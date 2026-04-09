لبنان في الساعة ٠٠/١٨: لا تزال الجبهة نشطة، وهددت بيروت، وما زالت المفاوضات هشة

وفي الساعة 00/18، ظل لبنان محاصرا بين ديناميتين متناقضتين. وعلى أرض الواقع، لا تزال الإضرابات الإسرائيلية، وعمليات تبادل إطلاق النار في الجنوب، والإنذارات على ضواحي بيروت الجنوبية تمارس ضغوطا عسكرية شديدة. وعلى الصعيد الدبلوماسي، تدفع بيروت وباريس وعدة عواصم إلى إدراج لبنان في وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، في حين تواصل إسرائيل والولايات المتحدة القول بأن الجبهة اللبنانية ليست جزءا منها. وفي فترة ما بعد الظهر، ادعى جوزيف أوون أن الاقتراح المتعلق بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي أعقبه مفاوضات مباشرة، بدأ يتلقى رداً إيجابياً، دون إعلان اتفاق رسمي.

وفي نهاية هذا اليوم، تهيمن ثلاثة وقائع. أولاً، لا تزال التكلفة البشرية للقصف الإسرائيلي يوم الأربعاء هي النقطة المرجعية للسلسلة بأكملها، مع سجل لبناني رسمي يبلغ 182 قتيلاً و 890 جريحاً في يوم أمس الوحيد، في حين قدمت خدمات الإغاثة الأخرى أرقاماً أعلى. ميزانية اليوم لا تزال مجهولة

وبعد ذلك، لم يكن يوم الخميس يوما لإلغاء التصعيد الحقيقي: فقد ادعى حزب الله عدة نيران صاروخية في كريات شمونا، وأفيد عن وقوع قتال في بنت جبيل، كما أن الضواحي الجنوبية في بيروت تعرضت مرة أخرى لخطر الإجلاء من جانب الجيش الإسرائيلي. وأخيرا، وعلى الصعيد السياسي، شدّدت الحكومة اللبنانية خطها من خلال دعوة الجيش وقوات الأمن إلى البدء فورا في تعزيز السيطرة الكاملة للدولة على بيروت وحجز الأسلحة للقوات الشرعية وحدها، مع اتخاذ قرار بالاستيلاء على مجلس الأمن على وجه الاستعجال.

الحالة العسكرية في الساعة ٠٠/١٨: لا انقطاع حقيقي على الأرض

وعلى الجبهة العسكرية، لم يؤكد اليوم فكرة الترضية. MTV وأفاد لبنان بعد ظهر ذلك أن حزب الله استهدف كيريات شمونا للمرة الثامنة بالصواريخ، مشيرا إلى أن تبادل إطلاق النار لا يزال نشطا على الرغم من المناقشة بشأن وقف إطلاق النار على الصعيد الإقليمي. The chain also reported very short-distance clashes in Bint Jbeil between Hezbollah fighters and an Israeli armored force that allegedly attempted to advance in the area of the city market. وبعبارة أخرى، لم تتجمد الجبهة الجنوبية. وهي لا تزال متنقلة وعنيفة ومعرضة للتطورات السريعة.

ولا تزال إسرائيل، من جانبها، تتحمل علنا هذا الفصل بين الجبهة الإيرانية والجبهة اللبنانية. According to MTV, the Israeli Defense Minister said in the afternoon that « separating the Lebanese front from Iran is a major success, » a formula that summarizes the Israeli doctrine of the moment. وترى حكومة بنيامين نتنياهو بوضوح أن من الإنجازات الاستراتيجية أن تكون قادرة على الحفاظ على حرية عملها في لبنان عندما يتم الحصول على هدنة جزئية بشأن المسألة الإيرانية – الأمريكية. وكان هذا الخط قد وضعه نتنياهو بنفسه مساء يوم الأربعاء، ومن ثم فهو يواصل تنظيم الموقف الإسرائيلي في الساعة ٠٠/١٨.

