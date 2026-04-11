وفي لبنان، كشفت الساعات التي أعقبت الضربات الإسرائيلية في 8 نيسان/أبريل عن واقعين في آن واحد. الأول هو صدمة إنسانية نادرة الحجم، حيث قتل ما لا يقل عن 303 أشخاص وأصيب أكثر من 150 1 شخصاً بجروح وفقاً لوزارة الصحة اللبنانية، في ما وصف بأنه اليوم الأكثر فتكاً للتصعيد الذي افتُتح في 2 آذار/مارس. والثاني هو التضامن الفوري والمرئي أحيانا الصامت المعبر عنه في المستشفيات ومراكز التحصيل وخطوط المانحين. In this movement, diplomats in Beirut chose to give their blood to the wounded, turning a medical gesture into a political and human signal.

وقد ألقت الصور التي بثتها السفارة البولندية في لبنان الضوء على هذه التعبئة. وهناك أفراد بولنديون، من بينهم عسكري، متورطون في جمع الدم لضحايا الضربات. والرسالة التي نشرها الممثل البولندي واضحة: كل قطرة تُحسب لإنقاذ الأرواح في لبنان. وقبل بضعة أيام، كانت السفارة نفسها قد أبلغت بالفعل عن مشاركة دبلوماسييها مع المشردين في بيروت، في أعمال إعداد وتوزيع الوجبات. وبعبارة أخرى، فإن التبرع بالدم لا ينشأ كبادرة منعزلة، بل كتمديد لوجود أرض مرئية بالفعل منذ بداية تدهور الحالة.

ولم تقتصر التعبئة الدبلوماسية على بولندا. وأفادت السفارة الأسترالية في بيروت بأن السفير توم ويلسون وأعضاء فريقه تبرعوا بدمائهم إلى الصليب الأحمر اللبناني لدعم المدنيين الجرحى. وسلطت الشبكة البريطانية الضوء أيضا على حملة تبرع بالدم حول سفارتها في بيروت على حسابها الرسمي، مشيرة إلى أن العديد من المحظورات ترغب في المشاركة في جهود الإغاثة بما يتجاوز بيانات التضامن. وهذه النقطة جديرة بالملاحظة، لأن أهم أعمال الأيام القليلة الماضية لم تأتي فقط من النشرات الصحفية، بل أيضا من الوجود المادي في الأماكن التي تقاس فيها الأزمة في جيوب الدم، واسعافات الطوارئ المشبعة.

من 8 أبريل إلى نقص المستشفى

وفي 8 نيسان/أبريل، شنت إسرائيل أكثر من 100 ضربة في حوالي 10 دقائق على بيروت والبقاع وجنوب لبنان، وفقا لبياناتها التي كررتها عدة وسائط إعلام ومنظمات. وأبلغ رويتر عن أول عدد من الوفيات بلغ 254 وفاة وأكثر من 100 1 إصابة من جانب الدفاع المدني، في حين استردت منظمة رصد حقوق الإنسان فيما بعد الرقم الذي لا يقل عن 303 حالة وفاة وأكثر من 150 1 إصابة أبلغت عنها وزارة الصحة اللبنانية. وتحدثت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن تدمير " بغيض " ، وحذرت منظمة الصحة العالمية في اليوم التالي من أن بعض المستشفيات اللبنانية قد تفتقد مجموعات من الصدمات الحيوية في غضون أيام قليلة. واستُخدمت ثلاث أسابيع من معدات الطوارئ في يوم واحد.

وتعطي هذه الأرقام قياس التغيير. فأكثر من 300 حالة وفاة في غضون ساعات قليلة تعني المشرحة المكتظة، والأسر التي تبحث عن أقارب، وعمليات تطهير طويلة، وخدمات الطوارئ التي تضطر إلى الفرز بشكل دائم. كما أن أكثر من ١٥٠ ١ إصابة تعني عشرات الإجراءات الجراحية، والاحتياجات الهائلة للمخدرات، والمضادات الحيوية، والملابس، ومنتجات الدم. In Beirut, a large establishment quoted by Reuters called for donations from all blood groups in the early hours of the crisis. The Al Jazeera then reported that the appeal of the Lebanese Red Cross had been widely relayed and that Lebanese as foreigners had gone to hospitals to give blood. وهكذا فإن التضامن الدولي قد انضم على الفور تقريبا إلى التضامن المحلي.

التبرع بالدم، والإشارة البسيطة، والموارد الاستراتيجية

في حرب أو في سلسلة من التفجيرات الهائلة التبرع بالدم ليس مجرد رمز It is a critical resource, available locally, quickly mobilised and directly linked to the survival of serious injuries. وأوضحت منظمة الصحة العالمية في لبنان أن الصليب الأحمر اللبناني قدم 400 وحدة دم بالتنسيق مع أفرقة إدارة الطوارئ لدعم معالجة الحالات الخطيرة. وتوضح هذه البيانات نقطة رئيسية: ففي الساعات الأولى من الكارثة، تعتمد سلسلة الرعاية على كفاءة الأطباء بقدر ما تعتمد على قدرة البلد على إعادة بناء وإعادة توزيع إمدادات دمه.

