لبنان: تأمر إسرائيل بالإجلاء البحري من الجنوب إلى صور

وفي مساء يوم الثلاثاء، وسع الجيش الإسرائيلي نطاق تحذيراته إلى الجبهة البحرية اللبنانية من خلال دعوة جميع السفن إلى مغادرة المنطقة الساحلية الجنوبية اللبنانية من الحدود إلى صور. في رسالة نشرها متحدثها الناطق بالعربية، الكولونيل أفشي أدراي، حذرت من أنها ستتصرف في هذا القطاع البحري ضد حزب الله وطلبت من جميع السفن أن ترسو أو تبحر حتى 20 ميلا بحريا أن تمضي على الفور شمال منطقة صور.

ويفتح هذا الإنذار مرحلة جديدة من الحرب في جنوب لبنان. ومنذ 2 آذار/مارس، وجهت تحذيرات إسرائيلية في المقام الأول إلى القرى الحدودية، ثم المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، قبل أن تمتد إلى بعض مناطق صور والعديد من المحاور البرية. وإسرائيل، باستهدافها الآن للمنطقة البحرية إلى صور، تواصل توسيع محيط المناطق التي تعتبرها جزءا من عملها ضد حزب الله. ولا يتعلق هذا التدبير بصيد الأسماك أو الحرف الترويحية فحسب، بل يتعلق على نطاق أوسع بأي وجود بحري في منطقة ساحلية يضعفه بالفعل الإضرابات والإجلاء.

تحذير بعد عدة ضربات حول (تيري)

الإعلان لا يقع في فراغ وفي الأيام القليلة الماضية، تعرض صور ومنطقتها للضرب المتكرر. According to several press reports, an attack on the port of Tyre hit a small boat and damaged other moored boats, while strikes also destroyed nearby buildings. وتسببت القصفات حول المدينة أيضا في أضرار في محيط مستشفى، مشيرة إلى أن الساحل الجنوبي لم يعد مجرد حيز للحركة المدنية، بل هو مسرح عسكري مباشر.

ولذلك فإن نطاق الإنذار الإسرائيلي محدد على الفور. هذه ليست رسالة نظرية عن منطقة بحرية مجردة It is part of a context where the coastal facilities in Tyre have already been exposed and where local maritime traffic has already suffered damage. ومن أجل مغادرة جميع السفن إلى شمال صور، تشير إسرائيل إلى أنها تعتبر الآن قطاع البحر الجنوبي منطقة تشغيلية تماما.

الإطارات، خط البلاط بين الجبهة والخلف

تاير يحتل مكانا خاصا في الحرب الحالية. The city is not in immediate contact with the border, but for weeks it has been a tipping point between the southern border, the villages already depopulated or bombed, and the rest of the country. وتؤدي خطها الساحلي، والموانئ، وطرق الوصول، والمناطق المحيطة بها دوراً محورياً في التشرد، والنشاط الاقتصادي المتبقي، والتصور ذاته لعمق الجبهة. عندما تشمل إسرائيل طار في تحذيراته، يحرك هذا العمق مرة أخرى.

هذا التمديد ليس معزولاً وفي 4 نيسان/أبريل، كان الجيش الإسرائيلي قد أمر بالفعل بإخلاء مناطق صور قبل إضراب أهداف عرضها على حزب الله. وفي الأيام السابقة، نشرت أيضا نداءاتها لمغادرة كامل المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، كجزء من هجوم تقدمه إسرائيل لإنشاء منطقة أمنية ضد حزب الله. ومن ثم فإن الإنذار البحري الصادر يوم الثلاثاء هو استمرار: التوسع تدريجيا في المساحة التي تعتبر عاملة، سواء في البحر أو في البر.

البحر بدوره يصبح مساحة حرب

وحتى الآن، بدأت الحرب في جنوب لبنان بضربات جوية، ومدفعية، وتدمير الجسور، وغارات على قرى الحدود، والقتال حول محور الأرض. إن الأمر الذي صدر للسفن بمغادرة المنطقة إلى صور يشكل ضربا: فالبحر يدخل على نحو أكثر وضوحا إلى الميدان المباشر للعمليات. وهذا لا يعني مجرد مخاطرة على أنشطة الصيد أو الملاحة المحلية. وهذا يعني أيضا أن الجيش الإسرائيلي يعامل الساحل الجنوبي الآن على أنه امتداد للجبهة البرية.

وبالنسبة لشعب الجنوب، تترتب على هذا التطور عواقب مباشرة. وفي سياق تعرض فيه العديد من الطرق للضرب بالفعل، حيث دُمرت عدة جسور، وحيث تعيش بعض القرى في عزلة قريبة، لا تزال المناطق الساحلية والموانئ تتسم بأهمية لوجستية واقتصادية ونفسية كبرى. ومن خلال الدعوة إلى الإجلاء البحري، تزيد إسرائيل من الحد من هوامش المرور وتزيد من الشعور بالدوائر في جنوب لبنان.

عسكري ولكن أيضا رسالة سياسية

ومثل التحذيرات السابقة التي أصدرها (أفيشي أدراي) فإن رسالة يوم الثلاثاء صيغت بلغة حماية المدنيين، ولكن لها أيضا وظيفة سياسية واضحة: إعادة تصميم خريطة مناطق الخطر علنا، ومنع تشرد السكان والأنشطة. إن إسرائيل، بطلبها من السفن أن تتجه شمال صور، ليست راضية عن إعلان عملية. وهو يضع حدودا مؤقتة جديدة بين الفضاء البحري الذي يعتبره مهددا، وهو ما يعتبره، على الأقل في الوقت الراهن، خارج النطاق الفوري.

هذا النوع من التحذيرات نفسه ينتج آثاراً وحتى قبل أي إضراب، فإنه يعطل نشاط الميناء، وصيد الأسماك، والملاحة المحلية، وعادات السكان الساحليين. كما يساعد على توسيع خريطة الحرب العقلية. ما كان يوم أمس من مؤخرة (تاير) ينزلق تدريجياً نحو وضع المنطقة المعرضة في جنوب لبنان اليوم، هذا التوسيع التدريجي للمحيط العسكري هو جزء من الحرب بقدر الضربات نفسها.

ضغط جديد على الجنوب

ويتدخل الإنذار البحري أخيرا في جنوب مجزأ بالفعل. وضربت عشرات القرى أو أفرغت منها، وقطعت عدة محاور أرضية، وأدت الضربات المتكررة على الهياكل الأساسية إلى خفض هامش حركة المرور بين الحدود وصور وبقية لبنان. الأمر الصادر مساء الثلاثاء للسفن بمغادرة المنطقة حتى يعزز (تاير) ديناميات التقسيم هذه ولم يعد الجنوب محصورا على الأرض؛ ويغلق البحر أيضا.

وفي هذه المرحلة، لم تفصل إسرائيل علنا طبيعة العملية البحرية المعلنة. لكن رسالة المتحدث الرسمي كافية لتغيير الوضع على الأرض وفي بضعة خطوط، قام الجيش الإسرائيلي بتجهيز الشريط الساحلي الجنوبي، إلى ضواحي صور، وهو مكان للإخلاء. After the border villages, the Litani axes and some urban areas, the war has now officially reached the sea.