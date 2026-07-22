لبنان: يتطلب السلام انسحاب إسرائيلي كامل

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام مجددا يوم الأربعاء 22 تموز/يوليه تصميم بيروت على تأمين انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية. وتحدث في زوطر الغربيه، في جنوب البلد، في اليوم التالي لبدء نشر الجيش اللبناني في تلك المدينة التي تأثرت بشدة بالقتال. وتأتي هذه الزيارة في وقت يحاول فيه لبنان تحويل اتفاق عن طريق التفاوض في إطار الوساطة الأمريكية إلى تقدم ملموس على أرض الواقع. ويستند هذا النظام إلى إنشاء مناطق تجريبية، يجب أن يعيد فيها الجيش سلطة الدولة الحصرية، ويحظر أي نشاط عسكري غير رسمي، ويستعد للانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية. غير أن التنفيذ لا يزال هشا. وقد تسببت النيران الإسرائيلية التي أُبلغ عنها بالقرب من الوحدات اللبنانية بالفعل في جدل حول المحيط الدقيق للنشر.

نواف سلام يضع الانسحاب الإسرائيلي في المقدمة

وفي زوطر الغربيه، أعطى نواف سلام مجالا سياسيا لعملية عُرضت في البداية كعملية عسكرية وتقنية. وأكد أن الحكومة ستواصل جهودها السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تحقيق انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان. وتتناول هذه الصيغة أحد الطلبات المستمرة من السلطات اللبنانية منذ بداية المناقشات غير المباشرة التي أجريت بدعم من واشنطن. وترى بيروت أن عودة الجيش إلى القرى المعنية لا يمكن أن تكون حلاً دائماً ما دام الجنود الإسرائيليون موجودين في الإقليم الوطني.

كما أراد رئيس الحكومة ربط السيادة بإعادة الإعمار. وبعد رفع العلم اللبناني في القرية، أعلن استمرار فتح الطرق، وإزالة الأنقاض، واستعادة الخدمات الأساسية. الهدف المعلن هو السماح للسكان بالعودة في ظروف آمنة وكريمة. ولا يزال هذا البعد المدني محوريا. وقد عانت عدة مواقع في الجنوب من دمار هائل، في حين لا تزال الكهرباء والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية والطرق المؤدية إلى الوصول متضررة أو مقطعة.

ووجود نواف سلام في الموقع يلبي أيضا توقعا رمزيا. ومنذ أشهر، يطالب شعب الجنوب بأن لا تقصر الدولة أعمالها على الإعلانات الدبلوماسية. ويجب أن يبين نشر الجيش، وإصلاح الهياكل الأساسية، وعودة الإدارات، أن المؤسسات تستعيد معقلا طويل الأمد في منطقة تعرضت للمواجهة. وبالتالي تسعى الحكومة إلى الجمع بين ثلاث أولويات: انسحاب إسرائيلي واحتكار الدولة للأسلحة وعودة السكان المشردين.

زوطر الغربيه، أول اختبار للمنطقة التجريبية

(زوتار الغربيه) واحد من المواقع المختارة لاختبار آلية « المناطق الطياره ». والغرض من ذلك هو تمكين الجيش اللبناني من الانتشار بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، ومراقبة الدخول، والبحث عن أسلحة غير مأذون بها وبنية أساسية عسكرية، ومنع عودة أي تشكيل مسلح. يجب أن تكون التجربة بمثابة نموذج للقطاعات الأخرى في جنوب لبنان، إذا تمت العمليات الأولى دون وقوع حوادث كبيرة.

وبدأ الجيش اللبناني دخول القرية يوم الثلاثاء. وكانت القوات الإسرائيلية في السابق على هامشها. ووفقا للنمط المتفق عليه، يجب تنسيق عملية الانتقال لتجنب فراغ أمني أو وجها لوجه بين الجيشين. ويشمل هذا التنسيق تبادل الخرائط، والجداول، وفؤر السفر، والمناصب التي يتعين إجلاؤها. ويمكن أن تتسبب أي حالات من عدم الدقة في وقوع حادث، لا سيما في منطقة تغيرت فيها خطوط المراقبة خلال القتال.

