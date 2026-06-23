لور: قصة الشعر التي لا تمر أمام القاضي

وقرار مجلس الشورى بشأن الودائع المصرفية لا يغلق فقط النزاع بين رابطة المصارف والدولة ومصرف لبنان. ويفتح سؤالاً أوسع نطاقاً وأكثر حساسية ومتفجراً لمقدمي الطلبات: هل يمكن أن يكون أساساً للاجتهادات القضائية ضد « اللوار » وضد قصة الشعر التي فُرضت منذ عام 2019؟ الجواب يجب أن يكون حذرا. ولا يحدد التوقف مباشرة مصير كل سحب مصرفي بمعدل يقل عن القيمة الاسمية للدولار. وهي لا تدين وحدها جميع التعميمات الصادرة عن مصرف لبنان. وهي لا تحول تلقائياً الودائع القديمة إلى مطالبات واجبة الدفع فوراً إلى دولارات جديدة. ولكنه يضع مبدأ يمكن أن يغذي سبل انتصاف جديدة: فالمطالبة المصرفية هي حق من حقوق الملكية المحمية، ولا يمكن تنظيم تخفيضها بقرار إداري بسيط.

وهذه النقطة تغير مجال التقاضي. ومنذ بداية الأزمة، عاش لبنان بفئتين من الدولارات. فالدولار الجديد يعمم ويحول وينسحب عادة. « الدولار » يشير إلى الدولار المحجوب في النظام المصرفي، دخل في الحسابات، ولكن الدفع مع قيود، سقف، وأحيانا خصم كبير. وهذا الازدواج لم يخلق من قبل قانون واضح. وقد فرضتها ممارسة المصارف، والتعميمات الصادرة عن مصرف لبنان، وعدم وجود رقابة برلمانية. ويضع قرار مجلس الشورى هذا البناء تحت الضغط. وتشير إلى أن حالة الطوارئ المالية لا تكفي لتعليق الشرعية.

السوابق القضائية المحتملة، التي لم يتم الحصول عليها بعد

ويجب استخدام كلمة الفقه بدقة. ويمكن لقرار المحكمة أن يفتح اتجاها دون تسوية جميع القضايا المقبلة. أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن قانون حكومي يتعلق باستراتيجية الاسترداد المالي. لقد حجب فكرة الإلغاء الإداري لجزء كبير من التزامات البنك بالعملة الأجنبية للمصارف التجارية. لم يفصل القاضي في شكوى فردية من مقدم طلب يرفض التحويل القسري أو الانسحاب إلى الليرة اللبنانية بسعر غير موات. ومن ثم، فإن النطاق المباشر للوقف لا يزال مصمما.

ولكن نطاقه غير المباشر كبير. ومن خلال الاعتراف بحماية المطالبات، ومن خلال الإشارة إلى أن انتهاكات الممتلكات يجب أن يحكمها القانون، يقدم الحكم حجة إلى مقدمي الطلبات. ويمكن استخدامها ضد أي تدبير يحوّل رسماً إلى مدفوعات مخفضة القيمة، دون أساس تشريعي كاف. وهكذا تصبح القروض أكثر صعوبة في معاملتها كواقع مصرفي بحت. وهي تصبح ما هي قانونية: المطالبات المتنازع عليها، وليس العملات الجديدة الناشئة عن الاستخدام.

ويمكن بناء قانون السوابق القضائية بالتراكم. يعترض مقدم الطلب على خصم. هجوم آخر تحول شخص ثالث يرفض تسوية دائرية وتثير الرابطة عدم كفاءة مصرف لبنان أو السلطة التنفيذية. وتقتضي كل قضية من القاضي الإجابة على سؤال بسيط: أي سلطة يمكن أن تقلل القيمة الفعلية للودائع، وفقاً لأي إجراء، مع أي ضمانات وأي تعويض؟ وإذا اتبعت المحاكم منطق مجلس الشورى، فإنها يمكن أن تحد من قدرة المصارف وشركة BDL على فرض خسائر قانونية.

وهذا التطور لا يعني أن الوديعين سيستردون جميع أصولهم غدا. القانون القضائي يحمي الحق، لكنه لا يخلق الدولارات المفقودة. ولا يزال النظام المصرفي يواجه إعسارا عميقا. وليس لدى مصرف لبنان احتياطيات كافية للوفاء بجميع التزامات العملة الأجنبية السابقة. وليس للدولة هامش في الميزانية للسداد السريع. ومن ثم يمكن للقاضي أن يمنع المصادرة غير القانونية. لا يمكنه تمويل الاسترداد.

