ليتيتيا أوون تستهدف الألعاب الآسيوية

ويحمل التايكوندو اللبناني أول معالمه الرئيسية نحو الألعاب الآسيوية 2026. وحصلت لايتيشا أوون على مؤهلاتها للطبعة العشرين من الألعاب، المقرر عقدها في محافظة آيتشي وناغويا، اليابان، في الفترة من 19 أيلول/سبتمبر إلى تشرين الأول/أكتوبر 4. تحققت المقاتلة اللبنانية من صحة تذكرتها في فئة أقل من 57 كجم بعد وصولها إلى الدور ربع النهائي للبطولة الآسيوية التي أقيمت في أولان باتور بمنغوليا. في مشهد رياضي وطني أضعفته الأزمة الاقتصادية والنزوح وضعف الموارد العامة، يؤكد هذا المؤهل المكانة الخاصة التي يحتلها عون في الرياضة اللبنانية.

وجرى الترحيب بالإعلان كخطوة جديدة في مسار كثيف بالفعل. لايتيا أوون لا تصل إلى هذا التعيين ككشف معزول أخذت لبنان إلى الألعاب الأولمبية في باريس 2024، حيث وصلت إلى نصف النهائيات من النساء أقل من 57 كغ قبل أن تفوت ميدالية برونز. وفازت أيضا بميدالية برونزية في الألعاب الآسيوية في جاكرتا في عام 2018، في فئة أقل من 53 كيلوغراما. وبالتالي، فإن مؤهلاته من أجل أيشي – ناغويا 2026 تمد الرحلة القارية والألعاب الأولمبية التي بنيت على مدى عدة مواسم، مع انتظام نادر في الرياضة اللبنانية.

أداء منغوليا تم تحت إشراف المعلم الكبير إليا مدرب وطني رافق الوفد في المنافسة الآسيوية وأفاد اتحاد التايكوندو اللبناني بأن البطل كان يتبع في السابق مخيما تدريبيا في تركيا للتحضير لهذا الحدث القاري. وبعد التأهل، اتصل رئيس الاتحاد، الدكتور حبيب زريفه، بأون ومدربه لتهنئتهم باسم اللجنة الإدارية وأسرة التايكوندو اللبنانية. ويجب أن يضع الاتحاد الآن خطة تحضيرية محددة للألعاب الآسيوية.

عودة لايتيا أوون إلى مسار الألعاب الآسيوية

(لاتييتا أوون) مؤهلة للألعاب الآسيوية 2026 تستند إلى نتيجة محددة: وصوله إلى ربع نهائيات البطولة الآسيوية في أولانباتار. وفي انضباط تحدد فيه فئات الوزن، وتصنيفات العالم، والجداول القارية الأحداث الرئيسية، فإن بلوغ هذه المرحلة ليس نتيجة بسيطة. وهذا يعني أن المرأة اللبنانية عبرت العتبة اللازمة لدمج حصة الرياضيين المتوقعة في اليابان. كما أن وزنها التنافسي، الذي يقل عن 57 كيلوغراما، يطابق أيضا الفئة التي بنيت فيها مراجعها الأخيرة.

مكان هذا التأهل غير هام ويستضيف أولانباتار منافسة آسيوية مرتفعة، في قارة يركّز فيها تايكوندو عدة دول انضباط رئيسية. ولدى كوريا الجنوبية، وإيران، والصين، وتايبي، وتايلند، وأوزبكستان، وكازاخستان، والفلبين، واليابان خزانات كبيرة، ومدارس تقنية منظمة، ورياضيات تستخدم في الأعمدة العالمية. بالنسبة لمقاتل لبناني، كل خدعة تُربح في هذا السياق تتكبد نفقات بدنية وتكتيكية وعقلية عالية.

يعمل التاكوندو بمبارزة قصيرة وشديدة، وغالباً ما يقرر الاختلافات الصغيرة. ويمكن بناء نصر على ركلة في الرأس، وتفادي العقوبة، وإدارة الوقت، أو قراءة أسرع للصلات المتعارضة. Laetitia (أوون) يعرف الآن هذه الهوامش. وخبرته الأوليمبية، تمرير (غراند بريكس)، والمسابقات الآسيوية، والمسابقات الدولية تعطيه قاعدة يملكها عدد قليل من الرياضيين اللبنانيين. تؤكد المؤهلات التي تم الحصول عليها في منغوليا أن هذه القاعدة لا تزال نشطة بعد باريس.

