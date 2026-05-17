لبنان المحصور في الاقتصاد النقدي

الاقتصاد النقدي في لبنان: اختبار الثقة

ولم يعد الاقتصاد النقدي في لبنان مجرد عادة من الأزمات. وقد أصبح أسلوب عمل يتجاوز المصارف ويخلط الأسعار ويجعل الرقابة العامة أكثر صعوبة. ومن ثم فإن القرار الذي اتخذته مؤسسة مالية رسمية مؤخراً بتحديد الرسوم والتكاليف التي تسددها مختلف الأطراف يفتح اختباراً هاماً. وهو يهدف إلى الحد من التجاوزات، والحد من التعسف، وتوفير إطار للمدفوعات في بلد لا تزال فيه الثقة المالية متأثرة بشدة.

قد يبدو الموضوع تقنياً لكنه يؤثر على الحياة اليومية فكل لجنة مشوهة، وكل رسم مضاف بدون مبرر وكل دفع نقدي يتطلب تعزيز اقتصاد مواز يهرب من القواعد المشتركة. المستهلكون لا يعرفون دائما ما يدفعون الشركة لا تعرف دائما ما هي الأعباء التي يجب أن تدمج. وتكافح الإدارة لتتبع التدفقات. لقد أصبحت السوق أكثر شبهاً وفي هذا الظلم، يمكن للاحتكارات والمضاربة أن تزدهر.

ويخرج لبنان من عدة سنوات من الأزمة المصرفية دون عودة كاملة إلى علاقة طبيعية بين المواطنين والمؤسسات المالية. فالودائع المكتظة، والقيود غير الرسمية، والمعدلات المتعددة، وفقدان الثقة، تدفع الأسر المعيشية والأعمال التجارية إلى النقد. وسمحت لنا هذه التحول بمواصلة الشراء والبيع والدفع. ولكنه أنشأ أيضا نظاما احتياطيا دائما، حيث يسعى الجميع إلى الحماية من المصارف، وتباين الأسعار، واتخاذ قرارات لا يمكن التنبؤ بها.

والقرار المتعلق باللجان والرسوم لا يحل هذه الأزمة. يكشف عن عقدة ومن أجل الخروج من الاقتصاد النقدي، لا يكفي أن يطلب من المواطنين استخدام القنوات الرسمية مرة أخرى. ويجب أن يثبت أنها أقل تكلفة وأكثر شفافية وأكثر أمانا من الترتيبات الخاصة. يجب أن يكون هذا الدليل عملياً ويجب أن تظهر في الإيصالات والأسعار والمدفوعات والضوابط والجزاءات.

اللجان كأحد أعراض عدم الأهلية

وتشغل اللجان مكاناً رصيناً في المناقشة العامة، ولكنها تؤدي دوراً محورياً في تكوين الأسعار. وقد تبدو لجنة مصرفية، ورسوم خدمة، وحجز دفعة أو تكلفة يفرضها وسيط متواضعة في عزلة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الرسوم تغير السعر النهائي. يمكنهم أيضًا إنشاء منطقة رمادية، خاصة عندما لا يعرف أحد بوضوح أي جهة فاعلة لها الحق في فرضها، وعلى أي مستوى وعلى أي أساس.

وفي السوق العادية، تُنشر الرسوم ويمكن مقارنتها والتشكيك فيها. يمكن للزبون أن يغير المورد. الشركة يمكنها توقع تكاليفها. يجوز للسلطة الإشرافية معاقبة الانتهاكات. وفي الحالة اللبنانية، أضعفت الأزمة هذا الهيكل. وقد أعطى انخفاض المدفوعات المصرفية، وزيادة المدفوعات النقدية، وتجزؤ الممارسات، وزنا أكبر للجهات الفاعلة القادرة على فرض شروطها.

ومن ثم، يسعى إنشاء لجان ورسوم من جانب مؤسسة مالية رسمية إلى استعادة الحد الأدنى من النظام. لكن الإعلان لا يستحق التطبيق التحدي الحقيقي يكمن في المراقبة من سيتأكد من أن المعدلات محترمة؟ من سيتلقى الشكاوى؟ من سيكون لديه القوة للمعاقبة؟ ما هي الوثائق التي ينبغي تقديمها إلى المستهلك؟ وبدون إجابات ملموسة، سيبقى القرار إشارة. مع فحص منتظم، يمكن أن تصبح بداية الانضباط.

