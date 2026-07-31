لبنان: تسوية 000 600 السوريون قيد الدراسة

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

The Lebanese General Security would envisage a large-scale regularization of Syrians. وسيغطي هذا القانون الأشخاص الذين يحظرون دخولهم في الجرائم المتصلة بالإقامة. According to MFM, the number of cases concerned would reach about 600,000. وبثت هذه الإذاعة من مجموعة وسائط الإعلام اللبنانية » إل مور » الأخبار في 30 تموز/يوليه. The same source declares a reactivation in September 2026 of the border posts in Dabbousseh and d-Arida. ويمكن لهذه التدابير أن تخفف التشريد وتدعم التقارب الإداري بين بيروت ودمشق. غير أنه ليس لديهم نفس مستوى التأكيد. وقد أُعلن رسميا في سوريا عن عمل والجدول الزمني لدابوسي. ويشهد أيضا على إعادة تأهيل عريضة، غير أن عودتها الكاملة إلى حركة المرور في أيلول/سبتمبر ما زال يتعين تحديدها. وفيما يتعلق بالعدد البالغ 000 600 شخص، فإنه لا يظهر بعد في أي بيان عام صادر عن الأمن العام. ولذلك ينبغي أن تعامل المعلومات على أنها مشروع قيد الاستعراض، لا على أنها مقرر ساري المفعول بالفعل.

تسوية أوضاع السوريين: إعلان يجب تأكيده

وسيتوقف نطاق التدبير المحتمل أولا على نصه التنفيذي. يتحدث إم إف إم إم عن السوريين « محظور الدخول » نتيجة لانتهاكات قواعد الإقامة. ويمكن لهذه الصيغة أن تشمل عدة حقائق إدارية. It may target people leaving Lebanon after an irregular stay. It may also involve an over-authorisation or an arrest after a clandestine entry. It does not mean that 600,000 Syrians today live in Lebanon and are waiting for a residence permit. وبدلا من ذلك، يشير الرقم إلى مجموعة من الملفات المسجلة في قواعد مراقبة الحدود على مر السنين. ويمكن أن تشمل أيضا جزاءات قديمة أو ازدواجية أو ملفات انتهت آثارها القانونية. وفي غياب تعميم رسمي، يظل الشكل المحتفظ به غير معروف. ويمكن للأمن العام أن يستعد للإلغاء العام، أو استعراض فردي، أو تخفيض مدة الحظر. وسيحدد هذا التمييز العدد الفعلي للمستفيدين وحقوقهم في المرور.

فالترتيب لن ينشئ تلقائياً حقاً مطلقاً في الدخول. وحتى بعد رفع العقوبة الإدارية، سيظل كل مسافر خاضعا للقواعد السارية. The officers could verify his identity, the validity of his documents, the reason for the displacement and the existence of a judicial or security report. ويمكن أن يستبعد أي قرار أيضاً الملفات المتعلقة بالإدانة أو الوثائق الكاذبة. Other offences unrelated to the stay could remain blockages. ولذلك يجب أن يحدد المشروع نطاقه بدقة. وقبل كل شيء، عليه أن يقول ما إذا كان التدبير ينطبق بأثر رجعي على جميع أشكال الحظر. ويمكن للنص أن يقصره على الإفراط في الإعالة أو على بعض الفئات الأسرية والمهنية. وفي الوقت الراهن، لم يُعلن عن أي موعد لتقديم الإقرارات، وعن طريق النوافذ وإجراءات الاستئناف. ولا يزال الرقم الذي أعلنته وزارة المالية وشؤون المرأة يمثل نوعا من الضخامة في وسائط الإعلام. وهي لا تقيس حتى الآن عدد الأشخاص الذين يمكن أن يعبروا الحدود بالفعل بعد استكمال وضعهم.