الـ(لولار)، خيال ولد من عدم وجود قانون

تلخيص الجليل اللبناني ولا يوجد في قانون العملة والائتمان. إنها ليست عملة رسمية وهو لا يستند إلى التكافؤ القانوني المستقر. وحدث انهيار: استمرت المصارف في عرض أرصدة الدولار، مع الحد من إمكانية الوصول إلى هذه الأرصدة. ثم منح العقد هذه المستحقات المجمدة قيمة أقل من قيمة الدولار الجديد. ويدرك الوديعون أن الدولار في مصرف لبناني لم يعد يستحق دولار يمكن تحويله بحرية.

وقد اتخذ هذا الخيال شكلاً ملموساً مع الانسحابات المكبوتة. وعلى مدى عدة سنوات، أتاحت التعميمات للمودعين سحب جزء من أصولهم بالمعدلات التي تدار، والتي كثيرا ما تقل عن معدلات السوق. وبالتالي، خفضت المصارف تدريجيا التزاماتها. استرد المودعون أموالا، ولكن بتكلفة خسارة حقيقية. قبل الكثيرون هذه السحوبات لأنه لم يكن لديهم حل آخر. غير أن القبول الاقتصادي لا يعني دائما الموافقة القانونية.

هذا هو المكان الذي يمكن أن يزن فيه قرار مجلس الشورى. إذا كان الودائع بالعملة الأجنبية هو مستحق محمي، ثم تحويلها قسرا إلى دفع قص الشعر يشكل ضررا محتملا لأصول الوديع. ويمكن تبرير ذلك بالمصلحة العامة أو الاستقرار المالي أو الحاجة إلى تجنب الانهيار الكامل. ولكن يجب أن ينص عليها القانون. كما يجب أن تحترم معايير التناسب والمساواة والشفافية. ولا يمكن أن يصبح التعميم المصرفي المركزي مساويا لقانون التسوية المصرفية.

وسترد المصارف على أن القاطرة تتطابق مع الحالة الواقعية. وسيقولون أنهم أنفسهم لديهم ديون مع مصرف لبنان. وسيجادلون بأن السيولة بالدولارات الطازجة قد اختفت وأن السداد الكامل الفوري مستحيل. هذه الحجج لا تُهمل. يصفون قيوداً حقيقية. لكنها ليست كافية لإيجاد أساس قانوني. عدم القدرة على الدفع لا يمنح تلقائيًا الحق في فرض خصم.

حلاقة الشعر أو المعاملة القسرية

ومن المحتمل أن تركز الدعاوى المقبلة على الحدود بين المعاملة والقيود. هل قام الوديع الذي سحب الأموال طوعا من خلال تعميم بقبول الخصم؟ هل يمكنه أن يدعي الفرق؟ هل يمكن للمصرف أن يعتبر أن الدفع قد أبطل ديونه جزئياً؟ وسيتوقف الجواب على الوثائق الموقعة، ودرجة المعلومات، ووجود البدائل، وسياق الضرورة الذي وجد فيه العميل نفسه.

وفي نظام مصرفي عادي، تتطلب المعاملة الموافقة الحرة. In Lebanon after 2019, this consent is questionable. وكثيرا ما كان لدى الوديع خيار محدود واحد هو: ترك أمواله مسدودة، أو بيع شيكه المصرفي بخصم في السوق الثانوية، أو قبول سحب جزئي على الشروط المفروضة. ويخلق هذا الوضع عقبة اقتصادية قوية. وقد تضعف حجة الموافقة.

ولذلك يمكن أن يميز قانون السوابق القضائية بين عدة قضايا. وقد تظل الانسحابات بدون توقيعات واضحة للإفراج موضع شك. وسيكون من الأصعب الطعن في الاتفاقات الصريحة للمعاملات ما لم يكن هناك نقص في الموافقة أو سوء استعمال واضح. فالتحويلات التي يفرضها المصرف من جانب واحد ستكون الأكثر ضعفا. وستكون الترتيبات التعميمية في مجال وسيط، لأنها تستند إلى سلطة عامة ولكنها لا تستند بالضرورة إلى قانون كاف.