أول يوم كشف هذا الضعف بالضبط. وأفاد الجيش اللبناني بأن القوات الإسرائيلية فتحت النار بالقرب من وحداتها. واعتبرت أن هذه الحلقة قد تعوق النشر. وقدم الجيش الإسرائيلي نسخة أخرى. وادعت أنها أطلقت طلقات تحذيرية في الهواء بعد أن دخل الجنود اللبنانيون منطقة قالت إنها ليست جزءًا من محيط الطيار. لم يتم الإعلان عن أي خسائر بشرية.

وبالتالي، فإن الفرق لا يتعلق فقط بطبيعة إطلاق النار. وهو يتعلق أيضا بتعيين حدود القطاع المأذون به. وهذا التفسير الخاطئ يؤكد الحاجة إلى آلية تنفيذية محددة. ولا يمكن لمنطقة تجريبية أن تعمل إذا لم يكن لدى الطرفين نفس البطاقات أو إذا لم يتم تحديد الحدود بوضوح. تريد السلطات اللبنانية منع هذا النوع من الحوادث من أن يصبح ذريعة لإبطاء الانسحاب أو الحد من حرية حركة الجيش.

التنسيق العسكري لا يزال غير مكتمل

وتوفر الآلية المدعومة من واشنطن التنسيق بين الأفرقة اللبنانية والإسرائيلية والأمريكية. وليست مسألة التعاون السياسي المباشر بين بيروت وإسرائيل، بل مسألة آلية غير مباشرة لإدارة الحركات العسكرية. ويبقى لبنان وإسرائيل رسميا في حالة حرب. في هذا السياق، يلعب الوسطاء الأمريكيون دورًا أساسيًا في نقل المواقف وحل الخلافات والتحقق من خطوات الانسحاب.

وقد ركزت المناقشات التي جرت في روما في منتصف تموز/يوليه على سبل تأكيد أن المناطق المعنية لم تعد تحتوي على أسلحة أو مرافق حزب الله. وناقشوا أيضا الجدول الزمني لدخول القوات اللبنانية وخروج الوحدات الإسرائيلية. وتبين العمليات الأولية أنه لا تزال هناك حاجة إلى ترجمة الاتفاقات من حيث المبدأ إلى إجراءات مشتركة. وتتمثل أكثر المسائل حساسية في إجراءات الرقابة والدوريات والتحقق.

وبالنسبة للجيش اللبناني، فإن المخاطر تتجاوز زوطر الغربيه. ومن شأن النجاح أن يعزز مصداقيته لدى السكان والشركاء الأجانب والحكومة. وعلى العكس من ذلك، فإن الفشل يمكن أن يغذي الشكوك حول قدرته على توفير الأمن وحده. ويجب على المؤسسة أن تعمل في بيئة مدمّرة تتميز بالألغام والذخائر غير المنفجرة والطرق المضرّرة والتوترات السياسية. ويجب عليها أيضا أن تتجنب المواجهة مع إسرائيل مع تأكيد السيادة اللبنانية.

اتفاق 26 يونيو ضد رفض حزب الله

وينص الاتفاق الإطاري المبرم في 26 حزيران/يونيه في إطار الوساطة الأمريكية على التنفيذ التدريجي. وفي المناطق التجريبية، يجب على الجيش اللبناني أن يحظر أي نشاط عسكري تقوم به مجموعة من غير الدول. يستهدف هذا البند حزب الله بشكل مباشر، حتى عندما لا يتم تسمية الحركة في بعض الصياغات الرسمية. وفي المقابل، يجب على إسرائيل أن تسحب قواتها من القطاعات المعنية، قبل توسيع نطاق الآلية لتشمل أقاليم أخرى.

ورفض حزب الله هذا الاتفاق ويكرر أنه لن يلقي أسلحته. وتعتبر الحركة ترسانتها وسيلة لمقاومة إسرائيل. هذا الموقف يتعارض مع رغبة الحكومة في فرض السلطة الحصرية للدولة كما أنها تعقد الجدول الزمني الذي حدده الوسطاء. وما دام الطرف يرفض مبدأ نزع السلاح، فإن كل انفراج محلي يمكن أن يولد توترات سياسية أو أمنية.

