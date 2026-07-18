لبنان – إسرائيل: تأجيل الاجتماع الثلاثي

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وأُرجئ الاجتماع الافتراضي الثلاثي، الذي كان من المقرر أن يجمع بين الممثلين اللبنانيين والإسرائيليين والأمريكيين يوم الجمعة 17 تموز/يوليه 2026، من أجل إعداد الملفات التقنية. وكان الاجتماع هو توسيع نطاق المناقشات التي جرت في يومي 14 و 15 تموز/يوليه في روما وتوضيح طرائق تنفيذ » المناطق الرائدة » في جنوب لبنان. الإحالات لا تعني في هذه المرحلة انقطاع في العملية غير أنها تكشف عن تعقيد آلية يجب أن تجمع بين الانسحاب الإسرائيلي، ونشر الجيش اللبناني، والتحقق من التدابير على أرض الواقع، ومعالجة مسألة أسلحة حزب الله. المفاوضون الأمريكيون وصفوا تجارة روما بأنها « منتجة وإيجابية » لكن العديد من النقاط الرئيسية لا تزال بدون تقويم عام.

وأُرجئ الاجتماع الافتراضي الثلاثي، الذي كان من المقرر أن يجمع بين الممثلين اللبنانيين والإسرائيليين والأمريكيين يوم الجمعة 17 تموز/يوليه 2026، من أجل إعداد الملفات التقنية. وكان الاجتماع هو توسيع نطاق المناقشات التي جرت في يومي 14 و 15 تموز/يوليه في روما وتوضيح طرائق تنفيذ » المناطق الرائدة » في جنوب لبنان. الإحالات لا تعني في هذه المرحلة انقطاع في العملية غير أنها تكشف عن تعقيد آلية يجب أن تجمع بين الانسحاب الإسرائيلي، ونشر الجيش اللبناني، والتحقق من التدابير على أرض الواقع، ومعالجة مسألة أسلحة حزب الله. المفاوضون الأمريكيون وصفوا تجارة روما بأنها « منتجة وإيجابية » لكن العديد من النقاط الرئيسية لا تزال بدون تقويم عام.

الاجتماع الثلاثي المؤجل بعد روما

وكان الاجتماع الإلكتروني هو الانتهاء من النتائج التي تحققت في العاصمة الإيطالية. ووفقا للمعلومات التي بثتها قناة لبنانية يوم الجمعة، أُرجئ إعداد الوثائق اللازمة. ولم يعلن عن تعيينات جديدة على الفور.

وتأتي هذه الفترة بعد يومين من المفاوضات في إطار الوساطة الأمريكية. واجتمع الوفدان اللبناني والإسرائيلي في سفارة الولايات المتحدة في روما. وكانت هذه هي الجولة السادسة من المناقشات التي جرت منذ بداية العملية، والجولة الأولى بعد إبرام الاتفاق الإطاري في واشنطن في 26 حزيران/يونيه.

وأشار مسؤول أمريكي إلى أن المشاركين وافقوا على الهيكل العام والإرشادات لآلية المناطق التجريبية. ولا تزال هناك حاجة إلى وضع هذه العناصر في صيغتها النهائية قبل تنفيذها. وينبغي أن تركز المناقشات المقبلة على الجوانب التقنية، ولكن أيضا على الجوانب الأخرى للإطار الثلاثي.

ويبين التأجيل أن الاتفاق السياسي من حيث المبدأ ليس كافيا. ويجب على الأطراف أن تحدد الخرائط، وتسلسل الانسحاب، ومسؤوليات كل قوة، وإجراءات المراقبة. ويجب عليها أيضا أن تقرر من سيرى تنفيذ الالتزامات والمعايير.

« مناطق القتال » في قلب المخطط

والمناطق الرائدة هي الخطوة الملموسة الأولى المتوخاة في الإطار المتفاوض عليه مع واشنطن. والمبدأ هو تطبيق آلية لزيادة التوسع في قطاعين محدودين من الجنوب. وينبغي أن تنسحب القوات الإسرائيلية من المناطق المعنية. ثم سيعزز الجيش اللبناني نشره هناك ويمارس السلطة العسكرية الرسمية وحدها.

وركزت محادثات روما على هذا الانتقال. وكان على النقيض تحديد إجراءات مغادرة الوحدات الإسرائيلية، ووصول القوات اللبنانية أو تعزيزها، والتحقق من عدم وجود أسلحة غير حكومية.

تشمل المواقع المذكورة في المعلومات المتاحة فرون والغندورية والقلاوية وبرج قلاوية وكفر دونين في منطقة بنت جبيل. وتوجد أيضا قرى أخرى في مقاطعتي النبطية والصور في الأعمال العسكرية اللبنانية. غير أن الحدود النهائية لم تنشر.

