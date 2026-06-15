لبنان: صيف سياح تضرر بالفعل

إن لبنان يقترب من قلب حزيران/يونيه بصيغة تدور بالفعل بين المهنيين: فالصيف قد انتهى قبل أن يبدأ. وكان من المقرر أن تكون السياحة اللبنانية واحدة من العوامل القليلة التي تدفع النقد الأجنبي في اقتصاد لا يزال بدون ائتمان، ويضعفها الأزمة المصرفية ويعتمد على عمليات نقل المغتربين. الحرب غيرت التقويم وتتراجع تحفظات الفنادق، وتتأخر تذاكر الطيران أو تلغيها، وتتردد الأحداث الرئيسية، وتدير وكالات السفر المطالبات، وتخفض المطاعم المخزون. ويمكن للاتفاق الإقليمي المعلن بين واشنطن وطهران أن يوفر نافذة، ولكنه يتأخر عن موسم يقرر في كثير من الأحيان عدة أسابيع قبل المغادرة.

The shock not only affects hotels in Beirut or seaside resorts. يصل إلى سلسلة اقتصادية كاملة: الخطوط الجوية، سيارات الأجرة، شركات استئجار السيارات، المطاعم، المقاهي، القضبان، قاعات الزفاف، المهرجانات، المرشدين، بيوت الضيوف، محال الملابس، المجوهرات، مصففات الشعر، الزهور، المنتجين الزراعيين الذين يطعمون المطعم. موسم السياح المفقود لا يعني فقط عدد أقل من الزوار. وهو يعني انخفاض العملة، وتقل الوظائف المؤقتة، وتقل النقدية في المناطق، وقلة الثقة. وبالنسبة للبنان، فإن الصيف ليس مكملا للراحة. إنه جزء من اقتصاد النجاة.

الموسم المكسور قبل الذروة

ويستند الموسم السياحي اللبناني إلى نافذة قصيرة. وتركز أسابيع حزيران/يونيه وتموز/يوليه وآب/أغسطس على وصول المغتربين، والزواج، وعودة الأسرة، والمهرجانات، والإقامة في جانب البحر، وحجز المطاعم، واستئجار السيارات. ويجري إعداد بعض هذا الطلب مقدما، غير أنه كثيرا ما يتم تأكيده في وقت متأخر، تبعا لتذاكر الطيران والتأمين والتصور الأمني. وهذا التبعية في اللحظة الأخيرة يجعل القطاع عرضة للصدمات. A strike in Beirut, an eviction order in Tyre, a flight suspension or an embassy alert may be enough to break the momentum.

المشكلة الحالية هي واحدة من التراكم. المهنيون لا يواجهون أخباراً سيئة وهي تواجه خلافة في الإشارات السلبية: الضربات في الجنوب، والتهديدات التي تتعرض لها بيروت، والاهتمامات حول المطار، والتوترات بين إسرائيل وحزب الله، وعدم التيقن بشأن وقف إطلاق النار، وضجيج الطائرات بلا طيار، وحذر الطيران، وارتفاع التكاليف. حتى عندما لا يستسلم الزائرون تماماً ينتظرون ويحجزون فيما بعد، ويطلبون شروطا مرنة، ويقصرون فترة إقامتهم أو يختارون وجهة أخرى. بالنسبة لفندق هذا التوقع يستحق الخسارة من أجل مطعم، هذا يمنع التوظيف بالنسبة لمنظم الحدث، يجعل من المستحيل المخاطرة.

غير أن السياحة اللبنانية أظهرت قدرة على الانتعاش. وبحلول عام 2025، كان البلد قد رحب بأكثر من 1.63 مليون زائر، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالسنة السابقة. وظل هذا التعافي هشاً، حيث كان الشتات أساساً وزواره معتادين على المخاطر اللبنانية. ولم تسترجع مستويات ما قبل الأزمة، ولكنها أعطت بعض الأكسجين للفنادق والمطاعم والخدمات. وهددت حرب عام 2026 هذا الانتعاش عندما كان من المقرر أن يصبح انتعاشا أقوى. هذا يجعل التيار خطير جداً إنه يكسر ديناميكية قبل أن يتم توحيدها.

