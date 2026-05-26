لبنان: خطر التصعيد الإقليمي

وقد دخل لبنان مرحلة إنذار جديدة في الـ 24 ساعة الأخيرة. واستهدفت الهجمات الإسرائيلية الجنوب ومنطقة النبطية ومنطقة صور والبقاع، في حين أعلن بنيامين نتنياهو أنه سيكثف الهجوم على حزب الله. وأبلغ التقييم الرسمي اللبناني عن 34 حالة وفاة و 62 إصابة في يوم واحد، مما أسفر عن مقتل ما مجموعه 185 3 شخصا وإصابة 633 9 شخصا منذ 2 آذار/مارس. ويأتي هذا التسلسل حيث تؤكد إيران أن أي اتفاق مع الولايات المتحدة يجب أن يشمل وقف الحرب في لبنان. وفي الوقت نفسه، ضربت الولايات المتحدة مواقع إطلاق القذائف والألغام المشتبه في وجودها في إيران، مما يدل على أن الجبهة اللبنانية يمكن أن تؤثر الآن على التوازن الإقليمي.

لبنان: توازن بشري أكبر

ويأتي أكبر رقم في اليوم من وزارة الصحة اللبنانية. In 24 hours, 34 people were killed and 62 injured. وبلغ الرصيد التراكمي منذ 2 آذار/مارس 185 3 حالة وفاة و 633 9 إصابة. ويؤكد هذا التقدم أن الهدنة المطولة لم تسفر عن وقف حقيقي للقتال. الإضراب يستمرّ، إستجابات حزب الله تَستمرُّ، والمدنيون يَبْقونَ معرضونَ في عدة أجزاء من البلادِ.

تميز اليوم بهجمات متفرقة. وقصفت الجنوب، بالقرب من النبطية، وقطاع صور، والبقاع الغربي. الطائرات الموجهة للمركبات. واستهدفت الضربات الجوية المباني والطرق والمواقع التي قدمتها إسرائيل بوصفها الهياكل الأساسية لحزب الله. ويزعم الجيش الإسرائيلي أنه ضرب أكثر من 70 موقعا نُسبت إلى حركة الشيعة في يوم واحد. وهذا يعكس حجم العملية، حتى وإن لم يكن بالإمكان التحقق على الفور من كل هدف تطالب به إسرائيل.

وتركز منطقة النبطية جزءا كبيرا من الأحداث. وأشير في التقارير الميدانية إلى كفر رومين، وهروف، وزبدين، وتول، وعرب سالم، وسريفا، وبزورية، وعدة محاور. وتشكل ضربات الطائرات الموجهة ضد السيارات أو الدراجات النارية مصدر قلق خاص. يجعلون السفر العادي خطير الإنضمام إلى مستشفى أو إخلاء أحد أحبائه أو الانتقال بين قريتين يصبح قراراً قسرياً.

بقاع الجنوب

كما تعرض قطاع صور لضغوط متزايدة. وتدعي إسرائيل استهداف مراكز قيادة حزب الله، ومخازن الأسلحة، والهياكل الأساسية التشغيلية. إن حزب الله، من جانبه، يتحدى المنطق الإسرائيلي ويعرض عملياته كرد على احتلال المناطق الجنوبية والضربات على الأراضي اللبنانية. بين هذين الخطابين، يجب على الناس أن يتعاملوا مع الإنذارات والدمار وعدم اليقين بشأن الهدف التالي.

ويحتل البقاع الغربي أيضا مكانا مركزيا في التسلسل. وضربت الضربات أو هددت جوار سهمور وكلايا ولابايا وماغارا وغيرها من المناطق. هذا الامتداد إلى داخل البلاد يدل على أن الجبهة لم تعد تقتصر على الشريط الحدودي. وأصبحت الأراضي الداخلية منطقة مستهدفة، شأنها في ذلك شأن القرى الحدودية. وبالنسبة للأسر المشردة، فإن هذا يجعل من الصعب اختيار مكان للملجأ، حيث أن المناطق التي تعتبر أقل تعرضاً لها أصبحت الآن أكثر ضعفاً.

إشعارات الإخلاء زادت الذعر. وأصدر الجيش الإسرائيلي نداءات ضد عدة مواقع في الجنوب والبقاع. طُلب من السكان المتضررين مغادرة منازلهم والانتقال إلى مساحات مفتوحة، وغالبًا ما تكون على بعد كيلومتر واحد على الأقل من المناطق المخصصة. وتتسبب هذه الرسائل في رحيل سريع، ولكنها تتردد أيضا. وبعض الأسر لا تملك مركبات. ويرفض آخرون المغادرة دون أقاربهم المسنين. الكثيرون لا يعرفون ما إذا كان منزلهم سيظل واقفاً عند عودتهم.

