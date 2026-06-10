لبنان: جندي فرنسي قُتل في حادث

إطلاق النار أثناء التدريب

جندي فرنسي يبلغ من العمر 21 عاما، فلوريان جيليت، توفي في لبنان بعد أن أُطلق عليه النار بطريقة عرضية، وفقا لتقارير وردت منهاف بوستاستنادا إلى المعلومات المقدمة من وزارة القوات المسلحة. العضو كان متأثراً بـ « في المرحلة التحضيرية من التدريب » وفقاً للصيغة التي اقتبستها الوزارة. تم اخلاءه الى اقرب مستشفى بعد اطلاق النار. لم يتم تفصيل الظروف الدقيقة للحادث في العناصر المتاحة الأولى.

ووقعت هذه المأساة في سياق توتر شديد في لبنان، حيث يشارك الجيش الفرنسي في عملية دامان، وهي مشاركة فرنسية في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. وقد نشرت اليونيفيل في جنوب لبنان منذ عام 1978. وتشكل مهمتها جزءا من عمليات حفظ السلام، ورصد وقف الأعمال العدائية، ودعم السلطات اللبنانية في منطقة حدودية تتسم بالتوترات المتكررة.

وفي هذه المرحلة، تشير المعلومات المتاحة إلى وقوع حادث يتعلق بالحريق خلال مرحلة ما قبل التدريب. ولا تذكر هجوماً أو تبادلاً لإطلاق النار مع جماعة مسلحة. تميز هذه الدقة هذه الوفاة عن الخسائر الأخيرة الأخرى التي تكبدتها الوحدة الفرنسية في لبنان في الظروف التشغيلية. ويتعين على السلطات العسكرية الفرنسية الآن أن تثبت الوقائع الدقيقة، وسلسلة الأمن، ومسار الاجتماع، والظروف التي يجري فيها إطلاق النار.

فلوريان جيليت، جندي عمره 21 عاما

فلوريان جيليت كان 21 ويشير وفاته إلى الخطر الدائم الذي يتعرض له العسكريون، بما في ذلك القتال غير المباشر. ويجري الإشراف الصارم على التدريبات المتعلقة بالأسلحة أو الذخيرة أو المركبات أو المعدات الثقيلة، ولكنها تنطوي دائما على جزء من الخطر. وتشير المعلومات الأولية المبلغ عنها إلى أن إطلاق النار وقع قبل التدريب الفعلي، في مرحلتها التحضيرية. وهذا التسلسل عادة هو الذي يتم فيه التحقق من الأسلحة والتعليمات والأفراد ومناطق إطلاق النار وظروف التنفيذ.

الإشارة إلى مرحلة الإعداد مهمة وهي تشير إلى أن الحادث لم يقع أثناء المجرى الرئيسي للعملية، بل في العمليات التي سبقتها. وفي القوات المسلحة، يمكن أن تشمل هذه الخطوات مراقبة الأسلحة، والإحاطات الأمنية، وحركات التركيب، والتلاعب التقني، والتحقق من المعدات. غير أن السلطات لم تحدد علنا، في الأدلة المتاحة، نوع السلاح المعني، والوحدة الدقيقة، والموقع الدقيق للحادث، أو الأشخاص الحاضرين وقت إطلاق النار.

تم الإبلاغ عن الإخلاء إلى أقرب مستشفى من قبل وزارة القوات المسلحة. وتشير هذه المعلومات إلى أن الجندي تلقى الرعاية بعد الحادث. وهو لا يسمح وحده بمدة الحريق، والإسعافات الأولية، والنقل والموت. ولدى القوات المسلحة إجراءات للإجلاء الطبي قيد التشغيل، ولكن تنفيذها يتوقف دائما على موقع الإصابات وشدتها والوسائل المتاحة والظروف الأمنية.