الدعاوى الإدارية المتراكمة

ويميز القانون اللبناني بالفعل عدة أنواع من الجزاءات. وتنص القواعد التي نشرها الأمن العام على حظر الدخول لمدة ثلاث سنوات في حالة أولى. وتنطبق هذه الفترة على مواطن عربي أو أجنبي مطرود بعد انتهاك شروط الإقامة. وقد تصل المدة إلى 10 سنوات في حالة العودة إلى الإجرام. A separate regime concerns Syrians intercepted after an illegal entry. The penalty announced is one year for a first offence. ويزداد إلى خمس سنوات للسنوات الثانية والعشرة للسنوات الثالثة. وتبين هذه الفئات تعقيد عملية تشمل مئات الآلاف من الملفات. لا يكفي حذف قائمة واحدة. ويمكن أن تتضمن كل صحيفة تاريخاً أو سبباً أو مدة أو قرارات قضائية محتملة. ومن ثم، يتطلب تنقيح موثوق به إجراء فرز قانوني وتحديث حاسوبي وتعليمات متطابقة في جميع المراكز الحدودية. ويجب عليها أيضا أن تحول دون حجب ملف يُحذف في نظام ما في قاعدة أخرى تستخدمها أجهزة الأمن.

وينجم التراكم أيضا عن خمسة عشر عاما من التشريد الجماعي بين البلدين. وقد عبرت الأسر الحدود لطلب اللجوء أو العمل أو الرعاية أو الانضمام إلى الأقارب. Some entered legally before lose their status due to lack of renewal. Others have taken irregular routes, especially when procedures have become more stringent. وأضافت عمليات العودة المؤقتة والرحلات المستديرة آثارا إدارية جديدة. وأدى تعليق وكالة الأمم المتحدة تسجيل اللاجئين السوريين الجدد منذ عام 2015 إلى زيادة تعقيد قراءة الأرقام. ولا تقيس السجلات الإنسانية والتقديرات الحكومية وسجلات المرور العابر نفس السكان. ولذلك، لا يمكن إضافتها بدون تحذير. In this context, the 600,000 files could designate a cumulative volume. This figure cannot be assimilated to a population census and remains to be verified. ولا يمكن التحقق من نطاقه إلا من نشر تحليل حسب السبب والسنة والوضع.

المغادرة السابقة بدون غرامة

The General Security has just completed another operation for Syrians in an irregular situation. وفي 29 حزيران/يونيه، مددت مرافق المغادرة للمرة الأخيرة. ويتعلق المشروع بالسوريين واللاجئين الفلسطينيين من سوريا حتى 30 تموز/يوليه 2026. The persons concerned could leave Lebanon by land crossing points without paying the fines related to the stay. They were not granted a ban on entry except in the presence of a judicial obstacle. ويغطي النظام كلا من القيود النظامية وغير النظامية، بغض النظر عن مدة التجاوز. وبحلول نهاية الموعد النهائي، أعلنت الإدارة العودة إلى التطبيق الصارم للقواعد ضد الأجانب الذين لا يتمتعون بمركز قانوني. ومن ثم تأتي المعلومات المتعلقة بإدارة المواد الانشطارية في اللحظة التي تغلق فيها هذه النافذة الاستثنائية. ولا يتناقض النهجان بالضرورة. وقد شجع الأول على المغادرة دون عقاب. أما الثاني فيمكن أن يتناول الحظر الذي سبق تسجيله قبل هذه الفترة وأن ينظف ملفا أصبح من الصعب إدارته.