والمسألة اجتماعية أيضا. وتثقل التكاليف الباهظة على الأسر المعيشية المتواضعة والأعمال التجارية الصغيرة. لاعب اقتصادي كبير يمكنه التفاوض عميل عادي يعاني وكثيرا ما يقبل تاجر صغير تكلفة إضافية لا تخسر أي عملية. الأسرة التي يجب أن تدفع فاتورة عاجلة ليس لديها دائما الوقت للمقارنة. لذا فالظلم هو شكل من أشكال عدم المساواة.

السعر النهائي يصبح أرضا للصراع

فالحرب وانعدام الأمن يعززان هذه المشكلة. وعندما تصبح الواردات أكثر تكلفة، وعندما تزداد تكاليف التأمين، وعندما تبدو الطرق أكثر خطورة، وعندما تزداد تكاليف الطاقة، تزداد الأسعار بالفعل بعوامل حقيقية. ولكن في مناخ الطوارئ، يصبح من الصعب التمييز بين التكلفة المشروعة للإساءة. ويمكن تبرير كل زيادة بالحرب. ويمكن عرض كل هامش على أنه حماية للمخاطر.

هذا يفتح الطريق للمضاربة يمكن للجهات الفاعلة التي لديها مخزون أن تؤجل البيع إلى حين حدوث زيادة. ويمكن للمستورد أن يوسع هامشه على أساس عدم اليقين. يمكن للموزع أن يمر بنفس التكلفة عدة مرات يمكن لتاجر التجزئة أن يطوّر الأسعار ليغطي نفسه المستهلك يرى فقط الفاتورة ليس لديه القدرة على الوصول إلى سلسلة التدريب على الأسعار.

ومن ثم، فإن مكافحة الاقتصاد النقدي هي أيضا معركة لاقتفاء أثر الأسعار. الدفعات الرسمية تترك آثار وهي تتيح المقارنة ومراجعة الحسابات والرقابة. ويحمي الدفع نقداً المستهلك أحياناً من بعض الرسوم المصرفية، ولكنه يحمي أيضاً البائع الذي يرغب في تجنب الضريبة أو إخفاء هامشه أو ممارسة أسعار متغيرة وفقاً للزبون. هذا الغموض يجعل الملف صعباً.

ولا يمكن للدولة ببساطة أن تندد بالنقد. وفي الأزمة، استخدم السائل كملجأ. وهي تحمي الأسر المعيشية من عدم التيقن المصرفي. وسمحت للشركات بمواصلة العمل. كما لا يمكن للدولة أن تقبل أن يصبح النقد المعيار المستدام. ويقلل الاقتصاد السائل بالكامل تقريبا من قدرة الرقابة المالية، ويضعف السياسة النقدية، وييسر الممارسات الاحتكارية ويجعل الإحصاءات أقل موثوقية.

الصلة بالإصلاح المصرفي

ويعطي الإصلاح المصرفي قيد المناقشة خلفية ثانية لهذا الاختبار. وتعزز التعديلات قيد النظر دور هيئة الرقابة على البنوك، وإعادة تنظيم الهيئة المصرفية العليا وتوضيح آليات التعامل مع البنوك التي تواجه صعوبات. وهي تشمل أدوات مثل تخفيض الديون، وتحويل الالتزامات إلى صكوك مالية، ونقل الأصول أو التصفية المنظمة. وتنتمي هذه العناصر إلى موقع التسوية المصرفية، ولكنها تؤثر أيضا على الاقتصاد النقدي.

السبب بسيط المواطنون لن يتخلىوا عن المال حتى يعلموا قيمة وعد البنك ويجب أن يكون الحساب متاحا. ويجب أن يكون النقل مفيدا. ويجب قبول دفع رسمي دون خصم تعسفي. يجب أن تكون البطاقة قادرة على الدفع بدون تكلفة مفرطة ويجب أن ينظر إلى المصرف على أنه مكان لحفظه ودفعه وإئتمانه، وليس كحيز حجب. الإصلاح المصرفي يجب أن يعيد المهمة العملية للبنك ليس فقط ميزانيته.

