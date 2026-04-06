لبنان: 48 ساعة من الحرب الكلية

وفي غضون 48 ساعة، شهد لبنان عدة جبهات مرجحة في نفس الحركة: ضربات على الجنوب، وقصفات على جوناه وغوبيري، وغارة قاتلة على عين سعدي، وتوترات جديدة حول اليونيفيل، وردود زعمها حزب الله، وإشارة إنذار من دولة لبنانية وثقت الخسائر دون السيطرة على التصعيد. وتظهر المرسلات واقعا أكبر من سلسلة من الحوادث المنعزلة: فالحرب تنتشر، وتقترب من المراكز الحضرية، وتصبح أكثر قابلية للاشتعال سياسيا داخل لبنان نفسه.

ومنذ صباح يوم السبت، تحول لبنان إلى مرحلة جديدة من الحرب. وفي غضون 48 ساعة، ضربت ضربات إسرائيلية الجنوب، بيروت، وضواحيها الجنوبية، وجوناه، وغوبيري، وميتين مع عين سعيد، وأيضا البقاع الغربي. وتسارعت وتيرة الإنذارات وعمليات الإجلاء والقصف بشكل كبير. ولم يعد هذا التسلسل محصورا في عمليات تبادل محدودة على طول الحدود. It draws a broader, more mobile, deeper front, where civilian areas, local infrastructure, roads and the vicinity of sensitive settlements are directly exposed. وتصف الحركة الوطنية للتحرير الوطني، وحركة تحرير تاميل إيلام لبنان، وشركة ليبسي، وشركة المنار، مع زوايا مختلفة أحيانا، نفس الواقع: فالصراع يضرب الآن عدة مستويات من الأراضي اللبنانية في الوقت نفسه. ويلاحظ رويتر أيضاً أن هذه واحدة من أكثر الأيام حدة منذ استئناف الأعمال القتالية في أوائل آذار/مارس.

أول ملامحها هي الطريقة. On Beirut and its periphery, the Israeli army preceded several strikes by public warnings of eviction. وأبلغت شركة LBCI عن تنبيه يستهدف عدة مناطق في الضواحي الجنوبية، منها هارت هريك، وغوبيري، ولايلاكي، وهاداث، وبورج البرهنة، وطهويت الغدير، والشيعة. In Ghobeiry, a message relayed by the chain asked the inhabitants to leave the area immediately and to stand at least 300 metres from the target building and nearby structures. وبعد ذلك بقليل، تلت الإضرابات. وقد أصبحت هذه الآلية توقيعاً على التصعيد المستمر: تحذير عام، نافذة إجلاء قصيرة جداً، ثم هجوم سريع على نسيج حضري كثيف. ومن الناحية العملية، لا يستبعد ذلك المخاطر المدنية. وعلى العكس من ذلك، فإنه يخلق مشاهد الذعر وحركات الحشد والضغط الشديد على الإنقاذ.

(جونا) و(غوبيري) عودة الحرب إلى قلب الفضاء الحضري

الإضراب على (جونا) يركّز الكثير من العنف في الساعات القليلة الماضية وفقاً لمركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة، الذي نقلته (ميتف لبنان) ثم من قبل (ل.ب.سي.سي) أدى القصف إلى مقتل أربعة على الأقل و 39 جريحاً في تقييمه الأولي. (المانر) حدد مكان الهجوم في منطقة سكنية مقابل مدخل مستشفى (بيروت) الحكومي، أي بالقرب من مستشفى (رافيك هاري)، المستشفى العام الرئيسي للبلد. وأفادت الشركة بأن الناس يغادرون المستوطنة خوفاً من وقوع هجمات أخرى، بينما يرتفع الدخان فوق المنطقة. The message is heavy: the wave of military and psychological shock not only affects the targeted neighbourhoods, it also reaches the places of care, therefore one of the last remaining areas of stability accessible to civilians.

وأضاف MTV عنصرا يوضح منطق الغارة. (السلسلة ذكرت أن (ياهيا حسين مسهاميش (المقدمة كمسؤول عسكري لـ (هيزبولا قُتل في إضراب (جوناه وإذا تأكد هذا التحديد، فإن الهجوم سيقع في فئة الإضرابات المستهدفة في المناطق الحضرية الكثيفة. ويفسر هذا الافتراض الدقة الواضحة للنيران وارتفاع مستوى الأضرار البشرية الجانبية. It shows above all that the war is no longer confined to the rural or border South. إنه ينتقل إلى قلب الحيز الحضري البيريوثين، حيث تجعل الكثافة البشرية كل عملية أكثر فتكا وحساسية من الناحية السياسية. At the same time, Ghobeiry was again targeted after warning, confirming that the southern suburbs remain a privileged scene of targeted pressure and beheading strikes.

