لبنان مستبعد من الهدنة؟ معركة القصة

إن وقف إطلاق النار الذي أعلن بين واشنطن وطهران لم يبق سوى بضع ساعات كإطار سياسي قابل للقراءة. وفي حين قدمت باكستان وإيران الاتفاق كترتيب موسع، بما في ذلك لبنان، عارض بنيامين نتنياهو حرمانا واضحا وعاما: فبالنسبة لإسرائيل، لا يتعلق التوقف بالجبهة اللبنانية. وفي نفس الحركة، حذرت إيران من أن قواتها لا تزال طليقة وأن خطأ العدو سيفضي إلى رد، في حين أصدر الجيش الإسرائيلي أمراً بالإجلاء لـ " صور " ، يعلن عن هجمات وشيكة في جنوب لبنان. ويشير التسلسل إلى كل شيء عن هشاشة وقف إطلاق النار: فإلغاء التصعيد موجود في محور واشنطن – تهران، ولكنه يواجه بالفعل حرب تفسيرية على لبنان، أصبحت نقطة كسر الحل التوفيقي.

وقف إطلاق النار الذي يتوقف عند بوابات لبنان

وعلى الورق، كانت الهدنة التي استغرقت أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران هي فتح نافذة دبلوماسية قبل المناقشات المقررة في إسلام أباد. وعلق دونالد ترامب الإضرابات الأمريكية على إيران بشرط أن يسمح طهران بإعادة فتح مضيق أورموز ووقف هجماته. ثم عرضت باكستان، التي تعمل كوسيط مركزي، الاتفاق بوصفه وقفا أوسع لإطلاق النار، يشمل أيضا حلفاء الجانبين. وفي هذا السياق، ادعى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن لبنان مدرج أيضا في الترتيب. وأيدت طهران هذه القراءة بالتذكير بأن نهاية الهجمات على إيران وحلفائها كانت في خطتها السياسية.

غير أن هذه القراءة قد استوفيت على الفور تقريبا بحق النقض الإسرائيلي. إدّعى مكتب بنيامين نتنياهو أنّ تعليق الإضرابات ضدّ إيران لا ينطبق على لبنان. (إسرائيل) تؤيد وقف (واشنطن) على الجبهة الإيرانية، لكنها ترفض ربط حملتها ضد (هزبولا). ومن ثم، وضع الجهاز التنفيذي الإسرائيلي خطا أحمر واضح جدا: نعم على هدنة مع طهران إذا كان يخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية على المسألة الإيرانية؛ وليس أي تفسير من شأنه أن يحد من العمل العسكري على الجبهة الشمالية. التعارض ليس مجرد نزاع ساكن وهو يُلزم المحيط الفعلي للاتفاق.

وكان للحرمان الإسرائيلي أثر فوري على الأرض. وبعد ساعات قليلة فقط من إعلان الهدنة، أمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء صور وضواحيها على وجه الاستعجال، وحث السكان على الانتقال شمال نهر الزهراني قبل أن تعلن الإضرابات عن قرب. ويتيح هذا القرار للموقف الإسرائيلي ترجمة عملية لا لبس فيها: فلبنان لا يعامل على أنه تمديد تلقائي لوقف إطلاق النار. ولا تزال هناك مسرحا نشطا للحرب، حتى مع دخول المحور الأمريكي – الإيراني مرحلة التفاوض.

نتنياهو يمسك القصة

إختيار نتنياهو لم يرتجل ويسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بدعمه الوقف الأمريكي على إيران، مع استبعاد لبنان، أولا إلى تجنب الانقطاع عن العمل مع واشنطن. ولا يمكن النظر إلى إسرائيل على أنها الطوربيد الجبهي لمبادرة تقودها الولايات المتحدة، ولا سيما عندما تهدف هذه المبادرة إلى إعادة فتح أورموز، والحد من التوتر مع طهران، والحفاظ على التنسيق الاستراتيجي بين الحلفاء. ولكن نتنياهو يرفض في الوقت نفسه اتفاقا تفاوضيا في واشنطن وإسلام أباد وطهران يقيد حريته في العمل ضد حزب الله. ولذلك فإن رسالته ذات شقين: المواءمة مع الوقف الأمريكي ضد إيران؛ الاستقلال الكامل على الجبهة اللبنانية.