كما أن الضغط على بيروت قوي جدا. وفي فترة ما بعد الظهر، نشرت أدراي تهديدا جديدا على الضواحي الجنوبية، ونشرت خريطة تغطي منطقة واسعة تشمل هارت هريك، وغوبيري، ولايلاكي، وهاداث، وبرج البراجينة، وتهويتات الغدير، والشيعة، والجنة. وبعد ذلك نقلت MTV المشاهد الثقيلة للتشريد والتبخير من جوناه، مما يدل على أن الأثر الفوري لهذا التهديد هو الذعر ورحيل العديد من السكان. غير أن القناة نفسها ذكرت، متذرعة بمصادر من وحدة إدارة الكوارث، أنه لا توجد تدابير للإجلاء في مدينة الرياضة، وأن الجيش اللبناني والصليب الأحمر لم يتلقا أي إخطار من الصليب الأحمر الدولي بهذا الشأن.

ولا يزال الجنوب أيضاً عرضة للأضرار التي تلحق بالهياكل الأساسية. وقد أدى تدمير جسر القسمية، الذي ضرب مرة أخرى في الليل، إلى عزل عائلات بصورة مؤقتة إلى الجنوب من نهر الليطاني. وقد أعيدت هذه المعبرة في نهاية المطاف إلى مسارها هذا الصباح، ولكن الحلقة تلخص الضعف الحالي: إذ يمكن قطع الطريق لساعات، ويجد الناس أنفسهم محاصرين، ومن ثم يجب على الإنقاذ والجيش اللبناني أن يعملا على وجه السرعة لاستعادة الحد الأدنى من الاستمرارية. وفي الساعة ٠٠/١٨، لا تزال هذه المسألة اللوجستية أساسية، لأنها تؤثر مباشرة على إجلاء المدنيين، وحركة سيارات الإسعاف، وتقديم المعونة.

لا يزال التوازن البشري ثقيلاً جداً، والمستشفيات تحت الضغط

The last reference balance on the Lebanese side remains that reported after the massive strikes on Monday: 182 dead and 890 injured according to the Ministry of Health, taken over by AP and MTV. أما الخدمات الأخرى، بما في ذلك الدفاع المدني، فقد قدمت أرقاما أعلى مما يعني أن الصورة الدقيقة لا تزال تتحرك. ولكن حتى على أساس السجل الرسمي الأكثر حصافة، فإن 8 نيسان/أبريل هي بالفعل من أكثر الأمور فتكا في مرحلة الحرب هذه.

عواقب المستشفى ليلة الخميس الماضي وأوضحت منظمة الصحة العالمية، في منشوريها الرسميين المؤرخين 3 و 7 نيسان/أبريل، أن النظام الصحي اللبناني ما زال يعمل، ولكن تحت ضغط متزايد، مع وجود مرافق مغلقة أو متضررة، ومعدلات شغل مرتفعة للغاية في بعض المستشفيات العامة، والحاجة الملحة إلى إعادة بناء المخزونات الحرجة من أجل تجنب انقطاع العلاج. وفي فترة ما بعد الظهر، قال رئيس الصليب الأحمر اللبناني إن لبنان في حاجة ماسة إلى المساعدة الطبية. وفي الساعة ٠٠/١٨، تعتبر مسألة الصحة من أكثر النقاط إثارة للقلق في الحالة الداخلية.

ويشكل هذا التوتر في المستشفيات أيضا جزءا من بيئة تأثرت فيها الهياكل الصحية نفسها بالحرب. وقد حددت منظمة الصحة العالمية العديد من الهجمات على الرعاية الصحية في لبنان منذ بداية هذه المرحلة من النزاع، وحذرت من أن الحصول على الخدمات الأساسية يزداد خطرا دون دعم إضافي. هذا يعني أنه حتى في غياب يوم جديد من الإضرابات ككثافة أيام الأربعاء، لا يزال النظام عرضة للأثر المتأخر للقصف: الإصابات الخطيرة التي ستؤدى، والمخزونات من جراحة الحرب التي سيتم تجديدها، والأدوية المتخصصة التي ستعاد توزيعها، والأفراد المستنفدين الذين سيدعمون.

