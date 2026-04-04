لبنان: خريطة تبين تمديد النزاع

وتوفر الخريطة التي نشرها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للفترة من 2 آذار/مارس إلى 1 نيسان/أبريل 2026 قراءة فورية للحرب الجارية في لبنان. ويبين البلد الذي لا يزال الجنوب يركّز فيه معظم الحوادث، ولكن حيث تظهر الآن مناطق متأثرة مباشرة في بقاع البقاع وبعلبك -هيرمل وضواحي بيروت الجنوبية. وتسلط هذه الوثيقة الضوء، من خلال عبورها لشدة أوامر القتال والتشريد، على حقيقة أوسع نطاقاً من جبهة واحدة: أي على الأراضي المجزأة، وعلى التنقل المتزايد، وعلى أزمة إنسانية.

خريطة للبنان يهيمن عليها الجنوب

إن القراءة الأولى لهذه الخريطة في لبنان هي قراءة وحشية. وخرجت محافظتا جنوب لبنان والنبطية على الفور من كثافة المناطق الحمراء والبرتقالية، التي أبلغت عن أعلى تركيز للحوادث خلال الفترة المذكورة. The detailed inserts reinforce this impression around Tyre, Bint Jbeil, Marjayoun and near the Blue Line. وفي غضون شهر، أصبحت منطقة الحدود القلب المرئي للصراع. خريطة المدينة لا تقول فقط أين كان القتال هو الأعظم كما أنها تظهر أين أصبحت الحرب متكررة، هيكلية تقريبا، إلى نقطة تحول حياة الناس اليومية.

ويتمشى هذا التركيز في الجنوب مع النتائج التي توصلت إليها الوكالات الدولية في الأيام الأخيرة. ولا تزال أعمال القتال شديدة بوجه خاص على طول الحدود، مع القصف، وتبادل المدفعية، والتوغلات المبلغ عنها قرب الخط الأزرق. وأفاد رويتر بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يشير إلى منطقة عازلة تصل إلى الليطاني بعد الحرب، مما يعطي عمقا استراتيجيا جديدا لقراءة الخريطة. ولذلك فإن الأحمر ليس مجرد ذروة من العنف. ويشير أيضا إلى وجود حيز تحت ضغط عسكري مستمر، حيث تنخفض إمكانيات العودة والتنقل واستئناف الأنشطة المدنية يوما بعد يوم.

In the most affected areas, this permanence of risk changes everything. قرية تعاني من الضربات المتكررة لا تفقد المباني فحسب. كما أنها تفقد قدرتها على العمل. وتغلق المدارس، وتتوقف المتاجر، وتصبح الطرق غير مؤكدة، وتتدهور الخدمات الطبية، وتتردد الأسر فيما بين تركها في وقت مبكر جدا أو البقاء طويلا. هذا هو المكان الذي تصبح فيه البطاقة قيمة إنه لا يعطي جغرافياً للتفجيرات فحسب إنها ترسم جغرافياً للإرهاق وهو يبين كيف يمكن أن يكون شهر الصراع كافيا لتحويل المناطق المأهولة بالسكان إلى مناطق ذات وجود غير مستقر.

دخول بيروت ومونت لبنان بالكامل إلى خريطة الصراع

أما العنصر القوي الآخر في الوثيقة فهو إدراج في بيروت ومونت لبنان. إن مجرد وجودها له قيمة سياسية ورمزية. It means that the capital and its immediate periphery no longer be read as a relatively preserved back. The southern suburbs are clearly distinction, with areas marked by both incidents and displacement orders. وبعبارة أخرى، لم تعد بيروت مجرد المدينة التي تستقبل المشردين. ويصبح أيضا حيزا يتأثر مباشرة بالحرب.

هذا التحول يغير بشكل عميق حالة البلاد وظلت بيروت، لسنوات، حتى في أوقات التوتر، مركزا إداريا واقتصاديا ولوجستيا منفصلا نسبيا. غير أنه عندما تظهر الضواحي الجنوبية لرأس المال على خريطة إنسانية لكثافة الصراع، فإن هذا الفصل مطروح. وتشير اليونيسيف إلى أن الإضرابات في المناطق الحضرية الكثيفة، ولا سيما في الضواحي الجنوبية في بيروت، قد تؤدي إلى المزيد من حالات التشرد الجماعي في حين أن قدرة الاستقبال تخضع بالفعل للإجهاد. The Associated Press reported on 1 April that Beirut was facing a massive influx of internally displaced persons, with improvised shelters and visible pressure on public spaces.