المطار، الحدود الأولى للثقة

تبدأ السياحة في مطار رافيك هاري الدولي. غير أن هذا الباب الأمامي لا يزال في صميم الشواغل. وأدت التوترات الإقليمية إلى تعطيل الجداول الزمنية للركاب والاتصالات والثقة. وقد تجنبت الشركات الأجنبية بالفعل أو أوقفت بعض الطرق خلال فترات التوتر الشديد. واستمرت الخطوط الجوية في الشرق الأوسط في توفير جزء أساسي من الاتصالات الخارجية للبنان، ولكنها وضعت نفسها تحت المراقبة في أعقاب الشواغل التي أعربت عنها المنظمات الرائدة بشأن الرحلات الجوية التي تعمل بالقرب من مناطق الإضراب. وتدعي الشركة أنها تتصرف على أساس تقييمات المخاطر والضمانات. بالنسبة للمسافرين، حقيقة أن سلامة الطيران تصبح موضوعاً عمومياً تكفي للوزن.

المشكلة ليست فقط عدد الرحلات. إنه تصور المخاطرة. ويمكن أن يوافق أحد أفراد الشتات على الحضور إلى لبنان على الرغم من الأزمة الاقتصادية. وسيتردد إذا كان المطار يبدو مهدداً، إذا أصبحت التذاكر باهظة التكلفة، إذا ضاعفت الشركات الجدول الزمني أو إذا كانت العودة إلى بلده غير مؤكدة. السياح الأجانب لديهم دائماً بديل. ويمكنه أن يختار اليونان، وقبرص، وتركيا، وإسبانيا، والبرتغال، والأردن. In a tense regional market, the safe destination often wins against the endearing destination.

The project to open René Mouawad Airport in Qolayaat, in the North, illustrates an attempt to diversity. ويمكن أن يقلل الاعتماد على مطار بيروت وحده وأن يوفر مخرجا إضافيا في أوقات الأزمات. لكنه لن ينقذ في صيف عام 2026. A new platform requires roads, companies, procedures, insurance, a perception of safety and time. وبالنسبة للموسم الحالي، لا يزال الحكم في بيروت. إذا بدا المطار مستقراً، بعض التحفظات يمكن أن تعود. وإذا استمر عدم اليقين، فإن الإلغاءات ستظل سائدة.

الفنادق والمطاعم والأحداث تحت الضغط

الفنادق هي الأولى لقياس الأزمة. وتضع البيانات المهنية التي أُبلغ عنها في الأسابيع الأخيرة احتلال عدة مؤسسات في بيروت على مستويات منخفضة جدا، تتراوح بين 7 و 10 في المائة في بعض الفترات، مع حدوث زيادة أحيانا. ولا تصف هذه الأرقام جميع المؤسسات، ولكنها تعطي الاتجاه: الطلب الدولي المتعاقد عليه قبل بلوغه الحد الأقصى. ويمكن أن تكون بيوت الضيوف والشقق المزودة بالأثاث أكثر مرونة بفضل الشتات أو البقاء في الأسرة أو الأسعار الأكثر مرونة. لكنهم أيضاً يعانون من التساهل الزبائن يطلبون الغاء حتى اللحظة الأخيرة.

وتواجه المطاعم أزمة مختلفة. وهم يعتمدون على حركة المرور المحلية، والمغتربين، والسياح، والأحداث الخاصة. وعندما يؤجل الزوار رحلاتهم، تفرغ الطاولات أولا في أيام الأسبوع، ثم تصبح عطلة نهاية الأسبوع أكثر انتظاما. وتخفض المؤسسات قوائم الجرد لتجنب الخسائر. وهم يوظفون عددا أقل من العمال الموسميين. وهي تحد من الاستثمارات في التراسات أو السحن أو التجديدات أو المساءات الخاصة. وقد تعلم هذا القطاع البقاء على قيد الحياة بدولارات نقدية، بفضل الشتات والزبون الذي استمر في الظهور على الرغم من الأزمة. الحرب تقلل من ذلك الهامش.

الأحداث الكبرى أكثر تعرضاً وتحتاج الزيجات، والحفلات، والمهرجانات، والعلامات التجارية، والكونغرس، والأحزاب الصيفية، والتجمعات الأسرية إلى دفعات، والسفر، ومقدمي الخدمات، والتخطيط. إنذار أمني يمكن أن يفسد أشهر الإعداد. ويفضل كثير من المنظمين تأجيل الإلغاء في آخر لحظة بدلا من المخاطرة به. ولا تقتصر التكلفة على الموقع المستأجر. ويؤثر على المطاعم والموسيقيين والفنيين والمصورين والبائعين والسائقين والفنادق والمتاجر. وتعمل السياحة اللبنانية كنظام إيكولوجي. وعندما يلغى الزواج، يفقد حوالي عشرة حرف دخل في اليوم.