وحتى الآن، لم يتخذ حزب الله أي إجراء عسكري مفتوح ضد الانتشار في المناطق التجريبية الأولى. غير أن هذا التقييد غير مقبول. يحتفظ الحزب بحضور اجتماعي وسياسي قوي في الجنوب، فضلاً عن القدرة على التأثير على المجتمعات المحلية. ولذلك يجب على السلطات أن تمنع النظر إلى تطبيق الاتفاق على أنه عملية موجهة ضد جزء من سكان الشيعة. وهم يصورون الانتشار على أنه استعادة للسيادة وليس كحملة حزبية.

ولا تزال مسألة الأسلحة هي نقطة الحجب الرئيسية. يجب أن يكون الجيش قادرًا على تفتيش المناطق وإزالة المعدات العسكرية غير القانونية ومنع أي إعادة توطين. وتتطلب هذه العمليات معلومات قوية وقوة وتغطية سياسية. وهي تتطلب أيضا ضمانا بأن تفي إسرائيل بالتزاماتها. وتخشى السلطات اللبنانية من أن يعقب نزع السلاح من جانب واحد استمرار دائم للقوات الإسرائيلية أو شن هجمات أخرى.

احتكار الأسلحة، وعد صعب بالتنفيذ

حكومة (ناواف سلام) جعلت احتكار أسلحة الدولة محور تركيز رئيسي لبرنامجها ويحظى هذا التوجه بدعم دولي كبير. وهو يطابق أيضا مطالب جزء من المجتمع اللبناني، الذي يعتقد أن القرارات المتعلقة بالحرب والسلام يجب أن تتخذها المؤسسات. غير أن تطبيق هذا المبدأ لا يتوقف على قرار إداري بسيط.

ولدى حزب الله منظمة عسكرية منظمة، ومخزونات من الأسلحة وشبكات تحت الأرض تطورت على مدى العقود. وقد دمرت الحرب الأخيرة بعض قدراتها، ولكنها لم تزيل جميع أجهزةها. وتحتفظ الحركة أيضا بتمثيل برلماني وبقاعدة شعبية. وأي محاولة لنزع السلاح القسري يمكن أن تؤدي إلى أزمة داخلية تحاول الحكومة تجنبها.

ولذلك تؤيد بيروت اتباع نهج تدريجي. ويجب أن توفر المناطق التجريبية إطارا محدودا يمكن التحقق منه ويمكن التحقق منه. تأمل الحكومة في إثبات أن الجيش يمكن أن يحل محل الجهات الفاعلة المسلحة دون التسبب في الفوضى. ويهدف أيضا إلى إقناع الشركاء الأجانب بزيادة مساعدتهم العسكرية والمالية. غير أن النجاح سيتوقف على انتظام الانسحاب الإسرائيلي وعلى قدرة السلطات على تقديم الخدمات للشعب في الوقت المناسب.

جوزيف أوون سيكس دونالد ترامب

زيارة (ناواف سلام) إلى الجنوب جرت في اليوم التالي لاجتماع بين الرئيس (جوزيف أوون) و نظيره الأمريكي (دونالد ترامب) في البيت الأبيض وذكر رئيس الدولة اللبناني أنه أصر على الضرورة الملحة للانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. ودعا الولايات المتحدة إلى استخدام نفوذها مع إسرائيل لضمان تنفيذ الاتفاق ودعم الجيش.

وأعطى هذا الاجتماع بعدا دوليا للعمليات الأولى في المناطق التجريبية. ولا تزال واشنطن هي الراعي الرئيسي للآلية. ولدى الولايات المتحدة القدرة على ممارسة الضغط على إسرائيل، وقد قدمت منذ وقت طويل مساعدة كبيرة للجيش اللبناني. وسعت القيادة اللبنانية إلى الحصول على ضمانات سياسية، ولكنها أيضا وسائل مادية لنشر المزيد من الجنود وتأمين القرى والسيطرة على الأراضي على نحو مستدام.

