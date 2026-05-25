لبنان محاصر في حق النقض المتبادل: عندما تحمي النخبة بعضها البعض

التحليل السياسي والمؤسسي والمالي لعملية شلل الإصلاح في لبنان

منذ الانهيار المالي في عام 2019، الفكرة تعود باستمرار إلى النقاش اللبناني: « من يعرقل الإصلاحات؟ بالنسبة للبعض، الشخص المسؤول واضح وللآخرين اسم محدد أو حزب أو اعتراف محدد. ومع ذلك، كلما مرت السنوات، كلما ازداد الواقع: مشكلة لبنان تفوق بكثير الرجل أو الحركة أو المخيم السياسي.

القفل اللبناني الحقيقي هو النظام.

ولا يعمل لبنان كدولة كلاسيكية تحكم فيها الأغلبية ومعارضة. وهي تعمل كنظام للأرصدة الدنمية، وشبكات المصالح، وعمليات الحماية الشاملة التي يتمتع فيها كل عنصر بصلاحية نقض ضمنية على الآخرين. وهذه الآلية بالتحديد هي التي تمنع في نهاية المطاف أي إصلاح عميق.

Since the end of the civil war and the Taif agreements, the country has gradually evolved into a power-sharing structure where each community, party and economic network has built its own sphere of influence within the state. وأصبحت الوزارات مجالات نفوذ. إدارة العصيان. Public Procurement in political financing territories. التعيينات الإدارية لأدوات التوازن الديني.

في هذا النظام، لا أحد يريد حقا تدمير الآخر، لأن الجميع يمتلك جزءا من النظام ليتم حمايته.

هذا هو المكان الذي يكمن فيه تفرد لبنان: الخصوم السياسيون يجابهون بعضهم البعض بينما يعتمدون على بقاء نفس الآلية. وفوق الخطاب العنيف والتوترات الإعلامية، كثيرا ما يكون هناك تضامن ضمني بين النخبة عندما يتعلق الأمر بتجنب الإصلاح الذي يمكن أن يهدد الهيكل بأكمله.

وكشف الانهيار المالي في عام 2019 عن هذا الواقع بوحشية.

وعندما ينهار النظام المصرفي، أصبح السؤال الأساسي متفجرا على الفور: من سيدفع الخسائر؟ الولاية؟ بنوك؟ المودعين؟ بنك لبنان؟ وخلف هذه المسألة التقنية كانت في الواقع حربا قائمة بين مختلف عناصر المنظومة. ويمكن لأي شفافية أن تكشف عن وجود عقود من التواطؤ بين السلطة السياسية والمصارف التجارية والعملاء والديون الضخمة.

وبسرعة كبيرة، بدأ كل مخيم في الدفاع عن بقائه الخاص:

– المصارف التي تسعى إلى الحد من خسائرها؛;

– السياسيين الذين يرفضون تحمل مسؤولياتهم؛;

– بعض الجهات الوديعة الكبيرة التي تحاول حماية رأسمالها؛;

– الشبكات العنيفة التي تخشى فقدان السيطرة على مواردها؛;

– وجزء من جهاز الدولة الذي يرفض فتح ملفات مالية كاملة.

وفي هذا السياق، أصبح من المستحيل تقريبا تنفيذ الإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي تنفيذا كاملا.

والإصلاحات ليست اقتصادية فحسب. They directly affect the core of the Lebanese system of power:

– رفع السرية المصرفية حقا؛;

– مصارف إعادة التشكيل؛;

– جعل العدالة مستقلة؛;

– تحديث الجمارك؛;

– مراقبة الحدود؛;

– فرض الشفافية في الاشتراء العمومي؛;

– رقمنة التدفقات المالية؛;

– الحد من تضارب المصالح بين السياسة والتمويل.

وبعبارة أخرى، إعادة بناء دولة حديثة.

بيد أن إعادة بناء دولة حديثة تعني الحد من الحيز غير الرسمي الذي تستند إليه أرصدة الطاقة منذ عقود.

وبالتالي، فإن المأساة اللبنانية هي أن الذين ينبغي أن يصوتوا من أجل الإصلاحات هم في كثير من الأحيان الذين تهددهم هذه الإصلاحات مباشرة.