وهذا الجمع بين الترحيب بالمشردين وزيادة التعرض للحرب يخلق حالة متناقضة. The capital remains a relative shelter for some of the families, but it no longer guarantees the same distance from the strikes. وكلما تأثرت الأحياء المحيطة، كلما ازدادت هشاشة الفكرة حتى من وجود حيز مستقر للتراجع. ويمكن مشاهدة هذا المفارقة في غضون ثوان قليلة من خريطة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وهو يبين لبنان الذي لم تعد فيه المراكز الحضرية مجرد مكان للرد على الأزمة. وهي بدورها تصبح أجزاء من الأزمة نفسها.

البقاع و بعلبك هيرمل لم يعدا من المناطق الخلفية

كما توجه خريطة لبنان الانتباه إلى بقاع وبعلبك -هيرمل. وتظهر المناطق الصفراء والبرتقالية والحمراء بوضوح، مما يشير إلى انتشار المخاطر في شرق البلد. وهذا التمديد الجغرافي أمر حاسم. وهو يبين أن الصراع لا يركز فقط على الحدود الجنوبية. It also affects territories that play a key role in internal displacement, supply roads and the reception of displaced populations. وعندما تدخل هذه المناطق أيضا خريطة للكثافة العسكرية، ينخفض عمق لبنان الإقليمي بأكمله.

المخاطر ليست عسكرية فقط وهو أيضا مدني. وتفيد اليونيسيف بأن 17 حادثة أثرت على شبكات المياه في بعلبك – هرمل وبقاع وجنوب ونباتيه وخزانات ضارة ومحطات ضخ ومعدات شمسية وخطوط رئيسية. وتبين هذه البيانات أن خريطة الحوادث ليست وثيقة مجردة. وتشير كل منطقة ملونة أيضا إلى الأضرار التي لحقت بالخدمات الأساسية. وعندما يصبح الماء أكثر صعوبة في توزيعه، تتفاقم الأزمة الصحية. وعندما تصبح الطرق أكثر خطورة، تبطئ قوافل المعونة. وعندما تظهر المجتمعات المضيفة بدورها على خريطة الصراع، تصبح قدرة المدنيين على الانسحاب أصغر.

ومن ثم، فإن البقاع والبلبك – هيرميل يظهران كمستوى ثان من الضعف. فهي لا تحل محل الجنوب كمركز للجاذبية العسكرية، ولكنها تبين أن الحرب تتجاوز الحدود. وينجم عن ذلك آثار مباشرة خلال الأسابيع المقبلة: فكلما انتشرت الأزمة إلى هذه المناطق، كلما أصبح لبنان بأسره منطقة محدودة من حركة المرور، واستقبال مشبع، وضعف الخدمات. وبالتالي، فإن الخريطة لا توضح مجرد زيادة التوترات. وهو يكشف عن تحول عميق في الإقليم الوطني.

إعادة رسم خريطة لبنان

ومن أهم جوانب هذه الوثيقة التداخل بين الحوادث وأوامر التشرد. وتميز الأسطورة بين المناطق التي استهدفت فيها الأوامر قرى ومناطق محددة أثرت فيها على مناطق أوسع. وهذه النقطة حاسمة، لأنها تبين أن الحرب لا تعمل فقط من خلال التدمير المادي. It also acts by injunction to leave, to eviction, to bypass, not to return. A town still partially intact may become uninhabitable if it enters the perimeter of a displacement order. A practical road may cease to be used if it crosses an area deemed dangerous. ويمكن ملاحظة هذا الجغرافي الجديد من عدم التيقن من خريطة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

وهذه القراءة تؤكدها الأرقام الإنسانية. وفي 1 نيسان/أبريل، كان أكثر من 1.1 مليون شخص مشردين في لبنان، بمن فيهم أكثر من 000 390 طفل. ومن بين هؤلاء، تم إيواء 321 136 شخصا في 669 مركزا جماعيا رسميا. This means that a considerable proportion of internally displaced persons are outside formal arrangements, with relatives, in precarious housing, in schools transformed into shelters or in improvised facilities. وأفاد رويتر أيضا بأن الحكومة اللبنانية تستعد لأزمة تشرد طال أمدها، مع عدم كفاية التمويل والتغطية الجزئية للاحتياجات الأساسية. وكلما زاد تضاعفت أوامر التشريد كلما قرأت خريطة لبنان كخريطة للضغط على المناطق المضيفة.

