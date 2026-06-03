لبنان: ضرب الجنوب على الرغم من واشنطن؛ صوت عالمي

لبنان: خسائر فادحة في الاستيقاظ

إن لبنان يستيقظ هذا الأربعاء في مذكرة وحشية: فالضمانات الدبلوماسية من واشنطن لم توقف الهجمات الإسرائيلية بالقنابل في الجنوب. ويوضح آخر تقرير موحد أن 468 3 شخصا قد لقوا حتفهم منذ 2 آذار/مارس في الحملة الإسرائيلية في لبنان، قُتل 35 منهم منذ يوم الاثنين، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية، التي استولت عليها وكالة دولية. وقد شُرد أكثر من مليون شخص. ويعطي هذا التقييم الوطني مقياساً للحرب التي تمتد الآن إلى ما وراء الخطوط الأمامية وتمتد على الطرق والمستشفيات والقرى والأحياء المأهولة.

اتسمت الساعات الأربع والعشرون الأخيرة بتسلسل مزدوج. وفي واشنطن، اجتمع الممثلون اللبنانيون والإسرائيليون لعقد جلسة مناقشة أخرى، رابعها منذ بداية الحرب. على الأرض، ضرب الجيش الإسرائيلي حوالي عشرين موقعًا، وفقًا لتقارير صحفية، بينما تبنى حزب الله هجمات ضد الجنود الإسرائيليين المتواجدين في جنوب لبنان. وبالتالي، يبدو أن الصيغة الأمريكية لإلغاء التصعيد معلّقة من واقع عسكري يتناقض تقريبا على الفور.

قُتلت عائلة كارام على طريق النبطية – الخضرالي

تبقى المأساة الأكثر تحديدًا هي مأساة عائلة كرم، وهي في الأصل من القليعة، في منطقة مرجعيون. وقد قُتل الدكتور جيمس جورج كارام، وهو طبيب أسنان يبلغ من العمر 61 عاماً وفقاً لأقاربه المحليين، مع ابنته تيودوسيا وابنه توني في ضربة طائرة بدون طيار على سيارتهم على طريق النبطية – خردلي. كانت الأسرة عائدة من الامتحانات والإجراءات المدرسية. (ثيودزيا) كانت طالبة. توني ما زال قاصراً. لا توجد أدلة عامة تم التحقق منها، في وقت كتابة هذا التقرير، تحدد وظيفة المقاتل للضحايا الثلاثة.

طريق النبطية – الخردلي ليس محورًا ثانويًا في حياة الجنوب. يربط بين بلدات مرجعيون وطرق النبطية ويخدم السفر العائلي والرعاية والدراسات وطرق الإمداد. وفي وقت الحرب، أصبح أيضا ممرا يتحكم فيه الطائرات بدون طيار. ومن ثم فإن الهجوم على سيارة » كارام » قد تسبب في عاطفة معينة. أصابت عائلة كانت تتحرك لأسباب مدنية، في مساحة تتلاشى فيها الحدود بين حركة المرور العادية والمنطقة العسكرية كل يوم أكثر قليلاً.

جبتشيت، تول، هاروف، مروانية: الضحايا الآخرون

تم الإبلاغ عن إصابات أخرى في العديد من المحليات. وفي جبشيت بمحافظة النبطية، قُتل مواطنان سوريان في غارة على حضانة كانا يعملان فيها. في تول، أصاب هجوم بطائرة بدون طيار منطقة دراجة نارية أو مركبة، مما أسفر عن مقتل شخصين، وفقًا لتقارير في الصحافة الدولية. بين (هارف) و(تول) ضربة أخرى على سيارة قتلت شخصاً واحداً. لم يتم تأكيد أسماء هؤلاء الضحايا علنًا في المصادر التي تمت استشارتها وقت كتابة هذا التقرير.

في المروانية، بالقرب من صيدا، انتشل رجال الإنقاذ ست جثث من تحت أنقاض مبنى ضرب ليلة الاثنين. وينتمي الضحايا إلى عائلة حسن عبد الله، بحسب الدفاع المدني اللبناني، الذي التقطته عدة وسائل إعلام. وكان طفلان وامرأة واحدة من بين الموتى. وأُزيل أيضاً ثلاثة جرحى من الأنقاض. ومرة أخرى، لم يتم تأكيد جميع أسماء الضحايا كاملة بطريقة موثوقة بما يكفي لنشرها بالكامل.

