لبنان وروحه الجميلة

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

تجربة جون بي. كالهون لا يصف لبنان. غير أنه يسلط الضوء على سؤال مقلق: ما الذي يتحول إلى مجتمع عندما ينسحب بعض أعضائه من أي مسؤولية جماعية، ويعيش في فقاعة من الوفرة الاصطناعية، ويستمر في الاستيلاء على الموارد الشحيحة بينما يصبح بقية البلد فقيرا؟?

ويعطي لبنان في بعض الأحيان انطباعا عن العيش في عدة حقائق في آن واحد. وهناك من يحسب كل دولار، ويؤجلون مشاورة طبية، ويتخلون عن بعض المخدرات، ويخفضون نفقات المدرسة أو يقلقون فقط بشأن مشروع القانون التالي. وهناك أيضاً الشباب الذين لم يعودوا يرون المستقبل هنا ويستعدون لرحيلهم، وأحياناً بدعم من الأسر التي تعلم أن الدبلوم لم يعد مجرد وعود من الرؤى الاجتماعية، ولكن في كثير من الأحيان تذكرة خروج.

ثم هناك لبنان آخر السيارات اللكسورية تسافر على الطرق السريعة، والمطاعم الكاملة، والنوادي الخاصة، وقاعات بيلات، ومكوثات اليوغا، والأسطح، والنوادي الليلية، واللوحات التي تحدث فيها عن القدرة على الصمود أو الابتكار أو القيادة قبل تركها في مركبات تتجاوز أحياناً الدخل التراكمي لعدة أسر على مر السنين.

هذه العوالم تتقاطع بدون رؤية بعضنا والأكثر خطورة ليس مجرد عدم المساواة. لقد كان لبنان دائما بلدا غير متكافئ. والأكثر خطورة هو اختفاء الشعور بالانتماء إلى نفس المجتمع. ويعاني جزء من السكان، وينظم آخر راحته، ويستقر عدم الاكتراث بينهما كما لو لم تعد حالة الاستياء تتعلق بالآخر.

في هذا السياق، ما يسمى تجربة « الوحدة 25 » التي أجريت في أواخر الستينات من قبل الباحث الأمريكي (جون ب. كالهون)، تجد أخباراً غريبة. وهذه التجربة موجودة بالفعل، على الرغم من أنها كثيرا ما تستهلك حاليا على الشبكات الاجتماعية. وقد وضع كالهون أربعة أزواج من الفئران في بيئة مغلقة تضمن فيها الغذاء والمياه والحماية من المفترسين. وفي البداية، نما السكان بسرعة. وتكاثرت الحيوانات وشغلت الفضاء وشكلت منظمة مستقرة نسبيا.

ثم حدث شيء خاطئ. وأصبح بعض الذكور عدوانيين، وانسحب آخرون. الإناث تخلوا عن شبابهم. تباطأ الاستنساخ ثم توقف. « كالهون » وصف فئة معينة من الذكور « التي أطلق عليها « الرائعين. لم يعودوا يقاتلون، ويدافعون عن أي إقليم، ولم يعودوا يسعون إلى التزاوج، ولم يعودوا يشاركون عملياً في حياة المستعمرة. أكلوا و ناموا وحافظوا على معطفهم. ولما كانت أكثر تعرضا للمواجهات، فإنها لا تزال غير قابلة للاشتعال جسديا، دون إصابات أو ندوب.

كانوا جميلين و نظيفين ومطعمين جيدين ولكنهم غائبين اجتماعياً.

المُستعمرة انتهت بإنهائها. بالطبع يجب أن نكون حذرين. ولا تثبت التجربة أن الوفرة تدين المجتمعات البشرية أو أن الارتياح يؤدي تلقائيا إلى عقد. عاشت الفئران محبوسة، دون إمكانية الهجرة، أو إعادة تنظيم بيئتها بحرية أو إنشاء مؤسسات جديدة. البشر لديهم قدرات أكثر تعقيدا. يمكنهم نقل الثقافة وتغيير قواعدهم وبناء المؤسسات والمغادرة والعودة والمقاومة وإعادة البناء.

ولكن التجربة تثير سؤالا مفيدا: ما الذي يحدث للمجتمع عندما يتوقف أولئك الذين لديهم الوسائل عن المشاركة في استمراريته؟?

