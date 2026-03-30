لبنان: في الساعة ٠٠/١٨، قُتل ٧٤٢ ١ قتيلا، ولا يزال جنوبا يحترق

احتُسب لبنان في الساعة 00/18.247 1 حالة وفاةو680 3 مصاباSince March 2, according to the daily report of the Ministry of Health relayed by the NNA. خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، أُبلغ عن الميزانية9 وفياتو137 مصاباكما يشير التوزيع الذي وزعته الوزارة إلى حدوث خسائر فادحة بين المدنيين والأطفال والنساء والقطاع الصحي.

وزاد هذا السجل الوطني على مدى يوم من الأيام بسبب هجمات شنت على عدة مناطق جنوبية، واستمرار القتال في نقاط الاتصال الحدودية، وهجوم جديد على مركز إنقاذ، ووفاة جندي لبناني على نقطة تفتيش عسكرية، ومطالبات أو مطالبات أخرى من الجانب الإسرائيلي. The last 24 hours confirm a war now very dispersed in its geography, but concentrated in its intensity on the south of the country.

ضربات على المنصوري، وهاريس، ويتر، وبنت جبيل، وأيناثا

ومن أهم الأحداث التي وقعت في اليوم، أفاد الجيش الوطني النيبالي بأن إضراب إسرائيلي قد استهدفمركز الطوارئ في مانسوريتسبب إصابات عديدة وفي نفس التسلسل، أبلغت الوكالة أيضا عن غارات علىHaris..Yater..بنت جبيلوAinathaومن الواضح أن هذا يضع أحد مجالات التركيز الرئيسية للقصف بعد الظهر في القطاع الأوسط والشرقي للجنوب.

إلىبنت جبيللقد ساءت الميزانية أعلن الجيش الوطني النيبالي عن وفاةأربعة سكانفي ضربة على المدينة وتُحتسب هذه النقطة، لأنها تبين أن اليوم لم يُرسم فقط بضربات على المناطق المحيطة أو الفؤوس العسكرية، بل أيضاً بإصابات بين المدنيين في مدينة أصبحت أحد مراكز العنف لعدة أيام.

ويضيف المنصوري أيضا إلى سلسلة من الهجمات الأخيرة التي تستهدف مرافق الإغاثة والصحة. هذا ليس موقعاً واحداً فقط على قائمة التفجيرات وهذه حلقة جديدة في تسلسل تظهر فيه مراكز الإنقاذ وعمال الإسعاف والمرافق الصحية بشكل متزايد على الأرض اللبنانية.

قتل جندي لبناني في نقطة تفتيش عسكرية

حدث رئيسي آخر في الساعات الـ 24 الماضية، أعلن الجيش اللبناني في وقت سابق من يوم الاثنين وفاةجنديوجرح في إضراب إسرائيلي ضدسد عسكري في العمريةعلى الطريق الساحلي جنوب تاير. وعلى الرغم من أن هذه النقطة لا تظهر في السجلات الصحية التي تبلغ مدتها 18 ساعة وحدها، فهي أحد الأحداث الثقيلة التي وقعت في اليوم، لأنها تعكس زيادة في الأهداف المتأثرة في جنوب البلد.

وفي نفس الفترة، دفع فينول أيضا ثمنا مباشرا. وأكدت جاكرتا أن أحد حفظة السلام الإندونيسيين قُتل بالقرب من أديشيت الكسير وأن أفرادا آخرين من الوحدة أصيبوا بجروح. وهذه الحلقة، التي وقعت ليلا، تشكل أيضا جزءا من سجل الساعات الـ 24 الماضية وتزيد من الجاذبية الدبلوماسية للتسلسل.

حيث تركز القتال

ولا يزال أوضح نقطة على خريطة القتالQantara– قام المانار بإحالة عدة مطالبات من حزب الله تتعلق بهذه المنطقة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. أول إرسال يشعل النار بالصواريخ(أ) تجميع للجنود والمركبات الإسرائيلية بالقرب من خزان قنطرة.

مُلخص آخر نشره (المانار) في عمليات الأحد يُفصّل هذا القطاع وسائل الإعلام تذكر ذلكQantara– شن هجمات على تجمعات الجنود الإسرائيليين في الموقع نفسه، علىمنطقة القريةقربصهريجوضددبابات ميركافانفس البيان يشير أيضا إلى القتال أو إطلاق النارأيتاروون..Hula..Ainatha..Deir Siryan..مارون الراس..Beit LifوQuuzah– وهذا يرسم خطا قتاليا نشطا من وسط الجبهة الجنوبية إلى عدة مناطق حدودية في الشرق والغرب.

