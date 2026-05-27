ليتاني يدعو إلى حماية قاروون من التهديدات الإسرائيلية

إن سد قرون، خزان المياه الرئيسي في لبنان، هو موضوع إنذار عام بعد هجمات متكررة على محيطه وعلى الطرق التي تخدمه. وفي بيان صدر في 26 أيار/مايو، دعا مكتب الليطاني الوطني أعلى السلطات اللبنانية إلى بذل جهود دولية ودبلوماسية لإبعاد العمل ومرافقه عن الهجوم. وتستهدف الرسالة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء المعنيين. وهو يمثل الموقع كهياكل أساسية مدنية استراتيجية ترتبط بالمياه والطاقة والري، التي تشكل حمايتها مسألة تتعلق بالسلامة العامة.

تنبيه مركز على سد قرون

The Litani National Authority bases its alert on the near of impacts to the dam facilities. According to the press release, one of the roads concerned is part of the body of the dam and associated equipment. ويتيح هذا الدقة مجالا تقنيا للتحذير. وهذا يعني أن القلق لا يتعلق فقط بإضراب في قطاع مجاور، بل يتعلق بتشغيل الهيكل وحمايته. البيان الصحفي لا يذكر استراحة في السد. غير أنها تشدد على ضرورة توخي أقصى درجات اليقظة والرصد التقني المستمر.

The Qaraoun dam occupies a central position in the Lebanese hydraulic system. وتحتفظ بأكبر بحيرة اصطناعية في البلد، وهي موجودة في البقاع الغربي، على امتداد الليطاني. وتقدر قدرتها الاسمية عموما بنحو 220 مليون متر مكعب. وهي تستخدم في إدارة الموارد المائية والري وإنتاج الطاقة الكهرمائية. وتشمل بيئتها المباشرة طرق الوصول، وهياكل المراقبة، والمعدات الكهربائية، والمنشآت الفرعية. وتكفل حماية هذه العناصر سلامة السد نفسه.

نداء الوكالة يأتي في سياق الضربات المكثفة في جنوب لبنان والبقاع. وأصبحت منطقة ليتاني من أكثر المناطق حساسية من التصعيد العسكري. The Lebanese authorities highlights the civilian nature of the infrastructure affected or threatened. وتؤكد إسرائيل، من جانبها، أنها تستهدف مواقع ووسائل تتصل بحزب الله. In this context, the location of strikes near essential works raises particular concern. The Qaraoun Dam focuses this concern because a major incident would have effects beyond the point of impact.

مرافق المياه والطاقة والري

The Litani National Authority warnings that any direct or indirect targeting of the Qaraoun Dam or its facilities may expose downstream populations and infrastructure to major risks. والمصطلح غير المباشر مهم. وهي تشمل الضربات التي لا تؤثر على الجدار الرئيسي ولكنها تؤثر على الدخول أو الطرق أو الهياكل أو الأجهزة المرتبطة بها اللازمة لمراقبة التركيب. السد يعتمد على سلسلة الرصد. وتكون الأفرقة قادرة على تفتيش المنحدرات، والتحقق من الصمامات، ومراقبة أي شقوق، والتحقق من التدفق والتدخل على المعدات.

The mention of public safety places the file on an operational ground. After an attack near a hydraulic structure, the authorities must check the condition of the roads, the integrity of the equipment and the possibility of access to the site. ويجب عليها أيضا أن تقيس أثر الانفجار على المنحدرات، والحماية، والأنابيب، ومناطق الصرف. ولا تقتصر هذه المرحلة على الإدارة. وهي تحشد مهارات الهندسة وإدارة المخاطر والحماية المدنية. ولذلك تطلب الوكالة المحافظة على الرصد التقني على مستوى عال.

ويؤكد البيان الطابع الحيوي للسد للبنان. (كراون) ليس منشأة معزولة. إنّه جزء من حوض (ليتاني)، مجرى المياه الرئيسي للبلد، الذي يُدار في عدة قطاعات. والماء المخزن في البحيرة يدعم الاستخدامات الزراعية. وهو يسهم أيضا في تشغيل نظام للطاقة الكهرمائية الذي يظل إنتاجه، حتى وإن كان محدودا بالأزمات، كبيرا في بلد يواجه نقصا مستداما في الكهرباء. In rural areas, Litani-related irrigation networks directly influence farm activity and the security of farm incomes.

