لماذا (نابيه بيري) يصبح واجباً مجدداً

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

إن عودة نبيه بيري إلى مركز المفاوضات اللبنانية لم تكن زيادة مفاجئة في الشعبية ولا انتصارا سياسيا واضحا. وهو ناتج عن توازن أعمق للقوات. وفي كل مرة يدخل فيها لبنان مرحلة من المواجهة العسكرية أو العرقلة المؤسسية أو المفاوضة الإقليمية، يصبح رئيس الدائرة نقطة عبور إلزامية تقريبا. الأخبار الأخيرة ظهرت مجدداً وقد انتهت المناقشات المتعلقة بوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح حزب الله ونشر الجيش والضمانات الدولية جميعها إلى العودة إلى عين التنة.

(نابيه بيري) يشغل منصباً فريداً وهو يقود حركة » أمال » ، ويرأس البرلمان منذ عام 1992، ويظل الزعيم الشيعي الرئيسي المدمج في الأداء المنتظم للدولة. وهو قريب من حزب الله دون أن يكون متطابقا. يتحدث إلى الأمريكان دون أن يظهروا كتقالهم وهي تقيم علاقات مع عدة عواصم عربية مع الحفاظ في الوقت نفسه على قناة سياسية نحو طهران. وهذا الجمع يعطيه قدرة نادرة: نقل الرسائل بين الجهات الفاعلة التي لا تتكلم مباشرة، دون أن يضطر الجميع إلى التعرف على الآخرين علنا.

(نابيه بيري) الوسيط الذي لا يستطيع أحد تجاهله

وفي النظام اللبناني، لا تستند السلطة إلى الوظائف الرسمية وحدها. وهو يعتمد أيضا على القدرة على قبول قرار من جانب المجتمعات الرئيسية، والأطراف المسلحة، والمؤسسات، والجهات الراعية الأجنبية. (نابيه بيري) يجمع هذين البعدين ورئاسته للبرلمان تعطيه الشرعية المؤسسية. سيطرته على (آمال) تعطيه قاعدة شعبية وتنظيمية وتحالفه مع حزب الله سمح له أخيرا بالاقتراب من مركز القرار في المخيم الشيعي.

يفسر هذا الموقف سبب سعي المفاوضين الأجانب بانتظام للحصول على رأيه. إنهم لا يتشاورون معه فقط كرئيس للدار. إنهم يريدون معرفة ما إذا كان من الممكن قبول الاقتراح أو التسامح معه أو حظره من قبل حركة أمل وحزب الله. وفي المناقشات التي جرت مؤخرا، أصبحت هذه المهمة ذات أهمية خاصة. إن حزب الله ليس دائما طرفا رسميا في المفاوضات. غير أنه لا يمكن تنفيذ أي اتفاق أمني دائم دون الاتفاق على الأقل على عدم محاربته.

(بيرى) كان يعمل كمترجم سياسي. أعاد صياغة المتطلبات الدولية بلغة مقبولة لمعسكره. في الاتجاه المعاكس، يعرض خطوط (هزبولا) الحمراء في شكل متوافق مع مناقشة الدولة. ولا تعني هذه الوساطة أن لها ولاية مطلقة. ويعني ذلك أنه يمكن أن يختبر مقترحاً، ويقيّم ردود الفعل، ويمنع حدوث خلاف أولي من التحول فوراً إلى تمزق.

ومما يعزز دورها غياب محاور شيعي آخر ذي نطاق مماثل. أما مسؤولو المخيم الآخرون فهم إما أكثر ارتباطًا بحزب الله، أو أقل اعترافًا في الخارج، أو يفتقرون إلى وظيفة مؤسسية مكافئة. ويجوز لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة التفاوض نيابة عن الدولة. غير أنها لا تستطيع أن تضمن رد فعل الشيعة الرئيسية وحدها. ومن ناحية أخرى، لا يمكن لبيري أن تشرك البلد بأسره، ولكن بإمكانه في كثير من الأحيان أن يفتح أو يقترب من عنصر حاسم.

وزن المنصب الذي يشغل لأكثر من 30 سنة

وطول نبيه بيري هو عنصر أساسي من نفوذه. ومنذ عام 1992، شهد خلافة الرؤساء والحكومات والحروب والانسحاب العسكري والأزمات المالية والعديد من جولات المفاوضات الدولية. وقد أتاح له ذلك تجميع الملفات والاتصالات والمعرفة المفصلة بالآليات التوفيقية اللبنانية.

