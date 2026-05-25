وفي الفترة ما بين يوم السبت 23 والاثنين، 25 أيار/مايو، عبر لبنان تسلسلا جديدا من الإضرابات وأوامر الإجلاء والأرصدة المؤقتة، حيث كان السير الغربيه أشد نقطة في نهاية الأسبوع. In the Nabatiyah district, a strike killed 11 people, including one child and six women, and injured nine others, according to a report from the health authorities. وحول هذه الحلقة، انتشرت الهجمات إلى سالم العرب والنميرية والدوير والتول والبزورية والتورا وسريفا والنبطية وعدة مواقع في البقاع الغربي. The figures available remain scalable, as relief workers have worked under pressure, sometimes in areas hit several times.

ميزانيات رئيسية

التاريخ الموقع الاستعراض المبلغ عنه التفاصيل 22 أيار/مايو Hanuiyeh 4 قتلى وجرحان قتل أربعة من العاملين في مجال المساعدة الصحية الإسلامية 22 أيار/مايو دير كونون النهر 6 قتلى و 6 جرحى منهم اثنان من عمال الإنقاذ وطفل سوري 23 أيار/مايو جنوب وشرق لبنان 16 ميتا، على الأقل 33 مصابا 40 هجوما 23-24 أيار/مايو السير الغربيه 11 قتيلا، 9 مصابين طفل واحد وست نساء قتلوا 24 أيار/مايو السلام العربي قتيلان وعشرة مصابين من بينهم عامل إنقاذ قتل وجرح ستة من عمال الإنقاذ 24 أيار/مايو النميرية قتيلان وإصابة واحدة ثلاث ضربات على دراجتين ناريتين 24 أيار/مايو Toul 1 – وفاة موتوربيكي استهدف بالقرب من المستشفى الشيخ راجهيب هارب 24 أيار/مايو بازوريه 1 قتيلا، 2 مصابين Hit in Tyre District 24 أيار/مايو Toura 1 قتيلا، 2 مصابين البيت المستهدف 24 أيار/مايو سريفا 3 جثث House hit in Taffahiya area 25 أيار/مايو جنوب لبنان قُتل جندي إسرائيلي واحد أصيب بجروح خطيرة الرقيب نيهوري ليزر، 19

تسلسل يهيمن عليه السير الغربيح

مركزيّة الـ 48 ساعة الأخيرة تبقى إضراب السير الجاربيه. The village, located in the Nabatiyah District, was hit on Saturday by a raid on a three-storey residential building in the Zouhour District. وعُممت ورقة الميزانية أولا في شكل جزئي، قبل تنقيحها بعد عمليات البحث عن الأنقاض. The health authorities finally announced 11 deaths and 9 injuries. ومن بين الوفيات طفل واحد وست نساء. وتم التعرف على أربعة أطفال وامرأة واحدة باعتبارهما مصابين.

وتركز هذه الضربة على العناصر التي تفسر خطورة التسلسل. المبنى كان سكناً. The victims include several civilians. ويجب أن تكون الإغاثة في بيئة لا تزال غير مستقرة. وانتظرت الأسر التعرف على الجثث، في حين تلقت المستشفيات في المنطقة الجرحى. ونتيجة لذلك، أُحرز تقدم على مراحل، كما هو الحال في كثير من الأحيان بعد الضربات التي تدمر المبنى تدميرا كاملا. هذا ليس مجرد رقم. إنه قلب التوازن البشري في عطلة نهاية الأسبوع في جنوب لبنان.

وفي محيط السير الغربيه، تعرضت مناطق أخرى في منطقة النبطية لإضرابات أو تحذيرات إسرائيلية. واستشهد في التقارير الميدانية بأوامر الإجلاء أو السجلات الصحية بجيبشيت وهروف وكفر رومين وحبوش وتول وزيبدين وكفر جوز وعرب سالم. وقد أدى تركيز هذه الحوادث إلى إعطاء منطقة النبطية دورا محوريا في أحداث الـ 48 ساعة الأخيرة. كما تأثرت مدينة النبطية نفسها، بما في ذلك تدمير مركز الدفاع المدني الإقليمي.

