لبنان: إسلام أباد لوك؛ الأصوات العالمية

وسيعلن عن وقف شامل لإطلاق النار الليلة أو في فجر يوم السبت في جميع أنحاء لبنان، ليس فقط في الضواحي الجنوبية أو بيروت. هذه ليست لائحة، ناهيك عن الاستقرار الدائم. It is a political formula designed to enable each camp to assert that it has obtained satisfaction without publicly recognizing that it has given way. ستقول إيران أنه دخل القاعة في إسلام أباد فقط بعد أن رضيت حالته. وسيقول الأمريكيون، مصحوبون بالإسرائيليين، إن هذا الشرط لم يكن جزءا من الاتفاق الأصلي ولكنه تم قبوله كبادرة من حسن النية لضمان نجاح المفاوضات. The Lebanese official party will say that it has imposed itself as interlocutor and that the ceasefire is preparing a new round in Washington on Monday. سيقول حزب الله أن إيران وفت بوعدها. The background will remain the same: Islamabad locks, Washington serves as a facade.

وقف إطلاق النار، وليس اتفاقا موضوعيا

النقطة الأولى التي سيتم إصلاحها بسيطة إن وقف إطلاق النار الآخذ في الظهور ليس له مهمة حل قاع الأزمة. وهي لا تحل مسألة حزب الله، والعلاقة بين لبنان وإسرائيل، ومسألة إعادة التوازن الداخلي اللبناني، أو مسألة الهيكل الإقليمي. ليس لديه ذلك الطموح It has another purpose: to organize a passage.

وفي هذا النوع من التسلسل، فإن وقف إطلاق النار ليس مجرد آلية لوقف إطلاق النار. وهو أيضا بناء سياسي. وتحسب صياغته وتوقيته وعرضه بقدر ما هو مضمونه المباشر. ويجب أن تصاغ بطريقة تسمح للجميع بالدخول إلى المرحلة التالية دون إهانة مفتوحة. ويجب عليها أن توزع قصصا تتفق مع احتياجات مختلف الجهات الفاعلة. ويجب أن يكون دقيقاً بما يكفي لإحداث أثر على الأرض، ولكن مرناً بما فيه الكفاية لمنع المخيم من الاعتراف بالهزيمة.

وهذا هو بالضبط ما يعطي اتساقه للتسلسل. وتحتاج إيران إلى القول إنها حصلت على رضاها قبل دخول إسلام أباد. The Americans need to say that this condition did not exist in the original agreement and that it was accepted only to ensure the success of the process. The Israelis need to argue that they have not retreated but have accepted a tactical formula. The Lebanese government needs to say that it has regained its place. Hezbollah needs to say that it has not been abandoned.

وبذلك يصبح وقف إطلاق النار العالمي صيغة عبور. إنه لا يحل أي شيء لكنه يسمح للجميع بالاستمرار وهذا هو بالضبط السبب في أنه معقول. وكان من شأن اتفاق موضوعي كبير أن يتطلب اعترافات، وإعفاءات واضحة، وإيضاحات مستحيلة في الوقت الراهن. ولا يتطلب وقف إطلاق النار خطوة إلا نصا مرنا بما فيه الكفاية لكي يقرأ الجميع ما يحتاجون إليه.

لماذا تُحسب الصيغة بقدر ما هي الحقيقة

سيكون من الخطأ أن نصدق أن الشيء الوحيد الذي يهم هو إيقاف الإضرابات في هذا النوع من اللحظات، الطريق لإخبار التوقّف يُعدّ تقريباً مثل التوقّف نفسه. The actors do not enter into the next sequence according to one truth. وهي تدخل بصور مختلفة، وأحيانا متناقضة، ولكن من الضروري سياسيا.

ولا يمكن لإيران أن تقدم نفسها في إسلام أباد بإعطاء انطباع بأنها تفاوضت من أجل نفسها بينما ظل لبنان معرضا للخطر. وسيكون ذلك تكلفة سياسية كبيرة. لذا هو بحاجة لجملة بسيطة نحن لم نتحرك حتى نحصل على ذلك وتهدف هذه العبارة إلى حماية تماسكها الإقليمي، ومصداقيتها في المحور، وصورتها للقوة التي لا تتناول حالة واحدة بالتضحية بالقضية الأخرى.