وتشير التعديلات أيضا إلى ترتيب توزيع الخسائر بين حملة الأسهم والدائنين والمودعين. ولا تزال هذه النقطة حاسمة. وإذا رأى مقدمو الطلبات أن الإصلاح يفرض معظم التكاليف عليهم، فإن عدم الثقة سيستمر. وإذا لم يتحمل حملة الأسهم والجهات الفاعلة المسؤولة حصة واضحة من الخسائر، فإن النظام يبدو غير عادل. وإذا كانت القرارات تفتقر إلى الشفافية، فإن المواطنين سيبعدون أموالهم عن المصارف. وفي هذه الحالة، لن يكفي أي قرار بشأن اللجان لإعادة المدفوعات إلى القنوات الرسمية.

ولذلك فإن مصداقية مصرف لبنان، بقيادة كريم سعود، والسلطات الإشرافية ستتوقف على تحركين متوازيين. الأول هو معاملة المصارف الهشة بقواعد واضحة والثاني هو تنظيم ممارسات المستهلكين اليومية. الإصلاح العظيم و الإيصالات النقدية الصغيرة تنتمي إلى نفس المشكلة. يقولون إن كان النظام يلهم الثقة أم لا.

المؤسسات التي تواجه اختبار الإنفاذ

ويعاني لبنان من نقص في النصوص أكثر من عدم التنفيذ. ويمكن الإعلان عن العديد من القرارات. ثم يعتمد تأثيرها على الضوابط. في ملف العمولة، يجب أن يكون التنفيذ مرئيًا. ويتعين على الجهات الفاعلة المعنية أن تعرف التكاليف المأذون بها. وسيحتاج العملاء إلى القدرة على تحديد التجاوزات. ستحتاج السلطات إلى النشر والمراقبة والمعاقبة. وإذا لم يخاطر المجرمون بأي شيء، تصبح القاعدة اختيارية.

كما يجب أن يتجنب الرصد الانتقائية. وفي سوق مجزأة، يُسيطر على اللاعبين الصغار في بعض الأحيان، في حين أن أقوى عقوبة الهروب. ولا يمكن لسياسة مكافحة الاحتكارات والمضاربة أن تعمل بهذه الطريقة. ويجب أن تستهدف القنوات الكاملة: المستوردون والموزعون والمنصات والمؤسسات المالية والتجار والوسطاء. يجب أن يرى المستهلك أن السيطرة لا تتوقف عند الرابط الأخير.

كما يجب على الدولة أن تميز بين الأخطاء الإدارية والممارسات المنظمة. تاجر صغير قد يسيء تطبيق قاعدة جديدة ويمكن للشبكة الاقتصادية أن تستخدم الظلم لفرض أسعار أو رسوم غير مبررة. ويجب أن تكون الجزاءات متناسبة، ولكن حقيقية. ويجب تصحيحها دون تدميرها، إلا في حالات الغش المتكرر أو التلاعب الواضح.

وسيكون الإعلام أداة مركزية. مقياس لا يفهمه أحد لا يحمي أحداً ويجب أن تبث المعدلات المأذون بها باللغة السهولة. ويجب أن تكون إجراءات الشكاوى متاحة. ويجب أن تكون قرارات الجزاءات معروفة. كلما أصبحت القاعدة مرئية كلما كان الإساءة أسهل فالشفافية لا تقضي على الاحتيال، ولكنها تقلل من حيزها.

Monopolies and organised scarcity

والإشارة إلى الاحتكارات في مناقشة اقتصاد العملة ليست ثانوية. فالاقتصاد السائل والضعيف الرقابة ييسر تركيز السلطة. ويجوز للشخص الذي يسيطر على مخزون أو قناة استيراد أو خدمة لا غنى عنها أو على بنية أساسية للدفع أن يفرض شروطه. وإذا ظلت المعاملات غير قابلة للتعقب، يصبح من الصعب إثبات إساءة استعمالها.