رياضي رُكب بالفعل بين المراجع اللبنانية

تنتمي لاتيتيا عون إلى جيل أعاد الرؤية الدولية للتايكوندو اللبناني. ولد في عام 2001، وازدادت في وقت مبكر جدا في الفئات الشابة، قبل فرضها على كبار السن. وكانت ميداليته البرونزية في الألعاب الآسيوية في جاكرتا في عام 2018 نقطة تحول. إن لبنان لا يتراكم أحواض في الأحداث القارية الكبرى المتعددة الصادرات. ومن ثم، فإن الميدالية في هذا السياق تعطي مهنة كثافة خاصة، لا سيما في مجال الانضباط القتالي الذي تسيطر عليه البلدان ذات الهيكلة العالية.

وأكدت الدورة القادمة هذا الوعد. واستمرت أوون في فئة أقل من 57 كيلوغراما، مع تحقيق نتائج إقليمية ودولية. شاركت في بطولات العالم والبطولات المصنفة والمسابقات الآسيوية. في عام 2024، حصلت على تأهلها الأولمبي في البطولة الآسيوية في تايآن، الصين، بعد انتصارات حاسمة في طاولة حيث خطأ واحد يمكن أن يغلق الطريق إلى باريس. وقد تم بالفعل الترحيب بهذه الصفة باعتبارها لحظة هامة للرياضة اللبنانية.

في أولمبياد باريس، عبرت عتبة جديدة. في القصر الكبير، الذي تحول إلى ساحة معركة، هزمت لو شيا لينغ التايوانية، الحائزة على الميدالية الأولمبية في طوكيو، ثم ميليانا ريليجي، من مقدونيا الشمالية، في ربع النهائي. ثم انتقلت إلى شبه نهائي ضد نهيد كياني الإيراني، قبل أن تفقد معركة برونز ضد حديقة سكايلر الكندية. وقد فرت الميدالية من لبنان، ولكن الدورة وضعت عون من أحدث الرياضيين اللبنانيين.

هذه التجربة تحسب اليوم إن العودة إلى الألعاب الآسيوية بعد انتهاء الألعاب الأولمبية شبه النهائية لا علاقة لها بالاستمرارية الإدارية. وهي تلزم الرياضيين بتأكيد التوقعات واستيعابها واستردادها في جدول زمني متطلب. (أوون) لم يعد منافساً يحاول المفاجأة تدخل في بطولات ذات مركز خصومه يدرسون المدربون يخططون ضدها مؤهلات منغوليا تظهر أنها لا تزال قادرة على الاستجابة لهذا المعرض الجديد.

التوجيه التقني بشأن إيلايجا

ويؤكد وجود السيد الكبير إيلايجا مع ليتيتيا أوون في منغوليا أهمية التوجيه التقني في هذه المرحلة. ولم يعد التايكوندو الرفيع المستوى يستند فقط إلى التفجر أو الشجاعة. يتطلب تحليل الفيديو، وإدارة الوزن، والإعداد العقلي، وأعمال التعافي والتكيف الدائم مع الأنماط المتعارضة. ويتمثل دور المدرب في قراءة القتال في الوقت الحقيقي، واختيار التعليمات بين استئناف العمل، وتعديل وتيرة العمل وفقا للتحكيم.

ويجب قراءة مخيم الإعداد في تركيا على هذا النحو. وكثيراً ما توفر التدريبات الداخلية خارج لبنان كثافة خصبة أعلى، وظروف عمل أكثر انتظاماً، ومعدات أقل تأثراً بالقيود المحلية. ومن أجل رياضي لمكافحة أفضل الآسيويين، لا بد من التعرض لمجموعة متنوعة من الشركاء. وهو يسمح بتكرار التسلسلات القتالية، واختبار الخيارات التكتيكية، والعمل على المرور بين الهجوم، والهجمات المضادة، والإدارة الدفاعية.