هذا مهم. تسمية الضحايا تجعل من الممكن الخروج من ميزانية مجردة. ولكن نشر اسم غير مثبت يكشف عن خطأ جسيم، خاصة عندما يتم العثور على الجثث بعد عدة ساعات من البحث. في هذه المرحلة، الأسماء المؤكدة التي تتمتع بأعلى درجة من الموثوقية هي جيمس جورج كرم وثيودوسيا كرم وتوني كرم. وفيما يتعلق بموانية، يُبلَّغ عن هوية أسرة حسن عبد الله، ولكن ما زال يتعين توحيد التفاصيل الاسمية الفردية. وبالنسبة لجيبشيت وتول وهروف، تعطي المصادر المكان، وعدد الوفيات وأحياناً الجنسية أو سياق العمل، ولكن ليس الهويات الكاملة.

خمسة قتلى يوم الثلاثاء 48 جريحا

مراجعة من قبل السلطات الصحية اللبنانية يوم الثلاثاء أبلغت عن 5 وفيات و 48 إصابة خلال ضربات اليوم بما في ذلك طفل واحد بين الموتى. ومن بين المصابين طبيب وخمسة موظفين في مستشفى تبنين العام. لا يتم الخلط بين هذا الرقم دائمًا والتعدادات التي تنشرها الوكالات، لأن بعض الضحايا قُتلوا مساء الاثنين ثم عُثر عليهم أو أُعلن عنهم يوم الثلاثاء. ولذلك يجب قراءة اليوم على مستويين: التقييم الصحي اليومي الرسمي، والتقييم الموسع للهجمات المسجلة على مدى أربع وعشرين ساعة.

الخريطة تظهر ضغطاً مبعثراً. وترد في التقارير نبطية، ونبطية الفوقا، وكفر رومين، وشوكين، وكفر تبنيت، وجيبشيت، وتول، وهروف، وموانية، وقلية، وبرج الشمالي، وضواحي صور. كما أن حريق المدفعية أصاب المجتمعات المحلية في الفرقة الجنوبية. هذا التشتت يحافظ على مناخ من عدم اليقين. ولا يعرف المقيمون دائما ما إذا كان الخطر يأتي من إنذار عام، أو طائرة مجهولة، أو طائرة تحلق فوق المنطقة، أو ضربة على سيارة تقودها أمامهم.

مستشفيات الجنوب تحت الضغط

وفي صور، استؤنفت مستشفى جبل عميل من العمل بعد إضراب إسرائيلي في موقع قريب أصاب 39 موظفا في اليوم السابق. تصف الصور والشهادات النوافذ المكسورة والغرف المتضررة والفرق الطبية التي أجبرت على إعادة المنشأة إلى الخدمة في حالات الطوارئ. المستشفى لا يصبح مكاناً للرعاية في هذه الحرب فحسب. يُصبحُ بارومتر المقاومة المدنية. وعندما تعمل فرقها في خضم الحطام، يعمل كل الهيكل الصحي للجنوب على الحد الأقصى.

ويضيف قطاع تبنين المزيد من القلق. وكان من بين المصابين البالغ عددهم 48 في يوم الثلاثاء موظفون من المستشفى العام المحلي، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية. الرقم لا يقول كل شيء. وهذا يعني أن أماكن الرعاية، التي يسعى إليها بالفعل المشردون والجرحى، تعاني نفسها من آثار الحرب. كل طبيب مصاب، كل ممرضة غائبة كل سيارة إسعاف متضررة تقلل من القدرة على الرد خلال ساعات. وفي جنوب لبنان، يمكن أن تؤدي هذه الخسارة التشغيلية إلى خسائر في الأرواح.

النبطية وبوفورت في مركز الضغط الإسرائيلي

ولا يزال النبطية أحد مراكز جسامة اليوم. وأمر الجيش الإسرائيلي السكان بمغادرة مناطق المدينة قبل الإضراب. تقول أنها تريد تعزيز عملياتها في الجنوب وترافق هذه اللغة العسكرية تقدم إسرائيلي أعمق نحو ضواحي النبطية ومرتفعات بوفورت. وتعرض إسرائيل هذا الإجراء كوسيلة للحد من التهديد الذي يشكله حزب الله على شمال إقليمها. وفي لبنان، يعتبر امتدادا خطيرا للوجود العسكري الإسرائيلي.

