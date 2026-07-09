ليلة المتاحف: يفتح لبنان أبوابه

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

وتعود ليلة المتحف إلى لبنان يوم الخميس 16 تموز/يوليه، ومن المقرر افتتاحها من الساعة 00/17 إلى الساعة 00/11 في سلسلة من المتاحف، ودور التراث، ومجموعات الجامعات، والمواقع الثقافية التي تنتشر في جميع أنحاء بيروت، ومونت لبنان، والشمال، وميتن، وجبيل، وصيدا، ومناطق أخرى. يهدف هذا الحدث إلى إعادة الجمهور إلى الاتصال المباشر بالتراث، في وقت تظل فيه الثقافة واحدة من المساحات القليلة القادرة على ربط الأجيال والأقاليم والذكريات. الوعد بسيط: الدخول بالمجان، والسفر بغير ذلك، وإعادة اكتشاف الأماكن التي يزورها السياح في كثير من الأحيان قبل أن يكون اللبنانيون أنفسهم.

وتأتي هذه الطبعة في سياق معين. ولا يزال لبنان يواجه أزمة اقتصادية واجتماعية وأمنية تؤثر على الأسر والمؤسسات والميزانيات الثقافية. فتح المتاحف مجاناً خلال المساء لا يحل هذه الصعوبات. ولكن للمبادرة نطاق محدد. وهو يسمح للأسر التي كثيرا ما تتخلى عن رحلات مدفوعة الأجر بالعودة إلى أماكن المعرفة. كما أنها تعطي رؤية للمتاحف الأقل شهرة، وأحيانا بعيدا عن الدوائر الثقافية الرئيسية في العاصمة. تصبح ليلة المتحف أكثر من مجرد حدث إحتفالي وهو يطرح سؤالا أساسيا: كيف يمكن الحفاظ على التراث وإرساله عندما تظل الموارد العامة ضعيفة؟?

مساء مجاني من الساعة 00/17 إلى الساعة 00/11

وينص البرنامج المعلن على فتح المتاحف المشاركة مجانا يوم الخميس، 16 تموز/يوليه، من الساعة 00/17 إلى الساعة 00/11. اختيار جدول المساء مهم. يغير التقرير المعتاد إلى المتحف. ولم يعد الزوار يأتون فقط في مدرسة أو سياحية أو أكاديمية. ويدخلون أماكن ثقافية بعد العمل، مع الأسرة أو الأصدقاء أو المرشدين. يصبح المتحف منفذًا حضريًا وإقليميًا. كما أنها تصبح وسيلة لإعادة احتلال المدينة بشكل مختلف، من خلال الذاكرة، والأشياء، والفن، وعلم الآثار، والمحفوظات، والجمعات العلمية.

الحركة الحرة هي العنصر المركزي الآخر. وفي بلد تدهورت فيه القوة الشرائية تدهورا حادا، يمكن أن يشكل سعر الدخول عقبة، لا سيما بالنسبة للأسر الكبيرة. ليلة المتحف تزيل هذا الحاجز لبضع ساعات غير أنه يجب ألا يخفي التكاليف الدائمة للمؤسسات الثقافية. والمتحف المجاني للجمهور لا يتمتع أبدا بحرية العمل. وعلينا أن ندفع للحراس، والصيانة، والكهرباء، والحفظ، والوسطاء، والمعيدين، والتأمين، وأحيانا السلامة. وبذلك يجتذب هذا الحدث الجمهور، ولكنه يشير أيضاً إلى الهشاشة الاقتصادية للأماكن التي تستضيف هذا الجمهور.

هذا المساء يمكن أن يستخدم أخيراً كاختبار. على المتاحف اللبنانية أن تعرف زوارها بشكل أفضل. إنهم بحاجة إلى معرفة من يأتي، ومن أين تأتي العائلات، والأماكن التي تجذب الشباب، والجداول الزمنية التي تعمل، والطرق التي تهم الجمهور والمجموعات التي لا يزال شرحها ضعيفًا. ولذلك، ينبغي أن يتبع الحضور الرفيع في 16 تموز/يوليه تقييم جاد. ولا ينبغي قياس النجاح بعدد القيود فحسب. وينبغي لها أيضاً أن تحسن الاستقبال والتوقيع والوساطة وإمكانية الوصول والتعاون بين المتاحف.

ليلة المتحف في لبنان، بين التراث ووصول الجمهور

وتستند ليلة المتحف في لبنان إلى فكرة قوية: لا ينبغي أن يظل التراث محجوزا للأخصائيين أو السياح أو الزوار المنتظمين للمقاطعات الثقافية. إنه ينتمي إلى مجتمع كامل وتخبر المجموعات الأثرية الحضارات التي عبرت الإقليم. وتحتفظ بيوت التراث بأشكال السكن والحرف والذاكرة الحضرية. وتظهر المتاحف الجامعية دور البحوث. وتمنح المتاحف المحلية الحياة العامة للمناطق التي كثيرا ما تكون غائبة عن الخريطة الثقافية الوطنية.

