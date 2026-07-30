لبنان: ماكرون، بيري، معركة اليونيفيل

- Advertisement -

Lire l'article Stop

Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

The telephone interview between Emmanuel Macron and Nabih Berry comes at a critical moment for South Lebanon. ودعا رئيس البرلمان إلى تعبئة دولية قادرة على فرض الانسحاب الإسرائيلي، ونشر الجيش اللبناني، والحفاظ على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. وأكد الرئيس الفرنسي من جديد دعمه لسيادة لبنان، وقواته المسلحة، وإعادة الإعمار. ولكن هذا التقارب المعلن يحجب الاختلافات في الجدول الأمني، ونزع سلاح حزب الله، ومستقبل قوة الأمم المتحدة التي كان من المقرر بالفعل انسحابها التدريجي.

والمكالمة التي تلقاها نبيه بيري ليست مجرد تبادل للبروتوكولات بين بيروت وباريس. He intervened while the fate of South Lebanon was being played on several negotiating tables. وركزت المناقشات على الانسحاب الإسرائيلي، ونشر الجيش، ومستقبل أسلحة حزب الله، وعودة السكان، ودور الأمم المتحدة.

طلب رئيس البرلمان اللبناني من (إيمانويل ماكرون) بذل جهود دولية متعددة. وهو يريد من إسرائيل أن توقف عملياتها، وإجلاء الأراضي المحتلة والتراجع إلى الحدود الدولية. ويدعو أيضا إلى الإبقاء على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لدعم تنفيذ القرار 1701.

ورد الرئيس الفرنسي بإعادة تأكيد أن استقرار لبنان وسيادته ما زالا يشكلان أولوية. وأشار إلى دعم الجيش اللبناني وإعادة الإعمار والمساعدة التي يمكن أن تحشدها باريس مع شركاء آخرين.

ويبدو أن هذه المواقف قريبة. غير أنها لا تحل أي مسائل فورية. ويجب أن تدخل القوة مرحلة انسحاب بعد انتهاء ولايتها الحالية. وتجعل إسرائيل فض الاشتباك مشروطا بضمانات ضد حزب الله. ولا يزال الجيش اللبناني يفتقر إلى الموارد. The destroyed villages cannot quickly accommodate their inhabitants.

ويطالب بيري بضغط مباشر على إسرائيل

ووضع نبيه بيري الانسحاب الإسرائيلي في مركز المقابلة. وشجب استمرار العمليات العسكرية وتدمير المناطق الجنوبية. وفي رأيه، يجب على المجتمع الدولي أن يعمل لإرغام إسرائيل، لا لمجرد دعوة الأطراف إلى ضبط النفس.

وتنطبق هذه الصياغة بصفة خاصة على الدول الغربية التي لها تأثير دبلوماسي أو عسكري على الحكومة الإسرائيلية. وفرنسا تنتمي إلى هذه المجموعة، رغم أن نفوذها لا يزال أقل من نفوذ الولايات المتحدة. وباريس عضو في مجلس الأمن، وقد اضطلعت منذ وقت طويل بدور مركزي في النصوص المتعلقة بلبنان.

ويسأل بيري أن الانسحاب يسبق أو يرافق نشر الجيش اللبناني. ورفض أن تحول إسرائيل وجودها إلى أداة دائمة للضغط. In this reading, the occupation prevents the state from restoring its authority and offers Hezbollah an argue to retain its weapons.

كما يصر رئيس البرلمان على عودة السكان. وهذه النقطة تعطي بعدا مدنيا لطلبه. ولا يكفي الانسحاب العسكري عندما تظل الطرق ملغومة، وتدمر المنازل، ولم تعد الخدمات الأساسية تعمل.

وبدأ السكان في العودة إلى بعض المناطق بعد انسحاب محدود. They discovered largely destroyed neighbourhoods and uninhabitable dwellings. ولا يزال يتعين على الجيش تأمين هذه المناطق قبل استئناف الحياة المدنية العادية.

موقف (بيري) لديه غموض سياسي ودعا إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701، ولكنه لا يتعلق بإسرائيل وحدها. وينص أيضا على أن المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق والليطاني لا تحتوي على أي أسلحة أو سلطة عسكرية غير أسلحة الدولة اللبنانية واليونيفيل.