القانون الإنساني الذي استشهدت به الوكالة

والبعد المدني للموقع هو جوهر الحجة التي وضعها المكتب. The dam, its equipment and Litani facilities are described as civilian and vital property, the targeting of which is prohibited by international humanitarian law. وهذه الإشارة جزء من القواعد المنطبقة على الهياكل التي تحتوي على قوى خطرة، مثل السدود والسدود. وتتمتع هذه الهياكل بحماية خاصة لأن الهجوم يمكن أن يتسبب في إطلاق مياه ضخمة ويتسبب في خسائر مدنية كبيرة. ومن ثم فإن الطلب اللبناني يتعلق بمنع المخاطر التي قد تترتب عليها عواقب لا يمكن السيطرة عليها.

وأرفق مكتب ليتاني الوطني بسيناريو أعد كجزء من برنامج لدعم إدارة حوض ليتاني بتمويل من وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة. وتغطي هذه الوثيقة سيناريوهات المخاطر المتصلة بانهيار سد قرون والمناطق المعرضة للفيضانات المحتملة في حالة الفشل الهيكلي أو استهداف الهيكل. والهدف من التقرير هو التذكير بأن الخطر قد صيغ بالفعل. كما يحدد المجالات التي يمكن أن تتأثر بارتفاع سريع في المياه.

وهذا السيناريو لا يعني توقع حدوث انهيار. وهي تستخدم في تنظيم الوقاية. The authorities are used to map vulnerable areas, prepare eviction plans, identify roads to be kept open and define alert messages to the population. وفي حالة قاروون، يتناول هذا الإعداد بعدا خاصا في أوقات النزاع. The availability of roads, the ability of civil defence to move and the access of technical teams to the dam can be reduced by strikes. ومن ثم فإن الوثيقة التي استشهد بها المكتب توفر أساسا عمليا للطلب الدبلوماسي.

الطلب إلى السلطات اللبنانية

ويشمل الطلب الموجه إلى المسؤولين اللبنانيين عدة مستويات من العمل. ويتعلق الأمر الأول بالاتصالات السياسية مع الدول والمنظمات القادرة على التدخل مع أطراف النزاع. وتتعلق الثانية بالقنوات الدبلوماسية، من أجل الحصول على اعتراف واضح بالوضع المدني للسد ومساحته. والثالث هو التنسيق الداخلي بين الوزارات والخدمات التقنية والجيش والدفاع المدني والبلديات. ولا يتضمن البيان تفاصيل هذه الخطوات، ولكنه يدعو صراحة إلى الحركات الدولية والدبلوماسية اللازمة لتحييد السد من أي هجوم.

ولا بد من فهم مفهوم الحياد بمعنى الحماية. ولا تطلب الوكالة إزالة السد من الاستخدام المدني. He asks that he be kept away from military operations. وقد ينطبق هذا الشرط على جدار السد، والطرق على طوله، ومعدات المراقبة، والتجهيزات الكهربائية، والإمكانيات اللازمة للتقنيين. وفي بيئة حربية، تتسم محيطات العمل بنفس أهمية العمل الرئيسي. وإذا أصبحت الطرق غير مستقرة، فإن التفتيش العاجل قد يتأخر. وفي حالة تلف المعدات الإضافية، يصبح الرصد أكثر صعوبة.

وسكان المناطق السفلية هم أول من يتأثر بهذا الانذار. ولا يسمي البيان أي مواقع، بل يشمل جميع المناطق الواقعة تحت السد. وفي هذه القطاعات، تؤدي المعلومات الرسمية دورا أساسيا. ويحتاج المقيمون إلى معرفة ما إذا كانت عمليات التفتيش قد أجريت، وما إذا كان قد عثر على ضرر، وما إذا كانت الطرق لا تزال مفتوحة، وما إذا كانت هناك تعليمات للسلامة. وفي حالة عدم وجود اتصال واضح، فإن الشائعات يمكن أن تزيد من القلق. ومن شأن رسالة تقنية منتظمة أن تميز بين المخاطر المحتملة، والتنبيه الوقائي، وحالة الطوارئ الحقيقية.

البلديات الواقعة على خط المواجهة

وللدفاع المدني والبلديات أيضا دور تؤديه. يجب أن يعرفوا طرق الإجلاء ونقاط التجمع و المحاور التي يجب تجنبها. They must be able to relay verified information to families, schools, clinics and farmers. ويحتاج كبار السن، والأشخاص الذين لا يملكون وسيلة للنقل، والعمال بالقرب من قنوات الري، إلى اهتمام خاص. وبالتالي، فإن حماية السد لا تقتصر على ضميمته. وهو ينطوي على إنذار وتدفق للمعلومات وسلسلة تنسيق محلية.