ويركِّز بوفور، أو قلاط الشقيف، بعدا استراتيجيا ورمزيا. ويهيمن الموقع على الوديان والطرق. وقد سبق له أن احتل مكانا قويا في ذكرى الاحتلال الإسرائيلي حتى عام 2000. إن قيام القوات الإسرائيلية باستئناف مواقعها أو التقدم في بيئتها يغير من تصور الصراع. لم يعد مجرد تجارة الحدود وتتجه الحرب نحو خطوط الجنوب الداخلية، مع ما يترتب على ذلك من عواقب مباشرة على النبطية والمرجيون والقرى بينهما.

وأطلق حزب الله النار على القوات الإسرائيلية بالقرب من بوفورت وشن هجمات على مركبات عسكرية جنوب النبطية. كما ادعى أنه استهدف دبابة إسرائيلية بالقرب من حداثا. وتميز الحركة بين هذه الأعمال من الحرائق والمدنيين الإسرائيليين. وتؤكد إسرائيل، من جانبها، أن حزب الله ينتهك وقف إطلاق النار وتبرر إضراباته بضرورة تحييد الهياكل الأساسية والمقاتلين. وهذا الاختلاف في القراءة يحول دون تحقيق الاستقرار الفوري.

انقذت بيروت، ولكن لا تزال تحت التهديد

ولا تزال الضواحي الجنوبية في بيروت متنبهة، حتى لو لم تحدث الضربة الجماعية التي خشيت يوم الاثنين. لقد هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي باستهداف داهية، معقل حزب الله، في حالة استمرار الهجمات ضد إسرائيل. وقد تسبب هذا التهديد في مغادرة الشركات وإغلاقها. وفي يوم الثلاثاء، لا تزال الطائرات بدون طيار تحلق فوق المنطقة على علو منخفض، وفقا للتقارير الصحفية. ومن ثم، فقد نجا العاصمة من هجوم كبير، ولكنها لم تسترد طبيعتها.

إنها بالتحديد هذه النقطة التي تفسر هشاشة الإعلان الأمريكي وادعت دونالد ترامب أنه حصل من بنجامين نيتانياهو على الالتزام بعدم إرسال قوات إلى بيروت، وعلى جانب حزب الله، وعد بوقف إطلاق النار. ولكن الصيغة الأصلية تحدت بسرعة بالوقائع. وتواصل إسرائيل ضرب الجنوب. وواصل حزب الله هجماته على القوات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية. وأكد بنجامين نتنياهو من جديد أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل في جنوب لبنان.

واشنطن: دورة رابعة حاسمة

ومن ثم فإن مفاوضات واشنطن في صميم هذه اللحظة. اجتمعت الوفود الدبلوماسية اللبنانية والإسرائيلية يوم الثلاثاء في وزارة الخارجية الأمريكية. وهذا شكل نادر، لأن البلدين ليس لهما علاقات دبلوماسية ولا يزالان في حالة حرب من الناحية التقنية. وتشكل الدورة جزءا من سلسلة من الاجتماعات التي بدأت في نيسان/أبريل. ويريد واشنطن تحويل وقف إطلاق النار الهش إلى عملية سياسية وأمنية. وتحدثت وزارة الخارجية عن التقدم المحرز في كلا الجانبين وأعلنت استئناف المناقشات يوم الأربعاء.

ترأس الوفد اللبناني سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض. الجانب الإسرائيلي مُمثّل بسفير إسرائيل لواشنطن، يشيل ليتر. وعلى الجانب الأمريكي، عقد الاجتماع برعاية وزارة الخارجية، بمشاركة مسؤولين من البيت الأبيض والإدارة الأمريكية. ماركو روبيو لم يترأس الدورة مباشرة، لكنه وضع إطار السياسة العامة: ويريد واشنطن فصل الملف اللبناني الإسرائيلي عن المفاوضات مع إيران.

ويعترض طهران على هذا التفكيك، بشكل غير مباشر من جانب حزب الله. وترى إيران أن الإضرابات الإسرائيلية في لبنان جزء من المعادلة الإقليمية التي فتحت منذ الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في نهاية شباط/فبراير. وعلى العكس من ذلك، تؤكد الولايات المتحدة أن لبنان يجب أن يعامل على سكة حديدية منفصلة. هذا الفرق يثقل على المحادثات وإذا أصبح لبنان متغيرا في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، يخفض هامش بيروت. وإذا كانت القضية اللبنانية معزولة، فإن حزب الله يخاطر برفض اتفاق لا يفي بالضمانات التي يتطلبها حليفه الإقليمي.