ولكن بيري لا يزال حليفا سياسيا أساسيا في حزب الله. وكثيراً ما يعمل كوسيط بين الحركة الشيعية والدولة اللبنانية والوسطاء الأجانب. لذا فإن دعوته إلى الامتثال الكامل للقرار يثير بشكل غير مباشر مسألة ترسانة حزب الله.

يعيد ماكرون تأكيد المبدأ الفرنسي في لبنان

رد إيمانويل ماكرون من العناصر التقليدية الثلاثة للموقع الفرنسي: سيادة لبنان، الدعم العسكري وإعادة البناء. This doctrine seeks to strengthen the state without causing an internal confrontation that could further destabilize the country.

وترى فرنسا أن الجيش اللبناني هو المؤسسة التي تُدعى إلى استعادة السيطرة على كامل الأراضي. وقد سبق للرئيس الفرنسي أن عرض في بياناته السابقة على القوات المسلحة باعتبارها ركيزة للسيادة وفاعلا لا غنى عنه في تنفيذ وقف إطلاق النار.

ولذلك، تدعم باريس تجنيد الجيش وتدريبه ومعداته وتمويله. وتستجيب هذه المعونة لمشكلة ملموسة. ويجب على الجيش نشر المزيد من الوحدات في الجنوب بينما أضعفت موارده بسبب الأزمة الاقتصادية.

الحكومة الفرنسية أيضاً تدافع عن احتكار الولاية على الأسلحة وذكّر موقف فرنسي – برلماني نشر في تموز/يوليه 2026 بدعم كلا البلدين من أجل ممارسة المؤسسات اللبنانية وحدها للقوة.

وتتعلق هذه الصياغة مباشرة بحزب الله. غير أن باريس لا تزال حذرة بشأن الطريقة. ومن شأن محاولة نزع السلاح القسري أن تؤدي إلى اشتباكات بين اللبنانيين. ولذلك تؤيد فرنسا الجمع بين القرارات السياسية والضغوط الخارجية وتعزيز الجيش تدريجيا.

وتصبح العلاقة مع بيري مهمة في هذا السياق. ويقود رئيس البرلمان حركة أمال ويقيم تحالفا قديما مع حزب الله. ويمكنها أن تيسر التوصل إلى حل توفيقي أو توفر ضمانات أو، على العكس من ذلك، تحجب صيغة تعتبر مهددة من جانبها.

لذا فإن دعوة (ماكرون) تهدف إلى دعم المؤسسات رسمياً للإبقاء على قناة مع أحد الممثلين القادرين على التأثير في الميدان.

قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في وسط جدول زمني غير مؤات في لبنان

وأكد نبيه بيري على مركزية استمرار قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. غير أن طلبه جاء بعد قرار قلل إلى حد كبير من احتمالات الوجود المستدام للبعثة.

وجدد مجلس الأمن ولاية القوة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2026. وقد عُرض هذا التمديد كآخر مرة قبل الانسحاب المنظم، المقرر أن يتم ذلك لفترة إضافية تناهز سنة واحدة. ونتج القرار عن حل توفيقي بين فرنسا، دافع عن استمرارية البعثة، والولايات المتحدة، التي كانت أكثر مؤاتاة لاختفائها.

ويضع الجدول بيروت تحت الضغط. ويدعو لبنان الآن إلى الإبقاء على قوة يجري بالفعل انسحابها على الصعيد الدولي. وسيتعين عليه إقناع أعضاء مجلس الأمن بتعديل تلك الآلية أو تفسيرها في ضوء الحالة على أرض الواقع.

وقد أنشئت القوة في عام 1978. وقد تم توسيع ولايته بشكل كبير بعد حرب عام 2006. ويجب عليها أن ترصد وقف الأعمال العدائية، وأن ترافق الجيش اللبناني وتساعد الأطراف في تنفيذ القرار 1701. كما يقدم تقارير عن الانتهاكات.

حضوره لا يضمن غياب الحرب وأظهرت الاشتباكات المتعاقبة. ولا تملك البعثة الولاية ولا القدرات اللازمة لنزع سلاح حزب الله بالقوة. كما أنه لا يمكن إجبار إسرائيل على الانسحاب من موقف.

فائدتها تكمن في أماكن أخرى. وهي تحتفظ بقنوات اتصال، وتقوم بدوريات في المناطق الحساسة وتوثيق الانتهاكات. كما أنها توفر وجودا دوليا في منطقة يمكن أن يؤدي فيها كل حادث إلى تصعيد.