وفي لبنان، لا تنشأ هذه المسألة في سياق وفرة عامة. وقد أُخذ البلد في حالة فقر ونهب ومديونة وتشتت. وقد أُغلقت الودائع، وفقدت الإيرادات قيمتها، وهبطت الخدمات العامة، وأصبح جزء كبير من السكان يعيش الآن بأقل من ذي قبل. ولم يدمر لبنان نفسه لأنه كان سيعطي الكثير لمواطنيه. لقد دمر نفسه لأنه أخذ الكثير من واحد بينما سمح للآخرين بحماية مصالحهم.

هذا هو المكان الذي تُصبح فيه المقارنة مع الـ « الوحيدين » اللبنانيين أكثر دقة. إنهم لا يعيشون في فقاعة كما أنها تحصل على بعض الموارد الشحيحة التي يمكن استخدامها بطريقة أخرى.

وفي لبنان، أصبح رأس المال ثمينا. الائتمان يكاد يكون غير موجود والاستثمار الإنتاجي منخفض. ويفتقر منظمو المشاريع الذين يرغبون في بدء أو تطوير الأعمال التجارية إلى التمويل. وتكافح الهياكل الأصغر لشراء المعدات أو التجنيد أو التدريب أو التصدير. وتفتقر الجمعيات إلى الموارد. وكثيراً ما تعتمد الأسر الضعيفة على الدعم غير المباشر لإطعام أطفالها أو رعايتهم أو إعالة أطفالهم في المدارس.

وفي هذا السياق، فإن كل مبلغ كبير يدخل في الاستهلاك البحت يمثل أيضا فرصة ضائعة. والمال المستخدم لشراء سيارة فاخرة إضافية كان يمكن أن يكون رأس المال الأساسي للعديد من الأعمال التجارية الصغيرة. وكان بإمكانها تمويل حلقة عمل أو مزرعة أو شركة خدمات أو مختبر أو مشروع أو برنامج تدريبي. وكان من الممكن أن يُمكّن 10 أسر من الحصول على دخل مستدام، لا عن طريق الصدقة، بل عن طريق العمل.

ويمكن أيضاً أن يُستخدم على نحو أكثر مباشرة لأشد الفئات ضعفاً. ولا يتطلب جزء من المجتمع اللبناني عقد مؤتمرات بشأن القدرة على التكيف. وهي بحاجة إلى الدواء، والغذاء، والوصول إلى المدرسة، والحد الأدنى من الحماية الاجتماعية، والوظائف. والمبالغ التي تم ابتلاعها في مساء واحد، ساعة واحدة، أو سيارة واحدة أو رحلة واحدة يمكن أن تمثل عدة أشهر من النفقات الأساسية للأسر بأكملها.

والسؤال هو عدم تحويل كل شخص ثري إلى جمعية خيرية أو حظر الراحة. إن المجتمع لا يعيد بناء نفسه بذنب دائم. ولكن في بلد تكون فيه الموارد محدودة، يصبح استخدامها أيضا مسألة أخلاقية. الانفاق ليس تصرفاً محايداً تماماً عندما يتعلق الأمر بالنفس.

ويصبح التناقض أكثر صدماً عندما لا يُنتج بعض هذا المال من جانب من ينفقونه. العديد من الذين يُعرضون على أنهم يملكون « النجاح » أحياناً لم يبنوا شيئاً ويستهلكون ثروة يتراكمها آباؤهم أو أجدادهم. وهي تتحول إلى سيارات ورحلات ومساءات ومظاهر ما أخذته الأجيال الأخرى من عقود لخلقه.

من الواضح أن الإرث ليس خطأ لكن الوراثة ليست ناجحة ويبدأ النجاح عندما نطور ما حصلنا عليه، عندما نخلق بدوره، عندما نحول رأس المال إلى وظائف، أو معرفة، أو أعمال، أو شيء من شأنه أن ينجو من الشخص الذي يملكه. إن إنكار تراث الأسرة ليس إنجازا. إنها تصفية تقدم كطريقة للحياة.

في حالات أخرى، لا تأتي الثروات من العمل أو الابتكار. وهي تأتي من الإيجارات، أو الاحتكارات، أو العلاقات السياسية، أو الأسواق التي يتم الحصول عليها عن طريق المحاباة، أو اللجان، أو الوصول إلى المؤسسات أو الآليات المالية التي نقلت خسائرها إلى السكان. وأصبح البعض غنيا بينما فقد المودعون إمكانية الحصول على أموالهم. واستخدم آخرون قربهم من السلطة للحصول على ما كان يمكن لمدير أعمال عادي أن يحصل عليه.