ولا يمكن للأمريكيين، من جانبهم، أن يقولوا إنهم أعادوا تعريف الإطار تحت الضغط الإيراني. ويجب أن تكون قادرة على القول بأنها أبقت الخط الأول وأنها لم تقبل إلا بادرة تكميلية لضمان نجاح عملية أوسع. ومرة أخرى، تعد الجملة أكثر من أي شخص يعتقد. إنه يسمح لنا بالتحدث عن البراغماتية بدلاً من الحديث عن البصيرة

ويحتاج الإسرائيليون إلى نفس النوع من الحماية السردية. They cannot present the stop of the fire as a suspension obtained against them. ويجب أن يكونوا قادرين على ترجمتها كخيار، وهو وقف تقرر بعد مظاهرة للقوة، والانتقال التكتيكي، وليس كاستسلام سياسي. وستتيح لهم صياغة وقف إطلاق النار هذه الفرصة.

The Lebanese official power needs to say that it still exists. He cannot admit that he was only called back when signing or buying what others have prepared. ولذلك سيقول إنه فرض نفسه كمحاور، وأنه اعترف بمكانه، وأنه أعاد فتح تسلسل سياسي. وهذه اللغة ضرورية، حتى وإن كانت نسبة الطاقة الحقيقية لا تعطيها السيطرة على مجملها.

إن لحزب الله حتمية أكبر. يجب أن يمنع فكرة تركه لوحده بينما حليفه دخل في مفاوضات أخرى هذا هو السبب في أن عقوبته بسيطة جداً إيران وفت بوعدها كل شيء آخر ثانوي

إسلام أباد، القفل الحقيقي لللحظة

النقطة الحاسمة في إسلام أباد. هذا هو المكان الذي يلعب فيه التسلسل الإيراني الأمريكي هذا هو المكان الذي يستقر فيه القفل السياسي لفتح الجناح. وهنا يمكن أن تدخل إيران بقولها إنها لم تتحرك إلى أن تحصل على رضاها عن السؤال اللبناني.

وهذا الدقة أمر أساسي لأنه يتفادى الالتباس المتكرر. والقول إن مركز اللحظات في إسلام أباد لا يعني أن جميع الحالات تعالج. هذا يعني أنّ السجل الحاسم، الذي يُمكّن من تحريك التسلسل، يلعبه. إسلام أباد لا يستوعب كل شيء إسلام أباد يمسك المفتاح

إنها نقطة حاسمة إلى أن يتم تحديد هذا التسلسل، يبقى الباقي معلقاً. وقد تكون هناك إعلانات، نوايا، لفتات، إشارات، ولكن القفل السياسي الحقيقي لا يزال قائما: هل تدخل إيران الغرفة في ظروف تسمح لها بالقول إنها لم تفسح المجال للبنان؟ إذا كان الجواب نعم، والباقي يصبح ممكنا. إذا كان الجواب هو لا، كل شيء مخرب.

وهذا هو السبب في أن وقف إطلاق النار العالمي في جميع أنحاء لبنان ليس مسألة هامشية. إنها ليست خدمة جانبية ولا إضافة تقنية بسيطة إن الوضع السياسي هو الذي يسمح لإيران بفتح تسلسل إسلام أباد دون أن تفقد وجهها. وهذا لا يعني أن لبنان يصبح المركز السيادي لهذه اللعبة. وهذا يعني أنه يصبح النقطة اللازمة لبدء مفاوضات أخرى.

وبعبارة أخرى، فإن لبنان ليس الموضوع الرئيسي للإسلام أباد، ولكنه يصبح شرطا للمرور. الأمر مختلف جداً لا يزال القلب إيراني – أمريكي ولكن هذا القلب يحتاج، للضرب سياسيا، صيغة تشمل لبنان. هذا الشعار يعطي إسلام أباد مركزيته

واشنطن كواجهة سياسية

ويأتي واشنطن بعد ذلك، ولكن يجب تحديد هذا الدور تحديدا دقيقا. واشنطن ليس المكان الذي تقرر فيه قفل اللحظة واشنطن تعمل كواجهة وهنا ستُعرض الجولة التالية، التي ستتخذ شكل مناقشات يرعاها لبنان وإسرائيل.

هذا المشهد مهم It serves to give an institutional form to the follow-up. وهي تستخدم في إنتاج اجتماعات مرئية، وصياغات رسمية، وانطباع عن عملية منظمة، ومشهد دبلوماسي أكثر شرعية للشركاء الخارجيين والآراء. ويمكّن أيضا من تنظيم السرد الرسمي للتسلسل: الذي يتم التوصل إليه لوقف إطلاق النار، ثم الدخول في مرحلة سياسية أوسع.