نتنياهو يضرب نبرته ضد حزب الله

كما انتشر الخوف إلى الضواحي الجنوبية في بيروت. بعد الفيديو الذي أعلن فيه بنيامين نتنياهو عن تكثيف الإضرابات، بدأ السكان في مغادرة بعض الأحياء كإجراء احترازي. لم يكن أمراً بالإجلاء العام بل حركة عفوية مرتبطة بذكرى التفجيرات السابقة. ولا تزال إسرائيل تعرف على الضاحية الجنوبية باعتبارها من معقل حزب الله. ولذلك، يُقرأ أي تهديد لبيروت على الفور على أنه خطر على هذه المنطقة الكثيفة والسكنية والسياسية.

بيان بينيامين نتنياهو حدد النبرة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن إسرائيل في حرب مع حزب الله وأنه من الضروري زيادة كثافة الضربات. وذكر الطائرات بدون طيار التي تستخدمها الحركة اللبنانية، بما في ذلك طائرات بدون طيار من الألياف البصرية، والتي يصعب تحييدها. هذه النقطة تهم. وتسمح هذه الأجهزة باعتداءات دقيقة على الجنود أو الأفراد المدرعة أو المواقع، مما يتعدى على بعض وسائل التدخل التقليدية.

ويستجيب نتنياهو أيضا للضغط الداخلي. وعزز موت جندي إسرائيلي في هجوم طائرة بدون طيار في جنوب لبنان الدعوات إلى استجابة أشد صرامة. ويعتقد الوزراء في حكومته أن الدفاع السلبي لم يعد كافيا. إنهم يريدون فرض ثمن أعلى على حزب الله، وما هو أبعد من ذلك، على بيروت. ولم يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي رسميا استئناف التفجيرات الجماعية على العاصمة، ولكن ملاحظاته فتحت الباب أمام تكثيف أوسع نطاقا.

التهديدات الإسرائيلية ضد بيروت

التهديد الأكثر وضوحا جاء من بيزل سموثر وقال وزير المالية الإسرائيلي إنه بالنسبة لكل طائرة متفجرة من طراز حزب الله، ينبغي أن تقع عشرة مباني في بيروت. وهذه الجملة ليست قرارا رسميا من مجلس الوزراء الإسرائيلي. ولا تقل العواقب خطورة. وهو يحوّل رأس المال اللبناني إلى رادع ويمسح، في صياغته، التمييز بين الأهداف العسكرية والمباني المدنية والأماكن الحضرية.

(إيتامار بن غفير) تتبع خطاً مجاوراً وطلب وزير الأمن الوطني الإسرائيلي عدم تطبيع هجمات الطائرات بدون طيار ودعا إلى العودة إلى الحرب في لبنان. وهذه المواقف الراديكالية لا تملي دائما السلوك التنفيذي للجيش. غير أنهم يثقلون في النقاش الإسرائيلي. وهي تعزز الفكرة القائلة بأن الجبهة اللبنانية ينبغي ألا تُعامل بعد الآن على أنها حرب محدودة، بل كواجهة ينبغي تكثيفها.

Hezbollah claims several attacks. تدعي الحركة أنها استهدفت التجمعات أو المواقع الإسرائيلية بطائرات بدون طيار وصواريخ ونيران المدفعية. على وجه الخصوص، أعلن مسؤوليته عن هجوم بطائرة بدون طيار على القوات الإسرائيلية في ميسغاف آم، في شمال إسرائيل. ولا يزال خطابه يركز على الرد ورفض نزع السلاح تحت الضغط. وبالنسبة للحركة، فإن أي مناقشة لأسلحتها تنطوي أولا على وقف الهجمات الإسرائيلية، والانسحاب من الأراضي اللبنانية، وإعادة المشردين.

الطائرات العمودية في مركز نسبة الطاقة

إن مسألة الطائرات بدون طيار تشغل الآن قلب التسلق. وبالنسبة لإسرائيل، فإنها تشكل تحديا تكتيكيا فوريا. وبالنسبة لحزب الله، يقدمون وسيلة للحفاظ على الضغط العسكري دون استخدام وحدات كبيرة. ويغير استخدامها رصيد الجبهات، حيث أن المعدات غير المكلفة نسبيا يمكن أن تقتل جنديا أو تتلف مركبة أو تعطل جهازا للمراقبة. وهذا التطور يفسر توتر إسرائيل وتشديد المدافع السياسية في القدس.

ويبدو أن الهدنة، التي مددت لمدة 45 يوما، خالية إلى حد كبير من أثرها. وهي موجودة في النصوص والمناقشات الدبلوماسية. لا يؤدي إلى وقف الضربات، ولا يؤدي إلى وقف نيران حزب الله. وتدعي إسرائيل أنها تعمل ضد التهديدات الفورية والهياكل الأساسية العسكرية. ويدعي حزب الله أنه يستجيب للانتهاكات والقوات الإسرائيلية في الجنوب. وتدعو الحكومة اللبنانية إلى وقف فعلي لإطلاق النار، ولكن ليس لديها الوسائل لفرضه وحده.

