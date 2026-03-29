لبنان: معلومات مستكملة عن آخر 24 ساعة في اليوم العالمي

وشهد لبنان يوما آخر من التوتر الشديد، بين التحليقات الإسرائيلية فوق بيروت، والقصف المكثف في الجنوب والبقاع، والضربات المميتة ضد الصحفيين وعمال الإنقاذ، والاضطرابات السياسية في بيروت على دور حزب الله وإيران. According to the Lebanese Ministry of Health reported by the Associated Press, 47 people were killed and 112 injured in 24 hours, bringing the number of deaths recorded in Lebanon since 2 March to 1,189. وفي الوقت نفسه، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه ضرب أكثر من 100 هدف في لبنان منذ يوم الجمعة، في حين زعم حزب الله أنه أطلق حوالي 250 قذيفة في 24 ساعة باتجاه المواقع الإسرائيلية والجليل.

In Beirut, the evening was again marked by psychological pressure from heaven. وكانت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية قد أبلغت بالفعل هذا الأسبوع أن الطائرات الإسرائيلية عبرت حاجز الصوت على عدة مناطق لبنانية. ويشكل هذا التسلسل جزءا من حملة من التحليقات والإضرابات التي تؤثر أيضا على العاصمة وضواحيها الجنوبية. كما أبلغ رويترز عن إضراب في الضواحي الجنوبية في بيروت يوم الجمعة، كجزء من التصعيد الحالي. وعلى المستوى العسكري، ادعى المنار، وهو سلسلة حزب الله المتحالفة، أن الحركة اشتبكت مع طائرة مقاتلة إسرائيلية فوق بيروت بقذيفة أرضية – جو، وهو ما يدل على أن العاصمة أصبحت مرة أخرى حيزا تجريبيا مباشرا للقوة.

لا يزال التوازن البشري ينمو

وما زال الرقم الذي يهيمن على هذه الحالة هو التوازن البشري. According to the Lebanese Ministry of Health cited by AP, 47 people were killed in 24 hours and 112 were injured. وينجم عن ذلك ما مجموعه 189 1 وفاة في لبنان منذ 2 آذار/مارس. In the same sequence, Minister of Health Rakan Nassereddine reported that nine first aid workers had been killed on Saturday, bringing the total number of health personnel killed since the beginning of this war to 51. وأكدت منظمة الصحة العالمية أن هذه الوفيات شملت خمس هجمات منفصلة على الهياكل والأفرقة الصحية في جنوب لبنان، وأفادت بأن أربعة مستشفيات و 51 مركزا صحيا أوليا قد أغلقت، في حين أن آخرين يعملون ببطء.

كما ذكرت أن عدد القتلى الإسرائيلي يبلغ نحو خمسة. At the time of writing, the strongest sources consulted do not allow for a clear confirmation of this total over the last 24 hours. وأبلغ التحالف عن إصابة تسعة جنود إسرائيليين في هجومين وقعا في جنوب لبنان، في حينWall Street Journalيشير إلى وفاة جندي إسرائيلي إضافي يوم السبت، عرض بوصفه الجندي الإسرائيلي الثالث الذي قتل في الهجوم البري الجاري. وأفاد رويتر أيضا قبل بضعة أيام بوفاة مدني إسرائيلي بالقرب من ميسغاف أم، ونسب في نهاية المطاف إلى حريق ودي إسرائيلي، فضلا عن جنديين قُتلا في الحملة اللبنانية. وبعبارة أخرى، ازداد عدد الوفيات الإسرائيلية بشكل جيد في الأيام الأخيرة، ولكنني لم أجد تأكيدا قويا كافيا لما مجموعه خمس حالات وفاة موحدة للتسلسل الوحيد في الساعات الـ 24 الماضية.

الصحفيون اللبنانيون المستهدفون بتقرير كامل

One of the most serious events of the day was the attack on a press vehicle in the district of Jezzine. وقتل ثلاثة صحفيين لبنانيين هناك: علي شويب، مراسل للمنار، وفاطمة فتوني وأخيها محمد فتوني، وهو مصور فيديو يعمل مع الميادين. وتتفق وكالة رويتر ورابطة المتقاعدين ووكالات أخرى على هذه النقطة. وأقرت إسرائيل بأنها استهدفت علي شويب، واتهمته بالانتماء إلى وحدة استخبارات حزب الله، دون تقديم أدلة عامة في هذه المرحلة لدعم هذا الادعاء. بل على العكس من ذلك، شجبت السلطات اللبنانية هجوما على صحفيين يتمتعون بحماية القانون الإنساني الدولي.