لكن (واشنطن) لا ينبغي أن يخلط مع المكان الحقيقي الذي تم فيه تزوير مفتاح اللحظة الواجهة ليست المركز وهي الترجمة السياسية المرئية. وهو يجعله يبدو تسلسلا أوسع وأكثر تنظيما وأكثر توازنا مما هو عليه حقا. ولا ينبغي أن يُقرأ على أنه حيز تم فيه تطوير القاع بحرية بين الأطراف التي لها وزن مماثل.

ومن ثم، فإن واشنطن تستخدم لوضع ما أمكن في أماكن أخرى. هو يُستعملُ لتَلْبسُ a حل وسط المرورِ. هو يُستعملُ لإعْطاء ديكور مُنظم إلى تسلسلِ الذي دافع حقيقي يَجيءُ مِنْ قفلِ آخرِ. إنه لا يجعله مكاناً فارغاً وهذا يجعله مكانا للتمثيل.

الفرق مهم فمكان القرار يفرض المادة. مكان التمثيل ينظّم القصة وستنتمي واشنطن إلى الفئة الثانية في هذه السلسلة.

وسيقول الطرف الرسمي اللبناني إنه فرض

The Lebanese government will say that it has succeeded in imposing itself as interlocutor. He said that the ceasefire had been obtained in preparation for a new round in Washington on Monday. سيقول أن الولاية عادت إلى المركز لا يمكنه قول أي شيء آخر

هذا الخطاب يجب ألا يُحتقر وهو يستجيب لضرورة سياسية حقيقية. وبعد أشهر من التهميش، وبعد تسلسل طويل يبدو فيه أن الدولة غائبة في كثير من الأحيان عن قلب القرارات، يجب على الطرف الرسمي أن يعيد شغل المكان الرمزي. It must show that it is not reduced to commenting on what others have decided. It must resettle the idea that there is still a Lebanese State interlocutor.

ولكن يجب أن نسمع هذا الخطاب لما هو: سرد سياسي ضروري، وليس الصورة المخلصة لتوازن السلطة. إن لبنان الرسمي لا يعود بالبطاقات الرئيسية. يعود بلغة الحضور يمكنه أن يقول أنه في الحلقة لا يمكنه إثبات أنه وضع الشروط

هنا يكمن الخطر وكلما أصر الحزب الرسمي على العودة إلى المركز، كلما كان ذلك أكثر تساءلا عما يعنيه هذا المركز بالضبط. هل هو مركز للكلمات، مركز للتمثيل، مركز إثبات رمزي؟ أو مركز قرار حقيقي؟ الجواب ثقيل ومن المحتمل أن يكون المسؤول في لبنان محور القصة، وليس في وسط القفل.

يمكنه التحدث نيابة عنه يمكن أن يظهر ويمكنها أن تمثل نفسها كواجهة شرعية للدورة التي تفتح. لكن هذا لا يعني أنه سيتقن ما سيطلب منه الإبتلاع

لم يعد لدى لبنان خرائط خلفية حقيقية

ويجب أن يُطرح السؤال على نحو جاف: ما هي الخرائط الحقيقية التي يأتي لبنان إلى واشنطن؟ الجواب وحشي ليس لديه الكثير لقد أعطى كل شيء من قبل بدون أن يستعيد أي عاهر حاسم He did not arrive with a balance of power enabling him to impose a balanced framework on Israel. ولا يحدث ذلك بقدر كاف من التماسك الداخلي لتحمل موقف سيادي قوي. ولا يحدث ذلك باستخدام أداة قادرة على إرغام الطرف الآخر على الإضرار بالضروري.

ولذلك، لا ينبغي أن يُقرأ الوجود اللبناني في التسلسل على أنه وجود ممثل يتفاوض من موقف هيكلي. ويجب أن يُقرأ على أنه حضور ممثل قد يكون هناك عندما يجب إعطاء الوجه اللبناني لعملية لا يتحكم فيها حقا.

وحشية السؤال تجعل من الممكن الذهاب إلى القاع ما الذي سيتفاوض عليه لبنان من حيث الجوهر؟ الضم الجنوبي؟ سلام كامل؟ نزع سلاح حزب الله؟ ولا يوجد أي من هذه الخيارات كأساس جدي للتفاوض السيادي في هذا السياق. ولا يستطيع لبنان أن يقول نعم أو لا للخيارات الرئيسية من موقع متقن. ويصل في تسلسل حيث يمكن أن يُطلب منه إعطاء شكل سياسي للحلول التوفيقية التي سبق أن عملت في مكان آخر.