هذه الهشاشة تقرأ في الحياة اليومية المدارس تفتح الأنذارات المتاجر قريبة حالما تتحول طائرة بدون طيار إلى قرية المصابيح تمضي بحذر وتسجل البلديات الأضرار، وتنظم عمليات الإجلاء، وتلتمس الإقامة للأسر المشردة. أول عاملين في مجال المعونة يتعرضون لأنفسهم وأدت الهجمات الأخيرة إلى قتل أو إصابة أفراد طبيين في الجنوب، مما أدى إلى زيادة تخفيض القدرة المحلية على الاستجابة لحالات الطوارئ.

تريد إيران إدراج لبنان في الاتفاق

البعد الآخر للتسلسل هو البعد الإقليمي. لم يعد لبنان مجرد مسرح ضمانات. وهو يصبح جزءا أساسيا من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. وذكرت طهران أن وقف الهجمات الإسرائيلية في لبنان ينبغي أن يكون جزءا من اتفاق مع واشنطن. هذا الموقف يعطي الجبهة اللبنانية قيمة اختبار. وإذا بقي لبنان تحت القنابل، فيمكن لإيران أن تدعي أن إزالة التصعيد الإقليمي ما زالت غير كاملة.

وهذا العنصر يغير قراءة الأحداث. إن إضراب إسرائيلي كبير على بيروت لن يكون مجرد حلقة لبنانية إسرائيلية. يمكن تفسيره من قبل طهران على أنه تشكيك مباشر في إطار المناقشة مع واشنطن. ويمكنها أيضا أن تدفع حزب الله إلى زيادة هجمات الطائرات بدون طيار أو الصواريخ. ثم تواجه الولايات المتحدة معضلة: احتواء إسرائيل، وحماية قواتها في المنطقة، ومنع إيران من الرد مباشرة.

وتضيف الضربات الأمريكية في إيران مستوى إضافيا من المخاطر. وأعلنت واشنطن أنها ضربت مواقع يشتبه في أنها ألغام ومواقع إطلاق قذائف في جنوب إيران. القيادة الأمريكية تعرض هذه العمليات كإجراءات دفاعية لحماية قواتها ولا يوجد تأكيد عام في هذه المرحلة بأن هذه الضربات تستجيب مباشرة للتهديدات الإسرائيلية ضد بيروت. غير أن التسلسل الزمني لا يزال يبعث على القلق: التهديدات الموجهة ضد العاصمة اللبنانية، والضربات الإيرانية حول القضية اللبنانية، ثم الضربات الأمريكية ضد القدرات الإيرانية.

لبنان كمفجر إقليمي محتمل

هذا التسلسل يكفي لإظهار الخطر وإذا قامت إيران بتعبئة أجهزة الإطلاق أو تنبيهها للتأثير على الحساب الإسرائيلي، فيمكن للولايات المتحدة أن تعتبرها تهديدا لقواتها. وإذا ضرب واشنطن هذه الوسائل، فإن طهران يمكن أن ترى رغبة في تخفيض قدرتها على الردع. ثم يصبح لبنان نقطة بداية سلسلة من القرارات التي تتجاوز حدوده إلى حد بعيد. إن تهديد بيروت يمكن أن يثير رد فعل إيراني. قد يؤدي رد فعل إيراني إلى إضراب أمريكي الإضراب الأمريكي يمكن أن ينشط المواجهة الإقليمية.

وتجد الحكومة اللبنانية نفسها في مركز هذه الآلية دون أن تتقن صفاراتها الرئيسية. وتدعو بيروت إلى وقف التفجيرات واحترام السيادة الوطنية. كما يسعى إلى الحفاظ على القنوات المفتوحة مع واشنطن وباريس والبلدان العربية. ولكن قرار تكثيف الإضرابات يعود إلى إسرائيل. ويعود قرار إدراج لبنان في الاتفاق إلى الولايات المتحدة وإيران. وقرار مواصلة الهجمات يعود إلى حزب الله.

هذا الموقف يعرض الدولة اللبنانية للتناقض. ويجب عليه أن يتكلم باسم السيادة، ولكن جزء من الحرب قد تقرر خارج مؤسساته. ويجب عليها أن تطمئن السكان، ولكنها لا تستطيع ضمان سلامة الطرق أو القرى. يجب أن يتفاوض مع شركائه الدوليين بينما يدير قسم الأسلحة الداخلي لحزب الله. وكل إضراب إسرائيلي وكل ادعاء من حركة الشيعة يقلل من مساحة الحل اللبناني البحت.