غير أن القيادة اللبنانية يجب أن تتعامل مع وسائل محدودة. وتتوقف الرياضة الرفيعة المستوى في لبنان إلى حد كبير على الاتحاد والنوادي والأسر والمؤيدين من القطاع الخاص وأحيانا على الجامعات. وتكاليف السفر، وتذاكر الطيران، والتدريب الداخلي، والتغذية، والرعاية، والمعدات هي تكاليف مرتفعة. وفي هذا السياق، يعكس كل مؤهل دولي أيضا جهدا تنظيميا. تشرك شبكة كاملة حول الرياضيين، ليس فقط أداء فردي على السجادة.

الاتحاد يريد تحويل الاستغلال إلى برنامج

إن رد فعل الدكتور حبيب زريفه جزء من هذا المنطق الجماعي. وهنأ رئيس اتحاد التايكوندو اللبناني عون وإليا بعد إعلانهما عن المؤهل. وأكد أن الانضباط استمر في التألق في الخارج على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. وتلخص هذه الصيغة الشعور المشترك في عدة اتحادات لبنانية: وتُستخدم النتائج الدولية للحفاظ على صورة للاستمرارية الرياضية في حين تعاني الهياكل المحلية من الأزمة.

ويتعين على الاتحاد الآن أن يضع خطة تحضيرية لأون قبل أيشي – ناغويا. وربما يتعين أن تدمج هذه الخطة عدة أبعاد: مسابقات التكيف، والتدريب الداخلي الخارجي، والمتابعة الطبية، ومراقبة الوزن، والتعافي، والعمل بالفيديو، والإعداد العقلي. التقويم سيكون ضيقاً ستقام الألعاب الآسيوية في الخريف، لكن أحداث تايكوندو مخطط لها على نافذة قصيرة. يجب أن يصل رياضي إلى اليابان مع ذروة دقيقة، ليس فقط مع حالة عامة جيدة.

وستكون مسألة الخصوم محورية. ولا تزال فئة أقل من 57 كيلوغراما من أعلى المستويات. إنه يجمع بين السرعة والضخ والقوة والقراءة التكتيكية فالمقاتلات الآسيويات كثيرا ما تكون ذات خبرة كبيرة. وعليه، سيتعين على (أون) أن يضبط ردوده على من يتجهون إلى اليسار، والمقاتلين على المدى الطويل، والملامح الدفاعية، والمعارضين الأكثر عدوانية. خبرته في (باريس) أعطته معايير، لكن الألعاب الآسيوية لها منطقها الخاص. وقد تكون الصورة أقل نشرا من الصور في الألعاب الأولمبية، ولكنها لا تقل صعوبة.

عودة إلى تعيين خلفه بالفعل

الألعاب الأسيوية لها مكان خاص في مهنة (ليتيا أوون). في عام 2018، في جاكرتا، فازت بميدالية برونزية في فئة أقل من 53 كجم. وقد وضعت هذه الميدالية اسمها في الرياضة اللبنانية قبل عرضها الأولمبي بوقت طويل. إن العودة إلى الألعاب، بعد ثماني سنوات، في فئة أخرى وبوضع أكثر تأكيدا، تعطي آيشي – ناغويا 2026 بعدا للاستمرارية. (أوون) لن يسعى فقط للمشاركة. ستجد هناك حدثاً أثبتت فيه أنها تستطيع التسلق على المنصة.

وتظهر المقارنة مع عام 2018 تطورها أيضا. في جاكرتا، كانت رياضية صاعدة شابة. في عام 2026، وصلت مع تجربة أولمبية، وخلفية جامعية متطلبة ورؤية وطنية أقوى بكثير. ويمكن أن يصبح هذا النضج رصيدا إذا أسفر عن إدارة أفضل لللحظات المتوترة. ويمكنها أيضا أن تزيد الضغط. رياضة لبنان، التي تفتقر إلى الكثير من النتائج المنتظمة في المسابقات العالمية، تضع الكثير من التوقعات على بضعة أسماء. (أوون) الآن واحد من هؤلاء القلّة الذين يُتّبع كل قتالهم كملتقى وطني.

وستكون للألعاب الآسيوية لليابان أيضا أهمية رمزية. وستستضيف اليابان الطبعة العشرين للحدث في آيتشي وناغويا. المسابقة ستجمع وفود القارة في برنامج كثيف حيث سيكون للرياضة مكان هام. وبالنسبة للبنان، يحسب كل مؤهل. وكثيرا ما تكون الوفود الوطنية محدودة، وتتركز فرص الميداليات على بضعة تخصصات. التايكوندو، بفضل عملها الفيدرالي والنتائج الأخيرة، هي واحدة من الرياضات التي يمكن أن توفر انكشافًا إيجابيًا للبلاد.