بيروت: تحاول الدولة اللبنانية إعادة المبادرة

وعلى الصعيد السياسي المحلي، جاء القرار الرئيسي في اليوم من مجلس الوزراء. ودعت الحكومة الجيش اللبناني وقوات الأمن إلى البدء فوراً في تعزيز السيطرة الكاملة للدولة على محافظة بيروت وحجز الأسلحة للقوات الشرعية وحدها. وقد أعلن نواف سلام هذا القرار عقب اجتماع برئاسة جوزيف أوون في بعبدا. وهي مصحوبة بتشديد معلن عن إنفاذ القانون وملاحقة الجناة.

The political meaning of this announcement was clarified by Joseph Aoun himself. وفي فترة ما بعد الظهر، نقلت البعثة عدة ملاحظات: " الحل الوحيد للحالة الراهنة في لبنان هو التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل " ؛ والأهم من ذلك، أنه أوضح أن الاقتراح الداعي إلى وقف إطلاق النار مع إسرائيل وفتح المفاوضات المباشرة قد بدأ يتلقى رداً إيجابياً. ولذلك ربط الرئيس، في نفس التسلسل، بالسيادة الدبلوماسية للبنان واستعادة سلطة الدولة في العاصمة. في الساعة ٠٠/١٨، هو أوضح محور سياسي في اليوم على الجانب اللبناني.

وقررت الحكومة أيضا تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن عقب الهجمات الإسرائيلية يوم الأربعاء. This approach aims to formalize the Lebanese reading of events within the UN framework: it is not just a military escalation, but a series of strikes against Beirut and other Lebanese areas at a time when regional efforts were being made to silence weapons. At this stage, this complaint does not change the ratio of military force, but it marks a desire for a more offensive institutional response.

المفاوضات الساعة ٠٠/١٨: محاكاة، ولكن لا يوجد اتفاق مقفل

وفي جدول أعمال المفاوضات، تأتي أهم صيغة عصرية من جوزيف أوون. ووفقاً لـ MTV، قال الرئيس إن اقتراح وقف إطلاق النار مع إسرائيل وبدء مفاوضات مباشرة « يبدأ بتلقي رد إيجابي ». وهذه الجملة هامة لأنها تشير إلى أنه في بيروت يُعتقد أن هناك قناة سياسية موجودة بالفعل وأنها غير مغلقة تماما. لكنه لا يستحق الإعلان No specific date, format, mechanism were made public at this stage.

وفي الوقت نفسه، لا تزال الدبلوماسية اللبنانية تدفع لبنان إلى إدراجه في وقف إطلاق النار المتفاوض عليه بين واشنطن وطهران. وأفاد رويترز صباح اليوم أن جان – نويل باروت شعر بأنه ينبغي أيضا تغطية لبنان بالاتفاق، في حين أصرت إيمانويل ماكرون على دونالد ترامب وماسود بيزيشكيان على عدم مصداقية وقف إطلاق النار بدون لبنان. وقد اعتمدت المملكة المتحدة خطاً محكماً، تقول إنها ترغب في تمديد الهدنة في لبنان. وبعبارة أخرى، فإن بيروت ليست منعزلة على الجبهة الدبلوماسية. وهي تحظى بدعم شفهي متزايد من عواصم غربية عديدة.

ولا تزال المشكلة تتمثل في أن هذا الدعم لا يكفي في الوقت الراهن لنقل واشنطن وتل أبيب. ولا تزال الولايات المتحدة تحتج بأن لبنان غير مدرج في الاتفاق مع إيران، وأن إسرائيل تقبل هذه القراءة تماما. ولا يزال رويترز يلاحظ اليوم أن القصف الإسرائيلي للبنان يعرض للخطر الهدنة الأمريكية – الإيرانية، في حين أكدت فرنسا أن استبعاد لبنان يجعله قاتما سياسيا. في الساعة السادسة مساء، لم يكن هناك تفاوض واحد، ولكن على مستويين متميزين: قناة لبنانية إسرائيلية محتملة ذكرها جوزيف أون، وذراع دولي على إدراج لبنان في الهدنة الإيرانية – الأمريكية.