Ain Saadé, the raid that changes the political scope of the conflict

أكثر هجوم مزعزع للاستقرار في الداخل هو على الأرجح هجوم (آين سادي) في (ميتن) وأفادت شركة LBCI بأنه تم استهداف شقة في تلك المدينة شمال شرق بيروت. The chain then indicated that the first technical findings appeared to be compatible with two aerial bombs, while noting that the Lebanese Army Engineer Regiment was continuing its verifications. هذه التفاصيل تهم إنه لا يشير إلى انفجار ثانوي أو مجرد تأثير على الانتشار، ولكن عملية متعمدة على مبنى سكني. In a country already crossed by internally displaced persons, temporary rentals and temporary occupied housing, this strike immediately raised a question: who or what was actually targeted in this apartment.

The first information relayed by LBCI and MTV gave this strike a national political dimension. وأُعلن عن بيير مواد، رئيس الجيش اللبناني في ياشوش، بين القتلى. وبعد ذلك، أفادت منظمة MTV بأنه تم نقل ثلاث جثث إلى مستشفى دهر البشك: بيير مواد، وزوجته ورولا حداد، بينما تم أيضاً رعاية اثنين من الجرحى. وفي سلسلة أخرى، نقلت شركة MTV المصادر التي تفيد بأن جثتين قد أُزيلتا أولاً من الأنقاض، قبل أن تصبح الميزانية العمومية واضحة. The mayor of Ain Saadé, Maurice Asmar, stated on MTV that the apartment concerned was considered unoccupied by the inhabitants of the building, while stressed that the municipality had lists and data on the displaced persons present in the area. وهذا التناقض بين الهدف الواضح والاستخدام المفترض للموقع يغذي بالفعل جميع الافتراضات.

سياسياً، (آين سايد) عبر عتبة On MTV, MP Razi El Hajj spoke of a tragedy and a very heavy price paid for a war in which, according to him, Lebanon was led by Hezbollah. كما كتب ملهيم الرحي أيضا وفاة بيير مواد في قراءة بلد محاصر في « حرب الآخرين » على أرضه. وبالإضافة إلى المعادلة، فتحت الغارة مناقشة أعمق بشأن انتشار النزاع في المناطق التي لم تعتبر عصيان عسكري مباشر، وعلى شروط استئجار الشققق للمشردين أو الشاغلين مجهولي الهوية، وعلى عدم قدرة الدولة على فرض الحد الأدنى من القدرة على تتبع الأمن في المناطق السكنية. This dimension explains why Ain Saadé is not perceived as another bombardment, but as an internal political shock.

لا يزال جنوب لبنان مركز الصدارة، حيث يزداد انتشار العنف

إذا كانت بيروت وميتن قد استحوذوا على الاهتمام، لا يزال الجنوب هو قلب الدراما. NNA reported seven deaths, including one child, in a strike on Kfarhatta. This assessment, also included in the international coverage, summarizes the brutality of the sequence: an eviction order, an attack, and then a large number of civilian casualties in a southern town. The same agency also reported attacks on Al-Hosh and Al-Bazourieh, while MTV reported two casualties in Borj Rahhal on 6 April in the morning, with aircraft flying over Tyre and also firing at Arzoun and Ghadoorieh. وعلى نطاق يوم واحد، يبين هذا التشت الجغرافي أن الضغط لا يتبع خطا واحدا. It spreads from village to village, in brief but repeated sequences, making civilian life almost impossible.

Another local episode marked the last hours: the strike on Aabba, relayed by MTV after the NNA, killed Mayor Mohammad Hussein Tarhini, a municipal police officer, a young man of the same surname and a fourth person. وبعد ساعات قليلة، كان MTV لا يزال يتكرر، على أساس إرسالات الجيش الوطني النيبالي، سلسلة من الإضرابات المكثفة على ماشغارة، وسهمور، وكاليا، وزيلايا في البقاع الغربي، مع تدمير عدة منازل. وهذا التحول نحو البقاع الغربي يؤكد أن عمق الإضرابات يتسع. ولم يعد الصراع جنوبا فقط في تصوره الوطني. وهو يمتد في جيوب متتالية ويؤثر على مسؤولي البلديات، والوكلاء المحليين، والأسر، ومناطق العبور. وتضيف كل ضربة جديدة بعدا مدنيا للحرب، لأنها تصيب شظايا عادية من الإدارة المحلية والحياة اليومية.

