي أفرغت القرى ودمرت المنازل وقطعت الطرق. وتعيش الأسر المشردة بين المدارس التي تحولت إلى ملاجئ ومساكن مؤقتة وعودة متقطعة إلى المجتمعات المحلية التي لا تزال في خطر. وتتوقف الحياة اليومية على ضوضاء الطائرات بدون طيار والتنبيهات المحلية والوافدين الجدد من المستشفيات.

وتخشى السلطات اللبنانية، قبل كل شيء، أن يُستهدف الإقليم بأكمله. عندما يهدد المسؤولون الإسرائيليون « كل لبنان » الرسالة تتجاوز المواجهة مع حزب الله. وهو يغذي الخوف من القيام بحملة أوسع ضد الهياكل الأساسية والمؤسسات والسكان. وفي بلد لا يزال اقتصاده هشا، يحيي هذا الاحتمال ذكرى الحروب السابقة وعمليات التعمير التي لم تكتمل منذ فترة طويلة.

التهديدات التي يتعرض لها لبنان: كلمة عقاب

معادلة (بن غفير) جزء من خطاب تم إنشاؤه بالفعل داخل المدير التنفيذي الإسرائيلي. وفي نهاية نيسان/أبريل، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي كاتز لبنان بنيران يمكن أن تشعل درعته. كان قد ربط بين حزب الله وأمينه العام نعيم قاسم والحكومة اللبنانية في نفس التحذير. وبالنسبة لبيروت، يمثل هذا الدمج مشكلة مركزية: وهو يمحو التمييز بين طرف مسلح والدولة والمدنيين.

الصوت المستخدم ليس تافهاً التحدث عن بلد يجب أن يحترق هو جعل الفضاء الوطني هدفا رمزيا. وفي لبنان، يمثل الدرك الهوية الجماعية. إنه على العلم وهو يجسد استمرارا هشا في خضم الأزمات. إن تهديده، حتى من خلال صيغة سياسية، يمس سجلا عميقا للذاكرة الوطنية.

في المحافل، تخاطر هذه الملاحظات أيضًا بتعقيد جهود تخفيف التصعيد. وتشمل الوساطة إمكانية التوصل إلى حل وسط، أو على الأقل ضبط النفس في الأهداف المعلنة. غير أن فكرة وجود لبنان معرّض تماما للرد الإسرائيلي تضعف الجهات الفاعلة اللبنانية التي تدعو إلى إيجاد حل دبلوماسي. وهو يعطي حزب الله حجة سياسية قوية: البلد ككل مهدد من إسرائيل.

الدولة اللبنانية التي وقعت في معادلة غير مستدامة

ويواجه لبنان تناقضا قديما، ولكنه اليوم أكثر خطورة. فمن جهة، يطالب جزء من المجتمع الدولي بأن تمارس الدولة وحدها احتكار الأسلحة وقرار الحرب. ومن جهة أخرى، تقوم إسرائيل بعمليات على الأراضي اللبنانية وتطالب بالحفاظ على حريتها في العمل العسكري طالما ظل حزب الله مسلحا.

وهذه المعادلة تضع بيروت في موقف شبه مستحيل. وليس لدى الجيش اللبناني الوسائل العسكرية والمالية والسياسية لفرض توازن داخلي جديد بسرعة. لا تزال الحكومة ضعيفة بسبب سنوات من الأزمة الاقتصادية والشلل المؤسسي وانعدام الثقة الشعبية. وفي الوقت نفسه، فإن استمرار الضربات الإسرائيلية يضعف المؤسسات التي يفترض أن تجسد السيادة.

النقاش حول أسلحة حزب الله موجود في لبنان وهو يفرق بشدة بين الطبقة السياسية والمجتمع. ولكن التهديدات الإسرائيلية ضد البلد بأسره تحرك هذه المناقشة. وهي تسمح للطرف الشيعي بتقديم أسلحته كرد على تهديد خارجي، في وقت يود فيه معارضوه الداخليون مناقشة اندماجهم أو انسحابهم في إطار وطني. وبالتالي، فإن كل تهديد بالتدمير العام يحد من حيز المناقشة اللبنانية.