واعتُبر عنصر دبلوماسي آخر هذا الخميس: اتصل نواف سلام بنظيره الباكستاني لطلب إدراج لبنان في وقف إطلاق النار. MTV نقل هذا التبادل بعد الظهر. وهذا أمر هام لأن باكستان اضطلعت بدور الوساطة المركزي في وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. ولذلك يسعى لبنان إلى العمل ليس فقط نحو باريس أو الأمم المتحدة، بل أيضا نحو وسيط اللحظة. هذا يؤكد ذلك في الساعة السادسة مساءً ولا تزال بيروت في منطق الافتتاح الدبلوماسي لجميع السود بدون ضمان راسخ للنتائج.

على الجانب الإيراني والدولي، يرتفع الضغط لإنقاذ الهدنة

ولا تزال المفاوضات الإقليمية معلّقة أيضا عن الرد الإيراني. وأفاد رويتر منذ بضع ساعات أن ماسعود بيزيشيكان يعتقد أن الهجمات الإسرائيلية على لبنان انتهكت وقف إطلاق النار وجعلت المفاوضات بلا معنى. هذا البيان يحسب الكثير. وهذا يعني أن الجبهة اللبنانية، بالنسبة لطهران، ليست هامشية: فهي الآن تحتل مصداقية العملية ذاتها مع الولايات المتحدة. وإذا استمرت الإضرابات في لبنان، يمكن لإيران أن تزعم أن الاتفاق قد أفرغ من مضمونه.

وفي الوقت نفسه، لا تزال الساحة الدولية تستجيب. وفي نهاية فترة ما بعد ظهر اليوم، أعلنت روسيا عن إدانتها الشديدة للهجوم الإسرائيلي على لبنان، في حين أكد الرئيس العراقي من جديد تأييده لبيروت في مقابل جوزيف أوون. وفي وقت سابق من اليوم، أثارت فرنسا والمملكة المتحدة والأمم المتحدة بالفعل صوتها. وهذا لا ينشئ بعد آلية لوقف الإضرابات، ولكنه يثقل المناخ الدبلوماسي العام. وفي الساعة 00/18، احتفظت إسرائيل بحرية عملها العسكري، ولكنها تحت ضغط دولي متزايد للتعامل مع الجبهة اللبنانية.

الحالة في الساعة 00/18

وفي هذا الوقت، لا يزال لبنان في منطقة رمادية خطيرة. ولا يوجد وقف فعلي لإطلاق النار على الأرض اللبنانية. تفجيرات الأربعاء تركت كدمات ريفية، مستشفيات تحت التوتر، البنية التحتية الهشة ورؤوس الأموال لا تزال تحت التهديد. وأظهر يوم الخميس استمرار تبادل إطلاق النار، وأن الضواحي الجنوبية يمكن أن توضع مرة أخرى في حالة تأهب جماهيري، وأن الجنوب لا يزال مجالا للقتال والتدمير والتشريد.

وفي الوقت نفسه، هناك حركة دبلوماسية. ويدفع لبنان في اتجاهين هما: الحصول على إدراجه في الهدنة الأمريكية – الإيرانية، وفتح قناة مباشرة نحو وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وفقا للصيغة التي استخدمها جوزيف أوون. وهناك دعم أجنبي، بما في ذلك الدعم المقدم من فرنسا وبريطانيا والأمم المتحدة. غير أن العقبة الرئيسية لا تزال دون تغيير: لا تزال إسرائيل والولايات المتحدة ترفضان الاعتراف بأن لبنان جزء من الاتفاق الحالي.

وواقع اليوم، أساسا، ربما كان هناك: فبيروت لم تعد في الشكوى أو في انتظارها. وتتحدث السلطات اللبنانية الآن عن استجابة إيجابية لاقتراح وقف إطلاق النار والمفاوضات، في الوقت الذي ترتكب فيه إعادة تأكيد الدولة في العاصمة. ولا يزال يتعين النظر إلى ما إذا كان هذا التشهير السياسي يمكن أن ينجو من ليلة جديدة من الإضراب أو الاضطرابات. الساعة ٠٠/١٨، إن الوضع اللبناني ضعيف: قد توجد بداية نافذة دبلوماسية، ولكنه يظل معلقا من حرب لم تتوقف.