وفي بلد تعمل فيه المؤسسات في كثير من الأحيان من خلال اتفاقات غير رسمية، تُحتسب هذه الذاكرة. (بري) تعرف التركيبات التي تنقذ وجه الطرف إنه يعرف الكلمات التي تسبب رفضاً فورياً إنه يميز نقطة البداية عن خط أحمر حقيقي وقد يذكّر أيضاً بالسوابق والالتزامات غير المنجزة والوعود التي قطعها الوسطاء في الدورات السابقة.

هذه التجربة لا تجعل خياراته غير محل شك. وعلى العكس من ذلك، يلومه خصومه على مساعدته على تجميد النظام السياسي. يتهمونهم باستخدام قواعد البيت، تقويم برلماني وقوة مجتمعية للحفاظ على نفوذه. ولا تزال هذه الانتقادات قوية. غير أنها لا تبطل واقعاً تنفيذياً: ففي أزمة، تميل الجهات الفاعلة إلى التماس من يتحكم في الإجراءات ويعرف القنوات الموازية.

ويتمتع رئيس الدائرة أيضا بسلطة مؤسسية مباشرة. ويتطلب معظم الاتفاقات الرئيسية في نهاية المطاف إجراء تصويت أو قانون أو تصديق أو تعديل في الميزانية أو حل وسط برلماني. وحتى عندما يتفاوض الجهاز التنفيذي على نص، فإن تطبيقه قد يتوقف على البرلمان. ويمكن لبيري أن تسرع في فحص ملف ما أو تبطئه أو تضعه في جدول الأعمال. وهذه القدرة تحول التأثير السياسي إلى قوة ملموسة.

الصلة مع حزب الله، مصدر القوة والضعف

تعتمد مركزية نبيه بري إلى حد كبير على تحالفه مع حزب الله. ولسنوات، نسق التشكيلان مواقفهما بشأن القضايا الشيعة الكبيرة. وكثيراً ما تكون هذه الانتخابات مترادفة، لا سيما في الانتخابات والتعيينات والأزمات الوطنية. هذا القرب يعطي (بيري) قيمة خاصة للوسطاء الأجانب.

ويظل حزب الله تحت ضغط عسكري وسياسي ومالي كبير. غير أنها تحتفظ بقدرة مسلحة وجهاز اجتماعي وتمثيل برلماني. لذا لا يستطيع شركاء لبنان أن يتعاملوا مع قضية الجنوب أو الأسلحة أو نشر الجيش كمسألة إدارية فقط ويجب أن يضعوا في اعتبارهم فاعلا لديه الوسائل اللازمة لعرقلة أو الطعن في تطبيق الاتفاق.

(بيري) يصبح مفيداً تماماً لأنه يستطيع التحدث إلى (هزبولا) دون أن يخلط تماماً معه هو يمتلك حزبه الخاص، شبكاته الخاصة ومصالحه الخاصة. ويقع الأمال في الجنوب والبقاع وحي بيروت الشيع. الحركة تريد الحفاظ على مكانها في الولاية وهذا الفرق يسمح لبيري بالدفاع عن نهج مؤسسي أكثر، حتى عندما يتغلب على المطالب الرئيسية لحليفه.

غير أن للعلاقة حدود. كلما زاد ظهور (بيري) كمتحدث غير مباشر عن (هزبولا) كلما قلّت غرفته للمناورة وقد يشك محاوروها في قدرتهم على فرض حل وسط. وفي داخل لبنان، يجوز لمعارضيه أن يتهموه بتغطية خيارات الحزب المسلح. وعلى العكس من ذلك، إذا قبل بصيغة مواتية جدا للمطالب الأمريكية أو الإسرائيلية، فإنه قد يُحرم من قاعدته أو حزب الله.

ولذلك فإن قوتها تأتي من توازن غير مستقر. يجب أن يبقى قريب بما فيه الكفاية لحزب الله ليكون موثوقا به. كما يجب أن تحتفظ باستقلالية كافية لتكون مفيدة للجهات الفاعلة الأخرى. ويفسر هذا التوتر أقواله الحازمة في بعض الأحيان، تليه مفاوضات سرية. الخطاب العام يحمي تماسك المخيم. وتحتفظ التجارة الخاصة بإمكانية إبرام اتفاق.