الاتحاد بين حزب الله والدولة والسكان

وتركز وجهة النظر اللبنانية على هذا الارتباك. وتدعي إسرائيل أن تستهدف حزب الله ومقاتليه وبنيته التحتية. غير أن الإضرابات تؤثر أيضا على أماكن الحياة والطرق والأراضي الزراعية وفي بعض الأحيان على هياكل الطوارئ. وقد تأثرت بالفعل مراكز الدفاع المدني والعاملين في المجال الطبي منذ اندلاع النزاع. أما بالنسبة للسكان، فإن التمييز الذي تبديه إسرائيل يصبح من الصعب تصوره عندما تصل الحرب إلى منزلهم أو حيهم.

وهذا الخلط له عواقب سياسية. إنه يضعف أولئك في لبنان الذين يسعون إلى التمييز بين السيادة الوطنية وبين خيارات حزب الله العسكرية. كما أنه يغذي الشعور بالظلم في المناطق التي تعرضت للقصف، حيث يشعر المدنيون بالعقاب على القرارات التي لا يسيطرون عليها. حتى في دوائر (هزبولا) الحيوية، التهديد ضد « جميع لبنان » يعتبر هجوماً على السكان.

ثم برزت مسألة القانون الإنساني الدولي بقوة. وتلزم مبادئ التمييز والتناسب والحذر الأطراف بأن تتجنب معاملة إقليم مدني على أنه امتداد تلقائي للهدف العسكري. يمكن للوزير أن يقول أنه يتحدث بالعاطفة أو الغضب. لكن عندما تعود إلى الحكومة كلماتها لها تأثير. ويمكن فهمها على أنها تفويض سياسي أوسع للإضراب.

المستجيبون الأولون والمشردون داخليا

وفي جنوب لبنان، فإن أول ضحايا هذا التصعيد ليسوا قادة سياسيين. وهؤلاء هم السكان، وهم أول عمال للمعونة، والأسر المشردة. في النبطية، عملت فرق الدفاع المدني بالفعل في ظروف خطيرة للغاية. ودمرت أماكن العمل أو دمرت. وقد قتل أو أصيب عمال الإنقاذ منذ بداية المرحلة الجديدة من النزاع.

يشكل النازحون خط كسر آخر. وقد غادر الكثيرون القرى الحدودية منذ أشهر. ويعود البعض بإيجاز لجمع الأوراق، وإطعام الحيوانات، والتحقق من حالة المنزل أو رؤية الضرر. أما الآخرون فلم يعد لديهم سكن. في المدن المضيفة، تستوعب المدارس والأقارب والجمعيات المحلية أزمة اجتماعية تزيد من الأزمة الاقتصادية.

تهديد لبنان « الثقوب » ثمّ يتصرّف كعنف إضافي. وهو يرسي فكرة أن العودة ليست مجرد مخاطرة، ولكن يمكن سحب البلد بأسره إلى موجة جديدة من الدمار. وبالنسبة للسكان الذين سبق أن تميزوا بانفجار ميناء بيروت، والانهيار المصرفي والحروب السابقة، فإن هذا الشعار ليس مجرد استفزاز للحملة.

الحدود بين وقف إطلاق النار والحرب المفتوحة

ويظهر يوم الجمعة أيضا غموض الإطار العسكري الحالي. ويشير الوسطاء إلى وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية وآليات الانسحاب. على الأرض، الإضراب والكمين يستمر. وتدعي إسرائيل أنها تستجيب لانتهاكات حزب الله. ويدعي حزب الله أنه يستجيب للاحتلال والإضرابات واستمرار القوات الإسرائيلية في لبنان.

هذا يخلق منطقة رمادية خطيرة إن لبنان لا ينعم بالسلام الكامل ولا يشارك رسميا في حرب تقليدية معلنة بين الدول. ومع ذلك، يعاني السكان من صراع شديد. وتغلق الطرق، وتتعرض الإغاثة للخطر، وتقطع المدارس أنشطتها، وتتلقى المستشفيات الجرحى. الدبلوماسية تركض وراء الحقل.

وتسعى الولايات المتحدة والعديد من الجهات الفاعلة الدولية إلى الحفاظ على إطار لإلغاء التصعيد. ولكن استمرار القوات الإسرائيلية في بعض مناطق الجنوب والهجمات التي شنها حزب الله على هذه المواقع تجعل أي اتفاق هشا. وتضيف البيانات التي يدلي بها مسؤولون إسرائيليون مثل بن غفير أو كاتز ضغوطا سياسية إلى الضغط العسكري. وهم يشيرون إلى أن الاستجابة يمكن أن تتوسع إذا زادت الخسائر الإسرائيلية.

