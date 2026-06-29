لبنان: الجيش المحاصر في الذراع السياسي

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

وتمارس ضغوطات حول قيادة الجيش اللبناني في سياق يميز بتوقيع الاتفاق الإطاري مع إسرائيل، ومطالب حزب الله الدولية بنزع السلاح والتوترات المستمرة في جنوب لبنان. ويرتبط الآن اسم الجنرال رودولف هيكال، القائد العام للجيش المعين في 13 آذار/مارس 2025، بسيناريوهات المغادرة أو الاستقالة أو الاستبدال. ولم يُعلن عن أي قرار رسمي. غير أن المناقشات التي أُبلغ عنها في عدة دوائر سياسية ووسائط إعلامية دفعت نبيه بيري إلى إصدار تحذير مباشر: » لا تدع أي نكتة عن هذه المزحة، ولا تدع أحداً يلعب مع الجيش »

الجيش اللبناني في قلب الضغط

والموضوع حساس لأنه يؤثر على إحدى المؤسسات القليلة التي لا تزال تعتبر قادرة على الحفاظ على حد أدنى من التوازن الوطني. ومنذ عدة أشهر، كان الجيش في مركز معادلة صعبة. ويجب أن تنشر وحداتها في الجنوب، وتنفيذ قرارات الحكومة بشأن احتكار الأسلحة، والتعاون مع آليات رصد وقف إطلاق النار وتجنب المواجهة الداخلية. وفي الوقت نفسه، تعاني من عواقب الإضرابات الإسرائيلية، والموارد المحدودة، والمطالب الخارجية المتزايدة الضغط.

ووفقاً لتقارير إعلامية، لم يصدر أي أمر رسمي بإقالة اللواء هيكل في بيروت. لكن المصادر تشير إلى عدم الرضا الدولي عن سرعة عمله وتحفظاته بشأن عملية سريعة ضد أسلحة حزب الله. وتُعمم بالفعل أسماء الورثة المحتملين في بعض الدوائر، بما في ذلك تلك التي تضم اثنين من كبار الموظفين، كخيارات ممكنة في حالة وجود شاغر. ولم تؤكد السلطات اللبنانية هذه المعلومات. ومع ذلك فهي كافية لتغذية مناخ من الشك.

الضغط لا يأتي من قناة واحدة. وهو يجمع بين المتطلبات الدبلوماسية والنقد البرلماني والإشارات الأمريكية والمناقشات الحكومية الداخلية. ويرغب القادة الغربيون في إحراز تقدم سريع في نزع سلاح الجماعات المسلحة من غير الدول. والمسؤولون اللبنانيون المنتخبون يلومون الجيش على عدم تنفيذ قرارات السلطة المدنية بحزم كاف. ومن ناحية أخرى، يعتقد آخرون أن التحدي الذي يواجه القيادة العسكرية في فترة من الحرب والتوترات الحدودية من شأنه أن يخلق أزمة خطيرة.

ولفهم نطاق القضية، من الضروري العودة إلى الدور المسند إلى الجنرال هايكال منذ تعيينه. وبعد وصوله إلى رئيس الجيش انتخاب جوزيف أوون رئيسا للجمهورية. ثم ورثت المؤسسة العسكرية دورًا مركزيًا في تنفيذ وقف إطلاق النار المبرم في خريف عام 2024، ثم في المناقشات حول السيطرة على الأراضي جنوب الليطاني. القائد العام كان مسؤولاً عن نشر الجيش، والتنسيق مع (فينول) والرد على طلبات الحكومة لسلطة الولاية الحصرية.

رودولف هيكال يواجه مهمة مستحيلة

وتعقد هذه البعثة بتكثيف الاشتباكات والمناقشات بشأن حزب الله. وأكدت الحكومة من جديد على ضرورة قصر الأسلحة على المؤسسات الرسمية. ولكن تطبيق هذا القرار يظل موضوعا متفجرا. وتدفع القيادة العسكرية بأن المسألة لا يمكن معالجتها بالقوة وحدها. ويعتقد أن أي عملية غير معدة بشكل جيد يمكن أن تسبب انشقاقًا داخليًا وتعرض الجيش لمخاطر سياسية وطائفية وتشغيلية. هذا الحذر يستحق النقد الجسيم.