ويعكس هذا الموقف أيضا منطقا داخليا. ومنذ استئناف الحرب مع حزب الله، قدمت الحكومة الإسرائيلية الحدود الشمالية كمسرح أمني وطني منفصل، يحكمه التهديد الفوري للصواريخ والتسلل والمواقع المسلحة للحركة الشيعة. والاعتراف بأن لبنان مدرج في الهدنة هو الاعتراف بأن إسرائيل تقبل، على نحو غير مباشر، أن الترتيب التفاوضي مع إيران يحدد حدودا لسلوكها العسكري في الشمال. وهذا هو بالضبط ما يريد نتنياهو تجنبه، لأسباب عسكرية وسياسية على حد سواء. وهو لا يريد أن يعرض على طهران انتصارا رمزيا في إظهار أن حماية حلفائه جزء من ثمن إزالة التصعيد.

وبعبارة أخرى، تقبل إسرائيل وقفة على إيران لأنها تسمح لها بالحفاظ على التحالف الأمريكي، وتجنب التصعيد غير المؤكد، والحفاظ على الضغط السياسي على الطاقة النووية الإيرانية. لكنه رفض السماح لهذا التوقف بتغيير وضع لبنان في الحرب الإقليمية لهذا السبب كان الإنكار الإسرائيلي سريع جداً وواضح جداً وليست مسألة تصحيح سوء فهم تقني. وكان الهدف من ذلك هو القيام فورا بإغلاق إمكانية قراءة إيرانية أو باكستانية لوقف إطلاق النار التي كانت ستحول الجبهة اللبنانية إلى منطقة مصحوبة جزئيا.

باكستان تدافع عن وساطتها، وتدافع إيران عن محيطها

ولدى باكستان كل اهتمام بعرض الاتفاق على أوسع نطاق ممكن. ويسعى إسلام أباد إلى تقدير وساطته وإظهار أنه لم يقنع نفسه بتمزيق وقف لمدة أسبوعين بين واشنطن وطهران، ولكنه ساعد على إخلاء الجبهة الإقليمية بأكملها. وفي هذا السياق، يقوم لبنان، بما في ذلك لبنان، بتعزيز الوصول الدبلوماسي للنجاح الباكستاني وتحويل ترتيب تكتيكي إلى مبادرة إقليمية. It is also a way of giving more weight to the discussions planned in Islamabad, by suggested that they will focus on a comprehensive scheme rather than on the only issue of the Ormuz Strait.

بالنسبة لإيران، الوتد أكثر أهمية. ولا تريد طهران تخفيض الهدنة إلى تبادل ثنائي بسيط: تعليق الإضرابات الأمريكية ضد إعادة فتح أورموز. وهدفه أوسع. وترغب إيران في الاعتراف بأن أي تصفية خطيرة يجب أن تغطي أيضا حلفائها الإقليميين. هذا هو المعنى السياسي للصيغة، وكثيرا ما يتكرر في حسابات الاقتراح الإيراني، الدعوة في نهاية الهجمات ضد إيران « و حلفائها ». If this expression is taken seriously, it necessarily includes Hezbollah. فطهران لا تقول ذلك دائما بنفس الشدة في قنواتها العامة، ولكن هيكل موقفها واضح: إن أمن المحور الإقليمي هو جزء من السعر المطلوب لتحقيق الاستقرار.

ويبرز هذا الاختلاف بين إسلام أباد وطهران والقدس نقطة ضعف رئيسية في وقف إطلاق النار. الحفلات لا تقول نفس القصة وبالنسبة لواشنطن، يتمثل الهدف الرئيسي في تجنب حرب أوسع مع إيران وإعادة فتح مضيق أورموز. وبالنسبة لباكستان، فإن الهدنة هي فتح دبلوماسي إقليمي. وبالنسبة لإيران، يجب عليها أن تعترف بمركزية حلفائها والخطوط الحمراء. وبالنسبة لإسرائيل، يتعلق الأمر بإيران ولكن بالتأكيد ليس حزب الله. وما دامت هذه القصص غير متوافقة، فإن لبنان يغدو مكاناً يؤدي فيه التناقض عسكرياً.

رسالة إيران: الهدنة ليست سلام

والموقف الإيراني ليس دبلوماسيا فحسب. هي أيضاً مجبرة وبعد إعلان الهدنة، ذكر مجلس الأمن الأعلى الإيراني أن الهدنة لا تعني نهاية الحرب. ادعى (طهران) أن يديه بقيتا تحت الإسترخاء وأن أقل خطأ من العدو سيتلقى رد كامل وهذا تحذير عام، ولكنه ذو أهمية خاصة في المناقشة المتعلقة بلبنان. وإذا واصلت إسرائيل تفجيراتها في جنوب البلد بادعاءها أن وقف إطلاق النار لا يرتكبه، فقد ترى إيران أن روح الاتفاق قد انتهكت، على الأقل في قراءتها السياسية.

