لا انسحاب إسرائيلي بعد روما

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

ولم يتم بعد انسحاب إسرائيلي في جنوب لبنان بعد الالتزامات التي نوقشت في اجتماع روما الأخير. ووفقاً لمصدر عسكري لبناني اقتبسته وسائط إعلام عربية، فإن الجيش الإسرائيلي لم يقم بإجلاء أي من القطاعات المعنية ولم يتلق الجيش اللبناني أي مواقع جديدة. وفي الوقت نفسه، أرجئ إلى موعد غير محدد اجتماع عسكري ثلاثي يعقد يوم الجمعة عن طريق التداول بالفيديو بين الممثلين اللبنانيين والإسرائيليين والأمريكيين. وينسب المصدر هذا التأجيل إلى أسباب تقنية تتعلق بالجانبين الأمريكي والإسرائيلي. ولكلاهما شكوك بشأن التوقيت الفعلي للعملية. كما تشدد على الفجوة بين الاتفاقات من حيث المبدأ المشار إليها في المناقشات الدبلوماسية وترجمتها الملموسة على أرض الواقع.

لا انسحاب إسرائيلي بعد اجتماع روما

ويقدم بيان المصدر العسكري اللبناني توضيحاً هاماً. وعلى الرغم من الاتفاق المشار إليه من حيث المبدأ في روما، لم تكن أي وحدة إسرائيلية ستغادر المناطق المحتلة في جنوب لبنان. ولذلك يواصل الجيش اللبناني دورياته في المناطق التي كان موجودا فيها بالفعل، دون أن يتلقى أي مواقع جديدة. وهذا النقص في الحركة يحول حاليا دون أي تمديد للنشر الرسمي اللبناني في النقاط المعنية.

وكان الغرض من اجتماع روما هو الجمع بين المواقف حول آلية تدريجية. ويستند هذا المبدأ إلى اختيار المواقع أو المناطق التجريبية. وكان على إسرائيل أن تنسحب من منطقة محددة، ثم كان على الجيش اللبناني أن يدخل ويضمن وجودا كاملا. وتمثلت هذه الصيغة في اختبار قدرة الأطراف على تنفيذ التزامات محدودة قبل النظر في مخطط أوسع.

وعدم حدوث أي انسحاب حتى الآن لا يعني بالضرورة التخلي عن الآلية. غير أنه يبين أنه لم تتخذ أي خطوة أولى واضحة. وفي هذه المفاوضات، كثيرا ما يكون الانتقال من الاتفاق السياسي إلى النظام العسكري هو اللحظة الأكثر حساسية. وينبغي تحديد معلومات الاتصال، ووقت الانسحاب، وترتيبات الخلافة، وقواعد السلامة لتجنب وقوع حادث.

بالنسبة لبيروت، المخاطر تتجاوز مجرد التسلسل الزمني. تريد الدولة تجنب أن تصبح المناطق التجريبية بديلاً للانسحاب العالمي. كما يسعى إلى منع الترتيبات المؤقتة من تكريس وجود إسرائيلي دائم في أماكن أخرى. ولذلك، فإن الحكمة اللبنانية ترجع إلى ضرورة الحفاظ على الهدف المعلن: :: إعادة بسط سلطة الدولة في جميع أنحاء الإقليم ووضع حد لاحتلال المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة إسرائيل.

وكان الاجتماع الافتراضي المقرر عقده يوم الجمعة هو الجمع بين الوفود العسكرية اللبنانية والإسرائيلية والأمريكية. وكان ينبغي أن يتناول الجوانب العملية للالتزامات التي نوقشت في روما. ويحرم تأجيله المشاركين من حيز للتنسيق في وقت تصبح فيه التفاصيل التقنية حاسمة. وأشار المصدر العسكري اللبناني إلى أنه لم يحدد بعد تاريخ جديد.

