لبنان: الانسحاب الإسرائيلي أولا

ويصل لبنان إلى واشنطن بفكرة بسيطة، على الأقل تقريبا نظرا لحجم الحرب: فقبل أي مناقشة أخرى، يجب على إسرائيل أن تنسحب من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان. وهذا هو الخط الذي وضعه جوزيف أون في قلب المناقشة، قائلا إنه يأمل في أن تكون المحادثات المفتوحة في الولايات المتحدة علامة " بداية النهاية " لمعاناة اللبنانيين، مع الإشارة إلى أنه لن يكون هناك استقرار دائم ما دام الجيش الإسرائيلي موجودا على الأراضي اللبنانية. وفي نفس الحركة، أكد الرئيس من جديد مبدأ بيروت: يجب على الجيش اللبناني أن ينتقل إلى الحدود المعترف بها دوليا وأن يكون مسؤولا فقط عن أمن المنطقة الحدودية، دون أي شراكة أخرى.

وهذا الموقف يلهم كل المنطق اللبناني. وبالنسبة لبيروت، فإن التفاوض لا يبدو منطقيا إلا إذا عاد أولا إلى السيادة الإقليمية. والمشكلة ليست مجرد اندلاع العنف لاحتواء مسألة نزع سلاح حزب الله أو كمسألة واحدة، خلافا للشبكة الإسرائيلية. The Lebanese government seeks first to bring an end to the occupation and then to place the state, and more specifically the army, at the centre of the security system in the South. وهذا ما يميز الخط اللبناني عن الإطار الذي تعتزم إسرائيل وضعه، والذي يرفض جعل وقف إطلاق النار والانسحاب نقطة الانطلاق في المناقشات ويفضل تركيز الحوار على حزب الله، وعلى منطقة أمنية، وعلى نظام إقليمي أكثر مواتاة للقدس.

الانسحاب الإسرائيلي كنقطة بداية

صيغة جوزيف أوون ليست مجرد دعوة للسلام. إنها ترسم ترتيباً هرمياً واضحاً ويربط الرئيس صراحة، في بيانه، العودة إلى الاستقرار بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة في جنوب لبنان. وهي لا تشير أولا إلى التطبيع، ولا إلى اتفاق سياسي شامل، ولا حتى إلى تسلسل يركز أساسا على نزع سلاح حزب الله. فهو يرسي أولا مبدأ السيادة: ما دامت إسرائيل لا تزال تحتل أجزاء من الأرض، فإن الاستقرار سيظل بعيدا عن المتناول. إن هذه القراءة تنضم إلى الخط الأوسع للحكومة اللبنانية، التي ترغب في جعل مناقشات واشنطن وسيلة لتحقيق وقف الأعمال العدائية، والانسحاب الإسرائيلي والعودة إلى إطار تصبح فيه الدولة مرة أخرى الضامن الوحيد للنظام في الجنوب.

هذا الإصرار على الانسحاب ليس له علاقة بفرضية بسيطة وقد أكد لبنان من جديد، منذ أسابيع، أن الحرب لا يمكن إغلاقها إذا ما أدت إلى احتلال مطول أو إلى منطقة عازلة تفرضها إسرائيل. وقد أشار رويتر بالفعل، في بداية الشهر، إلى أن نواف سلام خشي من وجود عسكري إسرائيلي دائم في الجنوب، في حين أشارت تحليلات أخرى إلى أن بيروت ترغب في سحب وقف مؤقت واحد على الأقل من وقف إطلاق النار، ثم مناقشتها من موقع أقل سحقا بتوازن السلطة. والجديد في يوم الثلاثاء هو أن جوزيف أوون قد أعاد صياغة هذا الخط بعبارات أكثر مباشرة: فالسحب لم يعد هدفا من بين أهداف أخرى، بل أصبح هو الشرط ذاته للخروج من الأزمة على نحو موثوق.

اختيار الكلمات مهم جدا هنا. وبدعوة الجيش اللبناني إلى نقل " الحدود التي يعترف بها المجتمع الدولي " ، يضع الرئيس اللبناني المناقشة في الإطار التقليدي لسيادة الدولة وقانون الحدود. وهي لا تضع مشروعا أمنيا مشتركا أو تعايشا فعليا بين الجيش وغيره من الأطراف المسلحة. وهي تدعو إلى العودة إلى حالة تستعيد فيها الدولة اللبنانية كامل صلاحيتها لفرقة الحدود. هذا النهج مميّز أيضاً من نقاش حساس جداً في لبنان حول مستقبل أسلحة حزب الله وبوضع الانسحاب الإسرائيلي في المقدمة، تسعى بيروت إلى منع واشنطن من التحول إلى محكمة حزب الله فقط، بينما تود الحكومة اللبنانية إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي.