الدم أيضاً له قيمة مؤقتة خاصة إن المساعدة المالية أو اللوجستية الدولية ضرورية، ولكنها تتطلب في كثير من الأحيان تأخيرات إدارية وطرقات. ويمكن لمجموعة منظمة في بيروت أن تحدث آثارا في اليوم نفسه. ويمكن استخدام جيب أخذ في الصباح في غرفة العمليات بعد ساعات قليلة. وهذه الوسيلة التي تعطي الكثير من الوزن لمبادرات السفارة. ومن الواضح أنه لا يقصد منها أن تحل محل الوكالات الإنسانية أو المستشفيات أو الصليب الأحمر. ومن جهة أخرى، يشاركون في سلسلة قصيرة وملموسة جداً تكون فيها للإشارة فائدة طبية مباشرة. وفي أزمة يحسب فيها الوقت في دقائق، تفسر هذه الفائدة قوة الصور المعممة.

التضامن العالمي من خلال بيروت

والطابع المدهش لهذا التسلسل يكمن في تنوع الجهات الفاعلة المعنية. كان هناك مقدمي الرعاية الذين امتصوا موجة الصدمة الطبية وكان هناك عمال الإغاثة التابعون للصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني في جميع أنحاء البلد. كان هناك المحليون الذين تصطفوا ليعطوا دمائهم وكان هناك دبلوماسيون أجانب وافقوا، بدلا من الاحتفاظ بالسجل الكلاسيكي للإدانات أو رسائل الدعم، على دخول حيز الرعاية الملموس جدا. وهذا وحده لا يغير نسبة القوة العسكرية. وهذا لا يحل محل الضغط الدبلوماسي، أو الطلب على وقف إطلاق النار أو تسليم المعدات. لكن هذا يغير طبيعة الرسالة وتدّعي سفارة ما أن حياة الجرحى اللبنانيين ليست ضربة.

كما أن لهذا التضامن أثر سردي. وطوال أشهر، وصف لبنان في رسائل وتقارير تتعلق بالتدمير والتشريد والاستنفاد. هذه العناصر حقيقية و هائلة وأبلغ رويتر عن أكثر من 1.2 مليون مشرد داخليا منذ استئناف التصعيد في آذار/مارس. ولكن مشاهد التبرع بالدم تقول شيئا آخر بالتوازي: البلد الذي لا يكون فيه التصدي للعنف عن طريق الطيران أو الخوف فحسب، بل أيضا عن طريق تجميع الموارد الحيوية. وجزء من هذا الرأي، فإن ذاكرة الإيماءات هذه ستحتسب بقدر العدد. نحن نحتفظ بأغطية التوازن بالطبع نحن أيضاً نحمي أولئك الذين ظهروا عندما اتصلت المستشفيات

عندما تترك الدبلوماسية البيان الصحفي

إن لفتات الدبلوماسيين أدت إلى تحول أوسع للممارسات الدبلوماسية في مناطق الأزمات. ولم تعد السفارة مجرد مكان للتمثيل أو التفاوض. وفي البلدان التي تضعفها الحرب أو الأزمات المتكررة، تصبح أيضاً طرفاً فاعلاً على مقربة، وأحياناً متحفظاً، وأحياناً علناً، في مساعدة السكان. The official website of the Polish government documented the commitment of its diplomats to the displaced in Beirut before even the blood donation episode. والمنطق ثابت: ففي مواجهة حالة الطوارئ المطولة، اختارت بعض البعثات الأجنبية أن تعتبر محاورين سياسيين فحسب، بل كشركاء على أرض الواقع.

ولا بد لنا من قياس ما يمثله ذلك في بلد مثل لبنان، حيث تعرضت الثقة في الجهات الفاعلة السياسية، الوطنية منها والدولية، لأزمات متعاقبة لأضرار شديدة. وفي هذا السياق، يمكن لبؤة من التضامن الواضح أن تستعيد شكلا من المصداقية يكافح أحيانا من أجل تحقيقه. إعطاء الدم ليس مجرد إظهار الشفقة. فهو يكشف ماديا، ويقبل بادرة حميمة ومفيدة، دون ضمان الرؤية الدبلوماسية التقليدية. وهذا لا يمحو التناقضات على الساحة الدولية أو الإحباطات اللبنانية لعدم حماية المدنيين. ولكن هذا ينتج لغة يفهمها الجميع على الفور: فعندما يدخل الجرحى، يختار بعض الممثلين الأجانب المساعدة فيما يقدمونه مباشرة.