The Qaraoun case comes as Lebanon is experiencing a prolonged crisis of essential services. ولا تزال الكهرباء موضوعية. وتعاني نظم المياه من نقص الاستثمار. وقد تأثر حوض الليطاني بالتلوث والجفاف وضغوط الموارد. In this context, any threat to the dam takes on an additional dimension. إنها ليست مجرد مخاطرة فيضانات. كما يمكن أن يعطل الاستخدامات اليومية والأنشطة الزراعية ويضعف إنتاج الكهرباء. وهذا هو السبب في أن مكتب ليتاني الوطني يتحدث عن مرفق يتعلق بسلامة المياه والطاقة والري.

وتظهر البيانات الأخيرة من السلطة الإدارية أن السد لا يزال جزءا نشطا من نظام الليطاني. وفي نهاية نيسان/أبريل، كان لبحيرة قاروون مخزون من المياه يزيد على 139 مليون متر مكعب ومستوى يناهز 850 مترا فوق سطح البحر. وبلغ إجمالي إنتاج الطاقة الكهرمائية لمحطات الطاقة المرتبطة بالسلطة نحو 87 مليون كيلوواط في الأشهر الأولى من السنة. وتعطي هذه الأرقام ترتيباً بحجم المخاطرة. وتبين أيضا أن أمن الموقع ينطوي على هياكل أساسية أثناء الخدمة، وليس على معدات هامشية.

مسألة السلامة العامة الفورية

تحذير الوكالة هو جزء من سلسلة أوسع من الضغط على الهياكل الأساسية للحركة والخدمات. وقد تأثرت في الأسابيع الأخيرة الطرق والجسور والوصولات والمناطق القريبة من المرافق المدنية. وكل انتهاك لإمكانية الوصول يؤدي إلى تعقيد تدخلات الإغاثة وحركة السكان. قرب السد، يصبح هذا القيد أكثر حساسية. يجب أن يكون المهندسون قادرين على الوصول بسرعة. ويجب أن تصل فرق الصيانة إلى المرافق. The authorities must maintain an observation capacity, particularly after an explosion in the immediate perimeter.

ويعكس النداء الموجه إلى السلطات الوطنية أيضاً طلباً للمسؤولية السياسية. The Litani National Office does not have the means to pursue an international approach alone. ويمكنها توثيق المخاطر ورصد العمل والإبلاغ عن المخاطر. ثم يعود إلى السلطة التنفيذية لتفعيل القنوات الدبلوماسية. ولرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء المعنيين فسحة مؤسسية لإحالة المسألة إلى الأمم المتحدة وبلدان أمين المظالم والوكالات الإنسانية. وهذه الصلة بين الخبرة التقنية والعمل السياسي هي أحد النقاط الرئيسية للتنبيه.

فالإشارة إلى اتفاقيات جنيف تعطي البلاغ مجالاً قانونياً. وتشير إلى أن النزاعات المسلحة تنظمها القواعد، حتى عندما تتم القتال في مناطق قريبة من الهياكل الأساسية الحساسة. إن حماية المدنيين والممتلكات الأساسية لبقائهم تفرض التزامات تحوطية. In the case of a dam, the risk is not only measured at the visible impact of the strike. ويعزى ذلك أيضا إلى الآثار المحتملة للفشل، وكتلة المياه المحتفظ بها، ووجود مواقع المجرى المائي. This framework makes the case particularly serious for the Lebanese authorities.

الردود لا تزال في انتظارها

ولا يحدد البيان ما إذا كان قد تقرر بالفعل اتخاذ تدابير إضافية على أرض الواقع. كما أنها لا تورد تفاصيل عن حالة عمليات التفتيش التقني في أعقاب الهجمات المذكورة. وينبغي أن تصبح هذه النقاط أولوية في البلاغات العامة المقبلة. وينبغي أن تبين المعلومات الشاملة المجالات قيد الاستعراض، والأضرار المحتملة، وظروف الطرق، والتدابير المتخذة لضمان وصول الأفرقة المتخصصة إليها. وينبغي لها أيضا أن تبين ما إذا كانت الاتصالات الدبلوماسية قد بدأت ومع من. وبالنسبة للمقيمين، فإن هذه العناصر أكثر فائدة من البيانات العامة. وقبل كل شيء، يتطلب الأمر استجابة عامة في الوقت المناسب ويمكن التحقق منها ورصدها حتى يتم تقييم كل إضراب جديد بالقرب من الموقع دون تأخير.

The alert around the Qaraoun dam finally puts the authorities in front of a requirement of continuity. The protection of a hydraulic structure cannot depend on a single declaration. وهو يتطلب رصدا يوميا، وتوثيق الحوادث، والاتصال بالكوميونات، ونهجا دبلوماسيا مستمرا. The Litani National Office set the framework by qualifying the dam and its installations as vital civilian property. والخطوة التالية الآن هي أن يحول صانعو السياسات والخدمات المعنية هذا الإنذار إلى تدابير يمكن التحقق منها.