ولا هو نجاح. إنه إلتقاط.

ومع ذلك، فقد استحدث لبنان إعجابا غريبا بالثروة الظاهرة، بغض النظر عن مصدرها. نَنْظرُ إلى السيارةِ قَبْلَ أَنْ نَسْألَ كَمْ دُفعَ. ويحترم المرء المنزل أو السفر أو الجدول المحجوز، دون التشكيك في ما تم إيجاده، أو في الوظائف المولدة، أو الضرائب المدفوعة، أو القيمة التي جُلبت بالفعل إلى المجتمع.

وهذا الخلط بين الثروة والجدارة هو أحد أعمق أشكال أزمتنا الأخلاقية. أي مجتمع الذي لم يعد يميّز الواحد الذي يَبْني مِنْ الواحد الذي يَلتقطُ، الواحد الذي يَجْعلُ مِنْ الواحد الذي يَسْرقُ وواحد الذي يَستثمرُ مِنْ الواحد الذي يَتحطّمُ يَنتهي به الأمر بإرسال النماذج الخاطئة إلى شبابه.

وتصبح الرسالة بسيطة: بغض النظر عن كيفية الحصول على المال، ما دامت ترى نفسها. لا يهم ما يتم إنتاجه طالما أن قطار الحياة يبهر مهما كانت المساهمة طالما أن المظهر يعطي الوهم بالنجاح.

« الأشخاص الجميلة » تجسد هذا الارتباك. وهم يعيشون على ما يرام في بعض الأحيان، في بلد لا يستطيع فيه آخرون تلبية احتياجاتهم الأساسية. ولكن قبل كل شيء، لا يبدو أنهم يشعرون بالقلق. وهم يعيشون في فقاعة، ويحميهم مولداتهم، والتأمين، والمدارس، والمستشفيات الخاصة، والشبكات، والقدرة الشرائية. يمكن أن تتدهور البلاد من حولهم: وهي تشتري حلولا فردية في كل انهيار جماعي.

ولأن الخدمات العامة لم تعد مطلوبة، فإن البعض يغيب عن الأذهان فائدة المجتمع. لماذا تدافع عن المدرسة العامة عندما تستطيع دفع ثمن مدرسة خاصة؟ لماذا تحتاج إلى مستشفى وظيفي عندما يكون التأمين متاحاً؟ لماذا تدعي النقل العام عندما تملك عدة سيارات؟ لماذا تصلح الولاية عندما يستطيع المرء الالتفاف على كل فشله؟?

ومن ثم، فإن الطبقة المميزة تتوقف تدريجيا عن أن تكون النخبة. وهي تحتفظ بالمال، والشبكات، والوضوح، وأحيانا التأثير، ولكنها تتخلى عن ما ينبغي أن يبرر هذه الامتيازات: المسؤولية.

النخبة الحقيقية لا تُعرّف بسعر ما تستهلكه ويعرّف ذلك بما يبنيه، من المخاطر التي يتطلبها، المؤسسات التي يعززها، من خلال الوظائف التي يخلقها، ومن خلال قدرته على جعل مستقبل الآخرين ممكنا. ولا يصطدم بفقاعة عندما يعاني البلد. وهي تدرك أن أمنها يعتمد أيضا على الاستقرار الجماعي.

وفي لبنان، احتفظ الكثيرون بالامتيازات والواجبات المنسية.

ويمكن الاطلاع عليها في المناسبات الاجتماعية والعشاءات والمؤتمرات والشبكات الاجتماعية. يتحدثون عن الإفراط، والطاقة الإيجابية، والرفاه والقيادة. يعطون دروساً عن مستقبل البلاد دون أن يستثمروا دائماً دولاراً في مؤسسة منتجة أو يخلقون عملاً مستداماً إنهم يعرفون كيف يعرضون حياتهم، ولكن ليس بالضرورة بناء شيء يتجاوز راحتهم.

والأكثر إثارة للقلق هو عدم اكتراثهم بمعاناة الآخرين. المشكلة ليست أنهم يخرجون أو يسافرون أو يستغلون أموالهم والمشكلة هي هذه القدرة على الاستمرار كما لو كانت الأزمة مجرد صعوبة خارجية، محجوزة لأولئك الذين لا يملكون وسائل للهروب منها. وأصبح الفقر ضوضاء خلفية. إن ضائقة المتقاعد، وهجرة طبيب شاب، وإغلاق عمل صغير، أو عدم قدرة أسرة على دفع ثمن العلاج، لا تزعج حقا برنامج المساء.