ومن شأن اختفاء اليونيفيل أن يترك الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي وجها لوجه، مع وجود آلية وساطة أكثر محدودية. ومن شأن ذلك أيضا أن يقلل من قدرة الأمم المتحدة على التحقق من الأحداث والطعن في النسخ المتضاربة.

لماذا باريس لا تزال تدافع عن مهمة الأمم المتحدة

ولفرنسا سبب سياسي وعسكري للدفاع عن اليونيفيل. وهو يسهم تاريخيا في القوة ويعرف كيف يعمل. كما صاغت أو تفاوضت بشأن عدة قرارات بشأن لبنان.

وترى باريس أن البعثة توفر إطارا مشروعا لتمديد سلطة الدولة. ومن شأن الانسحاب أن يخلق فراغا لا يستطيع الجيش اللبناني أن يملأه بالضرورة. كما يمكن أن يعزز الترتيبات الموازية التي وضعتها إسرائيل أو الوسطاء الخارجيون.

ووجود اليونيفيل يحمي أيضا الدور الأوروبي في مسألة تهيمن عليها واشنطن بشكل متزايد. وتقود الولايات المتحدة المناقشات المتعلقة بالانسحابات والمناطق التجريبية والضمانات الأمنية. وتخاطر فرنسا بأن تصبح مجرد دعم مالي إذا اختفي إطار الأمم المتحدة.

ويسمح الحفاظ على البعثة لباريس بالاحتفاظ بموقع مؤسسي. ويساعد أيضا على الدفاع عن نهج يستند إلى القرار 1701، بدلا من التوصل إلى اتفاق ثنائي تمليه نسبة القوة العسكرية.

ولكن الموقف الفرنسي قابل المعارضة الأمريكية والإسرائيلية. وقد انتقدت إسرائيل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان منذ وقت طويل لعدم منع حزب الله من تطوير بنيته التحتية جنوب نهر الليطاني. وتعتقد واشنطن أن الدولة اللبنانية يجب أن تتحمل المسؤولية المباشرة عن أمنها.

وتتضمن هذه الانتقادات جزءا من الواقع. ولم تمنع اليونيفيل إعادة هيمنة حزب الله بعد عام 2006. غير أنه ليس لديها ولاية التفتيش المنتظم للممتلكات الخاصة أو المشاركة في القتال ضد الحركة.

ولذلك فإن عدم تنفيذ القرار 1701 تنفيذا كاملا هو أيضا مسألة بالنسبة للسلطات اللبنانية، وعدم وجود تسوية سياسية، والانتهاكات الإسرائيلية. ولا يمكن عزوه إلى بعثة الأمم المتحدة وحدها.

الانسحاب الإسرائيلي لا يزال مرتبطا بقضية حزب الله

ويعرض بيري الانسحاب بوصفه التزاما دوليا لا ينبغي أن يعتمد على أي شرط. إن إسرائيل تعتمد قراءة مختلفة. ويدعي أن مغادرته يجب أن تقترن بضمانات تمنع عودة حزب الله.

وتستند المناقشات التي تدعمها واشنطن إلى المنطق التدريجي. وتخلي إسرائيل منطقة. الجيش اللبناني ينشر ويجب تفكيك المنشآت العسكرية في حزب الله أو وضعها تحت سيطرة الدولة. ثم يقوم مراجعو الحسابات بتقييم الحالة قبل الانتقال إلى مرحلة جديدة.

This system has enabled local experiments to be launched. غير أنها تواجه صعوبات كبيرة. Hezbollah is not a signatory to the scheme and refuses to abandon its weapons under duress. ولا تريد الحكومة اللبنانية أن تأمر الجيش بالمشاركة في مواجهة داخلية.

ويمكن لإسرائيل أن تستخدم هذه القيود لتأخير انسحابها. ويصبح كل اكتشاف للأسلحة أو خلاف على بنية تحتية سببا لصيانة عسكرية.

وتخشى بيروت أن يتحول الوجود المؤقت إلى احتلال دائم. At the same time, destruction and displacement weaken local communities, making it more difficult to recover.

فرنسا تحاول الخروج من هذا المنطق التعميمي وهي تؤيد الانسحاب الإسرائيلي والسلطة الحصرية للدولة. ولكن ليس لديها آلية لفرض كلا الهدفين في وقت واحد.