ويجب أيضا تحديد مفهوم الخصم. ليس فقط حول سعر الصرف. ويشمل ذلك الحدود الزمنية، والحدود القصوى، والقيود المفروضة على النقل، وشروط الأهلية، والتمييز بين الودائع القديمة والودائع الطازجة. ويعاني الوديع الذي يُدفع على مدى عشر سنوات بمبالغ شهرية محدودة من خسارة في القيمة، حتى وإن حُفظ على المبلغ الاسمي. ولذلك سيتعين على القانون أن يتناول القيمة الزمنية للمال، وليس العاصمة التي تظهر فحسب.

مصرف لبنان يواجه مخاطر التقاضي

ويشغل مصرف لبنان موقفا حساسا. وقد حالت التعميمات التي يصدرها دون تمزق كامل للنظام. وقد وفرت الحد الأدنى من الوصول إلى بعض المستودعات. كما أنها خفضت خصوم العملة الأجنبية بتكلفة أقل إلى المصارف. وهذه الطبيعة المزدوجة تغذي التقاضي. ويمكن أيضا وصف ما يمكن تقديمه كآلية للبقاء على قيد الحياة بأنه خصم منظم دون ولاية تشريعية كافية.

تحت قيادة كريم سويد، يجب على مصرف لبنان تجنب تفاقم هذه الثغرة الأمنية. وأي تعميم جديد بشأن الودائع القديمة ينبغي أن يصاغ مع قانون الخسارة. وإلا، يمكن مهاجمتها كتدبير إداري جديد ينتهك حقوق الملكية. ويجوز للمصرف المركزي أن ينظم الترتيبات التقنية للسداد. ويمكنها وضع الإجراءات، ورصد المصارف والتحقق من السيولة. ولا ينبغي لها أن تحدد بعد الآن الخسارة التي يتحملها مقدمو الطلبات.

ومن ثم فإن قرار مجلس الشورى يدفع مجلس الشورى إلى القيام بدور أكثر حذرا. ويجب أن تقدم أرقاما، وأن ترصد ميزانياتها، وأن تفرض أحكاما، وأن تعد حلا للمصارف الضعيفة، وأن تحافظ على الاستقرار النقدي. ولا يمكن أن تكون مشرعا بديلا. ويحمي هذا التوضيح أيضا المصرف المركزي. وكلما تولت المسؤولية الوحيدة عن توزيع الخسائر كلما أصبحت هدفاً للطعون. وكلما زاد تعريف القانون للإطار، فإن مسؤوليته تقتصر على الإنفاذ.

سيتعين على مصرف لبنان أيضًا التعامل مع مشكلة الأرقام. لا تزال الدولارات مسجلة في الميزانيات العمومية. الودائع الجديدة منفصلة. وتخفض الودائع القديمة بسحبها أو تحويلها أو مبيعاتها من الأسواق الثانوية أو أنظمة التعميم. وبدون الشفافية الكاملة، يمكن أن يستند القانون المقبل إلى بيانات متنازع عليها. غير أن السوابق القضائية بشأن الخصم ستنشأ أولاً من تناقضات بين المبالغ المعروضة والمبالغ المستردة فعلاً.

المصارف التجارية على خط المواجهة

وستكون المصارف التجارية الهدف الرئيسي للمودعين. ويربط عقد الإيداع العميل بمصرفه، وليس مباشرة بمصرف لبنان. وعلى الرغم من أن المؤسسات وضعت جزءاً كبيراً من عملاتها مع شركة BDL، فإنها تظل المدينين لعملائها. ويفسر هذا الواقع القانوني سبب سعي المصارف إلى الاعتراف بمسؤولية الدول والمصرف المركزي منذ بداية الأزمة. وهم يريدون نقل مركز الدين إلى القطاع العام.

وقرار مجلس الشورى يساعدهم جزئيا. إنه يؤكد أن مطالبات البنوك على « بي دي إل » لا يمكن محوها بقرار حكومي بسيط ولكن هذا النصر يمكن أن يتحول ضدهم. إذا كانت ادعاءاتهم محمية كملكية فإن مطالبات عملائهم محمية كملكية ولا يمكن للبنوك أن تحتج بحماية أصولها مع الطعن في حماية الودائع. والمنطق القانوني صالح في كلا الاتجاهين.

وهذا هو المكان الذي يمكن أن يصبح فيه قانون السوابق القضائية على القاطرات أمراً هائلاً. وقد يتطلب من المصارف إثبات الأساس القانوني لكل خصم مطبق. كما يمكن أن يعزز شرط المساواة بين مقدمي الطلبات. قام بعض العملاء بتحويل أموالهم إلى الخارج بعد بداية الأزمة. وحصل آخرون على تسويات تفضيلية. وكثير منها مقيد بشدة. وهذا الفرق في العلاج يمكن أن يغذي إجراءات المسؤولية.

