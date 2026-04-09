لبنان: يناشد أسقف فرنسا الصلاة يوم السبت من أجل السلام

يدعو مؤتمر الأساقفة في فرنسا الكاثوليكيين إلى التجمع معاالسبت، 11 نيسان/أبريل، الساعة 00/18الدعاء من أجل السلام في لبنان. In a statement issued on Thursday, his president, Cardinal Jean-Marc Aveline, said his « sadness », his « indignation » and his « full solidarity » after the Israeli strikes of 8 April, which hit Beirut, its southern suburbs, the South Lebanon and the Bekaa. وأدان عملية اعتبرها لا تطاق ودعا أيضا إلى دعم العمل الشرقي لمساعدة الشعب اللبناني.

وأطلق النداء رسمياً مؤتمر الأساقفة في فرنسا على موقعه الشبكي. في هذا النص9 نيسان/أبريل 2026يكتب جان – مارك أفلين أن الإضرابات الإسرائيلية الواسعة النطاق ضربت عدة أحياء في قلب بيروت، وكذلك الضواحي الجنوبية للعاصمة وجنوب لبنان والبقاع. He mentionedأكثر من 300 حالة وفاةومئات الجرحى الذين أضافوا، وفقا لبيانه، إلى500 1 ضحيةو1.2 مليون مشردمنذ بداية الصراع بين حزب الله وإسرائيل.

الكاردينال (أفيلين) يستخدم كلمات قوية جداً « في يوم الحداد هذا للشعب اللبناني، أود أن أعرب لهم عن حزني وامتناني وتضامني الكامل » لقد أدان « بشدّة » هذه العملية التي وصفها بأنه « لا يُطاق » و « السخرية من مظهرها » أضاف أن دوامة العنف يجب أن تتوقف وأن القانون الدولي يجب أن يحترم

كما أن المقطع الرئيسي للبلاغ يعطي عنوانه للنص: " لا يمكن تحقيق أمن شعب واحد بالحفاظ على الكراهية للآخر. ومن خلال هذه الصيغة، تضع رئاسة الأساقفة في فرنسا رد فعلها في سجل للأخلاق والسياسة. ولا تقتصر الرسالة على الشفقة الروحية. وهو يهدف أيضا إلى منطق الحرب ذاتها، حيث لا يزال لبنان أحد مراكز التوتر الإقليمية الرئيسية.

نداء وطني للصلاة يوم السبت الساعة 00/18

البيان الصحفي يحتوي على شعار محدد جون مارك افيلين « يدعو جميع الكاثوليك في فرنسا » للرد على نداء البابا ليو الرابع عشر بالتجمع للصلاة من أجل السلامالسبت 11 نيسان/أبريل 2026-00/18إذن فهو ليس مجرد إعلان مبدأ، بل تعيين صريح للمؤمنين في جميع أنحاء البلد حول الوضع اللبناني.

وهذه المبادرة جزء من تعبئة أوسع لكنيسة فرنسا في الشرق الأوسط. وتشير الصفحة الرسمية لبلاغات الجماعة إلى أن نصاً قد نشر بالفعل في17 آذار/مارس 2026الدعوة إلى الصلاة والسرعة والتضامن في مواجهة الحرب في المنطقة. غير أن نداء الخميس هذا يمثل تشديدا أشد على لبنان، بعد إضراب 8 نيسان/أبريل والتقييم الإنساني الجديد الذي قدمته كنيسة فرنسا في بيانها.

وترافق الدعوة إلى الصلاة دعوة لتقديم مساعدة ملموسة. رئيس الأساقفة الفرنسيين يشجع « الذين يرغبون ويستطيعون » أن يدعموا عمل الشرق بهداياهم من أجل مساعدة الشعبين اللبنانيين والمسيحيين في الشرق الأوسط ويشير البيان الصحفي مباشرة إلى جمع هذه المنظمة.

كلمة تُسمّى تَصْدُّ نبرةَ بعد 8 أبريل

إن شدة المفردات التي يستخدمها جان – مارك أفلين ملحوظة. رئيس الأساقفة في فرنسا يتحدث عن عملية « تسمى بالظلمة الأبدية » من عنف « غير مطاق » ومن « السخرية » مرتبطة باللحظة المختارة للضربات يكتب أيضاً أن لبنان مرة أخرى هو ضحية لأقوياء هذا العالم ولكن أيضاً رهينة من يزعمون الدفاع عنه والصيغة الأخيرة توسّع نطاق التنصل إلى ما يتجاوز الإضراب الإسرائيلي وتشير إلى المأساة الأوسع نطاقاً لبلد ما بين منطق السلطة والحرب الإقليمية والتفعيل السياسي.

وباختياره نشر هذا النص في وقت مبكر من 9 نيسان/أبريل، ثم الدعوة علنا إلى جمع للصلاة في 11 نيسان/أبريل الساعة 00/18، يلقي مؤتمر الأساقفة في فرنسا الضوء الوطني على الأزمة اللبنانية في الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية. ولا يُشار إلى لبنان على أنه نزاع بعيد عن الآخر. وهي تُعرض كشعب حداد، كأرض يسودها التعايش المهدد، وكحالة طوارئ روحية وإنسانية يُدعى الكاثوليك في فرنسا إلى الرد عليها.