الحقائق الرئيسية خلال الـ 48 ساعة الماضية

المنطقة Reported الميزانية العمومية أو التفاصيل الرئيسية Jnah Hit near Beirut Government Hospital 4 قتلى و 39 جريحا في التقييم الأولي جوبير تحذير الإجلاء ثم الإضراب أمر بالتحرك على بعد 300 متر عين سعيد الشقة المستهدفة في ميتن وفاة بيير مواواد والضحايا الآخرين وفقاً لـ MTV كفارهاتا اضرب الجنوب 7 وفيات تشمل طفل واحد Borj Rahhal Raid reported on the morning of 6 April 2 victims according to MTV taking over NNA البقاع الغربي Hits in Mashghara, Sohmor, Qalia, Zellaya عدة منازل دمرت

The last 48 hours also show that airspace itself serves as a psychological weapon. وأفاد الجيش الوطني النيبالي باستئناف تحليقات إسرائيلية ذات خطوط متدنية فوق بيروت ومونت لبنان. قد يبدو هذا ثانوياً لأوراق التوازن البشري، لكنه ليس كذلك. وتحافظ الرحلات الجوية الدائمة على حالة تأهب مستمرة، وتستنفد السكان وتعقد التدخلات المدنية. The inhabitants no longer live only under the threat of a strike. وهم يعيشون في انتظار دائم للضربة القادمة. وهذه الحرب الظاهرية والبصرية والعصبية تحول كل حي إلى منطقة غير مستقرة، حتى وإن لم يحدث انفجار بعد.

تثير اليونيفيل نبرة وتشير إلى حقها في الدفاع عن النفس

وأكثر ما علق على مرور الساعات القليلة الماضية يتعلق باليونيفيل. وقد نقلت الرابطة بيانا أعربت فيه قوة الأمم المتحدة عن بالغ قلقها إزاء الهجمات التي تشنها إسرائيل وحزب الله على مقربة من مواقعها، وحذرت من احتمال أن تؤدي إلى إطلاق النار في المقابل. وقد نوقشت هذه الصيغة مناقشة مستفيضة لأنها غير عادية في شدتها. ولا يعني ذلك أن اليونيفيل تغير طبيعتها أو تعتمد ولاية هجومية. It means that a UN force, when directly threatened, publicly recalls that it can act in self-defence. وفي السياق اللبناني، فإن هذا التذكير يكفي بالفعل لقياس درجة الخطر الذي تم التوصل إليه حول بعض المواقف.

هذا التحذير لا يحدث في الفراغ وذكّر رويتر ووكالة ناسا بالأسبوع الذي سبق أن قُتل فيه خوذة زرقاء وأصيب آخر بجروح خطيرة عقب تأثير قذيفة على موقع للقوة بالقرب من أديشيت الكسير. وأفاد رويتر أيضا بأن اثنين آخرين من حفظة السلام الإندونيسيين قتلوا في انفجار طريق منفصل. في مثل هذا الجو، الجملة على احتمال « إعادة إطلاق النار » تأخذ على حساب عملي بدلا من معنى نظري. ولا تسعى اليونيفيل إلى دخول الحرب. وأشارت إلى أنها لن تقبل معاملة وجود محايد يمكن أن يتعرض إلى أجل غير مسمى لاطلاق النار دون نتيجة. إنه تغيير في النبرة، إن لم يكن من الولاية

(هيزبولا) يُظهر الرد ويريد أن يُظهر أنّه ما زال يُمسك الجبهة

وفي مواجهة تكثيف الغارات الإسرائيلية، يسعى حزب الله إلى الحفاظ على صورة لاستمرارية العمليات. وأفادت الشركة بأن الحركة ادعت أنها استهدفت سفينة حربية إسرائيلية على بعد 68 ميلا بحريا من الساحل اللبناني بقذيفة سياحية. ونشر المنار، من جهته، سلسلة من البلاغات العسكرية في 5 نيسان/أبريل، تتضمن تفاصيل الهجمات على التجمعات العسكرية والهياكل الأساسية وقاعدة ميرون، فضلا عن إطلاق النار في نهريا وغيرها من المواقع. ويستجيب هذا الانهيار من البلاغات لمنطق سياسي معروف: إذ يبيّن أنه على الرغم من الإضرابات العميقة، فإن الحركة تحافظ على مبادرة الاستجابة، وعلى القدرة على بلوغ مختلف الأهداف، وعلى الخطاب المتعلق بالرقابة الأمامية.