لم تقدم وزارة القوات المسلحة، في العناصر الأولى التي تم نقلها، المزيد من المعلومات حول إمكانية إجراء تحقيق داخلي أو قضائي. في هذا النوع من الوفيات، تهدف التحقيقات عمومًا إلى تحديد ما إذا كانت قواعد السلامة قد تم احترامها، وما إذا كان السلاح قد تم التعامل معه وفقًا للإجراءات، وما إذا كانت الذخيرة قد تم التحكم فيها بشكل صحيح وما إذا كانت سلسلة الإدارة قد طبقت التعليمات المقدمة. ولا يمكن افتراض أي انتهاك في هذه المرحلة.

الوحدة الفرنسية في لبنان

وقد شاركت فرنسا منذ وقت طويل في اليونيفيل. وكجزء من عملية دامان، ساهم الجيش الفرنسي في القوة الاحتياطية للقائد، وهي قدرة للرد السريع وضعت لصالح قوة الأمم المتحدة. وتشير الصفحة الرسمية لوزارة الجيش إلى أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان قد أنشئت في عام 1978 عقب الغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان إلى ليتاني. وبالتالي، فإن البعثة الفرنسية جزء من وجود قديم، يتم تكييفه بانتظام مع التوترات على أرض الواقع.

وتعمل القوة في منطقة حساسة بوجه خاص بين نهر الليطاني وخط الحدود بين لبنان وإسرائيل. وقد مُددت ولايته حتى نهاية عام 2026، قبل أن تزمع الأمم المتحدة مرحلة التخلص التدريجي، وفقا للمقررات المعتمدة في عام 2025. وأيدت فرنسا تجديد الولاية، مشددة على إسهام القوة في استقرار لبنان ودعم القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان.

موت فلوريان جيليت جاء بعد فترة مؤلمة بالفعل للوحدة الفرنسية في لبنان. وفي نيسان/أبريل 2026، قتل الرقيب الأول فلوريان مونتوريو، الذي كان يعمل في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، في جنوب لبنان خلال عملية لفتح طريق إلى موقع معزول. وأصيب ثلاثة جنود آخرين، وفقا للسلطات الفرنسية. أفادت TF1 Info أن الجندي أصيب بنيران الأسلحة الصغيرة المباشرة، في هجوم نسبته باريس إلى جماعة مسلحة، ربما مرتبطة بحزب الله وفقًا للتصريحات الفرنسية في ذلك الوقت.

ولا ينبغي الخلط بين هذه السابقة وبين وفاة فلوريان جيليت. تتحدث العناصر التي تم الإبلاغ عنها هذه المرة عن إطلاق نار عرضي أثناء التحضير للتدريب. التمييز ضروري. يتعلق أحدها بحادث يتعلق بظروف التمرين العسكري. وكان الآخر عملا مسلحا ضد دورية. غير أن كلا الحدثين يشيران إلى ضعف الأفراد العسكريين الفرنسيين العاملين في لبنان، سواء تعرضوا لمخاطر الأرض أو عمليات حفظ السلام أو الحوادث المتأصلة في الاستعداد التشغيلي.

التمرينات الخاضعة لقواعد صارمة

ويتبع التدريب العسكري بالأسلحة إجراءات محددة. وتميز الوثائق المذهبية الفرنسية، في جملة أمور، بين الحرائق التعليمية، والنيران التدريبية، والنيران التكتيكية، والمناورات الحقيقية لإطلاق النار. وهي تشمل المسؤوليات المتعلقة بالرؤساء، ومديري الحرائق، وضباط الأمن، وكوادر الذخيرة، والمراقبين، والجناة. والغرض من هذه القواعد هو الحد من خطر التعامل مع الأسلحة والذخائر.

وقبل إطلاق النار، يجب على الأفراد العسكريين التحقق من أسلحتهم وذخيرتهم وتعليماتهم وتوجيههم نحو السلاح وظروفهم الأمنية والإذن الذي يمنحه الضباط المسؤولون. تذكر القواعد العامة أنه يجب إبقاء السلاح في اتجاه غير خطير وأنه يجب على الموظفين عدم تعريض المشاركين الآخرين للخطر. تنطبق هذه المبادئ على ميادين الرماية والميادين والتمارين التكتيكية، مع تعديلات تعتمد على نوع التدريب.