ولهذه الآلية أثر تراكمي. أوامر السفر لا تنقل الأسر فحسب They also move the social, educational, health and economic burden to other territories. A municipality that receives new households needs more water, housing, transport, care and schooling. غير أنه عندما تكون هذه البلديات أيضا في المناطق المتضررة، تصبح سلسلة التضامن هشة. وهذا ما تبرزه الخريطة دون الحاجة إلى تعليقات طويلة: ففي لبنان، لم تعد الحرب تعارض جبهة وخلفية. It produces a series of coerced territories linked by forced displacement.

خلف الخريطة، أزمة بشرية هائلة

وتزداد أهمية وثيقة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية عندما تقترب من التوازن البشري. وفي 1 نيسان/أبريل، قُتل ما لا يقل عن 318 1 شخصا في لبنان، من بينهم 125 طفلا، و 935 3 مصابا، من بينهم 429 طفلا، وفقا للأرقام التي أفادت بها اليونيسيف من وزارة الصحة العامة. وتظهر هذه البيانات أن الأثر المدني للنزاع هائل بالفعل. They also recall that the coloured areas on the map correspond to places of life, not mere military coordinates. ويشير كل تغيير في اللون إلى الأسر المتضررة، والأرباع الفارغة، والتشريد، والإصابات، والوفاة.

وتتفاقم الأزمة الصحية في الوقت نفسه. وأبلغت اليونيسيف عن 82 هجوما على الخدمات الطبية الطارئة منذ 2 آذار/مارس، و 53 من مقدمي الرعاية المقتولين، و 137 من المصابين، و 67 مركبة، و 20 من المرافق الطبية المتضررة، وخمسة مستشفيات أُجبرت على إغلاقها. In overcrowded accommodation centres, cases of scabies, lice and varicella have been reported. ولا يزال الوصول إلى الرعاية محدودا في عدة مناطق، ولا سيما بالنسبة للسكان المشردين والأشخاص الذين يعيشون في مناطق صعبة الوصول. ومرة أخرى، تساعد خريطة لبنان على فهم مدى المشكلة. وكلما تركزت الحوادث في بعض المناطق، كلما أسرعت النظم الصحية في هذه المناطق نفسها.

إذاً الأزمة ليست فقط أزمة التفجير كما أنها أزمة استمرارية الخدمات. A damaged pumping station, a closed hospital, an ambulance, a school converted to shelter: each of these elements seems limited in isolation. معاً، يُشكلون مناوبة. ولم يعد لبنان يواجه سلسلة من الحوادث المحلية. وهي تواجه تدهورا منسقا في قدرتها المدنية. قوة الخريطة هي أن تُظهر أين هي علامات الهشاشة هذه

The school absorbed by the emergency

ومن أكبر آثار هذه الحرب التعليم. وفي 1 نيسان/أبريل، بلغ عدد المدارس الحكومية 364 مركزاً من المراكز الجماعية الرسمية البالغ عددها 669 مركزاً و58 مركزاً مدرسياً تقنياً ومهنياً. وفي الوقت نفسه، ظلت 439 مدرسة عامة في الجنوب، والنبطية، والبقاع، والبلبك، والضواحي الجنوبية في بيروت مغلقة بسبب انعدام الأمن أو أوامر الإجلاء أو قربها من مناطق القتال. ويتأثر ما مجموعه 000 256 طالب تأثرا مباشرا بعمليات الإغلاق هذه.

وهذه البيانات أساسية لفهم ما تبينه خريطة لبنان فعلا. عندما تمر منطقة من أصفر إلى برتقالي أو حمراء، يعني ذلك في كثير من الأحيان أن شبكة مدرسية بأكملها قد توقفت. الحرب لا تدمر المباني فحسب إنها تقاطع مسارات التعليم وهو يزيل الأطفال من صفوفهم، ويضعف الامتحانات، ويزيد من أوجه عدم المساواة بين أولئك الذين يمكنهم القيام بدورات على شبكة الإنترنت وأولئك الذين لا صلة لهم، ولا مكان هادئ، ولا مواد مناسبة. وتلاحظ اليونيسيف أن وزارة التعليم شرعت في انتعاش تدريجي من خلال طرائق مختلطة في بعض المناطق الأكثر أمانا، لا سيما في الشمال وأككار. ولكن الوصول لا يزال متفاوتا جدا. وتصبح البطاقة، مقروءة بهذه الأرقام، خريطة لخطر الانقطاع عن الدراسة.