وأعاد وقف إطلاق النار عين التنيه إلى المركز

وقد أوضحت المفاوضات الأخيرة بشأن وقف إطلاق النار هذه الآلية. وأصر بيري على وقف الأعمال العدائية قبل إحراز أي تقدم سياسي أوسع نطاقا. وأعرب عن رفضه للفكرة القائلة بأنه يمكن للبنان أن يتفاوض بصورة عادية في الوقت الذي تستمر فيه الإضرابات وبقيت الأراضي محتلة. ويفي هذا الموقف بتوقعات قاعدته، ولكنه كان أيضا منطقا للمساومة.

وبوضع وقف إطلاق النار في بداية العملية، سعى إلى فصل حالة الطوارئ العسكرية عن حالة أشد. ولا يمكن حل الانسحاب الإسرائيلي، ونزع سلاح حزب الله، ومراقبة الحدود، وعودة المشردين داخليا، وإعادة الإعمار، خطوة واحدة. ويزيد معاملتهم في آن واحد من خطر عرقلة عملهم. ولذلك دافع بيري عن تسلسل: وقف القتال، والحصول على الضمانات، ثم فتح المناقشات بشأن الآليات الأمنية.

وهذه الطريقة تتيح له أيضا تجنب المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وهي صيغة حساسة للغاية في لبنان. وهو يحبذ عادة التبادلات غير المباشرة، بقيادة وسيط دولي. ويحمي هذا الهيكل الوضع الرسمي اللبناني. كما أنه يسمح لكل مخيم بالتفاوض دون إعطاء انطباع بالتطبيع السياسي.

عندما ارتبطت اقتراحات الولايات المتحدة بانسحاب اسرائيلي تدريجي لاستسلام اسلحة حزب الله او مصادرتها في مناطق محددة. وحذر من أن الطلب المفروض يمكن أن يسبب انقسامات داخلية. هذا الرفض لم يزيل دوره. لقد عززها. وإذا تعذر تنفيذ اتفاق دون قبول محلي، يصبح الشخص الذي يمكنه التفاوض على هذا القبول أمرا لا غنى عنه مرة أخرى.

خطر المواجهة الداخلية يغير التسلسل الهرمي

ولم يعد جوهر المشكلة مجرد الحدود مع إسرائيل. وهو يتعلق أيضا بالاستقرار الداخلي. وأي محاولة لنزع سلاح حزب الله بالقوة يمكن أن تؤدي إلى مواجهة بين اللبنانيين. الحكومة تريد استعادة سلطة الولاية يجب أن يمد الجيش سيطرته ويدعو جزء من السكان إلى وضع حد للأسلحة غير الحكومية. ولكن لا توجد مؤسسة تريد تحويل هذا الهدف إلى حرب أهلية.

في هذا السياق، يتمتع بري بميزة حاسمة. ويمكنها أن تعرض صون السلام المدني كأولوية مشتركة. ويفهم هذه اللغة كل من حزب الله والمؤسسات والعواصم الأجنبية. ويخشى الجميع حدوث انهيار داخلي يجعل أي اتفاق إقليمي غير قابل للتطبيق.

ويجوز لرئيس الدائرة أيضا أن يتصرف في الشارع الشيعي. ويوجد في جمال مديرون تنفيذيون والبلديات وشبكات اجتماعية ووجود محلي قديم. (بيري) أثبت بالفعل أنه يستطيع أن يدعو مؤيديه للهدوء حتى عندما ندد علناً باتفاق. هذه القدرة على تعبئة وضبط مصالح الوسطاء. ولا يقاس الحل التوفيقي بمجرد التوقيع على الوثيقة. كما يجب عليها تجنب المظاهرات غير المنضبطة والاشتباكات والانفصال بين الدولة وجزء من السكان.

ولا تُمثل وظيفة تثبيت الاستقرار هذه. لقد شارك (آمال) بنفسه في العديد من علاقات السلطة ولا يزال ممثلاً حزبياً. (بيري) ليست محكّمة خارج النزاع. إنه يدافع عن تحركاته ومجتمعه ونفوذه وفائدتها تأتي بالتحديد من هذه المشاركة. ويمكنه الحصول على انضباط سياسي لا يمكن أن يفرضه وسيط محايد.