الجنرال (هاكال) دافع عن هذا الخط في تصريحاته العامة وقال إن الهجمات الإسرائيلية تعوق تنفيذ الخطة العسكرية. وشدد أيضا على أن القيادة تتخذ قراراتها وفقا للظروف المعقدة، بهدف الحفاظ على لبنان ووحدته والمؤسسة العسكرية. وقد فسرت هذه التركيبات بطريقتين معاكستين. إن مؤيديه يرونه قراءة واقعية للميدان. وينظر إليه المستنزفون على أنه تردد في مواجهة القرارات التنفيذية.

وزادت النزعة الشرعية عقب النداءات الداعية إلى التعجيل بتنفيذ احتكار الأسلحة. واتهم البرلمانيون المستقلون من حزب التغيير » بلوك » القيادة بعدم توضيح موقفه على نحو كاف. إنهم يعتقدون أن الجيش ليس هيئة سياسية وأنه يجب عليه تنفيذ قرارات الحكومة. وتتوقف شرعية الدولة في قراءتها على قدرتها على فرض سلطة مسلحة واحدة على الإقليم. ومن شأن تأخير القيادة أو حصافتها أن يضعف هذا النهج.

ومن جهة أخرى، يرى العديد من المسؤولين أن الأمر الزجري الوحشي الموجه إلى الجيش يُطلب منه حل أزمة سياسية وطنية بمفردها. ويستند هذا الموقف إلى واقع معروف: فالجيش اللبناني يعكس التوازن الديني في البلد ولا يمكن أن يُرسل إلى مواجهات داخلية دون أدنى توافق في الآراء. ويمكن أن تؤدي عملية مباشرة ضد حزب الله أو شبكاته، في الجنوب أو في البقاع، إلى حوادث خطيرة، وتضعف تماسك الوحدات، وتضع الجنود في مواجهة المدنيين أو المحاربين المزدحمين.

كان في هذا السياق أن مسألة استقالة القائد قد عادت وتشير المعلومات المنشورة في الأشهر الأخيرة بالفعل إلى فرضية المغادرة الطوعية إذا وضع الجيش أمام بعثة يحتمل أن تسبب إراقة دم بين اللبنانيين. وكانت الرسالة الموجهة إلى القائد واضحة: فهو يفضل أن يترك منصبه بدلا من أن يأمر بعملية تقود الجيش إلى إطلاق النار على اللبنانيين. ومرة أخرى، تشير الصيغ إلى المعلومات المبلغ عنها، ولكنها تعكس عدم ارتياح عميق في إطار المعادلة الأمنية.

استبدال القائد المذكور خلف الكواليس

ويعطي التسلسل الحالي مجالا جديدا لهذه الشائعات. ويضع توقيع الاتفاق الإطاري مع إسرائيل والولايات المتحدة القيادة العسكرية في مركز آلية تنص على إعادة نشر الجيش والتحقق من سحب الأسلحة غير الحكومية والضمانات الأمنية في الجنوب. وإذا اعتبر القائد العام حذراً للغاية من جانب بعض مقدمي العملية، فإن الاحتفاظ به يمكن أن يمثل عقبة. وعلى النقيض من ذلك، إذا استبدلت تحت الضغط، فقد يفقد الجيش جزءا من ائتمانه الداخلي.

وقد أبدى رئيس الجمهورية، جوزيف أوون، القائد السابق للجيش، حتى الآن تأييده للمؤسسة. وبحسب تقارير إعلامية، فقد أصر على الإبقاء على الجنرال هيكل ورفض تغيير القيادة في خضم الأزمة. ويفسر هذا الموقف بحتمية الاستقرار. ويعلم رئيس الدولة أن استبدال القائد لن يُقرأ بوصفه قرارا إداريا بسيطا. سيفسر على أنه إشارة سياسية إلى حزب الله، الولايات المتحدة، إسرائيل وشركاء لبنان الدوليين.