تكلفة هذا الانفصال تتجاوز المدرسة وفي كثير من الحالات، تكون المؤسسات بمثابة مكان للتعلم والمأوى وتوزيع المعونة ونقطة مرجعية للمجتمعات المحلية. وعندما يغلقون أو يغيرون وظائفهم، فإن ذلك جزء كامل من الاستقرار المحلي يختفي. The educational crisis then become a sign of the general crisis. فالبلد الذي تتحول مدارسه إلى مآوي على نطاق واسع هو بلد تكون فيه الحرب طويلة الأجل بالفعل.

قراءة استراتيجية للإقليم

وعلى المستوى الاستراتيجي، تبين الخريطة ثلاث مجموعات. فأولا، شبع الجنوب بالحوادث، حيث يظل منطق الحدود مهيمنا. ومن ثم، فإن القوس الشرقي الذي شكله البقاع وبعلبك – هيرميل، مما يوحي بالضغط على العمق اللوجستي والإقليمي للبلد. وأخيراً، هناك بيت حضري حول بيروت، دليل على أن العاصمة أصبحت الآن جزءاً من مساحة الحرب. ولا يلخص هذا التوزيع الثلاثي التعقد الكامل للنزاع، ولكن يكفي أن يبيّن أن العمليات الحالية تعمل في وقت واحد على الحدود وطرق المرور ومراكز السكان.

وأفاد رويتر في 31 آذار/مارس بأن وزير الدفاع الإسرائيلي كان يتحدث عن هدف السيطرة على الليطاني وتدمير المنازل في قرى قريبة من الحدود. وأياً كانت المناقشات القانونية والدبلوماسية المحيطة بهذه البيانات، فإن خريطة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تبين بالفعل الآثار المحتملة: ارتفاع تركيز الحوادث في الجنوب، والتشريد الجماعي إلى الشمال، والضغط على الهياكل الأساسية، والإضعاف التدريجي لإمكانيات العودة. ومن ثم، فإن نشر الوثيقة في بداية نيسان/أبريل يأتي في وقت لم يعد فيه السؤال هو مجرد مسألة كثافة القتال، ولكن الشكل الذي قد يتخذه جغرافيا النزاع في الأسابيع التالية.

ما تقوله هذه الخريطة في الأسابيع القادمة

وهناك عدة نتائج واضحة من هذه القراءة.

ولا يزال الجنوب والنبطية هما قلب الكثافة العسكرية.

ودخلت بيروت، ولا سيما ضواحيها الجنوبية، الخريطة النشطة للنزاع على الفور.

The Bekaa and Baalbek-Hermel can no longer be considered as mere back areas.

وتثقل أوامر التشرّد بقدر ما تُضرب في تحويل الإقليم.

وأصبحت الأزمة الإنسانية مستدامة، حيث تتعرض المناطق المضيفة أيضا للضغوط.

ويكمن الدرس العظيم لهذه الخريطة في لبنان في هذه الفكرة البسيطة: فالبلد لم يعد منظما حول جبهة منفصلة بوضوح عن البقية. It appears to be a set of territories that are unevenly struck but closely interrelated. والتدهور في الجنوب يزيد الضغط على بيروت. الإضراب في البقاع يؤثر على التنقل A movement order in a border village affects schools, rents, water and care well beyond the area concerned. وهذا هو المنطق المتسلسل الذي تظهره الخريطة. وهو يظهر صراعا يمتد من خلال الاتصالات والملاءمة، ولبنان الذي يعاد تحديد توازنه المدني كل يوم.

جدول المؤشرات الرئيسية

المؤشر المستوى الملاحظ في 1 نيسان/أبريل 2026 القراءة المشردون داخليا أكثر من 1.1 مليون التشريد الجماعي على الصعيد الوطني الأطفال المشردون أكثر من 000 390 ارتفاع الضغط على الأسر والمدارس المراكز الجماعية الرسمية 669 شبكة استقبال عالية الطلب الأشخاص في المراكز الجماعية 136 321 a minority of IDPs is in the formal system قتل الناس على الأقل 318 1 كثافة التوازن البشري قتل أطفال 125 التأثير المباشر على المدنيين القصر قُتل كاري 53 النظام الصحي المتأثر مباشرة المدارس العامة مغلقة 439 التوزيع التعليمي الرئيسي

هذا الجدول يكمل الخريطة حيث تظهر الألوان مكان الصدمة تظهر الأرقام عمقها الاجتماعي يتذكرون أن الحرب لا تتعلق فقط بالأحياء المفجرة. وهي تضعف المؤسسات والمدارس والمستشفيات وشبكات المياه وآليات الاستقبال والتضامن المحلي. نُشرت في بداية نيسان/أبريل،