وتظل آلية أخرى مفتوحة حتى 30 أيلول/سبتمبر 2026 لفئات معينة من العمال السوريين. وهو يسمح، رهناً بالشروط، بتنظيم الإقامة المرتبطة بالعمالة وطلب الإذن المناسب. كما يجوز للسوريين المسجلين بوصفهم لاجئين أن يزاولوا أعمالا مدفوعة الأجر. ومن أجل تنظيمه، يجب أن يختاروا بين ملفهم الإنساني وطريق الإقامة المهني. ويجوز، في بعض الحالات، للذين تلقوا أمر مغادرة بعد دخولهم بصفة منتظمة، أن يقدموا طلباً استثنائياً للمراجعة. ولا ينبغي الخلط بين هذا الإطار وبين رفع حظر الدخول الذي ذكرته وزارة المالية. وهي تتعلق أساسا بالأشخاص الموجودين في لبنان وحقهم في البقاء. The project reported would target nationals who are often in Syria or a third country and who can no longer legally return. غير أن موقعي البناء يجتمعان في نقطة واحدة. وتسعى بيروت إلى الاستعاضة عن الحالات القديمة وغير الرسمية بنظام أساسي يمكن التحقق منه. يريد التحكم بالعمل، والبقاء والحركة بشكل أفضل.

ما الذي سيتغيّر بـ 600 ألف من مقياس عبء القضايا

وبالنسبة للأسر المنفصلة عن الحدود، فإن رفع الحظر يمكن أن يسمح بالزيارات أو الإجراءات المدنية أو الدعم الطبي. وفيما يتعلق بالمهنيين، يمكن أن ييسر السفر لمرة واحدة فيما يتعلق بالتجارة والنقل والخدمات. غير أن الآثار ستظل مرتبطة بشروط القبول. A citizen released from an old sanction may still have to submit several supporting documents. وقد تكون هناك حاجة إلى تحفظات أو عناوين أو دعوات تجارية أو دليل على الموارد حسب الفئة المختارة. The Lebanese authorities could also maintain a prior authorisation regime for certain profiles. ولذلك، لن يقاس الأثر بعدد الأسماء التي تُحذف من القائمة فحسب. وسيتوقف ذلك على تبسيط الإجراءات الجديدة وتكلفتها وتطبيقها الموحد. ومن شأن تعميم غامض أن يخلق رفضات جديدة ويغذي استخدام الوسطاء. وعلى العكس من ذلك، فإن المعايير العامة ستتيح للمسافرين رؤية واضحة قبل المغادرة. كما أنها ستخفف الضغط على المسؤولين عن اتخاذ القرار عند عبور الحدود.

ويمكن أن يؤدي هذا التدبير أيضا إلى تحسين نوعية البيانات. والقاعدة التي تتضمن الجزاءات التي انتهت صلاحيتها أو الهويات المزدوجة تبطئ من الضوابط. كما أنه يضعف التمييز بين الجرائم الإدارية والأمنية. ومن شأن تنظيف الملفات أن يتيح لعمليات مراجعة الحسابات التركيز على الحالات التي لا تزال نشطة. غير أنه سيتطلب التنسيق بين الأمن العام والسلطة القضائية والسلطات السورية. وكثيرا ما تؤدي الاختلافات في التهجئة بين الوثائق، واستخدام أرقام الهوية المتعددة، وفقدان الورقات إلى تعقيد المراسلات. ويتعين على الإدارات أيضا أن تعامل الأشخاص الذين يولدون أو يصبحون بالغين أثناء نفيهم. وسيتعين عليهم فحص الأسر التي يُقبل أفرادها وغير ذلك من الأسر المحظورة. وستكون آلية الإخطار أساسية. وبدون رد خطي، لن يعرف الأشخاص المعنيون ما إذا كانت معاقبتهم قد رفعت قبل وصولهم إلى الحدود. إعلان 600 ألف ملف لن يكون كافياً وسيتوقف نجاح المشروع على القدرة على إصدار قرارات فردية يمكن التعويل عليها والبحث عنها.