الجيش اللبناني في مركز الرد

والفكرة القوية الثانية للرسالة الرئاسية هي الدور الموكل للجيش. جوزيف أوون لم يكن راضياً عن طلب انسحاب إسرائيلي وشدد أيضا على أن الجيش اللبناني ينبغي أن يكون السلطة الأمنية الوحيدة في الجنوب، دون شراكة مع أي شخص. والصيغة ذات مغزى كبير في السياق اللبناني. It is clearly aimed at the Israeli army, but it is also aimed at any scheme that would leave Hezbollah a parallel security function in the border area. وبهذا المعنى، يحاول الرئيس أن يحافظ على مقتضيين تعتبرهما بيروت مكملتين: تحرير الإقليم وإعادة احتكار الدولة للنظام الأمني.

هذا الخط لم يولد يوم الثلاثاء ولعدة أشهر، دافع جوزيف أوون عن فكرة أن الدولة ينبغي أن تصبح الحائزة الوحيدة لاتخاذ القرارات العسكرية وإدارة الحدود. وقد أُلقي هذا الخطاب بالفعل في إطار وقف إطلاق النار لعام 2024 ثم استؤنفت في المناقشات المتعلقة بنزع سلاح الجماعات المسلحة. لكن الحرب التي بدأت في 2 مارس حركت كل شيء وهي تجعل المسألة أكثر إلحاحا وأكثر صعوبة في الوقت نفسه. عاجل، لأن القتال أظهر كم يمكن أن يصبح الجنوب مرة أخرى منطقة سحق عسكرية. ومن الصعب، لأن الدولة اللبنانية تطالب اليوم باحتكار أمني في وقت يفتقر فيه جيشها إلى الموارد، ويظل حزب الله فاعلا مسلحا قويا، وتشك إسرائيل علنا في قدرة بيروت على السيطرة على الأرض وحدها.

ولهذا السبب بالتحديد يتم وضع الانسحاب الإسرائيلي أولا. ومن وجهة النظر اللبنانية، من المستحيل من الناحية السياسية والعملية أن يطلب من الجيش السيطرة الكاملة على الجنوب ما دام الجيش الإسرائيلي لا يزال يشغل مواقع في الإقليم أو يهددها. ومن ثم فإن الترتيب التسلسلي يُحتسب بقدر ما يُحتسب مضمون الاتفاق المنشود. بيروت تقول: الانسحاب أولا، إعادة الانتشار ثم احتكار الأمن أخيرا. وتقترح إسرائيل الأمر العكسي: تحييد حزب الله أولا، الأمن الإسرائيلي ثم، وبعد المناقشة الممكنة بشأن مستقبل الجنوب. وهذا التراجع في الأولويات هو الذي يهيمن بالفعل الخلاف الرئيسي في واشنطن.

واشنطن، أو المعركة على ترتيب الأولويات

ومحادثات واشنطن لها أهمية تاريخية لأنها أول تبادل دبلوماسي مباشر لهذا المستوى بين لبنان وإسرائيل في عقود. ولكن هذه الرواية المذهلة لا ينبغي أن تخفي الواقع الأساسي: فالوفدين لم يذهبا للحديث عن الشيء نفسه. ويريد لبنان أن يجعله قناة للانسحاب ووقف إطلاق النار. وترغب إسرائيل في جعلها إطارا للمناقشة بشأن نزع سلاح حزب الله، وبشأن أمن حدودها الشمالية، وعلى المدى الطويل، بشأن علاقة سلمية أو طبيعية. ومن الواضح جدا أن عدة مراقبين يعتبرون بالفعل أن المعركة الحقيقية في واشنطن لا تتعلق بعد بالمحتوى النهائي لاتفاق ما، بل بالتعريف ذاته للموضوع الأول الذي يتعين تناوله.

وهذا الاختلاف واضح في الطريقة التي يعرض بها كل مخيم الاجتماع. On the Lebanese side, Joseph Aoun and Nawaf Salam talk about stop suffering, stability in the South, Israeli withdrawal and the reintegration of the army. وعلى الجانب الإسرائيلي، يتحدث بنجامين نتنياهو وغيديون صر عن نزع سلاح حزب الله، والسلام في المستقبل، واستمرار الضغط العسكري إلى أن تحل هذه المسألة. TheالقدسSummarizes the disagreement in a simple formula: the Lebanese want first to see an Israeli withdrawal from the territory and a border demarcation, while Israel does not want to discuss a ceasefire until it has refocused negotiations on Hezbollah. ومن وجهة النظر هذه، فإن تصريح جوزيف أوون له أيضا وظيفة تكتيكية: لمنع الإطار الإسرائيلي من فرض نفسه منذ البداية باعتباره الأفق الوحيد للمناقشات.