وعرض دونالد ترامب بداية الانسحاب الإسرائيلي كدليل على التقدم. كما وعد بتقديم الدعم الأمريكي للبنان، دون تفصيل جميع الطرائق. وبالنسبة لبيروت، يتمثل التحدي في تحويل هذه الإعلانات إلى التزامات محددة. وتنتظر الحكومة، على وجه الخصوص، الضغط على إسرائيل في حالة التأخير، وتعزيز المساعدة المقدمة إلى الجيش، والمساهمة الدولية في إعادة البناء.

زيارة جوزيف أوون كانت أول اجتماع للرئيس اللبناني في البيت الأبيض منذ عام 2009. وهو يتدخل في وقت يحاول فيه لبنان استعادة علاقات أكثر استقرارا مع شركائه. تسعى الحكومة إلى إقناع المؤسسات بأن بإمكانها استعادة السيطرة على الأراضي وتنفيذ الإصلاحات وتقديم محاور موثوق به. إن نجاح المناطق الرائدة هو اختبار سياسي وعسكري.

التكاليف البشرية والمادية حسب الجدول الزمني

إن الحرب التي بدأت بعد هجوم حزب الله على إسرائيل في 2 آذار/مارس، دعما لطهران، أدت إلى هجوم إسرائيلي واسع النطاق. وأثرت الهجمات الجوية وغزو الأراضي على العديد من المناطق اللبنانية، لا سيما في الجنوب والبقاع. وفقًا للسلطات اللبنانية، قُتل أكثر من 4300 شخص منذ مارس. وأصيب الآلاف آخرون، بينما دمرت الأحياء بأكملها.

وكان على أكثر من مليون شخص مغادرة منازلهم في ذروة العنف. وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 000 700 من المشردين داخليا قد عادوا إلى منطقتهم في الأسابيع الأخيرة. غير أن حركة العودة هذه لا تزال متفاوتة. تجد بعض العائلات منازل متضررة أو قرى بدون مياه أو أراضي لا تزال خطرة. ولا يستطيع آخرون العودة بسبب الوجود العسكري أو الدمار أو نقص الخدمات العامة.

وقد هدمت القوات الإسرائيلية عشرات المباني في الجنوب. وتعقد هذه التدميرات استئناف الحياة المحلية وتغذي الاتهامات اللبنانية بانتهاك السيادة. المقاصة هي مشروع طويل ومكلف. ويجب التحقق من استقرار الهياكل وإزالة الأجهزة المتفجرة وإعادة بناء الطرق وإعادة بناء الشبكات. وتتوفر للبلديات موارد محدودة بعد سنوات عديدة من الأزمة الاقتصادية.

ولذلك، ارتبط نواف سلام بالنشر العسكري بالعمل المدني الفوري. وستكون عودة العلم اللبناني محدودة النطاق بدون المدارس والعيادات والمياه والكهرباء ووصول الطرق. يجب على الحكومة أن تظهر أن الدولة يمكنها الحماية ولكن يمكنها أيضًا الإدارة. ويوضح هذا الشرط وجود موظفين مدنيين إلى جانب الجيش، والاهتمام الذي يولى لإصلاح الخدمات الأساسية.

ولا تزال عودة السكان مشروطة

إن الانخفاض الحاد في العنف منذ التوقيع الشهر الماضي على اتفاق إطاري بين الولايات المتحدة وإيران، يليه الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، قد يسر العودة. غير أن تخفيض الإضرابات لا يعني أن الوضع مستقر. وتبين الحوادث المحيطة بالمناطق التجريبية، وإطلاق النار على البذور، والخلافات على الخرائط أن الخطر لا يزال قائما.

وتقوم الأسر بتقييم عدة عوامل قبل العودة. إنهم يحاولون معرفة ما إذا كان الجيش موجودًا، وما إذا كانت الطرق مفتوحة وما إذا كان منزلهم لا يزال متاحًا. كما يجب عليها التحقق من وجود الألغام أو الذخائر غير المنفجرة. في بعض القرى، يتطلب نقص المساكن سكنًا مؤقتًا. وأخيرا، يجب على المزارعين أن يحددوا ما إذا كان يمكن استخدام الأرض في أمان.