هذا عدم الدقة يغذي الأسئلة وبعض المواقع المذكورة لا تشغلها القوات الإسرائيلية مباشرة. وكان الجيش اللبناني حاضرا أيضا قبل الإعلان عن الجهاز. ولذلك فإن مفهوم » التقاعد » لا ينطبق بالتساوي في جميع القطاعات.

الجيش اللبناني يعزز وجوده

وبالتوازي مع المفاوضات، كثف الجيش اللبناني دورياته في عدة قرى قريبة من المناطق المحتلة. وركبت أو عززت السدود ومراكز المراقبة وحركات المراقبة. فرون من بين المواقع المعنية.

وتهدف هذه التدابير إلى الإعداد للتنفيذ السريع المحتمل. كما أنها تمكن بيروت من أن تبين أن المؤسسة العسكرية يمكنها أن تضطلع بالمهام المتوخاة في الإطار. وتعرض الحكومة نشر الجيش كعنصر رئيسي في استعادة السيادة في الجنوب.

غير أن الحالة التشغيلية لا تزال صعبة. ويجب على الجيش أن يتدخل في مناطق تتسم بالقتال والتدمير والوجود المحتمل للذخائر غير المنفجرة. ويجب عليها أيضا أن تتجنب أي حوادث مع القوات الإسرائيلية التي لا تزال منتشرة على الجانب الآخر من خطوط الاتصال أو في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل.

وتنشأ أيضا مسألة الوسائل. ويتطلب الانتشار المستدام توفير الأفراد والوقود ومعدات الاتصال وقدرات إزالة الألغام والدعم اللوجستي. يمكن دعوة شركاء لبنان الدوليين لبناء هذه القدرات.

لا يزال الانسحاب الإسرائيلي غير مقرر

ولا يزال الهدف اللبناني الرئيسي هو انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الوطنية. وتأمل بيروت أن يؤدي اجتماع روما إلى خطوات محددة. وأكد البيان الأمريكي وجود اتفاق على الطريقة، لكنه لم يقدم أي تاريخ.

وهذا الافتقار إلى الجدول الزمني هو أحد نقاط الضعف الرئيسية في الإطار. وتدعي إسرائيل أنها على استعداد للمضي قدما في المنطقتين التجريبيتين. وقال وزير خارجيته، غيديون سار، في بداية محادثات روما. غير أن السلطات الإسرائيلية تربط أي انسحاب دائم باختفاء التهديد الذي يشكله حزب الله.

وادعى مسؤولون إسرائيليون أيضا أن قواتهم ستبقى في منطقة أمنية على بعد حوالي عشرة كيلومترات على طول الحدود ما دامت الحركة الشيعة تحتفظ بأسلحتها. ويتعارض هذا الموقف مع الطلب اللبناني على الانسحاب الكامل والتدريجي.

ولذلك فإن الخلاف يتعلق بتسلسل المراحل. ويريد لبنان أن تنسحب إسرائيل للسماح للجيش باستعادت السيطرة. وتطالب إسرائيل بضمانات لنزع السلاح وعدم إمكانية إعادة حزب الله إلى المناطق التي تم إخلاؤها.

يهدف الإطار الثلاثي إلى اتفاق أوسع

المناطق التجريبية هي مجرد خطوة أولى. وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، يجب أن تغطي المفاوضات الفنية الآن الإطار الثلاثي بأكمله. والهدف المعلن هو التوصل إلى اتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل.

ويسعى النص المتفاوض عليه في واشنطن إلى إنهاء حالة الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان. وينص على نزع سلاح الحركة التي تدعمها إيران، ونشر الجيش اللبناني في الجنوب، والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية.

ولذلك فإن النطاق السياسي للعملية يتجاوز ترتيبا عسكريا محليا. وهو يؤثر على سيادة لبنان، واحتكار الأسلحة، وأمن الحدود، وطبيعة العلاقات مع إسرائيل.

ولا يوجد اتفاق سلام وشيك. ويبقى لبنان وإسرائيل رسميا في حالة حرب. وتجري المفاوضات في إطار الوساطة الأمريكية ولا تعني التطبيع الدبلوماسي. وفي بيروت، لا تزال أي تطورات على أرض الواقع حساسة للغاية.

حزب الله يرفض الاتفاق

ويرفض حزب الله الإطار الذي ترعاه الولايات المتحدة. وعلى وجه الخصوص، تحد الحركة من الطلب على نزع السلاح وتعتبر أسلحتها ضرورية في مواجهة إسرائيل. لم يشارك بشكل مباشر في مفاوضات واشنطن أو روما.