ويصبح النظام بعد ذلك آلية ضخمة من آليات حق النقض المتبادل. كل مجموعة لديها ملفات عن الأخرى كل ممثل يعرف هشاشة خصمه يمكن للجميع أن يوقفوا الإصلاح اليوم خوفاً من أن إصلاح آخر سيضربه غداً.

ونتج عن ذلك شلل منظم.

وحتى التوترات الجيوسياسية جزء من هذا المنطق. قضية أسلحة (هزبولا) توضح هذا التعقيد بشكل مثالي إن وجود قوة مسلحة مستقلة، من جانب اللبنانيين والمجتمع الدولي، يحول دون السيادة الكاملة للدولة. ولكن بالنسبة للآخرين، فإن هذه القوة هي على العكس ضمان استراتيجي ضد التهديدات الإقليمية. ومرة أخرى، فإن أي محاولة للتغيير تهدد توازنا عاما يتجاوز بكثير الإطار اللبناني البسيط.

وتوضح هذه الآلية لماذا تمتد الأزمات في لبنان إلى أبعد من العقلانية الاقتصادية. وفي دولة تقليدية، كان من شأن انهيار العملة واختفاء الودائع المصرفية وتفجير الفقر أن يؤدي إلى إصلاح سريع للنظام. وفي لبنان، كثيرا ما يفضل النظام البقاء على قيد الحياة عند الانهيار بدلا من المخاطرة بإعادة توزيع السلطة بشكل لا يمكن التنبؤ به.

إن المفارقة فظيعة: فالنخبة السياسية اللبنانية منقسمة في بعض الأحيان إلى الحكم، ولكنها متحدة بما فيه الكفاية لمنع الإصلاحات التي يمكن أن تهدد بقائها الجماعي.

ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الحقيقة المظلمة، فإن لبنان يحتفظ بتفرد نادر في المنطقة: مجتمع مدني لا يزال حيا، وصحافة تعددية، ومغترب قوي، ومؤسسات، رغم إضعافها، لم تختفي تماما، فضلا عن ثقافة سياسية لا يزال النقاش فيها ممكنا.

ولذلك فإن التحدي الحقيقي في السنوات القادمة سيكون أقل من أن يحل محل عدد قليل من الشخصيات السياسية من معرفة ما إذا كان بوسع لبنان أخيرا أن يخرج من هذا المنطق المتمثل في الحماية المتبادلة للنخبة من أجل الدخول في منطق الدولة.

وطالما يُنظر إلى كل إصلاح على أنه تهديد قائم من جانب عنصر من عناصر النظام، سيظل البلد سجينا لحق النقض المتقاطع.

وفي بلد حيث يمكن أن يحجب الجميع، لا يمكن لأحد أن يبني فعلا.

ومع ذلك، يبين التاريخ أنه لا يمكن لأي نظام يقوم فقط على الإيجار والعملاء وموازين الخوف أن يصمد إلى أجل غير مسمى. عاجلاً أم آجلاً، إما أن تُعاد الدولة أو أن المجتمع يزداد تجزؤاً حتى يفقد الاتساق الوطني.

إن لبنان الآن في هذا المفترق التاريخي.

السؤال الحقيقي لم يعد فقط: « من دمر البلاد؟ والسؤال الحقيقي هو: كيف يمكننا إعادة بناء دولة دون التسبب في انفجار النظام بأكمله؟

ومن المحتمل أن لبنان لن يكون قادرا على الخروج من الأزمة من خلال ثورة مفاجئة أو من خلال رجل موفر. والهيكل الديني، والتأثيرات الإقليمية، والمصالح الاقتصادية متشابكة للغاية. وسيكون الخروج بالضرورة متدرجا وغير فعال ومتفاوضا بشأنه.

ولكن بعض الظروف تبدو الآن لا غنى عنها.

الأول هو إعادة البناء التدريجي لفكرة الدولة.

وعلى مدى عقود، لم يكن جزء كبير من الشعب اللبناني يعيش حقا من خلال الدولة، بل من خلال شبكاته المجتمعية: الحزب السياسي، والزايم المحلي، والمصرف، والمنظمات غير الحكومية، والشتات الأسري، والمعونة الأجنبية، والهياكل الدينية، وأحيانا الجماعات المسلحة.

عندما تختفي الدولة يصبح المجتمع ملجأ طبيعي ولكن عندما يصبح كل مجتمع دولة مصغرة، يكف البلد تدريجيا عن الوجود كدولة متماسكة.