هل يمكن لبيري الدفاع عن القرار 1701 بدون حزب الله؟?

موقع نبيه بيري يجب أن يقرأ في ضوء مكانه في النظام السياسي إنه ليس فقط رئيس البرلمان يقود (آمال)، شريك (هيزبولا) الشييع الرئيسي، وكان مفاوضاً رئيسياً لعدة عقود.

وتسمح له هذه المهمة بالتكلم في باريس وواشنطن والمسؤولين اللبنانيين مع الحفاظ على قناة مع قيادة حزب الله. إنها تعطيه قدرة حقيقية على التأثير على الحلول الوسطية.

كما أنه يحد من نطاق بياناته. ودعا بيري إلى نشر الجيش وتنفيذ القرار 1701، ولكنه لم يدعو علنا إلى نزع سلاح حزب الله فورا.

واعتبر أنه ينبغي إعطاء الأولوية للانسحاب الإسرائيلي. The Shiite movement adopts the same sequence: إنهاء الاحتلال، وقف الهجمات، ثم المناقشة الوطنية بشأن استراتيجية الدفاع.

خصوم حزب الله يدافعون عن النظام العكسي وهم يعتقدون أن إسرائيل لن تنسحب على أساس دائم بدون ضمانات للأسلحة. وهم يتهمون بيري وحلفائه برغبتهم في استخدام القرار 1701 ضد إسرائيل وحدها.

التطرف ليس بلا أساس ولا يمكن للتطبيق الانتقائي للنص أن يؤدي إلى أمن دائم. غير أن مطالبة الجيش اللبناني بنزع سلاح حزب الله بينما تحتل إسرائيل مناطق من الإقليم يمكن أن تؤدي أيضا إلى مواجهة داخلية دون ضمان الانسحاب.

دور (بيري) هو بالتحديد التفاوض على هذا التسلسل ويتبين من تبادله مع ماكرون أنه يسعى أولا إلى زيادة الضغط الدولي على إسرائيل. وباريس، من جانبها، تنتظر أيضا إحراز تقدم بشأن احتكار الدولة.

إعادة إعمار كسلف دبلوماسي

وأشار ماكرون إلى إعادة الإعمار باعتبارها إحدى الأولويات الفرنسية. ويلبي هذا الوعد الاحتياجات الهائلة للجنوب، ولكنه أيضا صك تفاوضي.

ومن غير المرجح أن يمول المانحون الدوليون عمليات إعادة إعمار ضخمة إذا أمكن استئناف القتال بعد بضعة أشهر. وسيطالبون بضمانات أمنية ومراقبة مؤسسية للأموال والوصول إلى المناطق المعنية.

ويمكن لفرنسا أن تحشد شركاء أوروبيين وعربيين ودوليين. ولديها خبرة في دعم المؤتمرات في لبنان. It can also link civil aid to the strengthening of the army and the return of the administration.

وهذا النهج ينطوي على مخاطرة. ويمكن أن يصبح التعمير مشروطا بالقرارات الأمنية التي لا تستطيع بيروت تنفيذها بسرعة. ثم يدفع السكان ثمن نزاع سياسي يتجاوزهم.

It can also create inequalities between villages. ويمكن مساعدة المناطق المدمجة مع المخططات التجريبية على نحو أسرع. وستظل المناطق التي لا تزال تشغل أو تعتبر حساسة معلقة.

ومن ثم، فإن بيري تطلب أن يكون انسحاب السكان وعودة السكان قبل افتتاح الموقع. وهي تسعى إلى منع استخدام إعادة الإعمار كمكافأة فقط بعد استيفاء الظروف الإسرائيلية.

الجيش اللبناني في المركز، ولكن بدون موارد كافية

والتقارب بين فرنسا ولبنان هو أوضح تقارب في دور الجيش. بيري يدعو إلى نشره في الحدود. (ماكرون) يتعهد بمواصلة دعمه.

The problem concerns the capacity available. ويجب على الجيش أن يتحكم في الطرق، وأن يؤمن القرى المدمرة، وأن يزيل المتفجرات، وأن يرصد إقليما واسعا. ويجب عليها أيضا أن تمنع عودة ظهور مواقع مسلحة دون الدخول في حرب مع جزء من السكان.