يجب أن نكون محددين بشأن هذا أقوى المصادر المفتوحة التي تم استشارتها تؤكد تحذير إيران من أي رد على أي « إرهاب » ضده، ولكن لا تنشر جميعها نفس التركيبة الواضحة التي تربط بين كل ضربة لبنان آليا لتوجيه الأعمال الانتقامية الإيرانية. ومن ناحية أخرى، فإن هيكل الرسالة واضح: إذ تدخل طهران في مفاوضات دون تخفيض الحراسة، وتقترح أن يكون الهجوم على مصالحها أو على مصالح حلفائها من شأنه أن ينشط في التصعيد. وفي السياق الحالي، حيث يكون حزب الله هو الحليف الإقليمي الأكثر تعرضا، فإن التهديد يستهدف في الواقع الجبهة اللبنانية أيضا، رغم أن الكلمات الدقيقة تختلف حسب القنوات.

هذا الغموض المحسوب نموذجي لاستراتيجية إيران وهو يسمح لطهران بالاحتفاظ بهمش من التفسير. ويمكن لإيران أن تحتج بأنها لم تعد بالصمت العسكري المطلق. ويمكنها أيضا أن تتيح فكرة أن استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان يقوض منطق الهدنة ذاته. وبالتالي، فإن التهديد لا يحتاج إلى أن يكون مفصلاً قانوناً من أجل إحداث أثر سياسي. إنه يذكّر ببساطة أن القضية اللبنانية ليست خارج الحل التوفيقي، بل واحدة من أكثر الاختبارات حساسية.

تاير، اختبار المدينة لوقف إطلاق النار تنافس بالفعل

لذا فإن أمر إجلاء الجيش الإسرائيلي لـ(تيري) أوسع بكثير من الإعلان التكتيكي. (تيري) ليست قرية حدودية مجهولة وهي واحدة من المدن الرئيسية في جنوب لبنان، ذات وزن ديمغرافي واقتصادي ورمزي كبير. وعندما تعلن إسرائيل عن وقوع هجمات وشيكة في هذه المنطقة في الوقت الذي تقدم فيه هدنة إقليمية كتفكك، فإنها تبعث بإشارة سياسية وعسكرية: فالجبهة اللبنانية ما زالت مفتوحة، ولن تملي القراء الباكستانية أو الإيرانية لوقف إطلاق النار جدول أعمال إسرائيل في هذا المسرح.

وتؤثر هذه الإشارة أيضا على السكان المدنيين. وتشير منظمة العفو الدولية ومنظمة رويترز إلى أن الحرب في لبنان تسببت بالفعل في مقتل أكثر من 500 1 شخص وتشردت أكثر من مليون شخص في البلد. ولذلك فإن الإعلان عن أمر إخلاء جديد لـ " تير " هو جزء من تسلسل ترتب فيه لكل رسالة متناقضة بشأن الهدنة عواقب إنسانية فورية. والقول إن لبنان مشمول أو مستبعد ليس مجرد مسألة دبلوماسية. الأمر يتعلق بتحديد ما إذا كان بإمكان المدنيين أن يؤمنوا بتشويه أو أن يعودوا للشمال مجدداً

من وجهة نظر إسرائيلية، لا يزال المنطق عسكرياً: الإضراب عن مواقع حزب الله، والحفاظ على الضغط جنوب الليطاني ومنع الحركة من الاستفادة من مناخ تفاوضي عام. ولكن من وجهة النظر اللبنانية، فإن الأثر مختلف تماما. ويبدو أن البلد هو المنطقة التي يمكن أن تستمر فيها الحرب بينما تناقش العواصم الرئيسية في أماكن أخرى. وهذا الوضع هو الذي يضعف أكثر المشهد اللبناني. إن لبنان ليس موضوعا مستقلا للتفاوض؛ وهي واجهة تنازع عليها جهات خارجية لا تتقاسم التعريف حتى.