ولذلك فإن الخطر ليس مجرد استبعاد. إنه أعمق وهو في المشاركة القسرية. وقد يكون الممثل الضعيف أقل تهديداً بالغياب منه بالوجود. لأن وجوده قد يعني أن يتم وضعه قبل الاختيارات التي لم تُبنى حقاً، ولكن يجب أن يُفترض ذلك علناً.

The precedent of Oslo after Madrid

وهنا يكتسب الموازي مع مدريد وأوسلو كل قوته. والمشكلة ليست القول إن الحالتين ستكونان متطابقتين. ليسوا كذلك والمشكلة هي الاعتراف بأن الطريقة يمكن أن تكون متشابهة.

وعندما يكون الإطار المرئي بمثابة مشهد رسمي في حين أن قناة أخرى تحافظ على التوازن الحقيقي للسلطة، فإن الأضعف يمكن أن يصل في نهاية المطاف إلى الجدول لتأييد المحتوى المهيكل بالفعل في أماكن أخرى. ولا تزال السوابق الفلسطينية تشكل تحذيرا. وقد أدى التحول من الإطار العريض إلى قناة أضيق إلى وضع اكتسبت فيه منظمة التحرير الفلسطينية أخيرا تنازلات غير متماثلة في توازن غير مؤات للسلطة.

إن ما دمر إطار مدريد ليس مجرد تشريد المكان. إنه التحول في نسبة الطاقة وبمجرد تخفيض المفاوضات إلى شكل آخر، وجد ممثل ضعيف نفسه مدفوعا نحو ترتيبات قد لا يكون قد قبلها في إطار أوسع وأكثر وضوحا وأكثر توازنا في هيكله.

والخطر على لبنان هو ذلك بالتحديد. ويمكن لواشنطن أن تكون بمثابة واجهة لدورة يتعين فيها على لبنان الرسمي أن يؤيد الحلول التوفيقية غير المقبولة ضد إسرائيل. ليس لأنه كان سيتفاوض معهم بحرية، ولكن لأنه سيجد نفسه في موقف تقليدي من الممثل الضعيف: إما أنه يتخذ اسم الواقعية والاستقرار، أو أنه يتحمل التكلفة السياسية للظهور مثل الذي يحجب.

8 نيسان/أبريل: إنقاذ الوجه قبل الصخرة

ويجب فرضية 8 نيسان/أبريل بكل وحشيتها. ماذا لو كان الغرض من هذا اليوم هو إنقاذ وجه خصوم حزب الله في لبنان والسلطات الإسرائيلية؟ الفكرة تبدو كبيرة هي كذلك لكنه لا يزال معقولا.

وبالنسبة للسلطات الإسرائيلية، فإن يوما من مظاهر القوة قبل التحول نحو وقف إطلاق النار يُنتج فائدة واضحة. ومن ثم يسمح لنا بأن نقول إن الحكم لم يُعذَب وإنما تم اختياره. ويحول الاقتحام إلى قرار تكتيكي. وهي تعطي السلطة الإسرائيلية المواد السردية التي تحتاجها لتأكيد أنها لم تتوقف تحت الضغط.

وبالنسبة لمعارضي حزب الله في لبنان، يقدم اليوم نفسه ميزة أخرى. It makes it possible to relaunch the trial against the party, to accuse him of having exposed the country, of having attracted destruction without containing it, of having embarked Lebanon in a sequence that he no longer controls. كما أنها تتيح أجواء اشتباه أثقل بكثير. وعلى هذا المستوى، فإن السؤال يكاد يكون بديهيا: هل استفاد البعض من ذلك من الناحية السياسية فقط من هذا اليوم، أو كان هناك، على الأقل، تقاربات تؤدي إلى التعاون بين الكلمات؟

الأمر لا يتعلق باختراع الأدلة إنها مسألة الاعتراف بفائدة سياسية مذهلة. ويمكن قراءة 8 نيسان/أبريل في اليوم الذي سمح للعديد من الجهات الفاعلة بالتحضير للانتقال دون الوصول إلى وظيفة في وضع من الضعف الواضح. هذا يكفي لإعطاء وزن للفرضية

أهم شيء هنا هو عدم تحويل هذه القراءة إلى حقيقة قضائية وأهم شيء هو الاعتراف بمنطقه السياسي. وفي الأزمات الإقليمية، يمكن أن يكون يوما من النار مثاليا كعائق جوي سردي قبل التوصل إلى حل وسط. ويسمح للبعض بالضرب قبل التوقف، والآخرين بتحميل خصم قبل أن يجد صيغة حمائية، ثم يدخل الجميع في تسلسل أكثر تنظيما دون فقدان الكثير من الوجه.