بتفصيل، (المانار) يقولأيتاروونضد الجنود في منطقة خانق وفي سهل الشقة،Hulaقرب المدرسةAinathaبالقرب من حقل فريزQuuzahوضد العديد من دبابات ميركافامارون الراسضد قوة إسرائيلية قرب حسينية. ويؤكد تضاعف هذه النقاط أن اليوم لم تهيمن عليه مواجهة واحدة واسعة النطاق، ولكن بسلسلة من الشنق والضربات المضادة للدبابات وطلقات المدفعية والصواريخ على عدة جيوب قتالية.

ضواحي بيروت الجنوبية لا تزال تحت الضغط

وعلى الرغم من أن قلب القتال لا يزال في الجنوب، فإن الضغط لا يحد منه. واتسمت الساعات الـ 24 الأخيرة أيضا باستمرار التهديدات الإسرائيلية على ضواحي بيروت الجنوبية، في ظل استمرار التحذيرات والإضرابات التي لوحظت في وقت سابق من اليوم. ويحتسب هذا البُعد في استعراض يُجرى بعد الظهر، لأنه يبين أن المسرح اللبناني لا يزال مضاعفا: من جانب واحد، القتال على الحدود في الجنوب؛ ومن ناحية أخرى، يشكل تهديدا مستمرا على هامش العاصمة.

الجانب الإسرائيلي: قتل جندي وأصيب ضابط بجروح خطيرة وأصيب آخرون بجروح

وعلى الجانب الإسرائيلي، زادت أيضا الميزانية المالية المرتبطة بالجبهة اللبنانية. Al-Manar reported, citing information recognized by the Israeli army, thatقتل جندي إسرائيليوأصيب أحد الضباط بجروح خطيرةفي هجوم مضاد للدبابات أثناء الليل في جنوب لبنان. تم تحديد الجندي المقتول في هذه المادة على أنه رقيبLiran Ben Zionالكتيبة التاسعة للواء 401

وتضيف المادة نفسها ما يلي:وحدة إسرائيلية أخرى تعمل في منطقة جبل رميمثم ضربتها صواريخ مضادة للدبابات، معخمسة جنودالبعض على محمل الجد وفقاً لهذا المصدر لذلك، على التسلسل الأخير الوحيد الذي وصفه المنار،وفاة إسرائيلية واحدة وإصابة ستة على الأقلعلى الجبهة اللبنانية

وفي الوقت نفسه، نشر الجيش الإسرائيلي أيضا تحديثات منفصلة تشير إلى أن:جنديان معتدلانفي أعقاب حريق مضاد للدبابات في جنوب لبنان، فضلا عن إصابة آخرين في حوادث تشغيلية وقعت مؤخرا في نفس المسرح. ليس كل هذه التصريحات متطابقة مع نفس حلقة المنار لكنهم يؤكدون زيادة مستمرة في التكلفة البشرية الإسرائيلية على الجبهة الشمالية

ما تقوله ميزانية الـ 18 ساعة

ومن ثم، فإن ميزانية الـ 18 ساعة لا تلخص فقط إضافة القتلى والجرحى. يقول أيضاً أين كان اليوم ركزت التفجيرات علىMansuri, Haris, Yater, Bint Jbeil and AinathaThe most documented fighting took place aroundQantaraلكن أيضاًAytaroun, Hula, Ainatha, Deir Siryan, Maroun al-Ras, Beit Lif and Quuzahوفي الوقت نفسه، شهد اليوم وفاة أحدالجندي اللبنانيمنالخوذة الزرقاء الإندونيسيةوعلى الجانب الإسرائيلي، على الجانب الإسرائيليجنديمع عدة إصابات إضافية.

ومن الواضح أن اتجاه اليوم هو كما يلي: لا يزال الجنوب هو مركز جسامة الحرب، وتؤثر الضربات الآن على كل من المدن والإغاثة والفؤوس العسكرية ونقاط الحدود، بينما لا يزال القتال يتسبب في خسائر في كلا الجانبين. The247 1 حالة وفاةالساعة 00/18 ليست علامة إحصائية بسيطة. وهو يعكس يوما جديدا من التوتر على جميع القوس الجنوبي للبلد تقريبا.