ما يكشفه النزاع على لبنان

ويكشف النزاع على لبنان أولا أن وقف إطلاق النار ليس نصا مستقرا، بل هو مزيج من الالتزامات الجزئية المشروطة والمفسرة في عواصم مختلفة. The United States obtained a respite on the Iranian axis and a reopening of Ormuz. لقد اكتسبت باكستان بروز دبلوماسي لم يسبق له مثيل. وقد حصلت إيران على تعليق الضربات الأمريكية والاعتراف الضمني بدورها في أمن الخليج. ومن ناحية أخرى، تسعى إسرائيل إلى منع هذه الدينامية من أن تؤدي إلى تجميد على الجبهة اللبنانية. ولذلك، يدافع كل مخيم عن نسخة من التسوية التي تحمي اهتمامه المباشر.

The dispute then reveals the special place of Hezbollah in the regional equation. وبالنسبة لإيران، تشكل الحركة الشيعة جزءاً من العمق الاستراتيجي الذي ينبغي الحفاظ عليه. وبالنسبة لإسرائيل، فإنها تشكل تهديداً متميزاً يبرر حرباً منفصلة حتى عندما تفتح هدنة مع طهران. وتفسر هذه المعارضة الأساسية سبب تحول لبنان إلى نهاية مميتة لوقف إطلاق النار. Hezbollah is too bound up with Iran to be totally dissociated from compromise, but too central to Israeli security doctrine to be easily integrated into a negotiated pause under Pakistani mediation.

وأخيرا، يكشف هذا النزاع عن وقف العمل الدبلوماسي في لبنان نفسه. بيروت ليست في مركز النظام. ويناقش إسلام أباد، وطهران، وواشنطن، والقدس شروط إدراجها المحتملة في الهدنة، في حين يتلقى شعب الجنوب الآثار الملموسة جدا للإعلانات والإعلانات المضادة. وما زال لبنان يُعامل بوصفه مسرحا نادرا ما يكون جزءا سياديا من المفاوضات. وهذا أحد الأسباب التي تجعل الاختلاف الطفيف في السرد يترجم بسرعة إلى تصاعد محلي.

طاولة القراءة

الممثل ما يقوله ما يبحث عنه إسرائيل وقف إطلاق النار لا يغطي لبنان الحفاظ على حريته في الإضراب ضد حزب الله باكستان ويشمل الاتفاق أيضا لبنان تقييم الوساطة الإقليمية الواسعة إيران الهدنة يجب أن تغطي إيران وحلفائها توسيع نطاق رفع مستوى المحور الإقليمي الولايات المتحدة كسر مع إيران وإعادة فتح أورموز تجنب حرب أوسع دون تسوية لبنان

ويوجز هذا الجدول الكسر المركزي لللحظة. والخلاف لا يتعلق فقط بجغرافيا الهدنة، بل بطبيعتها ذاتها. هل هو ثنائي أو إقليمي أو مشروط أو هرمي على الجبهات؟ The answer varies according to the actor interviewed. وفي حرب تحصى فيها الإشارات العسكرية بقدر عدد النصوص، يكفي هذا الاختلاف لجعل وقف إطلاق النار غير مستقر. The order of eviction from Tyre is the most concrete proof: when words diverge, it is the announced bombardments that serve as a referee.

لماذا لبنان هو الاختبار الحقيقي للأيام القليلة القادمة

وستتوقف المتابعة الفورية على إعلانات السلام العامة أقل مما تتوقف على ما سيحدث في جنوب لبنان. وإذا ما استمرت الضربات الإسرائيلية بالوتيرة المعلنة، فإن القراءة الإسرائيلية لوقف إطلاق النار ستسود. وعلى النقيض من ذلك، إذا أدى الضغط الأمريكي أو الباكستاني إلى انخفاض واضح في العمليات حول صور وما بعدها، فإن إيران ستتمكن من القول بأن مفهوم الهدنة الموسع قد بدأ في إحداث آثار. ومن ثم فإن التضاريس اللبنانية ستكون مؤشرا متقدما على علاقات القوة الحقيقية بين الموقعين والوسطاء.

والمفارقة هي أن الاتفاق الذي يُقدَّم كقطعة كبيرة من التصعيد يمكن أن يؤدي، على لبنان، إلى تكثيف معركة المصداقية. إسرائيل تريد أن تثبت أنه يحتفظ بيده إيران تريد أن تظهر أنها لا تتخلى عن حلفائها. إن باكستان تريد أن تنقذ مكانة وساطتها. الولايات المتحدة تريد الحفاظ على الهدنة دون أن تطمح إلى جبهة إضافية. وفي هذه التشكيلة، يصبح كل إضراب وإجلاء وصالون خطابي اختبارا سياسيا. وكثيرا ما يدفع جنوب لبنان ثمن هذه المظاهرة المتنافسة.