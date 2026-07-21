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لبنان: التكلفة الخفية للمصارف

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Newsdesk Libnanews
L'auteur: Newsdesk Libnanews
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Liban : le coût caché des banques
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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

Since 2019, Lebanese banks have held the economy of the country hostage: رواسب مجمّدة، هروب من رأس المال المنظّم، « اللوار »، القضية (رياد سلامي)، صندوق النقد الدولي ما زال ينتظر… وفي الوقت نفسه، فإن الاستثمار الدولي – مثل خط أنابيب العراق – سوريا – يمر على لبنان.

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Newsdesk Libnanews - translated by IAhttps://libnanews.com
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

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