ولكن هذا البلاغ يكشف أيضاً عن عدم تماثل اللحظة. ويدّعي حزب الله، وينشر، وينشر التفاصيل، في حين تضرب إسرائيل على محيط إقليمي أوسع بكثير، وتجمع بين العمليات الجوية، وتحذيرات الإجلاء، وإضرابات الطرق، والضغط على المجتمعات المحلية. وقد لاحظ رويتر بالفعل في نهاية آذار/مارس أن إسرائيل هدف إنشاء منطقة عازلة لليطاني. وسواء كان هذا الهدف ممكناً تماماً أم لا، فإنه يلقي الضوء على تماسك الساعات القليلة الماضية: فالهدف ليس فقط هو الرد على النار، بل هو إعادة تصميم عمق مأمون بالقوة، وإخلاء بعض المناطق تدريجياً، وتدمير نقاط الدعم، وجعل أي وجود عسكري أو لوجستي للحزب الله جنوب النهر أكثر تكلفة.

الجيش اللبناني المتضرّر، تجمّعت الولاية على الدبلوماسية

Another important signal of these 48 hours is the death of a Lebanese Army soldier in an Israeli attack in the south, reported by both LBCI and Reuters. وفي النظام اللبناني، يكون هذا مرهقا سياسيا. والجيش ليس حزب الله ولا تشكيل حزبي. When a military member of the state institution falls under attack, the theoretical distinction between non-state military front, public structure and civilian territory becomes even more blurred. It also reveals the structural weakness of the state: present as an institution, but unable to protect its men, municipalities, axes and localities from regional intensification.

At the same time, President Joseph Aoun maintains a diplomatic line. قامت شركة (لوس أنجلس) بإعادة إرسال استعدادها لمواصلة الجهود لإنقاذ ما تبقى من لبنان وتبين الأرقام الموحدة حجم الطوارئ. According to NNA, the total number of deaths since 2 March was 1,461, that of the wounded 4,430, with 137,774 displaced. وأفاد رويتر بأن 39 شخصا قُتلوا في غضون 24 ساعة قبل عده في 5 نيسان/أبريل. وهذه الأرقام لا تصف فقط أزمة إنسانية. They also say that no strictly local response is today at the high of an escalation that clearly exceeds the only Lebanese scene. وتدير الدولة وثائق وتنبيهات وتتفاوض، ولكنها لم تعد تتحكم في السرعة العسكرية.

ما تقوله آخر 48 ساعة عن المستقبل

وهناك ثلاثة اتجاهات واضحة. أولا، توسعت التفجيرات بعمق وتنوع. ولا يزال الجنوب هو المحور الصعب، ولكن بيروت، وضواحيها، والمترن، والبقاع الغربي ضربت بنفس التسلسل. ثانيا، زيادة التكاليف السياسية المحلية. وكشفت عين سعدي عن الكيفية التي يمكن بها للضرب في منطقة سكنية من جبل لبنان أن يُحدث صدمة وطنية فورية. وأخيرا، أظهرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان أن حتى الجهات الفاعلة المزعومة على هامش المبارزة المركزية هي الآن على وشك الاتصال المباشر بالعنف. وعندما يتذكر حفظة السلام علنا حقهم في الرد في حالة وجود تهديد، يعني ذلك أن هامش الأمن المتبقي قد تقلص بشكل خطير.

والشاغل الأكثر إلحاحا هو العدد الإجمالي للحوادث أقل من مجموعتها. الهجمات الموجهة في المناطق الكثيفة، والهجمات على القرى في الجنوب، ووفاة جندي لبناني، ووفاة مسؤولي البلديات، وتمديد البقاع الغربي، والغارة على عين سعدي، والتوتر حول اليونيفيل، وانتشار البلاغات العسكرية لحزب الله: فكل من هذه العناصر سيكون خطيرا في عزلة. وهم، مجتمعون، يبلغون عن حرب لا يمكن اعتبارها واجهة محدودة لتصبح أزمة أمن وطنية وإقليمية وسياسية. ومن ثم يدخل لبنان مرحلة لا يمكن فيها لكل ساعة جديدة أن تحقق توازنا بشريا أثقل فحسب، بل أيضا حقيقة سياسية يمكن أن تهزم الخطوط الداخلية للبلد.