يتردد الأجانب في الرحيل

ولا يزال الشتات أقوى قاعدة للسياحة اللبنانية. وهو يتعلق بالأسر، والزواج، والإجراءات الإدارية، والممتلكات، والعطلات مع الأطفال، والارتباط بالبلد. وكثيراً ما يقبل المخاطر التي يرفضها السياح الأجانب. وهي تعرف الأحياء والطرق والاستخدامات وفترات التوتر. لكنها ليست غير مهتمة بالحرب والأسر التي لديها أطفال أكثر ترددا. ويخشى المغتربون الذين يعملون في أوروبا أو أفريقيا أو الخليج أو أمريكا الشمالية أن يظلوا محاصرين. التذاكر مكلفة والتأمين لا يغطي دائما مناطق النزاع. ويصبح عدم اليقين في الرحلات عقبة حاسمة.

الزوار الأجانب ينسحبون بسرعة ويظل لبنان جذابا من خلال عالمه الفلكي، والحياة الليلية، والمناظر الطبيعية، والتراث، والشواطئ، والجبال، والثقافة. ولكنه يتنافس مع وجهات ينظر إليها على أنها أكثر أمانا. وقد أعادت الحرب في الشرق الأوسط توجيه بعض التدفقات إلى جنوب أوروبا. واستفادت اسبانيا والبرتغال، على وجه الخصوص، من تأجيل الطلب عندما يتجنب المسافرون المنطقة. فالسياحة لا تنتظر من الدبلوماسيين أن يستقروا اتفاقا. إنه يتحرك.

This difference between diaspora and foreigners weights on income. وغالبا ما يقيم الشتات مع الأقارب أو في شقق الأسرة. وهي تنفق على المطاعم والمتاجر والخدمات، ولكنها لا تملأ دائما الفنادق بنفس الطريقة التي يملأ بها السياح التقليديون. وللزوار الأجانب، والمجموعات، والمسافرين في الخليج، والإقامة المنظمة، تأثير مباشر أكبر على منشآت الفنادق، والأدلة والجولات. وإذا تأخرت عودتهم، يمكن للقطاع أن ينجو بفضل الشتات، ولكنه لا يستطيع أن يستعيد مستوى حقيقي من الموسم.

المناطق السياحية المتأثرة بالارتجاج

ولا تقتصر الأزمة على بيروت. وتتوقف أيضا قرى الباترون، وبيبلس، وكيكروان، وميتن، وجبل، وبقاع، وشوف، وشمالا، وريفيا للسياحة على الصيف. وقد تتسع بعض الأماكن للزوار اللبنانيين الذين يتجنبون المناطق الجنوبية أو المناطق الأكثر تعرضا للخطر. ولكن هذا الطلب على الاستبدال لا يزال هشا. وهو يعتمد على الشعور بأن البلد ككل لا يزال عمليا. وعندما تضرب الضربات صور أو ضواحي بيروت الجنوبية، لا تميز التصورات الدولية دائما بين المناطق. ويبدو أن لبنان وجهة في الحرب، رغم أن بعض المناطق لا تزال هادئة.

الجنوب يدفع أكبر تكلفة ولا يمكن للإطارات وشاطئها وتراثها ومطاعم البحار ودور الضيوف أن تجتذب الزبائن العاديين في سياق الإجلاء والإضراب. ولا تزال القرى الحدودية والمواقع الدينية والطرق الزراعية والمتاجر الصغيرة المرتبطة بالزوار المحليين مشلولة. وحتى لو تم التوقيع على وقف إطلاق النار، سيتطلب الأمر وقتاً للطمأنة. ولن تتبع عودة السياح عودة السكان تلقائيا. وسيتطلب ذلك طرقا آمنة، وشاطئا يسهل الوصول إليها، وفنادق مصلحتها، ومطاعم مفتوحة، وتصورا مستداما.