إنضباط يقاوم الأزمة اللبنانية

تأهل (لاتيشيا أون) يأتي في سياق لا تزال الرياضة اللبنانية تعاني منه وأدت الأزمة الاقتصادية إلى تخفيض الميزانيات، وتعقيد السفر، وضعف العديد من النوادي. وتضيف الحرب وانعدام الأمن في بعض المناطق قيودا أخرى. وكثيرا ما يتعين على الرياضيين أن يتدربوا في ظروف غير نظامية، وأن يلتمسوا التمويل المخصص، وأن يسويوا الدراسات والعمل والإعداد. وفي هذه الظروف، فإن تذكرة إلى الألعاب الآسيوية تأخذ قيمة تتجاوز النتيجة الرياضية.

غير أن التايكوندو اللبناني يحتفظ بوجود خارجي. التأديب له تقليد من النوادي والمدربين والمسابقات التي تتيح له إنتاج رياضيين تنافسيين. إن نتائج أوون جزء من هذه الاستمرارية. وهي تبين أن العمل التقني يمكن أن يقاوم، شريطة أن يدعمه التخطيط الواقعي. وتبين أيضا أن المواهب اللبنانية تحتاج إلى جدول دولي منتظم. فبدون مخارج، أو تدريبات داخلية، أو معارك رفيعة المستوى، ينتهي التقدم بالعرقلة.

تعزز هوية عون المزدوجة هذه الصورة. وهي طالبة رياضية رفيعة المستوى وطالبة طبية، وفقاً للمعلومات المؤسسية المنشورة بعد ألعاب باريس. ويتحدث هذا الجمع إلى شاب لبناني يسعى إلى إقامة عدة جبهات في الحال: التدريب والمهنة والأسرة والهجرة المحتملة والالتزام الشخصي. ومن ثم، فإن مهنته لا تنخفض إلى قائمة. إنه يجسد شكلاً من أشكال الانضباط اليومي، مرئيًا جدًا في بلد نادرًا ما يبنى فيه النجاح الرياضي في راحة.

أيتشي- ناغويا كاختبار جديد

ويتمثل التحدي التالي في تحويل المؤهلات إلى طموح تنافسي. التذكرة إلى الألعاب الآسيوية تفتح الباب، لكنها لا تضمن أي شيء. الإعداد يجب أن يتفادى فخين الأول هو النظر في الخبرة الأوليمبية الكافية. إنها تعطي تقدماً عقلياً، لكن الخصوم سيحرزون تقدماً أيضاً. والثاني هو تحميل رياضي أكثر من اللازم قبل التعيين الياباني. ويمكن أن يستخدم الموسم الكثيف جدا الجسم، لا سيما في فئة يكون فيها التحكم بالوزن دائما.

ولذلك سيتعين على الاتحاد أن يختار المسابقات ذات الصلة، وليس فقط المسابقات المتاحة. وسيتعين أن تقدم المسابقات التحضيرية مستوى عاليا، ولكنها تسمح أيضا بإجراء تعديلات. وسيكون العمل الطبي حاسما. يفرض التايكوندو تأثيرات متكررة ودورانًا سريعًا وإجهادًا شديدًا على الوركين والركبتين والكاحلين. وستُحسب الوقاية من الإصابات بقدر التقدم التقني. ويجب أن يصل الرياضيون الهادف إلى المنصة القارية من جديد، وقراءة واضحة للجدول، واستراتيجية قتالية جاهزة لعدة نبذات.

وبالنسبة للبنان، سيكون التحدي مؤسسيا أيضا. رياضي مثل (لاتيتيا أوون) يحتاج إلى بيئة مستقرة خلال الأشهر المؤدية إلى الألعاب. وقد أعلن الاتحاد عزمه على الإعداد. ستوضح الأسابيع القليلة القادمة كيف سيتم تمويل هذه الخطة، وأين ستعقد الدورات، وأي المسابقات سيتم اختيارها وأي الشركاء سيرافقون البطل. وبعد أولانباتار، وجد العلم اللبناني بالفعل مكانا في التقويم الآسيوي. الطريق الذي سيقود (أون) إلى السجادة اليابانية لا يزال مبنياً.