« مناطق القتال » لاختبار وقف إطلاق النار

ويستند المسار الذي نوقش في واشنطن إلى نهج تدريجي. وذكر مسؤول لبناني كبير المناطق التجريبية. وفي هذه المناطق، ستتوقف الأعمال العدائية، وستنسحب القوات الإسرائيلية، وسينتشر الجيش اللبناني. والهدف من ذلك هو توسيع هذا النموذج تدريجيا ليشمل جميع الأراضي اللبنانية. وتستجيب الفكرة لصعوبة عملية: لا يبدو أن أحداً اليوم قادر على فرض وقف كامل لإطلاق النار على الفور. لذا (واشنطن) تبحث عن آلية يمكن التحقق منها، منطقة حسب المنطقة.

غير أن هذا الخيار ينطوي على مخاطر سياسية. منطقة تجريبية يمكنها فتح طريق للانسحاب كما يجوز لها أن تجمّد بصورة مؤقتة وجود إسرائيلي في أماكن أخرى. ويريد المسؤول في لبنان أن يتجنب وجود آلية أمنية تصبح اعترافا غير مباشر بمنطقة عازلة تسيطر عليها إسرائيل. ويرفض حزب الله نزع السلاح تحت الضغط، على الرغم من أن الحكومة اللبنانية تدعي أيضا أنها تريد، على المدى الطويل، احتكار الدولة للأسلحة. إن إسرائيل تجعل نزع سلاح حزب الله شرطا أساسيا.

وفي هذا السياق، يدافع نواف سلام عن التفاوض بوصفه أقل الخيارات تكلفة بالنسبة للبنان. هذه الصيغة تلخص معضلة الحكومة رفض الحديث سيترك الأرض لتقرر وحدها وتقبلوا مناقشة تعرض بيروت لمنتقدي حزب الله وبعض الرأي، الذين يخشون إجراء مفاوضات مع استمرار الإضرابات. ولذلك فإن رئيس الحكومة يبحث عن خط ضيق: التفاوض على تخفيض الخسائر، دون إعطاء انطباع بتغطية الضغط العسكري الإسرائيلي.

نبيه بيري يحتفظ بدور المرور. لا يزال رئيس البرلمان أحد المسؤولين اللبنانيين القلائل القادرين على نقل رسائل إلى حزب الله أثناء التحدث إلى المحاورين الغربيين. ويبين المخطط الذي أعلنته السفارة اللبنانية في واشنطن هذه الآلية غير المباشرة: رسائل أمريكية إلى (بيروت)، إعادة مؤسسية لبنانية، ثم العودة إلى حزب الله. وهذا الهيكل لا يحل مشكلة السيادة. وعلى النقيض من ذلك، يبين كيف لا تزال الدولة اللبنانية تعتمد على الوساطة الداخلية لترجمة وعد دبلوماسي إلى قرار عسكري.

وفي الصباح، لا تزال الفجوة بين الدبلوماسية والميدان كبيرة. (واشنطن) يتحدث عن التقدم. وزارة الصحة اللبنانية تعد الموتى. وتصلح المستشفيات الجنوبية النوافذ وتعالج الجرحى. (عائلة (كلايا مورن جيمس جورج كارام) و (ثيودزيا) و (توني. في المروانية، أصبحت عائلة حسن عبد الله اسمًا جماعيًا آخر لليوم. في جبشيت، قُتل عاملان سوريان بعيدًا عن البلاغات العسكرية. في تول وحاروف، تتم إضافة ضحايا آخرين إلى القوائم التي لا تزال غير مكتملة.

وبالتالي، فإن نقطة اليوم اللبناني ليست في الإعلان عن وقف إطلاق النار، بل في اختباره الفوري. وإذا أدت محادثات واشنطن إلى إنشاء آلية إقليمية واضحة، فإن الساعات القليلة القادمة يمكن أن تؤدي إلى وقف التصعيد المحلي. وإذا واصلت إسرائيل إضراباتها حول النبطية وتايري ومرجيون وبوفورت، وإذا استمر حزب الله في هجماته على القوات الإسرائيلية في الجنوب، سيظل لبنان في تلك المنطقة الرمادية حيث يأتي كل وعد دبلوماسي بعد صوت الطائرات بدون طيار.