لبنان: التكلفة الخفية للمصارف

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

Since 2019, Lebanese banks have held the economy of the country hostage: رواسب مجمّدة، هروب من رأس المال المنظّم، « اللوار »، القضية (رياد سلامي)، صندوق النقد الدولي ما زال ينتظر… وفي الوقت نفسه، فإن الاستثمار الدولي – مثل خط أنابيب العراق – سوريا – يمر على لبنان.

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