السبت: 40 هجوما وحمولة ثقيلة

يوم السبت كان واحداً من أكثر التسلسل كثافة. A regional count refers to 40 Israeli attacks in southern and eastern Lebanon, including 37 airstrikes, one gun fire and two destruction or explosion operations. وقتل ما لا يقل عن 16 شخصا وجرح 33 شخصا. وتجمع هذه الأرقام بين عدة قطاعات وينبغي قراءتها بحذر، حيث جرى تحديث بعض صحائف التوازن المحلية في وقت لاحق. غير أنها تقدم إشارة واضحة إلى سرعة الهجمات.

In the Tyre area, several strikes were reported during the week. In Srifa, three bodies were removed from the rubble of a house hit in the Taffahiya area. In Bazouriyeh, one strike resulted in one death and two injuries. In Toura, a woman was killed and two other people were injured when a house was targeted. وهذه التقديرات أقل كثافة من التقديرات التي قدمها السير الغربيه، ولكنها تبين تشت الإضرابات على عدة قرى وطرق.

السلام العربي والإغاثة المتضررة

وأضاف أثر السلم العربي بُعداً حساساً بوجه خاص في الميزانية العمومية. On Sunday, two people were killed, including an Islamic Health Authority first aid worker, and ten others were injured. The injured included six rescue workers. وقد ذُكرت القرية بالفعل في الإنذارات الإسرائيلية وفي تقارير عن الهجمات. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن فرق الإنقاذ قد شاركت في منطقة متضررة بالفعل. This reinforces concerns about the safety of the extraction and eviction of injured persons.

السلام العربي جزء من سلسلة أوسع من الهجمات على أفراد الإنقاذ. وفي يوم الجمعة، 22 أيار/مايو، وقبل فترة الإبلاغ الرئيسية بفترة وجيزة، قتلت إضرابات على حنيه ودير قنون النهر 10 أشخاص، من بينهم ستة من عمال الإغاثة وطفل سوري واحد. وفي هانويه، قُتل أربعة من عمال الإغاثة من رابطة الصحة الإسلامية. In Deir Qanun al-Nahr, six people had died, including two rescue workers affiliated with Scouts al-Rissala and one child. هذه السوابق المباشرة تزن على قراءة عطلة نهاية الأسبوع.

كما يبين تدمير مركز الدفاع المدني الإقليمي في النبطية الضغط على قدرات الإغاثة المحلية. تم ضرب المبنى في الليلة من يوم السبت إلى يوم الأحد. انهارت ودمرت عدة مركبات ومعدات. No operatives were reported killed in this strike, the teams having been displaced before. غير أن فقدان نقطة الدعم هذه يقلل من قدرة الاستجابة في منطقة تضاعف فيها الهجمات.

المحركات والمركبات والطرق المهددة

On Sunday, several drone strikes targeted motorcycles or vehicles. وفي النميرية، قُتل شابان وأصيب شخص آخر بجروح بعد ثلاث ضربات متتالية على دراجتين ناريتين في حي الغبرة. In al-Duweir, a motorcycle was targeted, and residents who came to inspect an affected site were beaten according to local reports. In Toul, a motorcycle was shot near Sheikh Ragheb Harb Hospital, killing a young man. وأدت هذه الهجمات المستهدفة إلى تضخيم اليوم وتعقيد التمييز بين الحوادث المنعزلة والتسلسل المنسق.

On the Nabatiyah-Zefta axis, a municipal vehicle was hit. وقد قُتل محمد الجاود فادي بيتار، الذي عُرض كمسؤول بلدي. وأصيب والده، فادي بيتار، بجروح خطيرة. The attack shows that the victims are not limited to the occupants of homes affected by air strikes. كما أصبحت التحركات على الطرق المحلية خطرة، لا سيما بالنسبة للدراجات النارية والمركبات البلدية والسيارات المسافرة بين القرى الخاضعة بالفعل لمراقبة الطائرات بدون طيار.