وبحسب المصدر نفسه، فإن التأجيل ناتج عن صعوبات فنية تتعلق بالجانبين الأمريكي والإسرائيلي. ولا تزال الصياغة محدودة. وهو لا يشير إلى الخلاف السياسي، أو انهيار الاتصالات، أو إلى قرار لبناني بتعليق التجارة. ولذلك سيكون من المفرط عرض هذا التأخير كفشل نهائي. غير أنها تتدخل في مرحلة يغذي فيها كل تأخير الأسئلة.

ومن المرجح أن يحدد الاجتماع الثلاثي القطاعات المعنية وطرائق الانسحاب وشروط النشر اللبناني. كما أن القصد من ذلك هو تمكين الولايات المتحدة من أداء دورها كوسيط وضامن للجدول الزمني. وبدون هذا التنسيق، لا يستطيع الجيش اللبناني التحرك نحو مواقع لا تزال محتلة أو معرضة. وأي حركة غير متزامنة يمكن أن تؤدي إلى خطر المواجهة.

ولذلك فإن لهذا التأخير أثرا ملموسا، حتى وإن كان تقنيا رسميا. وهو يؤخر الإفراج النهائي عن مواقع جديدة ويحافظ على الوضع القائم. كما أنها تترك عدة أسئلة دون جواب: أي مواقع سيتم اختيارها، بأي ترتيب، مع أي ضمانات وآلية تحقق؟ وإلى أن يتم الاجتماع، تظل هذه البارامترات معلقة.

المناطق الرائدة في وسط الجهاز

ويهدف مبدأ المناطق التجريبية إلى الحد من مستوى المخاطر. وبدلاً من التفاوض فوراً على انسحاب عام، تختار الأطراف عدداً محدوداً من القطاعات. وانسحب الجيش الإسرائيلي ودخل الجيش اللبناني وتحققت آلية للرصد من عدم وجود قوات مسلحة غير مأذون لها. وإذا نجحت التجربة، يمكن تكرارها في مجالات أخرى.

ويتيح هذا النهج ميزة تشغيلية. وهو يختبر إجراءات الاتصال، وتوقيت التحركات، وقدرة الجيش اللبناني على شغل المواقع. كما يمكن أن ينتج عنه أول نتيجة مرئية للسكان. ومن شأن إنشاء منطقة خالية من أي وجود عسكري إسرائيلي أن يشرع في عودة المدنيين، وتقييم الأضرار، واستئناف بعض الخدمات.

لكن الصيغة أيضاً تحمل مخاطر ويمكن لإسرائيل أن تسعى إلى اختيار القطاعات الثانوية مع الحفاظ على المواقف الاستراتيجية. ويمكن للبنان بعد ذلك أن يحصل على سحبات محدودة دون إحراز تقدم في أكثر النقاط حساسية. ويمكن أيضا أن تصبح منطقة تجريبية دائمة إذا ما تم تأجيل الانتقال إلى المرحلة التالية باستمرار.

ولذلك فإن الموقف اللبناني هو ربط الآلية التجريبية بجدول زمني أوسع. وترغب بيروت في أن تشمل المناطق المختارة مناطق محتلة فعلا أو تحت النار الإسرائيلية. ويتعلق المفهوم الأخير بالأقاليم التي لا يحافظ فيها الجيش الإسرائيلي دائما على وجود ثابت، ولكن يمكنه أن يرصد أو يضرب من المواقع المهيمنة. وبالنسبة للسكان، تحد هذه السيطرة بشدة من أي انتعاش طبيعي للحياة.

لا يزال الجيش اللبناني في مناطقه المعتادة

ويشير المصدر العسكري إلى أن الجيش اللبناني يواصل تسيير دوريات في المناطق المعتادة. ولم تقدم له أية نقاط جديدة. وتستخدم هذه الدقة لقياس الحالة الفعلية. وفي هذه المرحلة، لا توجد إعادة انتشار واضحة في محادثات روما. وتضطلع الوحدات اللبنانية بمهامها في الحدود الحالية، دون أي تمديد يتصل بالآلية المتفاوض عليها.