Dabbousieh, northern axis expected in September

ويستند العمود الحدودي إلى عناصر أكثر تقدما. وأعلنت السلطات السورية في 12 تموز/يوليه أن إعادة تأهيل وظيفة الدبوش على وشك الانتهاء. ومن المقرر أن يفتتح في أوائل أيلول/سبتمبر 2026 برنامج تجاري وافتتاح للمسافرين. The passage faces Abboudiyeh, in the Lebanese Akkar. وهو يربط شمال لبنان بمنطقة تالاخ وحمص. ولذلك فإن دورها يتجاوز السفر المحلي. ويوفر المحور طريقا بين ميناء طرابلس ومركز سوريا والطرق البرية إلى الأسواق العربية الأخرى. وأعيد بناء الجسر فوق نهر الجنوب العظيم، الذي لحق به ضرر خلال الهجمات الإسرائيلية. ولا تزال المرافق الجمركية وطرق الدخول قيد البناء. وينبغي أن تتيح المرحلة الأولى استئنافا وظيفيا. ومن ثم، يجب أن يؤدي تمديد الموقع إلى تطبيق معايير العبور الدولي. ووفقا للجدول الجانب السوري، يتوقع أن تستمر هذه المرحلة حوالي 18 شهرا.

إن إعادة فتح دابوزيه يجب أن تقلل من الاعتماد على محور ماسنا – جيديت يابوس. ولا تزال هذه الأخيرة الممر الرئيسي للسلع بين بيروت ودمشق والداخلية السورية. وسرعان ما يؤدي انهيار أو حادث أمني أو ازدحام مروري إلى ظهور خطوط للشاحنات وتأخر المسافرين. ومن شأن إعادة ممر تجاري ثان إلى الشمال أن يوزع الضوابط ويقرب ناقلات طرابلس من وجهتها. It could also reduce the detours imposed on the inhabitants of Akkar and Homs. غير أن هذه المكاسب ستتوقف على الجداول الزمنية، ومسح القدرات، وعدد الوكلاء، ومواءمة الإجراءات الجمركية. أما الوظيفة التي أُعلن افتتاحها ولكنها تقتصر على فئات قليلة فهي تخفض حركة المرور جزئيا فقط. The authorities must specify the categories admitted from day one: مركبات بضائع ثقيلة، مركبات خاصة، مدربين أو مشاة. وسيتعين عليها أيضا نشر قواعد للمنتجات الزراعية والعبور الإقليمي.

(أريدا)، إنعاش أكثر تقدمية

الوضع في (أريدا) أكثر دقة ويربط هذا المركز الساحلي شمال لبنان بمنطقة تارتوس السورية. وقد استأنف بعض أنشطته في حزيران/يونيه 2025، في أعقاب انقطاع سببه الضرر الذي لحق بجسر الحدود. ومن ثم فإن التدهورات الجديدة تحد من أدائها. ومنذ آذار/مارس 2026، أظهرت المعلومات التشغيلية عبوراً للمشاة فقط. وتخفض الجداول وتُبلغ عن فرض قيود على المعنى وفقاً للفترتين. وأكدت السلطات السورية في تموز/يوليه استمرار إعادة بناء الجسر وإصلاح الهياكل الأساسية. وتلقى أيضا وفدا من الحكومة اللبنانية. وركزت التجارة على الوصول إلى نقاط العبور وعبور الشاحنات والإدارة المشتركة لها. وتقوم وزارة المالية الآن بالمضي قدما بعملية إعادة تنشيط في أيلول/سبتمبر. ولا يزال هذا الجدول يتسم بالمصداقية من حيث العمل، ولكنه لم يفصل بعد في إعلان تقني مشترك. ولذلك، من الضروري التمييز بين الاسترداد الكامل للمركبات من مجرد توسيع قدرات المشاة.