ويمكن أن يصبح التعمير عاملا حاسما في استدامة الاتفاق. وإذا لم يشهد الناس تحسناً سريعاً، فإن الثقة في الدولة قد تنخفض. وعلى العكس من ذلك، فإن العودة الواضحة إلى خدمة الهياكل الأساسية من شأنها أن تعزز قبول الجهاز. وتعتمد السلطات على المساعدة الخارجية، غير أن المانحين يدعون إلى توفير ضمانات للاستقرار والشفافية ومراقبة النفقات.

رحلات جوية مباشرة مع الولايات المتحدة كإشارة اقتصادية

وأسفر الاجتماع الذي عقد في واشنطن أيضا عن إعلان غير ذي صلة بالسجل العسكري، ولكنه مهم للاقتصاد اللبناني. وقد سمح دونالد ترامب لخطوط الطيران الأمريكية باستئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى بيروت، التي توقفت منذ عام 1985. ولا يزال الانتعاش الفعلي يعتمد على تقييمات السلامة، والقرارات الإدارية، والاختيار التجاري للناقلات.

ورحب نواف سلام بهذا الإعلان. وهي تتيح فرصة لتحسين السفر بين لبنان والولايات المتحدة، وتعزيز الروابط مع المغتربين، ودعم الاقتصاد. ويمكن للرحلات الجوية المباشرة أن تيسر السفر الأسري والتبادل التجاري والسياحة. كما أنها ستحد من وصلات المسافرين، وغالبا ما تضطر إلى العبور عبر أوروبا أو الخليج.

غير أن الأثر لن يكون فوريا. ويتعين على الشركات تقييم الطلب والتكاليف والتأمين وشروط السلامة. مطار بيروت يجب أن يفي بمتطلبات الولايات المتحدة كما أن الاحتفاظ بالتحذيرات الرسمية المتعلقة بالسفر إلى لبنان قد يعوق وضع خطوط جديدة. ولذلك فإن الإعلان يشكل أولاً من جميع الإشارات السياسية للالتقارب.

وبالنسبة للسلطات اللبنانية، تكمِّل هذه البادرة الرسالة المرسلة من الجنوب. تريد الحكومة أن تظهر أن استعادة السيادة يمكن أن تمهد الطريق للتطبيع الاقتصادي والدبلوماسي. فالاستثمار والسياحة والتعمير تعتمد إلى حد كبير على الأمن. وهكذا يمكن أن يكون لكل تقدم في المناطق التجريبية آثار تتجاوز الملف العسكري وحده.

آلية هشة متوقعة في قرى أخرى

والخطوة التالية هي التحقق مما إذا كان الجيش يستطيع إكمال نشره في زوطر الغربيه دون وقوع حادث آخر. وسيتعين على أفرقة التنسيق توضيح حدود المنطقة والحركات المسموح بها. وسيتعين على الجيش اللبناني بعد ذلك أن يتحكم في الهياكل الأساسية، وأن يكفل الوصول، وأن ينشئ وجودا مستداما. ومن المتوقع أن تحترم إسرائيل الانسحاب المتفق عليه.

وستحدد النتائج التي تحققت في هذا الموقع جزئيا وتيرة العمليات في أماكن أخرى. إذا كان النموذج يعمل، قرى أخرى يمكن أن تتبع. وإذا ما استمرت الخلافات، سيتعين على واشنطن أن تتدخل لتجنب عرقلة. وتستند مصداقية الاتفاق إلى سلسلة من الخطوات التي يمكن التحقق منها، وليس إلى بيانات عامة.

ولذلك فإن الحكومة اللبنانية تتحرك على خط ضيق. يجب أن تطالب بالانسحاب الإسرائيلي، واحتواء التوترات مع حزب الله، ودعم الجيش وتلبية احتياجات النازحين. ويجب عليها أيضاً أن تقنع شركائها بأن الدولة يمكن أن تتولى الأمن وحدها. وفي زوطر الغربيه، بدأ الجنود يتخذون مواقع في حين قامت فرق مدنية بتقييم الطرق والمباني. ويتوقف استمرار النشر الآن على حل النزاع المحيطي والقرارات المقبلة لآلية التنسيق.