وتشكل هذه المعارضة عقبة رئيسية. ويمكن للحكومة اللبنانية أن تتفاوض باسم الدولة، ولكن تنفيذ عنصر الأسلحة يتطلب قرارات داخلية صعبة. وهو يتطلب أيضا قدرة سياسية وأمنية نادرا ما تكون المؤسسات اللبنانية قادرة على فرضها دون حل وسط.

وقد ربط حزب الله تقليديا مسألة ترسانته بالاحتلال الإسرائيلي المستمر والتهديدات ضد لبنان. إن إسرائيل تعتمد المنطق المعاكس. جعل سحبه مشروطاً بحياد المنظمة.

هذه الدائرة تفسر البحث عن تجارب محدودة ويجب أن تتيح المناطق التجريبية اختبار تسلسل محدود قبل التوسع. وسيتوقف النجاح على الثقة بين الطرفين، ولكن أيضا على القدرة الأمريكية على ضمان الالتزامات المتعهد بها.

مراجعة الحسابات كنقطة مناقشة حساسة

ويطلب لبنان من طرف ثالث التحقق من أداء المهام الموكلة إلى جيشه. ولا تريد بيروت أن يعتمد التقييم على التقييمات الإسرائيلية وحدها. والغرض من هذا الشرط هو منع إسرائيل من تأخير انسحابها على أساس عدم التأكد.

ولذلك يجب أن تحدد المناقشات التقنية آلية للمراقبة. ويمكن للولايات المتحدة أن تضطلع بدور مركزي، إلى جانب جهات فاعلة دولية أخرى. كما أن وجود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان جزء من الترتيب الإقليمي، رغم أن دورها الدقيق في المناطق التجريبية لم يُفصل علنا.

ويجب أن تجيب مراجعة الحسابات على عدة أسئلة. من سيفتش القرى؟ أي مواقع يمكن زيارتها؟ كيف سيجد غياب الأسلحة؟ ما الإجراء الذي سيطبق في حالة عدم الاتفاق؟ وما هي العواقب التي سيتبعها الانتهاك؟?

فبدون إجابة دقيقة، قد تظل الآلية محجوبة عن طريق تفسيرات متضاربة. ومن ثم يمكن أن يشكك حادث محلي في العملية برمتها.

تأجيل لا يغلق المفاوضات

ويمكن تفسير تأجيل الجلسة الافتراضية على أنه تأخير تقني وليس فشل دبلوماسي. وأسفرت تجارة روما عن اتفاق بشأن هيكل عمل. وقد أعلن مسؤولو الولايات المتحدة الانتقال إلى مرحلة موسعة من المفاوضات التقنية.

ولم يترك أي من الطرفين العملية رسميا. وتدعي إسرائيل أنها تريد المضي قدما. ويستعد لبنان جيشه ويصر على الانسحاب. وتحافظ واشنطن على وساطتها. وتبين هذه الأدلة أن المناقشات مستمرة على الرغم من الاختلافات.

غير أن التأجيل يبرز الفجوة بين الإعلان السياسي وتنفيذه. ويمكن أن تصبح كل تفاصيل نقطة حجب: حدود خريطة، أو طريق، أو مركز مراقبة، أو جدول زمني أو طريقة للتحقق.

ويجب أيضا على النقابيين أن يتعاملوا مع الحقائق على أرض الواقع. فالعمليات العسكرية والإضرابات وعمليات الهدم والتوترات الإقليمية يمكن أن تغير السياق بسرعة. ومن شأن زيادة التصعيد أن يحد من هامش التسوية.

الخطوات التالية ما زال يتعين تحديدها

وتتمثل الأولوية الفورية في إعادة برمجة الاجتماع الثلاثي واستكمال ملفات روما. وسيتعين على الأفرقة التقنية تحويل المبادئ التوجيهية إلى إجراءات قابلة للتطبيق. وسيتعين عليها أن تنتج خرائط مصدق عليها، وجدولا زمنيا، وآلية للمراقبة.

ويتعين على الحكومة اللبنانية أن تحدد المهام الموكلة إلى الجيش والضمانات التي تم الحصول عليها من الانسحاب الإسرائيلي. وينبغي لإسرائيل أن تبين المواقف التي هي على استعداد للإخلاء والشروط المحددة المرتبطة بذلك القرار.

واشنطن، من جانبها، سوف تسعى لمنع الخلاف على أسلحة حزب الله من عرقلة التجارب منذ البداية. وتستند الوساطة الأمريكية إلى فكرة أن التقدم المحدود يمكن أن يخلق دينامية أوسع.

ولذلك فإن الاختبار الحقيقي لن يكون صياغة بيان جديد. وسيتدخل عندما تترك وحدة إسرائيلية موقعاً فعلياً، ويسيطر عليها الجيش اللبناني، وتقوم آلية مستقلة بالتصديق على العملية. وفي مساء الجمعة، لم يحدد بعد موعد عام لهذه المرحلة الأولى.