ومن ثم فإن المرحلة التحضيرية لعملية ما هي لحظة حساسة. وهنا يتم إنشاء الأسلحة والذخائر والأفراد والمواقع والمناطق الآمنة. وهي أيضا مرحلة يمكن أن يكون التلاعب فيها كبيرا. وكثيراً ما تحاول التحقيقات التي تُجرى عقب حادث إطلاق النار تحديد ما إذا كان السلاح قد حُمِّل، وما إذا كانت الذخيرة موجودة في الوقت الخطأ، وما إذا كان هناك إفادة خاطئة، وما إذا كان قد أُجريت لفتة تقنية بطريقة غير صحيحة، أو ما إذا كان هناك عيب مادي يسهم في الحادث.

وفي حالة فلوريان جيليت، لا يمكن أخذ أي من هذه الافتراضات دون تحقيق. وتقتصر المعلومات المتاحة على وجود إطلاق نار عرضي، في الوقت الذي كان فيه التدريب قيد الإعداد، وإجلاء الجندي إلى مشفى. ويتعين على السلطات أن تحدد مسار الأحداث. وسيتعين عليها أيضا أن تحدد ما إذا كان الحادث خطأ بشريا أو مشكلة إجرائية أو حادث مادي أو تسلسل أكثر تعقيدا.

المخاطر العسكرية غير القتالية

غالبًا ما يكون موت الجندي أثناء التدريب أقل وضوحًا من القتال. والاستعداد التشغيلي يعرض الجنود للخطر الحقيقي. ويمكن أن تتسبب الحرائق، والمتفجرات، والخطوط المدرعة، والمعابر، والغطس، والهبوط، والقفز، والمناورات الليلية، أو العمل في مناطق معزولة، في حوادث خطيرة. وتسعى القوات المسلحة إلى الحد من هذه المخاطر من خلال التدريب والتوجيه والإجراءات، ولكنها لا تستطيع القضاء عليها تماما.

وفي لبنان، يضيف هذا البعد إلى مخاطر منطقة العمليات. وحتى عندما لا يكون الحادث مرتبطا بمكافحة، فإنه يحدث في بيئة عسكرية، خارج الإقليم الوطني، مع وجود قيود أمنية ولوجستية وتنسيقية خاصة ببعثة خارجية. ويجب أن تواصل الوحدات التدريب على مواصلة العمل، مع مراعاة التوترات المحلية، ووجود وحدات أخرى، واحتياجات القوة المؤقتة، والقيود الأمنية.

وهكذا فإن وفاة فلوريان جيليت تشير إلى واقع مزدوج. إنها أولاً دراما فردية، من جندي عمره 21 عاماً. كما أنه تذكير مؤسسي: ويجب على القوات المسلحة أن تحافظ على ثقافة الأمن الدائم، بما في ذلك المراحل التي تبدو تحضيرية أو روتينية. ونادرا ما تحدث حوادث إطلاق النار في فراغ إجرائي. وما زال يتعين عليهم التحقق مما تم عمله وما كان ينبغي عمله وما ينبغي تغييره لتجنب التكرار.

ويتعلق هذا الشرط بالسلسلة العسكرية بأكملها. يجب أن يشرح القادة التعليمات ويجب على المديرين التحقق من طلباتهم. ويجب أن يعرف الجنود كيف تعمل أسلحتهم وتحترم الإجراءات الأمنية. ويجب على المسؤولين عن الذخيرة أن يتحكموا في الممتلكات. ويجب أن تكون الخدمات الصحية جاهزة للتدخل. وفي حالة وقوع حادث، تصبح التغذية المرتدة جزءا أساسيا من الوقاية.

وجود فرنسي تحت الضغط

يتدخل الوجود الفرنسي في لبنان في مناخ إقليمي متدهور للغاية. فالمواجهات بين إسرائيل وحزب الله، والاضرابات في جنوب لبنان، والتشريد الجماعي للسكان، والتوترات حول اليونيفيل، والمناقشات بشأن مستقبل قوة الأمم المتحدة تضع القوات العسكرية الدولية في موقف صعب. ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان هي المساهمة في الاستقرار، ولكن قواتها تعمل في منطقة يتم فيها اختبار خطوط وقف إطلاق النار بانتظام.