غرب البقاع في محيط الإضرابات

وقد تأثرت البقاع الغربي أيضا، مما يشكل امتدادا جغرافيا هاما. The areas of Sohmor, Klaia and Labbaya were mentioned after eviction orders. واستهدفت الضربات أيضا المنطقة الواقعة بين سومور ولابايا. وتبعد هذه المنطقة عن خط الحدود المباشر، الذي يعزز الشعور بتوسيع مسرح العمليات. وبالنسبة للمقيمين، لم تعد المسافة من الحدود تضمن الأمن النسبي.

وقد رافقت أوامر الإجلاء هذا التكثيف. وفي يوم السبت، طلب الجيش الإسرائيلي من سكان عدة مناطق مغادرة منازلهم والتنقل على مسافة لا تقل عن 000 1 متر إلى أماكن مفتوحة. On Sunday, new warnings targeted Kfar Sir, Sir al-Gharbiyeh, Zrariyeh, Ansar, Mazraat Kouthariyet al-Riz and Kharayeb. ووردت في رسالة أخرى إشارة إلى ماخغارة، ودير الزهراني، والشارقة، والدوير، والقلاية، والسمور، وزبدين، والنبطية الطحطة، والسالم العربي، وكفر جوز. On Monday morning, other southern localities were still mentioned in new opinions.

وتتسبب هذه التحذيرات في حركات السكان التي يصعب قياسها. وتغادر الأسر القرى المهددة إلى صيدا أو بيروت أو المجتمعات المحلية التي تعتبر أكثر أمانا. ويبقى آخرون هناك لحماية منازلهم، ورعاية الأقارب المسنين، أو لعدم وجود حل فوري. ويجب على البلديات بعد ذلك أن تحدد الضرر الغائب والمصاب والمشرد والممتلكات. هذا العمل يستغرق وقتاً وشرح بعض الاختلافات بين الميزانية العمومية الأولى والأرقام الموحدة بعد عدة ساعات.

الأضرار التي لحقت بالاقتصاد المحلي

كما يؤثر الضرر المادي على القطاعات الاقتصادية. وفي منطقة النبطية، تضررت أو دمرت متاجر ومطاعم ومعارض وتعاونية ومحطة غاز ومباني سكنية أو مختلطة. In Habush, a strike destroyed a residential and commercial building near an international school. In Marj Harouf, commercial facilities suffered significant damage. وتؤدي هذه التدميرات إلى تعطيل الإمدادات المحلية، في حين يزيد تشرد السكان من الاحتياجات.

يواصل حزب الله والجيش الإسرائيلي عملياتهما

وادعى حزب الله عدة عمليات خلال الفترة نفسها. وأبلغت الحركة عن استهداف مجموعات مركبات عسكرية إسرائيلية في منطقة بيادا، وكذلك مواقع في رصف وقرب نهر دير سيريان. كما أطلق النار بالصواريخ وقصف المدفعية وهجمات الطائرات بدون طيار على المواقع الإسرائيلية. وتشكل هذه العمليات جزءاً من ديناميات الاستجابة المزعومة، في حين تدعي إسرائيل أنها تستهدف الهياكل الأساسية ذات الصلة بحزب الله أو المقاتلين أو الحركات.

On the Israeli side, the army announced on Monday the death of 19-year-old Sergeant Nehoray Leizer of the 601st Combat Engineer Battalion in southern Lebanon. وأصيب جندي آخر بجروح خطيرة في نفس الحادث. وأفادت وسائط الإعلام الإسرائيلية بوقوع هجوم على طائرات بدون طيار متفجرة. وتؤكد هذه الخسارة أن القتال لا يقتصر على التفجير عن بعد. كما يبين أن العمليات البرية أو بالقرب من خط الاتصال لا تزال مكلفة بالنسبة للجيش الإسرائيلي.

الإعلانات السياسية والهدنة الهشة

وتحافظ البيانات السياسية على التوتر. وأبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دونالد ترامب بأن إسرائيل تعتزم الحفاظ على حرية عملها في مواجهة التهديدات، بما في ذلك في لبنان. This position weakens the practical scope of the truce, as it leaves the continuation of the strikes open. واتهم وزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو حزب الله بالسعي إلى إعادة لبنان إلى الفوضى. كما دافع عن حق إسرائيل في حماية نفسها من إطلاق النار أو الهجمات التي تعدها الحركة.