المناطق الجبلية لديها القدرة على المقاومة ويمكن لمنازل الضيوف، والمسارات، وممتلكات النبيذ، والمهرجانات المحلية، والسياحة الجديدة أن تجتذب زبوناً لبنانياً أو متشرداً. ولكن هذه الإمكانية تتطلب تنسيق الاتصالات. ولا يمكن أن تعد البلديات ومقدمو الخدمات الأمنية إذا لم تكن لديهم معلومات واضحة. ولا يمكنها إلا أن توفر المرونة أو تقلل من الأسعار أو استهداف الزوار الموجودين بالفعل في لبنان. وهذه الاستراتيجية تحد من الخسائر، ولكنها لا تعوض عن فصل دولي ضعيف.

صدمة اجتماعية خلف الصدمة السياحية

وكثيراً ما تُعرض السياحة كقطاع الترفيه. وفي لبنان، يُعتبر أيضاً مُمتصاً للصدمات الاجتماعية. وهي تستخدم النادلين، والخادمات، وأخصائيي الاستقبال، والطهي، والسائقين، وضباط الأمن، والفنيين، والموسيقيين، ووكلاء التسليم، والمرشدين، والبائعين، والعمال الموسميين. ويعتمد الكثيرون على بضعة أشهر من النشاط لعقد بقية السنة. موسم مفقود يعني أجراً غير مدفوع الأجر، وفقدان مبالغ إضافية، وفقدان البقشيش والأسر تحت الضغط.

ويتأثر الشباب بشكل خاص. ويعمل الطلاب في المطاعم والفنادق والمكافآت والأحداث والشواطئ خلال الصيف. وقد يمول هذا الدخل الرسوم الجامعية أو النقل أو المعدات أو الدعم الأسري. وعندما لا تستأجر المؤسسات، تصبح الأزمة فورية. ويقود البعض إلى السعي إلى المغادرة، أو قبول وظائف أقل أجرا، أو إلى أن يصبح أكثر اعتمادا على الأسرة. فالسياحة، بهذا المعنى، ليست مجرد صناعة. وهي قناة للدخل لجيل سبق أن عانى من الأزمة النقدية.

ويخضع الموردون أيضا للانكماش. المطعم الذي يقلل من نشاطه يشتري أقل الخضروات واللحوم والمشروبات والخبز والزهور ومنتجات الصيانة وخدمات الغسيل. ويستهلك فندق فارغ كهرباء أقل، ولكنه يفقد أساسا الدخل اللازم لموظفيه ومورديه. ويقلل الحدث الملغا من أوامر المطاعم والمصممين والصوت والضرائب والمصورين. ويغذي صيف السياحة اقتصادا مترابطا. انهياره ينتشر بسرعة.

وقف إطلاق النار كشرط ضروري غير كاف

وقد يغير التوقيع المتوقع على الاتفاق الإقليمي المسار، ولكنه غير كاف. وبالنسبة للمهنيين السياحيين، فإن الحالة الأولى هي السلامة الظاهرة. وهناك حاجة إلى وقف طويل الأجل للضربات، وتخفيض عدد التحليقات، واستقرار تشغيل المطار، والطرق العملية، والرسائل الواضحة من السلطات. لا يرد الزائرون فقط على توقيع نص. وهي تستجيب للصور، والإنذارات، وإلغاء الرحلات، والحكايات الأسرية. A single strike in the southern suburbs or on the coast can abolish several days of renewed confidence.

والشرط الثاني هو إمكانية التنبؤ. ويمكن للفنادق والمطاعم أن تتكيف مع موسم منخفض إذا كانوا يعرفون مستوى الطلب. ويمكنها تخفيض الفرق، وتعديل الأسعار والحد من المخزونات. وهي تعاني أكثر عندما تتغير التحفظات كل يومين. يحجز الزوار المترددون في وقت متأخر، إلغاء في وقت متأخر والتفاوض أكثر. This uncertainty transfers risk to businesses. It obliges professionals to operate with less visibility, in a country where bank credit no longer absorbs shocks.

الشرط الثالث هو التواصل. ويجب على لبنان أن يتجنب الرسائل المتناقضة. ويجب على السلطات أن تبلغ عن المطار والطرق والمناطق التي يتعين تجنبها والمناطق الآمنة والمناسبات المستمرة وإجراءات الطوارئ. ويحتاج المهنيون السياحيون إلى اتصال واحد. زوار أيضاً. In the absence of reliable information, social networks and rumours fill the gap. فيديو للدخان، إنذار خاطئ أو رسالة إخلاء محلية يمكن أن تأخذ بعدا وطنيا في بضع دقائق.

