غارات إسرائيلية في لبنان يوم الأربعاء، 8 نيسان/أبريلأكثر من 300 حالة وفاةوفقاًالتقييم المؤقت النهائي لوزارة الصحة اللبنانيةفي إرسالك وإذا تأكد هذا الرقم، فإنه سيشكل عتبة جديدة في الحرب الجارية. وشهد يوم الأربعاء كله تسلسلا وحشيا: أمل مزدهر في وقف إطلاق النار على الصعيد الإقليمي، وإيضاحات أمريكية وإسرائيلية باستثناء لبنان، ثم ضربات موجية ذات حجم استثنائي على بيروت والبقاع والجنوب. The results published earlier by Reuters, the PA and other media were lower, showing that the count continued to rise over the hours, as relief progressed and hospitals centralized the data.

وقد بدأ يوم الأربعاء كحل إقليمي محتمل للتخفيض. وبعد إعلان وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، تمكن جزء من لبنان من أن يعتقد، لبضع ساعات، أن الجبهة اللبنانية ستدخل أيضا في منطق هادئ. تم كسر هذا الأمل بسرعة وأفادت الولايات المتحدة بأن لبنان غير مدرج في الهدنة، وأن إسرائيل تتبع نفس الخط، موضحة أن حربها على حزب الله ستستمر. وفي هذا المناخ من الارتباك الدبلوماسي تحول اليوم إلى عنف جماعي.

ثم أطلق الجيش الإسرائيلي ما عرضه نفسه بوصفه أكبر موجة من الضربات ضد حزب الله منذ بداية هذه المرحلة من الحرب. وأفاد رويتر بأن إسرائيل أبلغت عن استهداف أكثر من 100 موقع، بما في ذلك في بيروت وادي البقاع وجنوب البلد. ووصف الشهود وعمال الإسعاف الأول والصحفيين تسلسلا نادرة من الشدة، مع التركيز على فترة زمنية قصيرة للغاية. وتحدث الحارس عن أكثر عشرة دقائق فتكاً في العقود، في حين أثار رويتر أبشع ضربات منذ اندلاع هذه الحرب في أوائل آذار/مارس.

The first few hours were marked by considerable uncertainty about the actual number of victims. Reuters first reported a report from the Ministry of Health stating that89 قتيلا و 700 جريح« ثم أبلغ « ساوثد برس182 قتيلا ونحو 900 جريحوفي الوقت نفسه، اقتبس رويتر من الدفاع المدني اللبناني، الذي تقدم254 حالة وفاةوفي وقت لاحق، أبلغت السلطة الفلسطينية عن ميزانية رسمية203 قتلىحقيقة أن إرسالك يشير الآن إلىأكثر من 300 حالة وفاةومن ثم، فهو جزء من تقدم مستمر في العد حيث يتم تطهير الجثث وتحديدها وتسجيلها.

ولا تزال هذه الزيادة في الميزانية العمومية متسقة مع طبيعة الإضرابات ذاتها. The attacks affected several areas at once, including dense areas of the capital. وأفادت الرابطة بأن المناطق التجارية والسكنية في وسط بيروت قد تعرضت للضرب، بينما قام رويترز ووسائط الإعلام الأخرى بتوثيق الإضرابات في الجنوب والبقاع. In such a context, the balance sheets often go up in steps: first the deaths immediately recorded, then those found under the rubble, and finally those who succumb to their wounds in the following hours. ولهذا السبب ينبغي عرض الرقم الحالي على النحو التالي:مؤقتعلى الرغم من أنها تشهد بالفعل على مذبحة واسعة النطاق.

الأربعاء لم يكن مجرد يوم قاتل كما أنها لم تنظم سلسلة الطوارئ بأكملها. وأبلغ رويتر عن الحالة في مستشفى رفيتش الحريري في بيروت، حيث تسرعت الأسر في التعرف على الجثث المشوهة، في حين حاولت أفرقة الإسعاف والإنقاذ مواكبة التدفق. ثم حذرت منظمة الصحة العالمية من أن بعض المستشفيات اللبنانية قد تفتقر إلى الإمدادات الحيوية في الأيام التالية، بعد أن تستهلك في يوم واحد ما ما يعادل ثلاثة أسابيع من مجموعات الصدمات النفسية. ومن ثم، فإن النتيجة البشرية في يوم الأربعاء ليست فقط في عدد الوفيات، بل أيضا في الاستنفاد الفوري لنظام المستشفيات.