ويلعب الجيش دورا محوريا في أي اتفاق. ويجب أن تتخذ موقفاً بعد انسحاب إسرائيلي، وأن تضمن القطاعات وتمنع ظهور أي ترتيبات مسلحة خارج سلطة الدولة. ويجب عليها أيضا أن تعمل مع الآليات الدولية في الجنوب وأن تواصل مع الوسطاء الأمريكيين.

وتتطلب هذه البعثة موارد بشرية ولوجستية وتقنية. ويتطلب الانتشار المستدام وجود عدد كاف من الموظفين، والطرق المتاحة، والوظائف الآمنة، وقدرات الرصد. ولحقت عدة مناطق أضرارا كبيرة. وقد تتطلب الهياكل الأساسية العسكرية والمدنية العمل قبل التركيب الكامل. ولذلك فإن الانسحاب الإسرائيلي هو الخطوة الأولى في عملية أوسع نطاقا.

ويجب أن يتلقى الجيش أيضا تعليمات سياسية واضحة. ولا يمكنها أن تتفاوض على نطاق اتفاق بمفرده أو أن تحدد الامتيازات المقبولة. ويتمثل دورها في تنفيذ القرارات التي تتخذها السلطات الدستورية. ويبين تأجيل الاجتماع الثلاثي على وجه الدقة أهمية الصلة بين المفاوضات السياسية والتخطيط العسكري.

فجوة بين الدبلوماسية والميدان

وكثيرا ما تنتج الاجتماعات الدبلوماسية تركيبات عامة. ويجوز للمسؤولين أن يعلنوا عن اتفاق من حيث المبدأ أو إرادة مشتركة أو انطلاقة. وفي الميدان، يجب أن تصبح هذه العبارات أوامر محددة. ويجب تحديد الوحدات المعنية والطرق والجداول والمناطق الآمنة. أي خلاف على البطاقة يمكن أن يحجب كل شيء.

وتبين الحالة الراهنة هذا التباين. وفتح اجتماع روما آفاق الانسحاب في القطاعات التجريبية. وبعد يومين، لم يُلاحظ أي إخلاء. وأُرجئ بعد ذلك الاجتماع العسكري للتحضير للتنفيذ. ولذلك لا تزال العملية في المرحلة التحضيرية، على الرغم من التوقعات التي أوجدها الاتفاق الأولي.

وقد يكون لهذا التأخير عدة تفسيرات. ويجوز للطرفين أن يناقشا اختيار المواقع. ويجوز لإسرائيل أن تطلب ضمانات إضافية. ويجوز للبنان أن يرفض المحيط الذي يعتبر محدودا جدا. ويمكن للولايات المتحدة أن تسعى إلى التوفيق بين الجداول الزمنية. ولم يتم تأكيد أي من هذه الافتراضات رسميا. يبقى التفسير الوحيد المبلغ عنه للتأجيل تقنيًا.

ولذلك ينبغي التمييز بين الوقائع وبين التفسيرات. والواقع الثابت هو عدم الانسحاب. كما أُبلغ عن تأجيل الاجتماع. غير أن الأسباب السياسية للعرقلة المحتملة غير معروفة. وهذا التمييز أساسي في حالة يحاول كل طرف تقديم العملية من منظور مؤات.

لا يزال الضغط على شعب الجنوب

وما زال عدم الانسحاب يشكل حالة صعبة بالنسبة لسكان الحدود. في العديد من المناطق، لا يمكن للسكان استئناف الحياة الطبيعية طالما بقيت المواقع الإسرائيلية في مكانها أو استمر التهديد بالضربات. وتتوقف العودة على السلامة، ولكن أيضا على الوصول إلى الطرق والكهرباء والمياه والمدارس والأراضي الزراعية.

وتشكل المناطق التي تسيطر عليها النيران مشكلة خاصة. وحتى بدون احتلال دائم، فإن احتمال شن هجوم يحول دون أعمال التعمير ويثبط عودة الأسر. المزارعون لا يستطيعون دائما الوصول إلى قطعهم وتتردد البلديات في الدخول في مشاريع بناء باهظة التكاليف. ولا تزال المؤسسات المحلية محرومة من نشاط مستقر.