أيمكننا إنقاذ جزء آخر من الصيف؟?

ويمكن إنقاذ جزء من الصيف إذا تحسنت السلامة بسرعة. ويمكن للمغتربين أن يعودوا في تموز/يوليه أو آب/أغسطس إذا استقرت الرحلات ووقف إطلاق النار. ويمكن إعادة برمجة الأحداث المؤجلة في نهاية الصيف. ويمكن للمناطق الجبلية أن تجذب فترات إقامة قصيرة. ويمكن للمطاعم أن يجدوا زبوناً محلياً ومهزوناً إذا تراجع الخوف. لكن من المضلل التحدث عن العودة الكاملة وتخطط السياحة الدولية. ليس كل المسافرين الذين اختاروا وجهة أخرى سيعودون المجموعات الملغومة لا تعود لبعضها خلال بضعة أيام.

ولذلك سيتعين على هذا القطاع أن يستهدف موسم الحد من الخسائر، وليس موسم الانتعاش. وتتطلب هذه الاستراتيجية عروضا مرنة، وشروطا واضحة للإلغاء، وأسعار واقعية، وحملات موجهة للمغتربين قررت بالفعل الحضور والتنسيق مع شركات الطيران. ويجب على المهرجانات أن تعلن بسرعة ما يتم الاحتفاظ به أو تأجيله أو إلغاؤه. الفنادق يجب أن تتجنب الوعود المفرطة. ويجب أن يتكيف المطاعم دون المساس بنوعيتهم. In a crisis of confidence, transparency is better than facade optimism.

The State can help without great resources. It can speed up VAT refunds to the companies concerned, temporarily reduce certain charges, facilitate the process of events, support tourist municipalities, communicate on safe roads and coordinate with the airport. وقد تطلب أيضا من الشركاء العرب وبلدان الشتات عدم إحكام تحذيراتهم دون داع إذا ما استقرت الحالة. لكنه لا يستطيع شراء الثقة. وسيتوقف ذلك أولا على الواقع الأمني.

قطاع حيوي، لكن معرّض جداً

The current crisis reveals structural weakness. ويعتمد لبنان اعتمادا كبيرا على موسم قصير وضعيف. ويمكن لأي حرب أو جمود سياسي أو إنذار جوي أو توتر إقليمي أن يمحو أشهر الإعداد. وقد تكيف هذا القطاع من خلال المرونة والشتات والمدفوعات النقدية والعروض المحلية. لكن هذا التكييف له حدوده. ولا يمكن لأي بلد أن يبني استراتيجية سياحية مستدامة إذا كان كل صيف يعتمد على وقف إطلاق النار المتفاوض عليه في الخارج.

ولذلك يجب إعادة النظر في السياحة اللبنانية. وهناك حاجة إلى تنويع الأسواق، وتوسيع المواسم، وتطوير السياحة المحلية، وتعزيز تأمين الأحداث، وتحسين الاتصالات المتعلقة بالأزمات، وتأمين المطار، وتحسين تنسيق البلديات، ودعم دور الضيافة الصغيرة. البلد لديه أصول نادرة ويمكنها أن تعرض البحر، والجبال، والفلك، والتراث، والحياة الثقافية، والضيافة في إقليم صغير. ولكن هذه الأصول تتطلب حدا أدنى من الاستقرار. بدون أمن، يصبحون حجج معلّقة.

صيف 2026 ربما سيبقى موسم مبتورة المحترفون لا يعترفون جميعاً علناً لأنهم ما زالوا يتوقعون بضعة أسابيع من الراحة ولكن الأرقام المنخفضة، والإلغاء، وتأجيل الأحداث، وتردد المسافرين، تبين أن الصدمة قد حدثت بالفعل. وإذا وقف إطلاق النار، سيعود جزء من النشاط. وإذا استأنفت الإضرابات، سيضيع الموسم على نطاق أوسع. وفي الفنادق والمطاعم والوكالات، أصبح الانتظار الآن سؤالا بسيطا: هل يمكن للبنان أن يوفر ما يكفي من الأمن لتحويل الصيف إلى صيف متدهور؟?