ومن ثم، ينبغي أن تكون إعادة هيكلة المصرف قبل الإيضاح القانوني أو مرافقته. فبدون حل المصارف المعسرة، قد تؤدي المحاكمات إلى قرارات غير عملية. ولا يكون أي حكم لصالح الوديع ساريا إلا إذا كان لدى المصرف أصول قابلة للضبط. وإذا كان كل مقدم من مقدمي الطلبات يتصرف بمفرده، فإن الأسرع أو الأفضل هو الذي يمكن أن يكتسب ميزة. يجب أن يتجنب القانون المصمم جيدًا هذه الرحلة الفوضوية، مع احترام الحقوق الفردية.

خطر تجزؤ الفقه

الخطر يكمن في التجزؤ. وإذا تأخر البرلمان، سيتعين على المحاكم أن تستجيب على أساس كل حالة على حدة. قد يحمي بعض القضاة المودعين بشكل صارم. ويمكن للآخرين أن ينظروا في الأزمة المنهجية وأن يصادقوا على القيود المؤقتة. ويمكن للمحاكم الأجنبية أن تتخذ قرارات مختلفة عن قرارات المحاكم اللبنانية. ويمكن أن تتعرض المصارف للمضبوطات في الخارج، في حين أن الوديعين المحليين سيظلون خاضعين لسقف داخلي.

وسيكون للفقه القضائي المتفرقة آثار اقتصادية كبيرة. ومن شأن ذلك أن يزيد من عدم اليقين. سيدفع المصارف لتقديم المزيد يمكن أن يسرع الإفلاس غير المنظم ومن شأن ذلك أيضاً أن يخلق عدم المساواة بين مقدمي الطلبات القادرين على المقاضاة في الخارج وبين الذين لا تتوفر لهم سوى سبل الانتصاف المحلية. ولذلك يمكن أن يكون لحماية حقوق الملكية أثر متناقض إذا لم يكن مصحوبا بقانون شامل.

وبذلك يصبح دور المشرّع محورياً. ويجب ألا يسعى أي قانون جيد إلى تحييد القضاة. ويجب أن يقلل من الحاجة إلى التقاضي بوضع قواعد واضحة. ويجب أن تعترف بقيمة الودائع القديمة، وأن تحدد الخسائر، وأن تطلب مساهمات حملة الأسهم، وأن تجهز التحويلات المفضلة، وأن تحمي الجهات الوديعة الصغيرة، وأن تنظم أدوات السداد. كما يجب أن ينص على سبل انتصاف فعالة. وإلا فإن الاجتهاد القضائي سيحل محل الإصلاح.

وستكون مسألة المساواة حاسمة. وقد يبدو إجراء خصم موحد بسيطا، ولكنه يتجاهل السلوك التعسفي، والاهتمام المفرط، والودائع الأخيرة، والتحويلات المميزة، والأوضاع الاجتماعية. وقد يكون الخصم المتفاوت أكثر عدلا، ولكنه يتطلب معايير محددة. إذا كانت هذه المعايير غير واضحة، فسيتم الطعن فيها. وعندئذ يتعين على القاضي أن يفصل بين الإنصاف المالي واليقين القانوني.

السابقة التي تتطلب أن يكون القانون أقوى

إن قرار مجلس الشورى لا يدين أي قصة شعر من حيث المبدأ. وقبل كل شيء، تدين طريقة إزالة الحقوق بقرار إداري. ومن ثم يمكن أن ينص القانون على مساهمة من الودائع الكبيرة، أو على انتشار المدفوعات أو الصكوك الطويلة الأجل. ولكن يجب أن يمتثل لشروط صارمة. وسيتعين عليها أن تبرهن على المصلحة العامة، وأن تحمي الفئات الضعيفة، وأن تضع هيكلا هرميا متسقا للخسائر، وأن تتجنب تحمل الجهات الوديعة التكلفة الكاملة.

ولذلك فإن قانون الخسارة في المستقبل سيخضع لرقابة قانونية. وإذا مَحَت المطالبات على نطاق واسع دون الحصول على تعويض ذي مصداقية، فسيتم مهاجمتها. إذا كان يحمي المصارف أكثر من اللازم على حساب المودعين، فإنه سيهاجم. وإذا وعد بإعادة الأموال دون تمويل حقيقي، فإنه سينتج خيالا جديدا. سابقة مجلس الشورى تُلزم الكتاب بكتابة نص أكثر صلابة ودقيقة وشفافية.