وتبين قائمة الأماكن المشاركة هذا التنوع. ولا يقتصر على المتحف الوطني أو المؤسسات الرئيسية في بيروت. وهي تشمل المتاحف السابقة للتاريخ، وجمعات علم المعادن، والمتاحف الأحفورية، ودور الفنانين، وأماكن مرتبطة بالذاكرة الأرمينية، ومتاحف التقاليد الشعبية، والمؤسسات الأكاديمية، ومواقع التراث في المدن التاريخية. ويشكل هذا التشتت الإقليمي أحد مزايا البرنامج. وهي تدعو الزوار إلى مغادرة مركز بيروثين وإلى اعتبار لبنان أرخبيلا ثقافيا، حيث توجد في كل منطقة أجسامها وقصصها وشواها.

غير أن الوصول العام لا يزال غير متكافئ. وكثيراً ما تستفيد المتاحف في العاصمة من سهولة النقل، وتحسين رؤية وسائط الإعلام، والزيارات العفوية. وتعتمد المواقع الإقليمية بدرجة أكبر على التوقيعات والطرق والأمن والأدلة والاتصالات المحلية. ولذلك، فإن إعلان الحافلات الحرة من ساحة الشهداء في وسط بيروت يشكل عنصرا هاما للمتاحف في العاصمة. ولكن مسألة النقل الإقليمي لا تزال أوسع. فالتراث الممكن الوصول إليه يتطلب طرقا آمنة، وجداول زمنية واضحة، وترتيبات للتنقل بعد مساء واحد.

المتاحف المعلن عنها في البرنامج

ويذكر البرنامج سلسلة من المتاحف والأماكن الثقافية التي تفتح أبوابها مجانا. وتستنسخ الأسماء الواردة أدناه الألقاب المعلن عنها، مع تنسيق النصوص الفرنسية حيثما أمكن. ويمكن معرفة بعض الأماكن باسم مختلف اختلافا طفيفا حسب المؤسسات أو اللغات أو وسائط الاتصال.

ومن بين الأماكن المعلن عنها دار التراث، والمتحف الأثري لمينجيز في عكار، والمتحف الوطني لبيروت، ومتحف سوسوك، والمتحف الجيولوجي التابع للجامعة الأمريكية في بيروت، والمتحف الأثري للجامعة الأمريكية في بيروت، والمتحف التعديني، ومتحف الرعي اللبناني في جامعة القديس يوسف، والمكتبة الشرقية لجامعة القديس يوسف. وتوضح هذه السلسلة الأولى أهمية بيروت والمؤسسات الأكاديمية في حفظ التراث.

ويشمل البرنامج أيضا متحف بنك لبنان، ومتحف آرام بيزيكيان للأيتام التابع للإبادة الجماعية الأرمينية، ومتحف فوسيل في جبيل، ومتحف بيبلس الأثري، ومتحف عليتا سيتي، ومؤسسة لويس كارداهي التابعة للجامعة اللبنانية – الأمريكية، والمتحف الأثري للجامعة الروحية القدسية الرملية.

وتشمل المواقع الأخرى المعلنة مؤسسة سلوى روضة شقير في رأس المتن، ومتحف بيت ميخائيل النعيمي في باسكنتا أو منطقة ذاكرته، ومتحف عزت مظهر، وقصر دبانه في صيدا، ومتحف ماري باز، ومتحف شمال لبنان وعكار في قلعة طرابلس، ومتحف سيدة البلمند، ومتحف التراث الشعبي والتقاليد في جامعة البلمند، ومتحف الصابون في صيدا. ويشمل البرنامج أيضا جولات مصحوبة بمرشدين إلى بلدة صيدا القديمة ومدينة صور القديمة.

بيروت، العرض الثقافي ونقطة الانطلاق

فبيروت تحتل بطبيعة الحال مكانا مركزيا في المساء. لا يزال المتحف الوطني أحد نقاط الدخول الرئيسية لفهم تاريخ الإقليم، من عصور ما قبل التاريخ إلى العصور القديمة والعصور الوسطى. ودوره الرمزي يتجاوز مجموعاته. كما تشير إلى قدرة لبنان على إنقاذ جزء من تراثه على الرغم من الحروب والتدمير والإهمال. ويمكن لزيارة مسائية حرة أن تجتذب جمهورا لم يكن ليعبر أبوابه تلقائيا، ولا سيما بين الأجيال الشابة.

يقدم متحف سوسوك قراءة أخرى للثقافة اللبنانية. وهي تشير إلى الفن الحديث والمعاصر، وتاريخ إقامة كبيرة في بيروثين، ومكان المدينة في التداولات الفنية الإقليمية. وجوده في البرنامج لا يقلل من ليلة المتاحف إلى علم الآثار ولا يقتصر لبنان على بقاياه القديمة. ولها أيضا تاريخ وفنان وجامعون وصراعات صناعية ومؤسسات اضطرت إلى إعادة بناءها بعد صدمات كبرى.