الوزن السياسي لليمين الإسرائيلي

إيتامار بن غفير ليس وزير دفاع إنه لا يدير الجيش ولكنه يشغل منصبا هاما في الحكومة الإسرائيلية ويتجاوز نفوذه السياسي حافظته. إن حزبه ضروري لائتلاف بنيامين نتنياهو. وتعكس أقواله الضغط الذي يمارسه الحق الإسرائيلي الأقصى في شد الحرب على عدة جبهات.

ومن وجهة النظر اللبنانية، تُحتسب هذه الحقيقة. ويعني ذلك أن التهديدات التي يتعرض لها لبنان لا تأتي فقط من مسؤولين عسكريين أو متحدثين متوترين. كما أنها تأتي من عنصر سياسي يدعو بانتظام إلى استجابات متطرفة. هذا التطرف يزن على هامش مناورة نتنياهو خاصة عندما يتسبب هجوم من حزب الله في الوفاة في صفوف اسرائيلية.

من ثم يمكن قراءة حكم (بن غفير) كإعلان سياسي داخلي يُقصد به أن يُصاب ناخب إسرائيلي بصدمات من جراء سقوط ضحايا عسكريين لكن له تأثير إقليمي وفي لبنان، تحول رسالة السياسة المحلية الإسرائيلية إلى تهديد مباشر ضد المدنيين والمدن والمؤسسات.

تسعى بيروت إلى الحصول على رد دبلوماسي

وردا على ذلك، لا تزال الاستجابة اللبنانية الأكثر توقعا دبلوماسية. ويمكن للبنان أن يدعو الأمم المتحدة والعواصم الغربية والدول العربية إلى إدانة التهديدات الموجهة ضد جميع شعبها. كما يمكنه توثيق الضربات والدمار والهجمات على رجال الإنقاذ، من أجل دعم الجهود الدولية المحتملة.

ولا يزال هذا الطريق صعبا. ويعاني لبنان من فقدان للمصداقية المؤسسية. وكثيرا ما يتهم قادتها، داخل البلد نفسه، بعدم قدرتهم على حماية الدولة أو على إصلاح المؤسسات. ولكن فيما يتعلق بمسألة التهديدات التي يتعرض لها المدنيون، فإن بيروت لديها حجة واضحة: فليس هناك أي ضعف داخلي يبرر قيام وزير أجنبي يدعو إلى حرق بلد بأكمله.

ويجب على الحكومة اللبنانية أيضا أن تتجنب السماح لحزب الله باحتكار الاستجابة السياسية. وفي حين أنها تتنكر إسرائيل دون فتح باب المناقشة بشأن سيادة اتخاذ القرارات العسكرية، فإنها تترك في الواقع أحد الأسباب الجذرية للضعف الوطني. وإذا لم يشجب بشدة التهديدات الإسرائيلية، فإنه يعطي انطباعاً بالتخلي عن سكان الجنوب. الخط ضيق لكنه موجود.

دولة مهددة خارج انقساماتها

ولا يزال لبنان منقسما إلى حد بعيد على حزب الله. ويرى البعض أنها قوة مقاومة ضد إسرائيل. ويرى آخرون أنها دولة داخل الدولة، مما يعرض البلاد لحروب مقررة خارج الإطار الوطني. بين هاتين القارئتين، حدث تشنج مشترك. يريد اللبنانيون تجنب المزيد من الدمار، وإعادة بناء المناطق المتضررة واستعادة الحد الأدنى من الاستقرار.

تهديد (بين جيفر) لا يزيل هذه الشُعب إنها تمر بهم وتشير إلى أنه عندما يستهدف مسؤول إسرائيلي كل لبنان، تصبح التمييزات الداخلية أقل شيوعا في الخارج. ويمكن ضرب الجيران الذين لم يختاروا الحرب. ويمكن تشريد الأسر التي تنتقد حزب الله. فالخدمات العامة التي تضعف بالفعل يمكن أن تتدهور.

وهذه النقطة هي التي تهيمن اليوم على القراءة اللبنانية للتسلسل. لا يمكن اختزال البلد في حزب الله. ولا يمكنه أن ينكر أن حزب الله يثقل سيادته. ولكن فيما بين هاتين الملاحظتين، لا تزال هناك قاعدة: ويجب ألا يصبح المدنيون رهائن لإحدى لغات النار. وفي مساء يوم الجمعة، واصلت خدمات الإغاثة عملياتها في الجنوب، في حين انتظرت أسر الضحايا تحديد هوية الجثث وما زال الوسطاء يحاولون منع امتداد الحرب.