ولذلك سيتعين على لبنان أن يعيد إنشاء حد أدنى من الثقة الجماعية حول المؤسسات المشتركة: العدالة، والجيش، والإدارة، والضرائب، والتنظيم المصرفي، والضمان الاجتماعي والهياكل الأساسية.

وبدون هذا، لا يمكن تحقيق انتعاش دائم.

والشرط الثاني هو الفصل التدريجي بين السياسة والمالية.

وكان أحد المآسي اللبنانية الرئيسية المحارم بين السلطة السياسية والنظام المصرفي والمصرف المركزي والديون العامة واقتصاد الإيجار.

ولسنوات، استعارت الدولة للحفاظ على الاستقرار النقدي اصطناعيا، واشترت المصارف الدين العام بمعدلات مرتفعة، وحمى السياسيون النظام، وحظي الجميع بالوهم طالما استمر رأس المال الأجنبي في الدخول.

يبدو هذا النموذج أقل شبهاً باقتصاد منتج من آلة إعادة تمويل دائمة ضخمة.

ولذلك، سيتطلب التعمير ما يلي:

– الشفافية المصرفية الحقيقية؛;

– قواعد صارمة بشأن تضارب المصالح؛;

– الاستقلال الفعال للسلطات الإشرافية؛;

– وتخفيض القوة الفوضوية على الاقتصاد.

والشرط الثالث يتعلق بالسيادة.

ولا يمكن لأية دولة أن تعمل على نحو مستدام مع العديد من مراكز القرار الاستراتيجية المتنافسة. والمسألة بعيدة عن حزب الله وحده. وهو يؤثر على التاريخ اللبناني نفسه بشكل أعمق.

وعلى مدى عقود، حافظت جميع المجتمعات اللبنانية تقريبا على أشكال من الدعم الخارجي: بعضها نحو الغرب، والآخرون نحو العالم العربي، والآخرون نحو إيران، وأحيانا نحو عدة سلطات في وقت واحد.

لقد أصبح لبنان منطقة تقاطع جغرافي سياسي أكثر من دولة مستقلة تماما.

قد يتطلب بقاء البلد شكلاً عملياً وصعباً وثابتاً من الحياد توازناً لا يسعى أي عنصر إلى تحويل لبنان إلى منبر إقليمي يخدم محوراً خارجياً.

وهذا يعني إبرام اتفاق وطني جديد.

لم يعد اتفاقاً قائماً على التقسيم الديني للسلطة فحسب، بل على بضعة مبادئ بسيطة:

– احتكار الدولة التدريجي للمهام الزوجية؛;

– استقلال العدالة؛;

– حماية الحريات؛;

– الحياد الخارجي النسبي؛;

– اللامركزية الإدارية الخطيرة؛;

– والمساواة التدريجية أمام المؤسسات.

The fourth condition is psychological and cultural.

ويعاني لبنان أيضا من صدمة جماعية عميقة: الحرب الأهلية، والاحتلال، والاغتيالات، والانهيار المالي، وانفجار الميناء، والهجرة الجماعية، وفقدان اقتصادات جيل كامل.

في مجتمع مُصاب بالصدمات، يسعى الجميع إلى الحماية الفورية لمجموعتهم. إنه بشري ولكن لا يمكن لبلد إعادة بناء نفسه على الخوف فقط.

وبناء على ذلك، سيتطلب التعمير نخبة جديدة:

– أقل اعتمادا على العملاء؛;

– المزيد عن الكفاءة؛;

– القدرة على التفكير في الدولة أمام المجتمع؛;

– وقبل كل شيء قادر على قول الحقيقة التي تجنبت طويلا: لا يمكن لأي اعتراف أن ينقذ لبنان وحده.

ولعل المفارقة النهائية للبنان هي ذلك: فجميع المجتمعات المحلية تخشى أن يهيمن عليها آخرون. لكن بتحييد بعضهم البعض، أضعفوا في نهاية المطاف الدولة التي تحمي الجميع.

وربما لن يولد لبنان من جديد بالانتصار التام للمخيم أو بالقضاء على المجتمع أو بالهيمنة الخارجية.

وقد يولد من جديد في اليوم الذي تدرك فيه النخبة أخيرا أن الحفاظ على مناطق نفوذها إلى الأبد يعني تدمير البلد نفسه.

وفي ذلك اليوم، لن ينظر إلى الإصلاح على أنه تهديد. ستصبح مسألة نجاة وطنية.