الأزمة المدنية والاقتصادية والدبلوماسية

الشركة اللبنانية تدفع هذا الثمن. ويتراكم المشردون في المدن الأقل تعرضاً للخطر. تضررت آلاف المنازل منذ استئناف القتال. وتعيش الأسر بين مغادرتين وعودتين وتنبيهين. في الجنوب، تفقد بعض القرى سكانها خلال النهار، ثم يعود جزء منهم ليلاً لجمع الأوراق أو البياضات أو الأدوية. ويؤدي عدم الاستقرار هذا إلى تقويض النسيج الاقتصادي المحلي وكذلك الأمن المادي.

وتضيف التكلفة الإنسانية إلى أزمة اقتصادية مستمرة. ويجب أن تدفع الأسر المعيشية المشردة تكاليف النقل والغذاء والرعاية والسكن المؤقت. ولدى البلديات ميزانيات محدودة. فالمستشفيات تستوعب الأشخاص الذين يرتدون الحرب بينما لا يزال النظام الصحي هشا. وسيكون للتوسع الأقل في الإضراب إلى بيروت أثر فوري على الطرق والملاجئ والأسعار وقدرة المستشفيات. وهذا هو السبب أيضا في أن التهديدات الموجهة ضد العاصمة تنتج موجة من الصدمة الوطنية.

والدبلوماسية الأمريكية تتعرض أيضا للإجهاد. وتدعم واشنطن أمن إسرائيل وتتهم حزب الله بمحاولة تخريب المحادثات اللبنانية – الإسرائيلية. ولكن الولايات المتحدة تتفاوض بالتوازي مع إيران، التي ترغب في إدراج لبنان في تسوية إقليمية. وأصبح من الصعب التوفيق بين هذين الخطين. فكلما ضربت إسرائيل لبنان، كلما زادت قدرة طهران على جعل الجبهة اللبنانية حالة. وكلما ضرب (واشنطن) إيران، ازدادت مصداقية النقاش بشأن إزالة التصعيد.

العلامات التالية لمشاهدة

وتسعى إسرائيل إلى الحفاظ على حرية عملها. وتدعي نتنياهو أنها تريد مواصلة توجيه تهديدات على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان. هذا الموقف متناقض مع فكرة اتفاق إقليمي سيهدأ في نفس الوقت إيران وحزب الله وشمال إسرائيل وبالنسبة للحكومة الإسرائيلية، فإن التخلي عن الهجوم على حزب الله سيكون بمثابة السماح بتهديد إعادة نفسه. وبالنسبة لطهران وهزبولا، فإن الإبقاء على الإضرابات الإسرائيلية في لبنان يفرغ الاتفاق على محتواه.

ومن ثم، فإن التعيين الدبلوماسي المقبل سيكون كبيرا. ولا تزال هناك حاجة إلى إجراء مناقشات بشأن وقف إطلاق النار ونزع سلاح حزب الله ودور الجيش اللبناني والانسحاب الإسرائيلي والضمانات الأمنية. لكن هذه الملفات لا تتحرك في فراغ وهم يتحركون تحت الطائرات بدون طيار، والضربات والتهديدات. ومن شأن تفجير واحد كبير على بيروت أن يحرك المفاوضات برمتها، لأنه سيطرح السؤال ليس فقط عن جنوب لبنان، بل عن المشاركة الإيرانية ورد الفعل الأمريكي.

وفي الوقت الراهن، يجب اتباع ثلاثة مؤشرات. الأول هو عدد إشعارات الإجلاء في الضواحي الجنوبية أو البقاعية أو الجنوبية. والنقطة الثانية هي تواتر هجمات طائرات هيزبولا بلا طيار وأثرها على القوات الإسرائيلية. والثالث هو مستوى النشاط العسكري الأمريكي ضد الوسائل الإيرانية في الخليج أو في جنوب إيران. وستقول هذه الإشارات الثلاثة ما إذا كان لبنان لا يزال في المقدمة أو ما إذا كان قد أصبح الدافع إلى تصاعد إقليمي أكثر مباشرة.

ولذلك، سيُقام يوم الافتتاح على عدة بطاقات في وقت واحد. على الأرض اللبنانية، سيشاهد السكان الطرق والطائرات بدون طيار وعمليات الإخلاء. في واشنطن، سيحتاج المفاوضون إلى قياس تأثير الضربات الإسرائيلية على الحوار مع طهران. وفي إيران، سيتعين على القادة العسكريين والسياسيين أن يقرروا ما إذا كان التهديد ضد بيروت يتطلب ردا. وفي لبنان، سيعطي الاستعراض المقبل لوزارة الصحة أول تدبير ملموس لما كلفه هذا التصعيد.