ومن شأن العودة المستدامة لأريدا أن يكون لها أثر مباشر على النطاق الساحلي. ويخدم المعبر عمليات التبادل بين طرابلس ومواقع أككار وتارتوس والبلديات القريبة من الحدود. وهو يقدم بديلا للسكان الذين يجب أن يعودوا الآن إلى أبوديه أو قا أو ماسنا وفقا لمقصدهم. وبالنسبة للسلع، ستتوقف فائدتها على قوة الجسر الجديد، ومناطق المراقبة، والإذن بمركبات البضائع الثقيلة. وبالنسبة للمسافرين، تتمثل المسألة في استمرار الجداول الزمنية والقدرة على استيعاب فترات الذروة. The announced reactivation should also be coordinated with Dabbousieh. ومن شأن فتح محورين في الوقت نفسه أن يخفف من حدة الشبكة، ولكنه يتطلب موظفين إضافيين من كلا الجانبين. وسيتعين على إجراءات الحاسوب أن تعترف بنفس الوثائق وأن تطبق نفس القرارات. وسيكون هذا الاتساق حاسما إذا غير الأمن العام في وقت واحد وضع مئات الآلاف من السوريين المحظورين من الدخول.

الضغط مرئي بالفعل على الممرات المفتوحة

وتوضح الأرقام المبلغ عنها لجوسيه – كيا حجم التحركات. وسجلت السلطات السورية حوالي 000 522 عملية عبور للركاب خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026. They reported 331,000 entries into Syria and 191 000 exits. كما أنها تعد 000 127 عودة طوعية في هذا المحور. وتؤكد هذه البيانات طلبا قويا على الموقف. غير أنه يجب أن تُقرأ على أنها حركات حدودية، وليس كعد تلقائي للأشخاص المستقلين. نفس المسافر يمكنه العبور عدة مرات والمرور إلى سوريا لا يتفق دائما مع التركيب النهائي، كما أن الخروج لا يعني المنفى الجديد. فالتجارة والزيارات الأسرية والإجراءات الإدارية تولد عائدات منتظمة. ويكتسي هذا التمييز أهمية عند تقييم أثر دبوسيه وأريدا. فإعادة تنشيطها ستوزع أولا تدفقات المرور. ولن تسمح وحدها بعدد العائدات المستدامة.

ويلزم توخي الحذر نفسه بالنسبة للبيانات الوطنية. The Syrian authorities announced several hundred thousand returns from Lebanon after the end of 2024. وكان لهما نصيب كبير في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026. وتستخدم المنظمات الدولية منهجية مختلفة تستند إلى السجلات والإعلانات والتحركات الملاحظـة. ويحتفظ لبنان بتقديرات سكانية أعلى من التقديرات الفعلية للتسجيلات الإنسانية. ويعزى هذا الفرق جزئيا إلى وقف تسجيل اللاجئين الجدد في عام 2015. It is also due to people never registered and departures that do not appear immediately in all files. ولن تحل التسوية المعلنة هذه الاختلافات وحدها. غير أنه يمكن أن يلقي الضوء على فئة محددة. وهم مواطنون غادروا الإقليم ويظلون خاضعين لحظر إداري ويرغبون في تقديم طلب للحصول على حق جديد في الدخول.

المصالحة من خلال الإجراءات

ومنذ عدة أشهر، أخذت بيروت ودمشق في زيادة التبادلات التقنية على الحدود. وعقد اجتماع في 8 تموز/يوليه ضم مسؤولي الحدود والجمارك السوريين. The Lebanese delegation was led by the Minister of Public Works and Transport. وركزت المناقشات على الهياكل الأساسية، والعقبات التي تعترض المرور العابر للشاحنات، وحركة الركاب، وإنشاء رصد تقني. إن العودة إلى خدمة دابوزيه وأريدا جزء من هذا المنطق. وهو يعكس تقاربا ملموسا، يقوم على الطرق والجسور والشكليات، بدلا من إعلان سياسي عام. ومن شأن أي معاملة لحظر الدخول أن تضيف عنصرا إنسانيا وإداريا. ويمكنها حل نزاع يؤثر على العديد من الأسر والأعمال التجارية. ولكنه يتطلب أيضا من الدولتين تبادل بيانات موثوقة والتحقق من الهويات. They should define responsibilities when a file contains an mistake or an unexecuted judicial decision.