محاور في عواصم عديدة

مكانة (بيري) تتجاوز المشهد الداخلي لقد عرفت الولايات المتحدة دورها منذ عقود. وقد استخدمها المسؤولون الأمريكيون كقناة غير مباشرة في المفاوضات السابقة بين إسرائيل ولبنان. وحتى عندما ينتقدون تحالفه مع حزب الله، فإنهم يعرفون أن الاقتراح المرسل بدونه قد لا يصل إلى صانعي القرار المعنيين.

وتقيم المملكة العربية السعودية علاقة أكثر تعقيداً مع الرئيس. الرياض واش من النفوذ الإيراني وحزب الله. ولكن المملكة تسعى أيضا إلى الحفاظ على المؤسسات اللبنانية وتجنب نشوب حرب أهلية جديدة. ويمكن عندئذ اعتبار بيري محاورا مفيدا، شريطة ألا يعرقل الإصلاحات أو إعادة التوازن السياسي التي تطلبها البلدان العربية.

(إيران) تراه حليفاً تاريخياً لمعسكر المقاومة، ولكن أيضاً كقائد عملي. بيري لا تتبع دائما نفس النبرة التي يتبعها زعماء حزب الله. وكثيراً ما تفضل المفاوضات والإجراءات والحلول التوفيقية التدريجية. وهذا الفرق يمكن أن يخدم طهران عندما يكون من الضروري الحفاظ على مصالح حلفائها دون أن يتزايد مباشرة.

كما أن فرنسا وقطر ومصر وغيرها من الجهات الفاعلة الإقليمية على دراية بشبكات عين القصدير. هذا التعدد في الاتصالات يعطي (بيري) وظيفة مفترق طرق. يمكنهم مقارنة العروض واكتشاف التناقضات بين الوسطاء والبحث عن الضمانات المتبادلة. وفي حالة الاعتراض على الالتزامات اللفظية في كثير من الأحيان، فإن وجود عدد من مقدمي مشروع القرار يمكن أن يجعل التوصل إلى حل وسط أكثر قبولا.

المؤسسات الضعيفة تعزز المركزية

عودة (بيري) ليست موضحة فقط من صفاته السياسية. وهو يعكس أيضا قيود المؤسسات اللبنانية. يتمتع رئيس الجمهورية بالشرعية الوطنية، لكن صلاحياته يحكمها الدستور والتوازنات المجتمعية. يقود رئيس الحكومة الإجراء التنفيذي، لكنه يعتمد على مجلس وزراء مجزأ. الجيش يتمتع بثقة قوية، لكنه لا يمكن حل نزاع سياسي على أسلحة حزب الله وحده.

ولذلك، أصبح البرلمان واجبا. بيد أن بيري تسيطر إلى حد كبير على عملياتها. في نظام غالبًا ما يسبق فيه الإجماع الإجراء، يمكن أن تحسب إقامته السياسية بقدر ما تحسب نصف الدراجة. وقد أتت الوفود لاختبار الصيغ قبل نشرها. ويسعى الطرفان إلى التوصل إلى حل وسط بشأن التعيينات والقوانين والميزانيات والاستجابات للمقترحات الأجنبية.

والأزمة الاقتصادية تزيد من هذا التبعية. وتتطلب إعادة بناء الجنوب، وتعويض المشردين داخليا، وإصلاح الهياكل الأساسية، وتمويل الجيش، اتخاذ قرارات في الميزانية. ويخضع المانحون الدوليون للإصلاحات والضمانات. يمكن لـ (بيري) التأثير على مرور النصوص الضرورية. كما يمكنه الدفاع عن مصالح المناطق التي تقع فيها أمل.

غير أن تركيز الجرافات هذا يغذي التحدي. يريد العديد من اللبنانيين أن تعمل المؤسسات دون الاعتماد على الاتفاقات بين عدد قليل من القادة. يرون أن مركز (بيري) هو أعراض نظام مقفل. ويفسر هذا الحكم سبب عودته إلى المقدمة كل من الإغاثة وعدم الثقة والغضب.

فن التفاوض بدون أن يظهر مثل الذي يستسلم

وتستند طريقة بيري إلى إدارة دقيقة للوقت. نادراً ما يرفض كل المناقشات بل إنها تحد من توقيت الخطوات أو شكلها أو ضماناتها أو تسلسلها. وهذا التكتيك يسمح له بالتواصل مع تجنب القبول الفوري.