الحرب تزيد من هذا الخطر. بعض السلع أصبحت نادرة. وتزداد حالات التأخير في الإمداد. وتزداد تكاليف النقل. الأسر المعيشية تشتري خوفاً من فقدانها. الشركات تحمي مخزوناتها. في هذا السياق، يمكن للفاعل المهيمن تنظيم الندرة أو استغلالها. ويمكنها أن تبيع أكثر تكلفة، وتفرض دفعة نقدية، وترفض بعض وسائل الدفع، أو تضيف رسوما غير مبررة.

لا يمكن أن تقتصر مكافحة الاحتكارات على الإعلانات. يتطلب بيانات. من الضروري معرفة من يستورد، ومن يخزن، ومن يوزع، وبأي سعر، وبأي أحجام، ووفقًا للمواعيد النهائية. غير أن الاقتصاد النقدي يقلل من نوعية البيانات. هذا يجعل من الصعب استعادة الهامش. ويضعف أيضا قدرة إدارة الضرائب على تحديد الاختلافات بين المجلدات الفعلية والأرقام المبلغ عنها.

ويجب ألا تصبح إعادة المدفوعات الرسمية قيداً أعمى. ويجب أن تكون مصحوبة بتكلفة أقل للمعاملات. وإذا كان الدفع بالوسائل الرسمية باهظ التكلفة، ستواصل الجهات الفاعلة اختيار المبلغ النقدي. ومن ثم، فإن مكافحة الاحتكارات تنضم إلى تلك التي تستهدف اللجان المفرطة. ويجب أن يكون الدفع الرسمي بسيطا بما فيه الكفاية وغير مكلف بما فيه الكفاية لكي يصبح منطقيا مرة أخرى.

الاقتصاد غير الرسمي كرد على الخوف

وكثيرا ما يزدهر الاقتصاد غير الرسمي على الخوف. أخشى ألا يستعيد أمواله خائف من مصرف يحجب حساباً الخوف من تغيير تنظيمي جديد الخوف من زيادة الدولار الخوف من سوء تطبيق السيطرة وهذه المخاوف في لبنان ليست مجردة. وهي تأتي من تجارب ملموسة. ولذلك يجب أن يكون الخروج من الاقتصاد النقدي تدريجيا وموثوقا به.

القوة سريعة جدا يمكن أن تنتج الأثر المعاكس. وإذا فرضت الدولة مدفوعات رسمية دون استعادة الثقة في المصارف، فإن الجهات الفاعلة ستبحث عن سبل أخرى. وسيضاعف هؤلاء الوسطاء، والحسابات الأجنبية، والمدفوعات المقسمة أو الترتيبات الخاصة. ثم تنتقل القاعدة الرسمية إلى معلومات جديدة. وستكون النتيجة أكثر تعقيدا، وليس أكثر شفافية.

الطريقة الصحيحة هي الاختيار الرسمي. وينطوي ذلك على رسوم مجهزة، ومواعيد نهائية سريعة، وحقوق واضحة، وسبل انتصاف فعالة، وحماية حد أدنى من الإيداع. وهو يتطلب أيضا قواعد مستقرة. ويمكن لتاجر أو مستهلك أن يتكيف مع قيود واضحة. ولا يمكنها أن تخطط إذا تغيرت القاعدة دون إخطار أو إذا كان تطبيقها يعتمد على المحاور.

والاقتصاد غير الرسمي ليس دائما خيارا احتياليا. يمكن أن يكون خيار البقاء. لكن عندما تستقر، تخلق إساءاتها. وهو يحمي أكثر الناس جسامة ويعاقب من لا يملكون شبكات أو معلومات أو سلطة مساومة. ولهذا السبب يجب ألا تكون مكافحة المال عقابية في البداية. لا بدّ أنّها تصالحية. يجب أن يعيد بناء المؤسسات التي لدى المواطنين سبب لإعادة استخدامها.

المستهلكون في مركز المخطط

وكثيرا ما يُعرض المستهلكون بوصفهم الضحية النهائية لارتفاع الأسعار. ويجب أن يصبح أيضا ممثلا في السيطرة. وللقيام بذلك، يجب أن يتلقى معلومات واضحة. يجب أن يكون السعر المثبت مطابقاً للسعر المدفوع. ويجب تبرير التكاليف الإضافية قبل العملية. يجب أن تكون اللجان واضحة. ويجب أن تكون أساليب الدفع المقبولة معروفة. ويجب معالجة الشكاوى بسرعة.