كما أن رئيس الوزراء نواف سلام في موقف حساس. وقال إن حكومته تريد إعادة تأكيد احتكار الدولة على الأسلحة. ويجب عليها أيضا أن تبين للشركاء الغربيين والعربيين أن بيروت تأخذ التزاماتها على محمل الجد. لكنه لا يستطيع أن يفتح أزمة مع الجيش ويشار إلى اجتماع بين رئيس الحكومة والقائد العام لرصد تنفيذ القرارات الحكومية وتوضيح نقاط الاحتكاك التي ظهرت بعد آخر بلاغات عسكرية.

العامل الأمريكي يحتل مكاناً رئيسياً في هذه الحالة وكانت واشنطن هي الدعم الخارجي الرئيسي للجيش اللبناني لسنوات. دعمه المالي واللوجستي والتشغيلي يؤثر على قدرة المؤسسة على العمل وتشير المعلومات الدبلوماسية إلى تعليق أو إبطاء بعض أشكال التنسيق من أجل ممارسة الضغط على بيروت. وتؤكد الرسائل الأمريكية على مجالين هما: نزع سلاح حزب الله وفتح عملية أكثر مباشرة مع إسرائيل. وهذا النهج يزيد الضغط على القيادة العسكرية.

(بيري) يضع الخط الأحمر

لا يزال رد الفعل اللبناني حذراً. أولئك الذين يرفضون تغيير القيادة لا ينكرون التوقعات الأمريكية. غير أنهم يعتقدون أن استقرار الجيش يفوق صبر الشركاء الخارجيين. وفي فترة لا تزال فيها جنوب لبنان معرضة للخطر، دُمرت المجتمعات المحلية، وكان المشردون ينتظرون عودتهم، ومن الممكن أن تؤدي أزمة على رأس الجيش إلى تعطيل العمليات. كما يمكن أن يعقّد الحوار مع فينول وآليات الرصد الدولية.

(نابيه بيري) اختار التدخل علناً لوضع حد. تحذيره ليس موجهاً فقط ضد الجنرال (هايكال). ويستهدف أيضا القوات الخارجية التي قد تعتقد أنه يمكن إعادة تشكيل قيادة الجيش للتعجيل بتنفيذ الاتفاق الإطاري. وبإعلان أن الجيش عبارة عن خط مئوي وإحدى دعائم الاستقرار الوطني، يضع رئيس البرلمان المؤسسة العسكرية خارج نطاق التسوية الفورية للحسابات. يتحدث كزعيم سياسي، ولكن أيضًا كممثل قادر على عرقلة جزء من العملية المؤسسية.

ولا يعني هذا الدعم المقدم إلى الجيش أن المناقشة بشأن دوره مغلقة. وعلى النقيض من ذلك، يتبين أن المؤسسة تصبح المكان الذي تعبر فيه جميع التناقضات اللبنانية بعضها البعض. البعض يطلب منه إعادة الولاية. الآخرين يطلبون منه عدم إثارة أزمة داخلية. ويطلب مقدمو مشروع القرار الدولي تحقيق نتائج قابلة للقياس. أهل الجنوب يطلبون منه الحماية والعودة إلى بر الأمان. ويرفض حزب الله، من جانبه، اعتبار أسلحته مجرد مسألة شرطة أو إدارية.

ويتمثل الخطر الرئيسي في تحويل قائد الجيش إلى فتيل سياسي. وإذا تتقدم عملية نزع السلاح ببطء شديد، سيحاول البعض إلقاء اللوم عليها بسبب الفشل. وإذا كان الجيش يعمل بسرعة كبيرة ويثير المواجهات، فإن آخرين سيتهمونه بتنفيذ جدول أعمال خارجي. إذا بقيت حذرة، ستكون متهمة بالغموض. وهذا الموقف الذي لا يُحتمل أن يفسر التوتر الذي يحيط بصيانة الجنرال هيكال. وشرحت أيضاً سبب سرعة المناقشات المتعلقة باستبدالها المحتمل.