وعلى جانب حزب الله، رفضت نايم قاسم نداءات الحركة لنزع السلاح. عرض هذا الخيار كهجوم على قدرة لبنان الدفاعية كما ربط الحالة اللبنانية بالمناقشات الأمريكية – الإيرانية، وأعرب عن أمله في أن يتضمن الاتفاق الإقليمي الممكن وقف الأعمال العدائية في لبنان. هذا الموقف يحافظ على القضية اللبنانية في سياق إقليمي أوسع، حيث واشنطن وطهران وتل أبيب لها تأثير مباشر على حيز سياسات بيروت.

ولذلك فإن الهدنة لا تزال هشة للغاية. وقد قبلت إسرائيل ولبنان تمديداً لمدة 45 يوماً لوقف إطلاق النار في الولايات المتحدة، غير أن الإضرابات والردود استمرت. ويجب أن تتناول المحادثات المقررة في واشنطن وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وأمن شمال إسرائيل ونزع سلاح حزب الله. ولا تزال المواقف بعيدة. وتدعو بيروت إلى إنهاء الهجمات والانسحاب الإسرائيلي. تنادي إسرائيل بضمانات أمنية وتفكيك قدرات حزب الله العسكرية.

Washington, Tehran and the Lebanese file

وتضيف المناقشات بين الولايات المتحدة وإيران مستوى دبلوماسيا ثانيا. (واشنطن) تسعى لإتفاق أوسع، والذي يمكن أن يتضمن إعادة فتح مضيق (أورموز)، ومسألة إيران النووية، والجزاءات، والواجهات الإقليمية. وتريد طهران إدماج لبنان في أي ترتيب. The available information suggests a possibility of de-escalation, but no concrete mechanism has yet stopped the bombing. وعلى أرض الواقع، لا يرى السكان بعد فرقا بين الهدنة المعلنة والواقع اليومي.

ويجب أيضا وضع ورقة التوازن البشري في سياق وطني أثقل. ومنذ استئناف الأعمال القتالية في 2 آذار/مارس، أبلغت السلطات اللبنانية عن أكثر من 000 3 حالة وفاة وعدة آلاف إصابة. وتختلف الأرقام المنشورة على مدى الأيام القليلة الماضية حسب ساعة التوحيد وبمعدل الوفيات المتكاملة بعد نقل المستشفى. ولا ينبغي تفسير هذا التباين على أنه تناقض تلقائي. It reflects a pressured health system where hospitals, morgues, municipalities and rescue teams transmit their data at different times.

ويواجه عمال الإنقاذ أيضاً صعوبة تشغيلية كبيرة. وعندما يدمر الإضراب منزلا أو يستهدف مركبة، يجب على الأفرقة الأولى أن تتحقق من عدم وجود طائرات بدون طيار تهدد قبل الاقتراب. هذا التوقع قد يضيع وقتاً حاسماً. It can also delay body extraction, especially when rubble is unstable or roads have been damaged. In several villages in the South, families do not immediately obtain full information on the fate of relatives who are absent.

The inhabitants describe a life suspended from warning messages, local sirens and information from municipalities. الطلقات قريبة من الحذر. وتكيف المدارس والإدارات جداولها أو تقطع أنشطتها. The hospitals in Nabatiyah, Tyre and Saida receive wounded people from several villages at the same time, making it difficult to track the victims by locality. In this context, the publication of a final assessment often requires several overlaps, especially when victims belong to displaced families.

ولا تزال الميزانية العامة للأربعين ساعة الأخيرة مفتوحة. وفي سير الغربيه، وعرب سالم، والنميرية، والدووير، وتولي، وبازوريه، وتورا، وسريفا، ونباتي، وفي البقاع الغربي، لا تزال الأرقام تتطور بعد تحديد هوية الضحايا، ونقل المستشفيات، وعمليات التفتيش البلدية. ولا يتناقض هذا الشك مع الميزانيات التي سبق نشرها. وهو يعكس تجزؤ التضاريس، وازدياد عدد الإضرابات، وصعوبة التدخل بسرعة في المناطق التي لا تزال مفرطة أو مهددة. On Monday, the day opened with new warnings, while families sought to recover the bodies and arrange evictions.