وقد يقول المرء حتى أن جزءاً من هذا الاستهلاك البشع يجب ألا يرى. وهو يعمل لأنه يستبعد بقية البلد من مجال الرؤية. إن لبنان الحقيقي يزعج التصوير. ولذلك يجب إبقاؤها خلف النوافذ المتجهة، خارج جدران النادي الخاص، خارج إطار الشبكات الاجتماعية.

وهنا مرة أخرى، تجد الموازاة مع كالهون نطاقها. لم تكن « الوحيدات الجميلة » من التجربة خطرة لأنها كانت عنيفة. لقد كانوا عند انسحابهم. لقد توقفوا عن المشاركة في السلوكيات التي سمحت للمستعمرة بالحفاظ على نفسها. واستمرت في استهلاك الموارد المتاحة، ولكنها لم تعد تساهم في استمرارية الفريق.

في بعض الأحيان « الأشخاص الجميلة » اللبنانيون يذهبون أبعد من ذلك وهي تستهلك حصة غير متناسبة من الموارد المحدودة دون أن تساعد على تجديدها. وهم يقبضون على رأس المال الذي يمكن استثماره، ويخلقون ثروة جديدة ضئيلة، ويقدمون القليل من الوظائف ويوزعون تقريبا لا شيء. وهي تشارك في اقتصاد مستورد للمستهلكين، يمول في كثير من الأحيان من الموارد الأسرية أو التحويلات الخارجية أو الإيجارات، بدلا من الاقتصاد الإنتاجي.

سيارة فاخرة مستوردة لا تخلق شيئاً محلياً وهي تحشد العملات وتغذي بعض الوسطاء وتنتج في المقام الأول علامة اجتماعية. وعلى العكس من ذلك، فإن المبلغ نفسه المستثمر في الشركة يمكن أن يشتري المعدات، ويمول الأجور، ويقدم الدعم للموردين، وينتج الصادرات، ويدعم عدة أسر. ويمكن أن تصبح عاصمة تعمم وتستنسخ بدلا من أن تختفي في أصل مستهلك.

وليست مسألة التظاهر بأن أي شراء فاخر ينبغي حظره أو تحويله إلى عمل اجتماعي. وتجدر الإشارة إلى أن البلد الذي يمر بأزمة لا يمكنه أن يرى الانهيار نجاحا. وعندما تكون رأس المال شحيحة، يتحمل من يمتلكها مسؤولية خاصة في الطريقة التي يستخدمونها.

ويصدر لبنان بالفعل جزءا كبيرا من تلك التي تنتج. ويغادر الأطباء والمهندسون والباحثون والممرضون ومنظمو المشاريع والمدرسون لأنهم لم يعودوا يجدوا الظروف اللازمة للعمل أو العيش بكرامة. تقوم الدولة بتدريب المهارات التي تقدمها بعد ذلك لشركات أخرى. وهو يمول رحلته الخاصة من المواهب، ثم يحتفل بعمليات نقل المغتربين كما لو أن الهجرة أصبحت نموذجا اقتصاديا.

في الوقت نفسه، يعيش بعض الذين بقوا على الثروة أو الإيجارات أو الاستهلاك. المفارقة قاسية: ويصدر لبنان من يخلق ويحافظ على جزء من الذين ينفقون.

وفي الأجل الطويل، لا يمكن لأي بلد أن ينجو من هذا الاختلال.

فالاقتصاد لا يعيش في المطاعم والنوادي الليلية والسيارات المستوردة والعقارات فحسب. ولها الاستثمار والإنتاج والابتكار والمهارات والثقة. وعندما يُستخدم المال المتاح أساساً لاستهلاك المنتجات المستوردة أو عرض وضع، فإنه لا يبني البلد. في كثير من الأحيان يترك الدائرة الإنتاجية بأسرع ما يدخلها.

ولذلك فإن المشكلة اقتصادية أيضا. وتُحوَّل الموارد الكبيرة من الاستثمار الإنتاجي إلى الظهور. عاصمة العائلة تتلاشى العملة تخرج المشاريع الصغيرة تفتقر إلى التمويل. الأطفال يغادرون ولا تزال القطاعات القادرة على إنتاج القيمة غير متطورة.