ولا يتوقف تحسين العلاقات الثنائية على حالة واحدة. ولا يزال يتعين على البلدين معالجة عدة حالات. وهي تشمل التهريب، والمرور غير الرسمية، وعودة اللاجئين، ووضع العمال، والتعاون الإقليمي في مجال المرور العابر والأمن. الاحتياجات ليست متشابهة دائماً ويسعى لبنان إلى مراقبة الإقامة، والحد من العمل غير النظامي، وتنظيم عمليات العودة. وترغب سورية في استعادة روابطها التجارية، وتيسير عودة مواطنيها، وإعادة إدارتها إلى نقاط العبور. ويمكن لإعادة فتح الوظائف أن تخدم هذه الأهداف المشتركة. وقد يكشف أيضا عن وجود اختلافات في الوثائق المطلوبة أو في الفئات المسموح بها. والصيغة التي تُعدّل من شأنها أن تُسمى « علاقات ثاقبة » تُبيّن أثراً محتملاً وليس نتيجة مُكتسبة. وسيجرى الاختبار يوميا: فترات الانتظار، والرفض المبرر، وتجهيز السلع، وقدرة الخدمات على حل المنازعات بسرعة.

النقاط التي سيقررها التعميم

العنصر الأول هو التحديد الدقيق للمستفيدين. ويبين الأمن العام الأسباب التي يشملها المخطط. ويمكن أن تشمل هذه التدابير الإفراط في الحيازة، أو أوامر الترحيل، أو الدخول غير المشروع أو الجزاءات التي انتهت صلاحيتها. وتحدد الدولة الطرف مصير المجرمين المكررين والأشخاص الخاضعين لإجراءات قضائية. وتتعلق النقطة الثانية بالأسلوب. والرفع التلقائي من تاريخ معين سيكون سريعا، ولكن يمكن أن ينطوي على ملفات تتطلب السيطرة. ومن شأن إجراء استعراض بناء على الطلب أن يوفر المزيد من الضمانات، بسعر الوقت وبعبء إداري كبير. ومن شأن إيجاد حل وسط أن يمحو أقدم الجزاءات الإدارية البحتة، ومن ثم يحجز حالات معقدة للجنة. ولا يوجد حتى الآن دليل على اختيار أحد هذه النماذج. وسيتعين أيضا على النص المقبل أن يقول إن كانت القرارات ستكون حرة ومثيرة للشك. وسيتعين عليه أن يشرح كيف سيتمكن المواطن السوري من التحقق من وضعه قبل السفر.

ويستدعي الجدول الزمني الحدودي تفاصيل ملموسة بنفس القدر. أما بالنسبة لدبوسيه، فإن هدف أوائل أيلول/سبتمبر أصبح الآن عاما، ولكن تاريخ التفتيش النهائي وفئات المرور المأذون بها لا يزال متوقعا. بالنسبة لـ(أريدا)، تم تأكيد العمل، في حين أن موعد أيلول/سبتمبر لا يزال قائماً على معلومات (إم إف إم) وسيتعين على الإعلان المشترك أن يحدد جداول زمنية وقدرات وقواعد للمركبات. وسيكون الجمع بين القضيتين حاسما. ومن شأن إجراء تنقيح واسع النطاق لحظر الدخول، دون تعزيز النوافذ، أن يزيد من التساؤلات في نفس الوقت الذي تستأنف فيه الممرات الجديدة. ومن جهة أخرى، ستتيح وظيفتان من الوظائف المجال لتطبيق قواعد جديدة تطبيقا تدريجيا. ومن ثم يمكن تحديد المعالم التالية: منشور أمني عام، وتلقي الأعمال الحدودية، وجدول تشغيلي مشترك. وإلى حين نشر هذه الوثائق، لا تزال الملفات التي يبلغ عنها 000 600 ملف، ولم يتم بعد تأكيدها جزئيا.