وقد عانى جنوده من فقدان القوة الشرائية بسبب الأزمة. The institution still depends on foreign aid for part of its fuel, equipment and logistical.

ولذلك، فإن التمديد الدائم لنشرها يتطلب أكثر من الإعلانات. وهناك حاجة إلى تمويل الموظفين، وبناء الوظائف، والإشراف، وضمان استمرارية المرتبات.

ويمكن أن تسهم فرنسا في هذا الجهد. غير أنها لا تستطيع تمويلها وحدها. وينبغي لتحالف أوسع أن يشمل البلدان الأوروبية والولايات المتحدة وعدة دول عربية.

كما تثير المعونة العسكرية مسألة القيادة السياسية. ولا يمكن للجيش المعزز أن ينفذ استراتيجية غير محددة. The Government must clarify its doctrine regarding Hezbollah, Israeli violations and verification mechanisms.

الإصلاحات الاقتصادية التي أدخلت في التجارة

واغتنمت نبيه بيري فرصة المقابلة لضمان أن يواصل البرلمان الإصلاحات اللازمة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. ويربط هذا الممر أمن الجنوب بالأزمة المالية.

وتهدف الرسالة إلى طمأنة باريس. Since 2020, France has supported a reform programme on banks, public finances, governance and the fight against corruption.

ويدرس البرلمان حاليا عدة نصوص، منها إعادة هيكلة المصارف. غير أن لبنان لم يسو بعد توزيع الخسائر بين الدولة وبنك لبنان والمؤسسات المالية والمودعين.

تصريح (بيري) لا يزال عاماً وهي لا تضمن الاعتماد الفوري للقوانين أو الامتثال لطلبات صندوق النقد الدولي. كما أنها لا تعالج مشكلة تطبيقها.

وتواجه باريس هذه الصعوبة. وكانت المبادرة الفرنسية التي أطلقت بعد انفجار ميناء بيروت في عام 2020 قد حصلت بالفعل على التزامات إصلاحية لم تنفذ في المواعيد النهائية المعلنة.

ولذلك فإن الدعم الاقتصادي الفرنسي سيتوقف على نتائج قابلة للقياس. وقد تكون إعادة بناء الجنوب ومساعدة الدولة محدودة إذا ظلت الإدارة المالية دون تغيير.

نداء يكشف عن حدود الدبلوماسية الفرنسية

The interview between Macron and Berry confirms that France remains present in Lebanon. وهي لا تثبت أنها يمكن أن تفرض لائحة.

ولباريس مقعد دائم في مجلس الأمن، وعلاقة تاريخية مع بيروت، ومساهمة عسكرية في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. ويمكنها تعبئة الأموال والحفاظ على القنوات مع جميع الأطراف اللبنانية تقريبا.

غير أن تأثيرها على إسرائيل لا يزال محدودا. ولا تزال الولايات المتحدة هي الشريك العسكري والدبلوماسي الرئيسي للحكومة الإسرائيلية. ولذلك فإن أي ضغط حاسم سيتوقف إلى حد كبير على واشنطن.

ويمكن لفرنسا أن تدافع عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، ولكنها قبلت بالفعل حلا وسطا يستعد لاختفائها. It can support the army, but it does not immediately replace the thousands of peacekeepers. يمكنها أن تعد بالتعمير لكن يجب أن تقنع جهات مانحة أخرى.

ويحاول بيري بالتحديد تحويل هذا الوجود الفرنسي إلى عمل دولي. ويريد ماكرون أن يحشد مجلس الأمن والشركاء الأوروبيين والولايات المتحدة.

ويعيد الرد الفرنسي تأكيد المبادئ دون إعلان تدبير جديد ملزم. ولم ينشر أي جدول زمني إسرائيلي للانسحاب. ولم يُعلن عن أي قرار بشأن تمديد ولاية القوة إلى ما بعد الولاية الحالية.

ولذلك ستركز المعركة الدبلوماسية المقبلة على جدولين زمنيين متناقضين هما: الانسحاب التدريجي لحفظة السلام والانسحاب غير المؤكد للقوات الإسرائيلية. ويطلب لبنان أن تبقى اليونيفيل إلى حين استعادة سلطة الدولة بالكامل. وقد سبق لمجلس الأمن أن توقع أن يبدأ في المغادرة عندما يظل هذا الشرط بعيدا عن التحقيق.