قرار يتجاوز التعيين العسكري

يجب التعامل مع أسماء الخلفاء المذكورة في الصحافة بحذر. وهي تعكس السيناريوهات التي نوقشت، وليس القرارات المتخذة. النظام اللبناني يجعل أي تعيين عسكري حساس. يجب أن يكون قائد الجيش مارونيًا، وفقًا للممارسة المؤسسية الناتجة عن تقاسم المجتمع للمسؤوليات. ويتوقف تعيينه على السلطة السياسية ومجلس الوزراء. وفي السياق الحالي، فإن أي تغيير يتطلب بالتالي اتفاقا صعبا بين الرئاسة والحكومة والقوى السياسية المؤثرة.

ويلعب التقويم أيضا ضد قرار متسرع. وسيرتبط هذا النص فورا باستبدال القائد بعد بضعة أيام من توقيع اتفاق إطاري متنازع عليه. ومن شأن ذلك أن يعطي انطباعا بأن الجيش يتكيف مع خريطة طريق خارجية. ومن شأن ذلك أن يضعف قدرة القائد الجديد على العمل، لأن سلطته ستواجه تحديا منذ البداية. ويمكنها أيضا أن تبعث برسالة هشاشة إلى إسرائيل، حيث يسعى لبنان إلى الانسحاب والضمانات على أرض الواقع.

تكشف القضية أخيرًا عن هشاشة التسوية اللبنانية بشأن الأمن. الجميع يقول أنهم يدعمون الجيش. لكن الجميع يتوقع مهمة مختلفة. الحكومة تريد قوة لتنفيذ قراراتها. ويريد الشركاء الغربيون أداة لتحقيق الاستقرار ونزع السلاح. نبيه بيري يريد مؤسسة محمية من الضغط الداخلي والمواجهة. القوات السيادية تريد قيادة أقوى. شعب الجنوب يريد الجنود الحاضرين القادرين على منع الإضراب والتسلل وعودة الحرب.

إن الحذر من المفردات الرسمية يؤكد هذا الإزعاج. السلطات لا تتحدث عن أزمة قيادة. يذكرون مراقبة القرارات الحكومية والتنسيق مع الجيش وضرورة الحفاظ على الأمن الداخلي. يهدف هذا ضبط النفس إلى تجنب الهروب السياسي. ولكنه يترك أيضا ثغرة مليئة بالتسرب والقراءات الحزبية والرسائل الدبلوماسية. وفي بلد يعكس فيه كل تعيين أمني التوازن، يمكن للصمت الرسمي أن يغذي أكبر قدر من التوتر كبيان مباشر.

ولذلك لا يمكن فصل مسألة استبدال القائد عن المناقشة الأوسع نطاقا بشأن تسلسل القيادة. ويطيع الجيش السلطة السياسية، ولكنه لا يستطيع أن يعوض وحده عن عدم وجود اتفاق وطني بشأن الأسلحة والحدود والحرب. ويجب على قائدها تنفيذ القرارات، مع تقييم المخاطر التشغيلية. وتصبح هذه المنطقة الرمادية متفجرة عندما تسعى السلطات الأجنبية والأحزاب المحلية والكتل البرلمانية إلى فرض أعصابها. ومن ثم يجد الجنرال هيكال نفسه عند نقطة الاتصال بين الطلب على النتائج السريعة والخوف من حدوث تمزق داخلي دائم.

في الأيام القادمة سيكون موقف جوزيف أوون حاسماً وإذا أعاد الرئيس تأكيد دعمه للجنرال هيكال بوضوح، فإن السيناريوهات البديلة ستفقد قوتها الفورية. إذا رفعت الحكومة نبرة ضد القيادة، الشائعات سوف تستأنف. وإذا مارست واشنطن ضغوطا واضحة، فإن المسألة ستعود إلى المناقشات السياسية. وفي هذه المرحلة، يظل العنصر الوحيد المستقر هو عدم الإعلان الرسمي عن الاستقالة أو الفصل. والبقية تأتي من ذراع حيث يصبح الجيش اللبناني مرة أخرى مرآة لتوترات البلاد.