اختيار واشنطن ليس محايداً أيضاً والولايات المتحدة هي الجهة الخارجية الوحيدة التي ترى بيروت أنها قادرة على التحدث مباشرة إلى إسرائيل بلغة توازن السلطة. لكنهم أيضا حليف إسرائيل الاستراتيجي الرئيسي ولذلك، يصل لبنان إلى الطاولة بتوقعات دقيقة جدا وتوازن غير مؤاتٍ جداً في السلطة. ومن ثم أهمية رسالة جوزيف أوون: من خلال وضع انسحاب إسرائيل علنا في المركز، يسعى إلى منع المفاوضات من القراءة فقط من خلال الأولويات الإسرائيلية والأمريكية. وبعبارة أخرى، يحاول الرئيس اللبناني التذكير بأنه لا يأتي إلى واشنطن لإقرار أمر أمني جديد فرضته الحرب، بل للحصول على نهاية وجود عسكري يعتبره غير متوافق مع أي استقرار.

لماذا تضع بيروت السيادة أولا

إن تركيز لبنان على الانسحاب الإسرائيلي هو أيضا ضرورة سياسية محلية. وتدرك الحكومة اللبنانية أنها لن تتمكن من الدفاع عن رأيها قبل فترة طويلة وقبل أن تتفاوض القوى السياسية المعادية للمحادثات التي لا تؤدي إلى الانسحاب أو وقف إطلاق النار أو إعادة تأكيد واضح للسيادة الوطنية. ويرفض حزب الله بالفعل محادثات واشنطن ويقدمها كتنازل حر لإسرائيل والولايات المتحدة. وفي هذا السياق، يتعين على جوزيف عون ونواف سلام أن يبينا أن لبنان لا يدخل في عملية سلام مجردة، ولا في عملية وجهية لنزع سلاح ممثل لبناني تحت القنابل، وإنما في مناقشة تهدف أولا إلى إخراج الجيش الإسرائيلي من الجنوب.

ويعزز هذا القيد الداخلي وحشية الحرب الجارية. Since 2 March, Israeli strikes have killed more than 2,000 people in Lebanon and displaced more than one million people, according to the Lebanese Ministry of Health cited by AP. In these circumstances, the question of withdrawal does not only refer to a legal principle. وهو يؤثر تأثيرا مباشرا على إمكانية عودة وإعادة بناء واستعادة حياة عادية في الجنوب. وما دامت المواقع الإسرائيلية ما زالت قائمة أو يسعى الجيش الإسرائيلي إلى إنشاء منطقة آمنة حتى نهر الليطاني، فإن شعب الجنوب لا يمكنه أن يصدق استعادة الأوضاع الطبيعية. ثم يصبح الانسحاب ترجمة ملموسة لفكرة جوزيف أوون لإنهاء المعاناة.

وهناك أيضا، وراء هذا الإصرار، محاولة للحفاظ على التعريف اللبناني للسيادة. The Lebanese government says that it is prepared to see the state take over the entire military function in the South, but it does not want this resume to be conceived as the mere execution of an Israeli agenda. He wants this restoration of public authority to take place from an Israeli withdrawal and in a context where Lebanon is not treated as a territory to be remodelled from outside. هذا الفارق حاسم ولا تعارض بيروت السيادة على الأمن؛ وهو يؤكد أن الأمن الدائم يتطلب السيادة. إن إسرائيل، من جانبها، تقدم الحجة المعاكسة: إذ أن أمنها يبدأ بتحويل جنوب لبنان، حتى وإن كان هذا التحول ينطوي على ضغوط عسكرية طويلة أو وجود فعلي على أرض الواقع.

الانسحاب من المنطقة الآمنة

وهذا هو المكان الذي يصبح فيه النزاع شبه قابل للتداول في الأجل القصير. ويدعو لبنان إلى الانسحاب الإسرائيلي إلى الحدود المعترف بها. وفي الوقت نفسه، تواصل إسرائيل الحديث عن الأمن ونزع السلاح ومنطقة عازلة في جنوب لبنان. وتفيد الرابطة بأن إسرائيل تعتزم إنشاء منطقة أمنية على طول نهر الليطاني، بينما تصر الحكومة اللبنانية على عودة الجيش اللبناني وانتهاء أي احتلال. وأشار رويتر أيضا إلى أن إسرائيل تسعى إلى إنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان. هذه الرؤى لا تعبر بعد يفترض المرء مغادرة إسرائيلية. ويفترض الآخر على الأقل قبضة أمنية إسرائيلية دائمة أو مباشرة أو غير مباشرة.