كما أنه يميز باستمرار بين المبدأ والآلية. ويمكنها أن تقبل هدف الدولة التي تمارس سلطتها في جميع أنحاء الإقليم، في حين ترفض إجراء نزع السلاح المفروض. ويمكنها أن تدعم وقف إطلاق النار، ولكنها تدعو إلى انسحاب إسرائيلي يمكن التحقق منه. يمكنه قبول الوساطة الأمريكية بينما يرفض المحادثات المباشرة هذا القطع يخلق مساحات لحل وسط.

وكثيراً ما تستخدم لغته العامة لتحديد سقف. وهو يندد أو يحذر أو يرفض من أجل إظهار أنه لن يستسلم تحت الضغط. ثم يعمل المفاوضون على صيغة وسيطة. وهذه الممارسة كلاسيكية في لبنان، ولكن بيري تتقنها أفضل من معظم منافسيه بفضل أقدميته ومعرفته بالجهات الفاعلة.

كما أنها تنطوي على مخاطرة. وبإرجاء القرارات، يمكن اتهامه بإنقاذ الوقت للحفاظ على الوضع الراهن. ويجوز للشركاء الأجانب أن ينظروا في التفاوض على أنه طريقة لعرقلة المفاوضات. قد يشعر المعارضون الداخليون أن كل حل وسط يعزز قدرتهم الشخصية. ولذلك فإن فعاليتها تتوقف على قدرتها على تحقيق نتيجة ملموسة، حتى وإن كانت محدودة.

يجب أن، ولكن أبداً دور قوي

نبيه بيري أساسي لأنه يجمع بين عدة مهام لا يركّزها أي ممثل آخر. إنه يترأس مؤسسة مركزية انه يدير حفلة شييت كبيرة يتحدث إلى حزب الله. وهي تحتفظ بقنوات مع واشنطن وباريس والرياض وطهران. وهو يعرف السوابق القانونية والدبلوماسية. يمكنه أخيراً المساعدة في إحتواء الشارع.

هذا المركز لا يعني أنه يقرر وحده ويحافظ حزب الله على سلسلة قيادته الخاصة. ويمكن للحكومة أن توقع التزامات. ولرئيس الجمهورية مشروعية محددة. الجيش يتحكم بالطلب الأمني على الأرض وتثقل إسرائيل والولايات المتحدة وإيران مباشرة نتائج المناقشات. (بيري) يتصرف في تقاطع هذه القوى لكنه لا يحل محلها.

ويتوقف تأثيره أيضا على قدرته على البقاء موثوقا به في المخيمات المعارضة. إذا كان يبدو وكأنه مجرد نقل حزب الله، ستسعى الأطراف الأخرى إلى تجاوزه. إذا تحرك بعيداً جداً عن حليفه، سيخسر المهمة التي تجعل من قيمته. ولذلك، فإن حيزها السياسي في منتصف الحيزين: ملتزم بما فيه الكفاية بضمان كلمة مستقلة بما يكفي للتفاوض.

وتظهر الأنباء الأخيرة أن هذا التوازن لا يزال قائما. إن مشاريع المنطقة الرائدة، والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية، ونشر الجيش، والنقاش بشأن أسلحة حزب الله، كلها أمور تتطلب قبولا سياسيا محليا. والصعوبات التي تواجهنا على أرض الواقع تذكرنا بأن الاتفاق الدولي ليس كافيا. وهو يتطلب أيضا نقلات قادرة على تحويله إلى قرارات لبنانية.

وبذلك يصبح الوصول غير قادر على الفرار مرة أخرى ليس بسبب تعزيز النظام، بل لأنه لا يزال مجزأ. وما دامت الدولة لا تستطيع أن تفرض قراراً بمفردها، ما دامت حزب الله تحتفظ باستقلالية عسكرية وما دامت السلطات الأجنبية تتفاوض عن طريق قنوات منفصلة، فإن عين التينيه سيظل أحد الأماكن التي يمكن أن تقترب فيها الخطوط. وستتوقف الخطوات التالية الآن على قدرة الجهات الفاعلة على تحويل الترتيبات المحلية في الجنوب إلى آلية مستدامة، دون فتح مواجهة داخلية يقول الجميع إنهم يريدون تجنبها.