ولهذه الإضراب أيضاً نطاق رمزي قوي جداً. وكان علي شويب واحدا من أكثر الشخصيات شهرة في غطاء الحرب للمنار، وهو قناة ترتبط ارتباطا مباشرا بهزبولا. فاطمة فتوني عملت لصالح المياديين، وهي وسيطة عربية ينظر إليها على أنها قريبة من محور إيراني. The fact that these journalists were killed in the South, far from a mere immediate border clash, feeds the conviction in Beirut that the press teams are now also fully exposed. وتشير الرابطة إلى أن هذه الوفيات تجلب إلى خمسة من الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام الذين قتلوا في لبنان منذ بداية العام. قبل بضعة أيام، محمد شيري، المسؤول عن البرامج السياسية للمنار، قتل بالفعل مع زوجته في ضربة على بيروت. ويستشهد رويتر أيضا بحالة الصحفي المستقل حسين حمود، المتعاون مع المنار، الذي توفي يوم الأربعاء في ضربة إسرائيلية أخرى.

وفي بيروت، كان رد الفعل السياسي فوريا. وفقاً لـ (آي بي)، الرئيس (جوزيف أوون) شجب « جريمة فاضحة » ضد الصحفيين. The NNA subsequently reported the convictions of Information Minister Paul Morcos, Prime Minister Nawaf Salam and Speaker of Parliament Nabih Berri, all referring to a serious violation of international law and, for some, a war crime. ويكتسي هذا التوافق المؤسسي أهمية: فهو يبين أنه على الرغم من الانقسامات العميقة حول حزب الله، يسعى جزء كبير من الدولة اللبنانية إلى عزل مسألة حماية المدنيين، والعاملين في مجال الإسعافات الأولية، والصحفيين.

النقطة العسكرية: حيث ضربت الضربات

وعلى أرض الواقع، اتسع نطاق رسم خرائط التفجيرات. The NNA reported on Saturday strikes on Marraka and Aichiyé, which killed at least three and injured several people, as well as artillery fire on Hebbariyah and Fardis, near residential areas. ويستمد هذا التقرير الرسمي اللبناني محورا من منطقة صور إلى منطقة حاصبية وأركوب، مما يؤكد الضغط المتزامن على عدة قطاعات من الجنوب.

The survey published by Al-Manar, which should be read as that of a committed and affiliated Hezbollah media, gives an even wider overview of the affected communities over the course of the day. The chain cites, inter alia, destruction in Doueir, Harouf and Deir al-Zahrani, shelling in Adlun, Kfarsir, Arab Salim, Toul, Qalawiya, Frun, Beit Yahun and Konine, as well as shelling on Yahmar al-Shaqif, Arnoun and Harj Ali al-Taher. It also refers to the use of phosphorus on al-Bayada. وتبين هذه الأسماء مجتمعة أن الإضرابات لم تعد تركز فقط على حافة الحدود القصوى، بل تمتد إلى عمق الجنوب، والطرق، والمناطق السكنية، وعمدات المرور المحلية.

وفي الوقت نفسه، أفاد رويتر بأن إسرائيل ادعت أنها ضربت أكثر من 100 هدف في لبنان منذ يوم الجمعة. ويؤثر هذا التكثيف أيضا على الموظفين الرسميين: وأبلغت الوكالة عن وفاة جنديين من الجيش اللبناني في الجنوب. وتنطوي هذه النقطة على اعتبارات سياسية وعسكرية. وعندما يسقط أفراد عسكريون من الجيش النظامي، يتجاوز النزاع منطق المواجهة بين إسرائيل وحزب الله، ويقع مباشرة على سيادة الدولة اللبنانية.

(هيزبولا) يقاتل ويطالب

ولا تزال الجبهة البرية نشطة، ولا سيما في مناطق البياضة، وشاما، وتايبي، وكنتارا، ودير سيريان، وديبل، وبيت ليف، وفقا لبلاغات عسكرية نقلها المنار. وتصف وسائط الإعلام القتال القصير المدى جدا، والضربات بالقذائف الموجهة ضد دبابات ميركافا، والأعمدة والموجات الإسرائيلية الصاروخية أو نيران الطائرات بدون طيار في المواقع والمجموعات العسكرية الإسرائيلية. He also cites strikes against Kiryat Shmona, Nahariya, Metula, Margaliot, Shlomi, Even Menachem, Ramot Naftali, Beit Hillel, Dan, Krayot, Stella Maris, Meron and Gadot.

غير أنه يلزم توضيح طبيعة هذا المصدر. (المانار) هو سلسلة (هزبولا) وبلاغاتها تردد بشكل مباشر بيانات « مقاومة إسلامية » ومن ثم فهي تقدم معلومات مفيدة عن سرد الحركة، والمجالات التي تدعي أنها تكافح فيها، والأهداف التي تدعيها، ولكنها ليست التأكيد المستقل الوحيد على كل نجاح تكتيكي معلن. ولا يزال هذا التوسيع أساسياً في مقال عن الحالة، لأنه يساعد على فهم كيف يريد حزب الله أن يثبت أنه يحتفظ بقيادته، على الرغم من كثافة الإضرابات الإسرائيلية والخسائر الجسيمة في لبنان.