والنتيجة بالنسبة لبيروت واضحة. وإذا لم يطرق لبنان طلبه بالانسحاب بمجرد فتح المحادثات، فإن المفاوضات ستنخفض بسرعة كبيرة نحو إجراء مناقشة بشأن طرائق الوجود الأمني الإسرائيلي، حتى إذا عرض بوصفه حضورا انتقاليا. وهذا هو بالضبط ما يحاول جوزيف أوون منعه بقوله إن الحل الوحيد هو نقل الجيش اللبناني إلى حدود معترف بها. وترفض الصيغة مقدما أي هيكل يقصر فيه الجيش اللبناني على دور داعم في حين تحتفظ إسرائيل برقابة حقيقية لفرقة الحدود.

ومن ثم فإن معركة الكلمات هذه هي أيضا معركة على الخريطة. من سيمسك الأرض بمجرد تعليق القتال، إذا كانوا؟ من سيسيطر على قرى الجنوب؟ من سيقرر عودة السكان المشردين؟ من سيكون لديه آخر كلمة عن الأمن المحلي؟ رد لبنان: الدولة، والدولة فقط. ردت إسرائيل: أولا، الأمن الإسرائيلي، ثم البقية. ولذلك، فإن طلب الانسحاب ليس مجرد مطالبة دبلوماسية من بين جهات أخرى. وهي النقطة التي يُطلب منها كل شيء آخر: دور الجيش، وشرعية الدولة، ومسألة حزب الله، وحتى إمكانية إجراء مناقشات أوسع في يوم من الأيام.

خط يستهدف أيضا فترة ما بعد الحرب

في الواقع، تصريح (جوزيف أون) يتحدث عن الحرب نفسها وعندما يذكر أن الجيش اللبناني يجب أن يكون مسؤولا عن الأمن في الجنوب وحده، فإنه لا يقدم ردا على الاحتلال الإسرائيلي فحسب. ورسم أيضا شكل الدولة التي أراد أن يرى ظهورها عندما توقفت الحرب. هذا الإسقاط يحسب، لأنه يسمح لبيروت أن لا تصل إلى واشنطن مع الطلب السلبي البحت، تقتصر على « إسرائيل يجب أن تغادر ». وعلى النقيض من ذلك، يحاول لبنان أن يوضح شيئان هما: نهاية الاحتلال وخيار الدولة الموثوق به، الذي يجسده الجيش الوطني.

والمشكلة هي أن هذا الخط، حتى وإن كان متسقا، يظل ضعيفا. فمن جهة، تشك إسرائيل في القدرة الحقيقية للدولة اللبنانية على منع حزب الله من الانتعاش في الجنوب. ومن ناحية أخرى، يرى جزء من المخيم اللبناني المعادي للمفاوضات الدعوة إلى احتكار عسكري للدولة كطريقة خطف تمهيد الطريق أمام نزع السلاح الممل من الخارج. وعليه، فقد حاول جوزيف أوون ممارسة حساسة للغاية: الدفاع عن السيادة اللبنانية ضد إسرائيل، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن هذه السيادة يفترض أيضاً أن يُستولى حزب الله داخلياً على أنه لم يعد بوسعه أن يحتكر. إنها هذه العبارة، ليست الكلمة الوحيدة « السحب » التي تعطي الرسالة الرئاسية نطاقها الحقيقي

ولا يزال يتعين معرفة ما إذا كان بوسع واشنطن أن تنتج أي شيء غير صورة بسيطة لهذا الخلاف. وفي الوقت الراهن، تؤكد إسرائيل أنها لا تريد أن تتحدث عن وقف لإطلاق النار أولا، وتواصل عملياتها في الجنوب، وتعرض نزع سلاح حزب الله بوصفه مفتاح أي نتيجة. وأجاب لبنان، من جانبه، بأن الاستقرار لن يعود إلى أن يحتل الجيش الإسرائيلي الأراضي اللبنانية وأن الجيش الوطني وحده هو الذي يمكنه الاستيلاء على الحدود المعترف بها دوليا. بين هذين السطرين، لن تبدأ المحادثات بالتوصل إلى حل وسط، ولكن مع معركة على المعنى الحقيقي لكلمة الأمن.