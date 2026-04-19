لبنان: سياسة الموت أو الشجاعة للعيش

هناك أوقات يجب أن تتوقف فيها البلاد عن الكذب.

وقد بلغ لبنان هذه النقطة.

وفيما يتعلق بخلف الخطابات الحذرة، والحلول الوسطية الهشّة، والأرصدة الدنوميّة، لا بدّ من وجود واقع واضح: فالبلاد يقع بين رؤيين متعارضتين للعالم. منطقتان لا يمكنهما التعايش إلى أجل غير مسمى.

فمن ناحية، فإن الفكرة البسيطة – الواضحة تقريبا – أن الدولة موجودة لحماية الحياة.

ومن ناحية أخرى، نظام أصبح فيه الموت أداة سياسية، وهي لغة، وأحيانا حتى شكلا من أشكال الشرعية.

عليك أن تسمي الأمور بالاسم.

وعندما تبنى منظمة مثل حزب الله جزءا من سلطتها حول التضحيات والاستشهاد والمواجهة الدائمة، فإنها لا تكتفي بالثقل على الساحة السياسية. إنه يعيد تحديد قواعد اللعبة وهو يفرض تسلسلا هرميا لم تعد الحياة أولا.

ومن هناك، كل شيء يتحول.

ولا يمكن لبلد ما أن يعمل بنظامين من القيم المعاكسة. وفي الوقت نفسه، لا يمكننا بناء المدارس وتمجيد الموت. تثبيت الاقتصاد والحفاظ على التوتر الدائم. إقامة مستقبل وتنظيم الحاضر حول النزاع.

يجب أن نختار.

هذا الخيار ليس أخلاقياً إنه موجود.

وعلى جميع المجتمعات التي تواجه هذا التوتر أن تقرر. إن الحركات الثورية، والقومية الراديكالية، والإيديولوجيات الاستبدادية، قد راهنت في مرحلة ما على ما يلي: التدمير لكي يولد من جديد، والتضحية بالتطهير، والمعاناة من الوجود. وأسفرت جميعها عن نفس النتيجة: مجتمع مستنفد، غير قادر على تحويل كثافة الحرب إلى استقرار في الحياة.

ويكرر لبنان هذا النمط. ببطئ بصمت بخطر.

الفخ فظيع لأن هذا النظام ليس تهديداً إنه يقدم نفسه كحماية إنها تسد الثغرات وينظم المكان الذي تفشل فيه الدولة. وهو يوفر الهيكل والهوية والتضامن.

لكن بأي ثمن؟?

بكلفة الاعتماد الدائم على التوتر وبأسعار بلد معلق بين الحرب والهدنة. وبأسعار اقتصاد يخنقه عدم اليقين. وبأسعار شركة لم تعد قادرة على أن تتقدم لنفسها إلا في البقاء.

إنه منطق يغذي ما تدعيه للقتال.

وهذا هو بالضبط السبب في أنه من الصعب جدا للتراجع.

لأنك لا تحارب إيديولوجية الموت بشعارات عن الحياة ونحن لا ننزع سلاح ثقافة التضحية بالمناشدات المجردة للسلام. نحن لا نستبدل الكثافة مع الفراغ.

علينا أن نفعل أفضل.

أفضل بكثير.

إن منطق الموت يجب أن يعارض منطق الحياة الذي يتسم بالمصداقية والتصميم والقوة. حياة تحمي حياة تبني حياة تعطي معنى أكثر من وعود الحرب.

وهذا هو المكان الذي يتوقع أن تكون فيه الدولة اللبنانية. وذلك حيث فشل حتى الآن.

بالنسبة للدولة التي لا تحمي يترك مجالا لمن يدعون ذلك.

الدولة التي لا تبني غرفة أوراق لأولئك الذين يحشدون.

فالدولة التي لا تقدم مستقبلاً تترك مجالاً للذين يقدمون معناها – حتى مدمراً.

ولذلك فإن المسؤولية ذات شقين.

نعم، يجب أن يكون واضحا أن لبنان لا يستطيع العيش مع جيش مواز. أن قرار الحرب لا يمكن أن يكون إلا للدولة. ولا يمكن التفاوض على هذه السيادة.

ولكن يجب أن يكون من الواضح بنفس القدر أن هذا لن يكون ضد مجتمع.

الطائفة الشيعة ليست مشكلة لحلها. إنه جزء من البلاد يجب دمجه بالكامل. ليحترموا. للتأمين. أن يدرج في مشروع وطني لا يعرضه للحرب الدائمة.

هذا هو المكان الذي يلعب فيه كل شيء.

وإذا لم تقدم الدولة هذا البديل، فإن النظام الحالي سيستمر.

إذا نجح فسيصبح عديم الفائدة تدريجياً.

إنها معركة شرعية.

وهذه المعركة لا تفوز بالقوة الغاشمة ولا بالرضى وهو يكسب نفسه بإعادة دليل بسيط: فالحياة يجب أن تصبح أقوى من الموت.

ولكن يجب أن نذهب أبعد من ذلك، إلى أكثر نقطة حساسة.

كيف يمكننا الخروج من ثقافة التضحية دون إهانة من يعرفون ذلك؟?

فكيف يمكننا أن نقول للسكان الذين عانوا، ومقاوموا، وفقدوا، وحاربوا، أن الحياة يجب أن تعود إلى أن تكون أعلى – دون أن ننكر ما شهدته؟?

نحن لا نحارب حب التضحيات من خلال نكرانها، نتغلب عليها بجعلها عديمة الفائدة.

ما يسميه البعض حُب الموت هو في الواقع إرتباط للمعنى والكرامة والحماية.

عندما لا تضمن الحياة أي شيء تصبح التضحية بديلاً.

الطريقة الوحيدة لجعل حب الحياة ينتصر هي جعله أعلى في الممارسة العملية.

رئيس الأمن.

السوبر في الكرامة.

أعلى في المستقبل.

وينطوي مشروع سياسي على ممارسة الحب في الحياة على ما يلي:

1 – أمن الدولة الحقيقي والظاهر

2- الكرامة الاقتصادية والاجتماعية الملموسة

3. مصدر جديد للمعنى خارج الحرب

4. قصة وطنية عن البناء

5. التكامل دون إهانة المجتمع الشيعي

6 – التحول السياسي للهياكل القائمة بدون دور عسكري مستقل

الحقيقة بسيطة.

ولن نخرج من هذه الأزمة من خلال مفاهيم.

سنخرج عندما يحمون الأحياء أفضل من القتال.

عندما يعطى البناء كرامة أكبر من المقاومة.

عندما يكون المستقبل أكثر مصداقية من التضحية.

ويجب أن يعود لبنان إلى كونه بلداً لم يعد عليه أن يموت لسبب ما.

ليس هناك حل وسط ممكن مع ذلك.

خيار واحد فقط.