The figures that structure the event

وفيما يتعلق بطباعة هذه السلسلة وذاكرتها، لا بد من الإشارة بوضوح إلى بعض الإشارات التالية:

المؤشر المستوى المحدد أو المبلغ عنه توفي في 8 نيسان/أبريل على الأقل 303 إصابة في 8 نيسان/أبريل أكثر من 150 1 الضربات التي تدعيها إسرائيل أكثر من 100 ويندو أعلن عن هذه الضربات حوالي 10 دقائق تحرك منذ تسلق 2 آذار/مارس أكثر من 1.2 مليون

وهذه البيانات واردة من وزارة الصحة والروتر ومرصد حقوق الإنسان في لبنان. وتجمعوا لجعل يوم 8 نيسان/أبريل اليوم الأكثر فتكا في تسلق لبنان مؤخرا. كما أنها تفسر سبب انفجار الحاجة إلى الدم في غضون ساعات قليلة. وعندما تكون موجة الصدمة وحشية جدا، تصبح مصارف الدم بنية أساسية على الخط الأمامي بنفس الطريقة التي تصبح بها غرف التشغيل أو سيارات الإسعاف أو مخازن المخدرات.

الدور المركزي للصليب الأحمر اللبناني والمستشفيات اللبنانية

وأشار تسلسل 8 نيسان/أبريل إلى الدور المركزي للجهات الفاعلة في مجال الصحة في الموقع بالفعل. ونشر الصليب الأحمر اللبناني 100 سيارة إسعاف في وقت واحد، وفقا لعدد من التقارير التي نقلتها وسائط الإعلام الدولية. كما قدمت وحدات للدم إلى المستشفيات بالتنسيق مع الأفرقة الصحية. The settlements in Beirut had to absorb the arrival of injured people with heavy trauma, bleeding and burns, sometimes in very short periods of time. وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن استمرار الإضرابات يمكن أن يزيد من الوفيات بسبب عدم كفاية الإمدادات. ومن ثم فإن التبرع بالدم جزء من آلية أكبر بكثير: الإنقاذ، والعمل، والاستقرار، والتحويل، ثم الانتظار.

In this landscape, the solidarity coming from the chancelleries has a particular strength because it joins a central Lebanese institution, recognized and immediately useful. والدبلوماسيون الذين يقدمون الدم لا يقدمون الدعم المعنوي للضحايا فحسب. كما أنها تدعم بصورة غير مباشرة قدرة نظام الصحة المحلي على مواصلة العمل. وهذا البعد مهم لفهم الاستقبال الإيجابي لهذه الإيماءات. ولا يحتاج لبنان إلى تعاطف بعيد فقط. وهي بحاجة إلى عمليات نقل وموارد وثقة ملموسة في هياكلها الغوثية. وعندما ترسل سفارة موظفيها إلى مركز جمع، فإنها تصادق على سلسلة الاستجابة المحلية هذه.

التضامن خارج الدائرة الدبلوماسية الوحيدة

وأشارت هذه التعبئة أيضا إلى أن التضامن مع لبنان لا يأتي من قناة واحدة. It brings together diasporas, NGOs, international medical teams, multilateral institutions and foreign citizens living in the country. ووصفت جميع وسائط الإعلام الإنسانية الجديدة، ورويتر، ومنظمة الصحة العالمية، والعديد من وسائط الإعلام، الضغوط الإنسانية المتزايدة، مع الاحتياجات التي تتجاوز المعالجة الطارئة المطلقة: توفير المأوى للمشردين داخليا، واستمرار الرعاية المزمنة، وحماية المدنيين، والانتعاش السريع لمرافق المستشفيات. In this context, the donation of blood acts as a point of convergence. ويمكن أن يقرأه الجميع، وهو مفيد وقادرا على الفور على جمع أشخاص مختلفين جدا حول نفس ضرورة البقاء.

صورة قوية في أسبوع يهيمن عليها الحداد

صور الهبات الدموية التي تم توزيعها لأنها تكسر بالتصوير المعتاد للحرب عادة، الصورة المهيمنة هي الخراب، الدخان، النقالة، الحشد على الركض. وهنا، لا يزال الديكور طاهرا ومتوترا، ولكن الإجراء المبين هو مسألة رعاية. إبرة، جيب، كرسي أخذ العينات، متبرع النطاق الرمزي هو الأقوى كما هو رصين لا يوجد أي تدريب بطولي ولا خطاب عظيم فقط لفتة ملموسة في مدينة مضرورة وكثيرا ما تكون هذه هي الطريقة التي تصلح بها الذاكرة الجماعية: ليس من خلال البيانات وحدها، بل من خلال المشاهد البسيطة التي تتغاضى عن لحظة تاريخية.

وبالنسبة للبنان، قد تبقى هذه الصورة. ولن تلغي المناقشة بشأن المسؤوليات أو حجم الإضرابات الإسرائيلية أو عدم كفاية الاستجابات الدولية. كما أنها لن تغير وزن التوازن البشري. لكنه يذكر في ذكرى 8 أبريل شيء غير التحيز وهو يتضمن أيضا استجابة فورية وملموسة من اللبنانيين والمغتربين والموظفين الدبلوماسيين الذين اعتبروا، في حالة الطوارئ، أن التضامن الأكثر عدلا ليس بالضرورة أكثر التضامن وضوحا. في بعض الأحيان كان مجرد الوصول.