وبالنسبة لهؤلاء الناس، فإن النقاش بشأن المناطق التجريبية له بعد فوري. وقد يسمح الانسحاب المحدود بالعودة إلى موقع محلي. غير أنه يمكن أيضا أن يخلق عدم المساواة بين القرى إذا أُدرج بعضها ودفع آخرون إلى مرحلة لاحقة. ولذلك يجب أن يستند اختيار القطاع إلى معايير شفافة ترتبط بالسيادة والاحتياجات المدنية.

وسيتعين على الحكومة اللبنانية أيضا أن تعد المرحلة التي تلي الانسحاب المحتمل. ووجود الجيش وحده لن يكفي. وسيتعين تقييم المباني، وتطهير المناطق الخطرة، وإعادة الخدمات، وتنظيم المعونات. وبدون هذا العنصر المدني، سيظل النجاح العسكري غير كامل.

الدور الأمريكي في اختبار التقويم

وتضطلع الولايات المتحدة بدور حاسم في هذه العملية. وهي تيسر عمليات التبادل، وتحيل المقترحات، وتلتمس قبول جدول زمني. وتمثلت مشاركتهم في الاجتماع الثلاثي في توفير قناة اتصال بين طرفين لا يزالان في نزاع رسمي. كما يمكن لواشنطن أن تمارس ضغوطا سياسية على إسرائيل وحشد الدعم للجيش اللبناني.

غير أن التأجيل الذي يعزى إلى أسباب تقنية تتعلق بالطرفين الأمريكي والإسرائيلي يضع الوساطة تحت المراقبة. وحتى وقوع حادث لوجستي طفيف يمكن أن يصبح حساسا سياسيا عندما يؤخر اتخاذ إجراء متوقع. تحتاج السلطات اللبنانية إلى التزام أمريكي يمكن أن يؤدي إلى نتائج يمكن التحقق منها، وليس مجرد اجتماعات جديدة.

وستتوقف مصداقية الوسيط على التعيين المقبل. وسيظهر تاريخ سريع جديد أن التأخير لا يزال محدودا. ومن شأن إعلان الانسحاب الأول أن يعزز الثقة. وعلى العكس من ذلك، فإن الخلافة في التأجيلات ستغذي فكرة أن اتفاق روما لا ينشئ التزاما حقيقيا على إسرائيل.

ويجب على واشنطن أيضا أن تعالج الشواغل اللبنانية بشأن مدى الانسحاب. ولا يمكن لأي آلية تقتصر على بضعة مواقع أن تحل محل تسوية النقاط المحتلة. وسيتعين على الوسيط تجنب أن تصبح المناطق التجريبية غاية في حد ذاتها. وتتوقف فائدتها على إدراجها في خطة تدريجية وقابلة للقياس ومحددة زمنيا.

تحتفظ إسرائيل بميزة الفرضية

وطالما لم يتم الانسحاب، تحتفظ إسرائيل بسيطرتها على المواقف المعنية. هذه الحقيقة تعطيه ميزة في التفاوض ويجوز لها أن تشترط على كل معاملة ضمانات أو طلبات جديدة. ويسعى لبنان، من جانبه، إلى الإجلاء دون أن يقبل أن تخضع سيادته لشروط دائمة.

ولا يزال توازن القوى غير متكافئ. وتتمتع إسرائيل بالتفوق العسكري ويمكنها أن تحافظ على الضغط المباشر على الأرض. ويعتمد لبنان أساسا على القانون الدولي والوساطة الأمريكية وشرعية جيشه. ويفسر هذا الاختلاف سبب إصرار بيروت على التزامات محددة وآلية للتحقق.

كما أن استمرار المواقف الإسرائيلية من شأنه أن يغير طبيعة المناقشات. وبدلا من مبدأ الانسحاب، يمكن أن تركز على الشروط التي يضعها المحتل. ويسعى لبنان إلى تجنب هذا التشريد. وترى أن الانسحاب ينبغي أن يشكل التزاماً بالمغادرة، وليس مكافأة تمنح بعد كل تنازل.