حزب الله والمحاكمة في التخلي

In this context, Hezbollah faces a specific political danger: the trial in abandonment. ويتعين على خصومه أن يثبتوا الفكرة القائلة بأنه مغمور، وأن استراتيجيته كشفت لبنان، وأن حليفه الإيراني يمكن أن يتعامل في اللحظة الحاسمة في مكان آخر بدونه. إنها هذه الفكرة أنه يجب أن يحجب أولاً

وجوابه سيكون بسيطا: لقد أوفت إيران بوعدها. هذه الجملة كافية للكثيرين وهي لا تحول وقف إطلاق النار إلى انتصار كامل. إنها لا تمسح النقد إنه لا يزيل الضغط الداخلي ولكنه يغلق أخطر الخرق: أي التضحية بلبنان لصالح مفاوضات أخرى.

حزب الله لا يحتاج إلى انتصار عام. يحتاج إلى حكم من الاتساق. وإذا أُعلن عن وقف إطلاق النار العالمي في جميع أنحاء لبنان، فيمكنه أن يقول إن الحليف الإيراني لم يدخل الغرفة مغادرا لبنان جانبا. هذا سيعطيه ما يكفي لاحتواء السرد السلبي

وهذه الوظيفة السياسية أساسية. وفي مثل هذا التسلسل المتوتر، فإن البقاء على قيد الحياة سياسياً لا يعني ظهوراً لا يُقهر. This means preventing the idea of being abandoned from being imposed.

خريطة حزب الله لنزع السلاح غير موجودة

يجب أن نكون واضحين هنا ولا توجد في المفاوضات خريطة حزب الله لنزع السلاح. ويمكن الاستشهاد به. يمكن أن يكون مبتذل كمبدأ ويمكن إدراجها في البيانات الرسمية. لكنه لا ينتمي إلى الحزمة الحقيقية من اللحظة

لماذا؟ لأن الجميع يعلم أنه لا ينطبق على التسلسل الحالي. ولا يمكن نزع سلاح حزب الله إما من قبلهم أو من قبلنا في ظل الظروف الراهنة. الإسرائيليون يعرفون ذلك الأمريكان يعرفون ذلك اللبنانيون يعرفون ذلك وهذه ليست مجرد صعوبة تقنية. وهو استحالة سياسية فورية.

يجب أن نذهب إلى نهاية هذه الفكرة إن نزع السلاح الفعال لهزبولا، الذي يحاول اليوم، سيشكل خطرا كبيرا على الحرب الأهلية الداخلية. وهذا هو بالتحديد السبب في أن القرار السياسي بشأن احتكار الأسلحة ليس له أثر حقيقي. وهي تعمل كمبدأ من مبادئ الدولة، كشعار، كخط رسمي. ولا يتحول إلى قدرة تشغيلية.

لذلك، وضع أسلحة حزب الله في مركز المفاوضات هو حول الخلفية، وليس الخلفية. ويمكن استخدام ذلك لملء نشرة صحفية، وطمأنة بعض الشركاء، وإطعام جبهة سياسية. وهذا لا يغير الطبيعة الحقيقية للتسلسل. قلب اللحظة ليس هناك وقلب هذه اللحظة هو وقف إطلاق النار العالمي الذي يسمح لإيران بالدخول إلى إسلام أباد وفتح الدورة التالية في واجهة واشنطن.

ما سيقوله الجميع بعد الإعلان

وعندما يعلن وقف إطلاق النار، فإن القصص جاهزة بالفعل. (إيران) ستقول أنه دخل الغرفة فقط بعد أن رضيت حالته وستسمح له هذه الجملة بأن يبين أنه لم يفصل مفاوضاته عن مصير لبنان. وسيقول الأمريكيون، مصحوبون بالإسرائيليين، إن هذا الشرط لم يكن جزءا من الاتفاق الأصلي ولكنه تم قبوله كبادرة من حسن النية لضمان نجاح المفاوضات. وستسمح له هذه الجملة بالتكلم عن التعديل دون ذكر الامتياز.

In Lebanon, the official party will say that it has succeeded in imposing itself as interlocutor and that the ceasefire is preparing the Washington round. وستسمح له هذه الجملة بالعودة إلى مركز السرد الوطني. سيقول حزب الله أن إيران وفت بوعدها. This sentence will allow him to respond to the trial in abandonment.

وسيتوقف اتساق وقف إطلاق النار تحديدا على ذلك. ولن يقرأ بنفس الطريقة من جميع العواصم. سيصمد لأن الجميع يستطيع أن يقولها بشكل مختلف وهذا ليس عيبا في الآلية. هذا هو الشرط