وقد أعربت فرنسا بالفعل عن التزامها بدور اليونيفيل. وعند تجديد الولاية، أكدت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية أن القوة تسهم إسهاما قيما في أمن لبنان واستقراره. كما دافعت باريس عن دعم القوات المسلحة اللبنانية في الجنوب. هذا الموقف هو جزء من علاقة تاريخية بين فرنسا ولبنان وبعثة الأمم المتحدة.

إن الحوادث والهجمات على الجنود الفرنسيين تجعل هذا الوجود أكثر وضوحا للرأي العام الفرنسي. وأشاروا إلى أن بعثات حفظ السلام ليست عمليات آمنة. يمكن أن تعرض الأفراد العسكريين لهجمات مباشرة أو ألغام أو إطلاق نار أو حوادث مرورية أو حوادث إطلاق نار أو قيود صحية. ويمكن أن يعطي مصطلح حفظ السلام أحيانا انطباعا عن بعثة وسيطة. على الأرض، الأخطار ملموسة.

وفي حالة فلوريان جيليت، لا تشكك المعلومات الأولية في جزء محارب. إنهم يتحدثون عن حادث. وهذا لا يقلل من حدة الموت. إنه فقط يرشد فهم الحقائق. يجب أن تتجنب المعالجة العامة للدراما التباسين: عرضه كهجوم بدون عنصر بهذا المعنى أو تهدئته لأنه سيكون حادثة. إطلاق النار العرضي القاتل حدث خطير للوحدة وللعائلة وللمؤسسة.

الحاجة إلى إثبات الوقائع

وسيتوقف استمرار الملف على المعلومات التي تقدمها وزارة الجيش وتسلسل القيادة. سيكون من الضروري معرفة مكان الحادث ووحدة فلوريان جيليه ونوع التدريب المعني والسلاح المستخدم وظروف المرحلة التحضيرية والتدابير المتخذة بعد إطلاق النار. وستساعد هذه العناصر على فهم ما إذا كان الحادث قد وقع في سياق من الحرائق التقنية أو الإعداد التكتيكي أو التلاعب فيما يتصل بعملية أوسع نطاقا.

لدى الجيوش الفرنسية إجراءات لإعادة الخبرة بعد الحوادث وتستخدم هذه الإجراءات لتحديد الأسباب أو تعزيز التعليمات أو تعديل الأساليب أو قواعد التذكير. ويمكن أن تكون مصحوبة بتحقيقات إدارية أو تقنية أو قضائية، حسب الظروف. والهدف هو إثبات حقيقة الوقائع ومنع وقوع المزيد من الحوادث. ولا يمكن استخلاص أي استنتاجات قبل هذه الخطوات.

موت (فلوريان جيليت) قد يكون إشادة عسكرية أيضاً. وستتوقف هذه الطرائق على قرارات المؤسسة والأسرة وسياق البعثة. وأسفرت الوفيات السابقة للجنود الفرنسيين في لبنان عن تحية رسمية ورسائل تعازي وحفلات في اليونيفيل أو في فرنسا. بالنسبة لفلوريان جيليه، سيتعين على السلطات تحديد توقيت وشروط هذه الجزية عندما تستقر المعلومات.

ولا يزال لبنان مسرحا قديما وحساسا للبعثة بالنسبة للجنود الفرنسيين. وقد ظلت اليونيفيل حاضرة هناك منذ نصف قرن تقريبا. فقد فقدت فرنسا الأفراد العسكريين في مختلف السياقات والهجمات والحوادث والعمليات. وفاة فلوريان جيليت جزء من هذه القصة ولكن مع ظروف محددة وتشير البيانات الأولى المتاحة إلى إطلاق النار العرضي أثناء إعداد التدريب. وسيتعين على الاتصالات المقبلة أن تبين كيف يمكن أن يتأثر جندي يبلغ من العمر 21 عاما بصورة قاتلة في مرحلة من المفترض أن يستعد للعملية ويضمن تقدمها.