وينطبق هذا أيضا على التعميمات التي سبق تطبيقها. ولا تزال مسألة انتكاستهم المتنازع عليها مفتوحة. وسيتمكن مقدمو الطلبات من الاحتجاج بأن الخصومات السابقة قد خفضت ملكيتهم دون أساس قانوني. وتستجيب المصارف إلى أن الانسحابات قد تم قبولها، وأن التعميمات سارية وأن الأزمة تبرر اتخاذ تدابير استثنائية. وسيتعين على المحاكم أن تقول إن كان الإلحاح يمكن أن يتحقق من حدوث انتهاك دائم بعد وقوعه.

والمبدأ الأكثر احتمالا هو السيطرة التدريجية. ويمكن أن يكون القضاة أكثر حدة ضد العمليات الانفرادية والتمييز الواضح. ويمكن أن تكون أكثر حذرا بشأن الترتيبات العامة التي تسمح بالمدفوعات الجزئية. ويمكنهم أيضًا انتظار إقرار البرلمان لقانون ثم تقييم امتثاله. ولذلك لن يستند قانون السوابق القضائية إلى حكم واحد، وإنما إلى سلسلة من القرارات بشأن الملكية والموافقة والمساواة والاختصاص.

القروض: نهاية الغموض المريح

قوة العزل كانت غموضها. وبالنسبة للمصارف، احتفظت بالودائع في الميزانية العمومية مع الحد من التدفقات الخارجية. وبالنسبة لمقدمي الطلبات، حافظ على الأمل في العودة في المستقبل. وفيما يتعلق بالدولة، تجنّب الاعتراف الفوري بحجم الخسائر. وبالنسبة لبنك لبنان، أعطى وقتا. أدى هذا الغموض إلى استقرار النظام في المظهر. ودمرت أيضا الثقة.

إن قرار مجلس الشورى يجعل هذا الغموض أكثر صعوبة في الدفاع عنه. إنه يُلزمنا بالعودة إلى لغة القانون. الإيداع مستحق. يمكن إعادة هيكلة الذمم المدينة، ولكن لا يمكن سحبها. قد يتم فرض خسارة، ولكن ليس بدون أساس قانوني. وقد يكون المصرف معسرا، ولكن لا يستمر إلى أجل غير مسمى كما لو كانت خصومه سليمة. أي مصرف مركزي يُمْكِنُ أَنْ يُنظّمَ، لكن لَيسَ تشريعَ.

ومن ثم، يمكن أن يصبح التقاضي ضد القاطرات مرآة للأزمة اللبنانية. وسيطرح سؤالا بسيطا: هل يرغب لبنان في الخروج من الأزمة بموجب قانون مفترض أو عن طريق حلاقة شعر موزعة تُطبق بعد شهر دون تصويت واضح؟ إن الطريق الأول يتطلب خيارات سياسية مؤلمة. أما الثانية فتطيل أمد الظلم وتضاعف سبل الانتصاف. منذ قرار مجلس الشورى أصبح الطريق الثاني أكثر هشاشة قانونياً.

وبالنسبة لمقدمي الطلبات، لا يضمن الحكم السداد الكامل. إنه يعطيهم حجة وبالنسبة للمصارف، فإنها تحمي ادعاءاتها ضد الدولة، ولكنها تعرض أيضاً معاملة الزبائن. وبالنسبة لبنك لبنان، يخفض مساحة التعميمات التي تسبب خسائر. وتؤكد الحكومة أن الإصلاح المصرفي لا يمكن أن يكون عملية إدارية. ومن ثم تدخل أزمة العزل مرحلة قضائية أكثر، حيث يجب ربط كل قصة شعر بقانون ومبرر ومسؤولية محددين بوضوح.

والاختبار التالي هو النصوص المعدة للتحضير والنداءات اللاحقة. إذا كان قانون الخسائر يعترف بالحقوق ويعطي الأولوية للتضحيات ويعطي قيمة حقيقية لأدوات السداد، فيمكنه توجيه السوابق القضائية. وبدلاً من ذلك، إذا نظمت خصماً بدون ضمانات، فإنها ستوفر للمودعين أرضاً جديدة للهجوم، مع مجلس الشورى كنقطة دعم.