On the Israeli side, AP reports that some 250 projectiles were fired from Lebanon in 24 hours. القليل كان ليعبر الدفاع بأعداد كبيرة لكن الوتيرة كانت كافية للحفاظ على الضغط المستمر على شمال إسرائيل ومناطق انتشار الجيش ويلقي هذا الضوء أيضاً على تشديد الهجوم الإسرائيلي في لبنان، هدف إسرائيل لم يعد مجرد الحد من الحريق عبر الحدود، بل إلى تدهور أساسي في الهياكل الأساسية العسكرية والإقليمية لحزب الله.

بيروت تحت الضغط، بين الضربات والجدار الصوتي

إن مرور الطائرات الإسرائيلية فوق بيروت وعبور الحاجز الصوتي له أثر عسكري محدود في حد ذاته، ولكنه أثر نفسي هائل. In a city already marked by strikes on the southern suburbs, these overflights at any time remind that the capital remains within immediate reach. وفي هذا الأسبوع، وصف الجيش الوطني النيبالي حصنتين من التوت فوق بيروت وضواحيها. وأبلغت وسائط الإعلام الأخرى بعد ذلك عن استمرار الرحلات الجوية المنخفضة الارتفاع، وفي يوم الجمعة، ضربة أخرى على الضواحي الجنوبية. ويبدو المنطق واضحاً: المحافظة على الضغط على الخلفية السياسية والحضرية والرمزية لحزب الله، مع اختبار عتبات الاستجابة.

وحقيقة أن المنار يزعم أن طائرة إسرائيلية قد انخرطت فوق بيروت بقذيفة أرض – جو تضيف بعدا جديدا. وحتى إذا لم يتم تأكيد هذا الادعاء بصورة مستقلة، فإنه يبين أن معركة الاتصال حول سماء بيروت تصبح قضية في حد ذاتها. وترغب إسرائيل في إظهار أنها تحافظ على السيطرة الجوية الكاملة. (هيزبولا) يريد أن يثبت أن بإمكانه على الأقل أن يتحدى هذا التفوق إن لم يكسر وبالنسبة للسكان، فإن النتيجة هي في المقام الأول الشعور بالحرب الكلية التي لم تعد تقتصر على قرى الجبهة الجنوبية.

التطورات السياسية: تحاول الدولة اللبنانية استعادة السيطرة

وتضاعف التسلسل العسكري بنقطة تحول سياسية كبرى في بيروت. ووفقاً للرابطة، أعلنت حكومة نواف سلام أن الأنشطة العسكرية لحزب الله غير قانونية بعد أن دخلت الحركة في حرب في وقت سابق من هذا الشهر، وأكدت من جديد أن الدولة وحدها هي التي يجب أن تبت في قضايا الحرب والسلام. وعلى نفس المنوال، أنهت بيروت الإعفاء من منح التأشيرات للإيرانيين، وحظرت أنشطة الحرس الثوري الإيراني على الأراضي اللبنانية، ثم قررت طرد السفير الإيراني الذي أمر بمغادرة البلد بحلول 29 آذار/مارس.

هذه القرارات خرق كبير وهي لا تعني أن حزب الله فقد وزنه العسكري أو السياسي، بعيدا عن ذلك. ولكنهم يكشفون أن جزءا من السلطة التنفيذية اللبنانية يحاول إعادة تأكيد سيادة الدولة من الحرب الحالية. اتهم نواف سلام الحرس الثوري لعمليات حزب الله الرائدة في لبنان. (هيزبولا) وحلفائها أدانوا قرار « محترم » بشأن السفير الإيراني ولذلك فإن البلد يقع في مواجهة مزدوجة: حرب مفتوحة مع إسرائيل في الجنوب، وحرب داخلية على السلطة الحقيقية التي تقرر الحرب في لبنان.

In this context, the unanimous condemnation of strikes against journalists, first aid workers and Lebanese soldiers also serve as a minimal gathering point. وتحاول السلطة تجنب صورة الدولة الغائبة تماما، مع العلم بأنها لا تملك السيطرة على الجبهة ولا على وسائل فرض وقف التصعيد وحدها. وتتمثل المخاطرة التي تتعرض لها بيروت في رؤية هذا الموقف السياسي الذي وقع على الأرض إذا استمر الهجوم الإسرائيلي نحو منطقة عازلة أعمق جنوب الليطاني، كما اقترح العديد من المسؤولين الإسرائيليين الذين اقتبستهم الصحافة الدولية.