وهذه الحماية أساسية في وقت تتعرض فيه الأسر المعيشية لضغوط عديدة في وقت واحد. الحرب تزن على السفر والدخل يمكن أن تصبح الواردات أكثر تكلفة. ولا تزال الكهرباء والوقود محطات ثقيلة. ويجب أن تتحمل الأسر المشردة نفقات غير متوقعة. وفي هذا السياق، يمكن أن تؤدي بعض التكاليف الباهظة إلى تفاقم حالة متوترة بالفعل.

الأعمال الصغيرة تحتاج إلى نفس الوضوح ولا يمكنها أن تبني أسعارها إذا تغيرت اللجان وفقا للقنوات أو الوسطاء أو الممارسات في الوقت الراهن. ويمكن أن يساعدهم التنظيم القانوني على تجنب التكاليف غير الضرورية. ويمكنها أيضاً أن تقلل من المنافسة غير العادلة من أولئك الذين يستخدمون النقد لإخفاء الهوامش أو تجنب الأعباء. يجب أن لا يكون الشكل عائقاً للعمل الصادق.

وينبغي ألا تعني مراقبة الأسعار إصلاحا إداريا عاما. إن لبنان يحتاج إلى أسواق تعمل. ولكن السوق لا تعمل بشكل سليم إذا كانت القواعد الأساسية غامضة. ويجب أن يكون الهدف هو ضمان الشفافية في التكاليف، وإمكانية تعقب المعاملات، والعقوبات على الانتهاكات. ولا يمكن للمنافسة أن تؤدي دورها إلا إذا كان لدى الجهات الفاعلة معلومات موثوقة.

مشروع يتجاوز التمويل

ويتجاوز خروج الاقتصاد النقدي في لبنان التمويل. وهو يؤثر على الضرائب، والمنافسة، وحماية المستهلك، والإصلاح المصرفي، والاستقرار النقدي، والتعمير الاقتصادي. ويدعو أيضا إلى تحسين النوعية الإدارية. ويجب على الإدارات والسلطات المالية والبلديات وهيئات الرقابة أن تتقاسم البيانات وأن تتصرف على نحو متسق.

اللحظة صعبة. وتواجه البلاد الحرب والنزوح وتراجع السياحة والخسائر الزراعية وارتفاع العديد من التكاليف غير المباشرة. وفي هذا السياق، قد يبدو الاقتصاد النقدي أبسط. هذا يسمح لك بالذهاب بسرعة. وهو يتجنب إجراءات معينة. وهو يعطي البائع وكذلك المشتري انطباعاً للحفاظ على السيطرة. لكن هذه البساطة لها ثمن جماعي. يقلل من الرؤية ويعزز الإساءة ويضعف الدولة.

ومن ثم فإن قرار تحديد الرسوم والرسوم يمكن أن يكون نقطة انطلاق. ولن يكون من المفيد إلا إذا أُدمجت في سلسلة أوسع من الإجراءات. وينبغي نشر قواعد بسيطة، وينبغي رصد الوسطاء، وحماية صغار المستهلكين، والنهوض بالإصلاح المصرفي، وتخفيض التكاليف المفرطة، ومعاقبة الممارسات الاحتكارية. وسيكون من الضروري أيضا تجنب فرض شكلية وحشية على السوق لا تكون المصارف مستعدة لدعمها.

وسيكون المؤشر التالي ملموسا. وسينظر المواطنون في ما إذا كانت الرسوم تهبط فعلا، وما إذا كانت الأسعار قد أصبحت أكثر شرعية، وما إذا كان يجري معاقبة الانتهاكات، وما إذا كان يمكن تسديد مدفوعات رسمية مرة أخرى. وستلاحظ الشركات ما إذا كانت القواعد تنطبق على الجميع. وسيتعين على السلطات أن تبين أن مكافحة الاقتصاد النقدي لا تقتصر على شعار، وإنما تبدأ بإيصالات أكثر وضوحا، ولجان خاضعة للإشراف، وضوابط تصل إلى أقوى الجهات الفاعلة.