ثم تصبح مسألة المواعيد النهائية مسألة مركزية. ويمكن أن يظل الاتفاق بدون موعد نهائي بمثابة رسالة ميتة. ويسمح جدول زمني غامض جدا بتأجيلات متتالية. ولكي تكون الآلية ذات مصداقية، يجب أن تحدد تاريخ كل معاملة، والسلطة المسؤولة عن التحقق من تنفيذها، والتدابير المنصوص عليها في حالة عدم الامتثال.

تواجه السلطات اللبنانية حاجة إلى الوضوح

ويجب على الحكومة ورئاستها الآن أن توضحا ما تحقق فعلا في روما. ولا يتطلب أي بلاغ دقيق نشر جميع تفاصيل المفاوضات. ويجوز لها أن تؤكد مبدأ المناطق التجريبية، وأن تبين ما إذا كانت المواقع قد اختيرت وأن تحدد حالة الجدول الزمني.

وهذه الشفافية هي أكثر ضرورة لأن العملية تثير توقعات كبيرة. بعد أشهر من النزاع والنزوح، يتم تفسير أي إعلان عن الانسحاب على أنه تحسن محتمل. وإذا لم يُتخذ أي إجراء، فإن خيبة الأمل تزيد من عدم ثقة المؤسسات والوسطاء.

ويجب على السلطات أيضا أن تتجنب إلقاء خطابين متناقضين. لا يمكنهم تقديم اجتماع روما كإنجاز كبير بينما يشرحون أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد. ولا ينبغي لها أن تقلل إلى أدنى حد من أي تقدم خوفا من النقد الداخلي. ومن شأن عرض وقائعي أن يميز بين الاتفاق السياسي والتخطيط العسكري والتنفيذ.

كما سيتابع البرلمان والقوات السياسية الرئيسية هذه المسألة. وتتعلق المفاوضات بالسيادة والأمن ودور الجيش. ولا يمكن أن يظلوا محاصرين بشكل دائم في دائرة صغيرة. وسيلزم تحقيق حد أدنى من توافق الآراء الوطني لتنفيذ أي اتفاق على مر الزمن.

عملية تحكم الآن على الأفعال

إن غياب الانسحاب الإسرائيلي يحول الخطوة التالية إلى اختبار. لا يمكن تقييم محتوى اجتماع روما إلا على أساس قياسات مرئية. وسيشكل تسليم القطاع الأول إلى الجيش اللبناني إشارة ملموسة. وسيبين أن الآلية موجودة وأنه يمكن الوفاء بالالتزامات.

ولا يدين تأجيل الاجتماع الثلاثي هذه العملية حتى الآن. وسيتوقف أثره على مدة الاتصالات وسرعة استئنافها. ومن شأن عقد اجتماع في الأيام المقبلة أن يعيد بدء التنفيذ. ومن شأن التأخير المطول أن يثير مسألة وجود خلاف أعمق، حتى وإن لم يُعلن عن حدوث انفصال رسمي.

وسيتعين على الجانب اللبناني أن يحافظ على مطالبه دون أن يفقد فرصة الحصول على سحب فعلي. ومن المحتمل أن يبدأ بقطاعات ذات قيمة استراتيجية ومدنية. يجب أن يكون الجيش جاهزاً للدخول حالما يُطلق سراح الموقع وسيتعين على الوسطاء ضمان أن تفتح هذه الخطوة الأولى الطريق أمام حركات أخرى.

وحتى 18 تموز/يوليه، ظلت الحالة على الأرض دون تغيير. ولم تغادر القوات الإسرائيلية أي منطقة من المناطق التي نوقشت، ولم يحصل الجيش اللبناني على أي مواقع جديدة، ولا يزال الاجتماع العسكري الثلاثي دون موعد جديد. ومن ثم، فإن المؤشر التالي لن يأتي من إعلان دبلوماسي، بل من أمر بالانسحاب ينطبق بالفعل في جنوب لبنان.