ولكن الأزمة هي في معظمها معنوية لأن هذه الحالة لا تزال تحظى بالإعجاب. يقال أن الرجل قد نجح لأنه يملك، ليس لأنه خلق. ندعوه، ونصوره، ونقدمه كمثال دون أن نسأل ما إذا كانت ثروته قد ورثت أو أسرت أو بنيت بصدق.

من خلال رؤية الفساد مكافأ، ينتهي بنا المطاف نراه كمهارة. من خلال رؤية الصدق يعاقب، نعتقد أنه ساذج. من خلال رؤية ثروات فاضحة، ننسى حتى أن نطرح الأسئلة الأولية.

هل قام ببناء أي شيء؟ هل خلق وظائف؟ هل دفع ثمن التزاماته؟ هل نجح في إنتاجه؟ أم أنّه ببساطة ورث وقبّل وحمّى مصالحه و أنفق بفظاظة؟?

هذا السؤال لا يجب أن يكون وقحاً يجب أن يكون مركزي.

غير أن لبنان حقق نجاحا حقيقيا. ويحافظ منظمو المشاريع على الأعمال التجارية في ظروف سخيفة. ولا يزال الأطباء على الرغم من تدهور الدخل. ويواصل المدرسون تدريب الطلاب. رجال الأعمال يحافظون على وظائفهم يستثمر المزارعون على الرغم من المخاطر وتحل الجمعيات محل بعض الخدمات العامة. وتمول الأسر وأعضاء المغتربين الدراسات والعناية والمشاريع الإنتاجية.

ما زالوا يحملون البلد.

وغالباً ما تكون أقل وضوحاً من المظلات، ولكنها أكثر فائدة من ذي قبل. ثروتهم، عند وجودها، لها وظيفة. وهو يدعم النشاط أو الدراية أو الوظائف أو النقل. لا يستند فقط على العرض.

ومن ثم، فإن أخلاق الكون 25 ليست أن الوفرة تؤدي حتما إلى الموت. سيكون من السهل القراءة بل إن الدرس هو أنه يمكن لمجتمع ما أن يستمر في الحصول على الموارد مع فقدانه تدريجيا للسلوك والمسؤوليات والصلات التي تكفل استمراريته.

وفي لبنان، نشهد شكلا آخر من نفس الخطر. الموارد ليست وفرة، إنها نادرة. لكن أقلية ما زالت تلتقطها وتستهلكها وتهدرها كما لو أنها لم تكن نهائية. وهي تعيش في فقاعة، وتنظر بالكاد إلى أولئك الذين يعانون، ولا تقيس أن كل مبلغ دُمر في المظهر هو أيضا مبلغ لا ينتج شيئا، ولا يخلق وظائف ولا يدعم أحدا.

فالبلد لا يعيد بناءه بنية حسنة فحسب. إنه يعيد البناء برأس مال موجه نحو الإنتاج، مع الشركات والأجور والمدارس والرعاية والمؤسسات. ويعيد البناء عندما يكون من يفهمون أكثر أن لديهم أيضا مسؤوليات أكبر.

الاستمرار في العيش ليس خطأ الخروج، السفر، الرياضة، شراء سيارة لطيفة أو العشاء في مطعم جيد ليست جرائم. ولكن عندما تعتمد هذه الحياة على ثروة مسروقة أو مسبوقة أو معزولة، عندما تحشد الموارد الشحيحة دون خلق أي شيء في المقابل، وعندما يقترن ذلك بعدم الاكتراث التام بأولئك الذين يعانون، فإنه لا يستحق الإعجاب ولا الاحترام.

هذا ليس نجاحاً.

وهو الاستهلاك العقيم لما تبقى، بينما يدفع آخرون بالفعل ثمن الإضافة.

المراجع

جون بي. كالهون، « الكثافة السكانية وعلم الأمراض الاجتماعي »، ساينتيفيك أمريكان، فبراير 1962.

John B. Calhoun, « Death Squared: The Explosive Growth and Demise of a Mouse Population, » Proceedings of the Royal Society of Medicine, vol. 66, 1973.

إدموند رامسدن، « الهروب من المختبر: تجارب (جون بي). كالهون وتأثيرها الثقافي « ، مجلة التاريخ الاجتماعي، المجلد. 42, no. 3, 2009.

المكتبة الوطنية للطب، المحفوظات المخصصة لعمل جون ب. كالهون وتجربة « الوحدة 25 ».