وتكمل بيت بيروت، والمكتبة الشرقية، والمتاحف الجامعية، والجمعات العلمية هذه خريطة العاصمة. وهي تتيح إمكانية الحصول على ذكريات مختلفة: الحرب الحضرية، والمحفوظات، والجيولوجيا، والأثريات، والبحث ما قبل التاريخي والأكاديمي. هذه التعددية ثمينة وهو يبين أن الثقافة لا تقتصر على الأشياء التي تظهر خلف النوافذ. وهي تشمل المباني، والمحفوظات، وآثار المدينة، والعلوم الطبيعية، والقصص التي تختار المؤسسات نقلها.

دور الجامعات

وتضطلع الجامعات بدور رئيسي في ليلة المتحف. تظهر الجامعة الأمريكية في بيروت وجامعة القديس يوسف وجامعة الروح القدس في الكسليك وجامعة البلمند والجامعة اللبنانية الأمريكية في البرنامج من خلال متاحفها أو مجموعاتها أو مؤسساتها. يدل هذا الوجود على أن التراث اللبناني لا يعتمد فقط على وزارة الثقافة. وهي تستند أيضاً إلى المؤسسات الأكاديمية التي تصون وتصنف وتدرس وتظهر.

وهذا الواقع هو قوة، ولكنه يخلق أيضا مسؤولية. وينبغي للمتاحف الجامعية أن تتفادى قصرها على جمهور من الطلاب والباحثين. ليلة المتحف تجبرهم على فتح لغتهم وهي تشجعها على شرح مجموعاتها بطريقة يسهل الوصول إليها، دون التضحية بالدقة. يحتاج الجمهور إلى فهم سبب العد الأحفوري، لماذا يروي الصخرة قصة، لماذا يلمّس الشظايا الأثرية عصراً أو لماذا تبقى مكتبة قديمة مهمة في بلد رقمي.

الجامعات يمكنها أيضا تدريب الوسطاء الثقافيين غدا ويمكن للطلاب أن يرشدوا ويترجموا ويشرحوا ويوثقوا ويشاركوا في الاستقبال. وتخلق هذه المشاركة صلة بين التدريب والخدمة العامة. وهو يعطي الشباب دورا نشطا في نقل التراث. ويمكنها أيضا أن تولد مذاهب في مجالات الحفظ، والمتحف، وعلم الآثار، وتاريخ الفنون، والاستعادة والوساطة العلمية.

المناطق كمسألة رئيسية في المساء

ويمثل وجود المتاحف خارج بيروت أحد أهم جوانب البرنامج. ويظهر مينجيز، وجيبيل، وعليتا، ونهر القالب، ورامهالا، وراس المتين، وباسكينتا، وسيدا، وطرابلس، وبلاماند، وتيري أن التراث اللبناني لا يتركز في العاصمة. إنها مبعثرة يعيش في قرى، دير، بيوت المؤلفين، مجموعات محلية، قلعة، سوكز قديم ومواقع ساحلية. ليلة المتحف يمكن أن تساعد على إعادة التوازن.

ويحتل صيدا مكانا خاصا مع قصر ديبانيه، ومتحف الصابون، والجولات المصحوبة بمرشدين في المدينة القديمة. تتمتع المدينة بنسيج تراثي كثيف، حيث تتفاعل الأسواق والمنازل وأماكن الإنتاج الحرفي والآثار مع البحر. والجولات المصحوبة بمرشدين ضرورية في هذا السياق. فهي تجعل من الممكن قراءة المدينة ككل، وليس كسلسلة من المباني المعزولة. كما يشيرون إلى أنه يمكن زيارة التراث الحضري سيرًا على الأقدام، مع الوقت اللازم لفهم الاستخدامات والتحولات والتهديدات.

(تاير) مع الجولات المصحوبة بمرشدين في المدينة القديمة، يشير إلى بُعد آخر. المدينة لها تاريخ قديم كبير، لكنها تعيش أيضًا في الوقت الحاضر، مع سكانها ومحلاتها التجارية وقيودها ومخاطرها. في السياق الإقليمي الحالي وجود (تاير) في برنامج ثقافي ذو قيمة كبيرة. وهذا يعني أن المدن في الجنوب ليست مجرد أماكن آمنة من التوتر. إنها تبقى أماكن للذاكرة والحياة والإرسال.

تذكر طرابلس وأككار أهمية الشمال. يمكن أن يساعد متحف شمال لبنان وعكار في قلعة طرابلس في تسجيل هذه المنطقة في سرد وطني أكثر وضوحًا. يُظهر متحف منجز الأثري، في عكار، أن الهوامش الجغرافية يمكن أن تصبح مراكز للمعرفة. ولا يزال التحدي يتمثل في تحويل هذه الرؤية المخصصة إلى حضور منتظم.

مساء ثقافي في بلد تحت الضغط

إن ليلة المتاحف تصل إلى لبنان حيث تبدو الأولويات في أماكن أخرى. وتواجه الأسر أزمة الدخل. تفتقر المؤسسات العامة إلى الموارد. الهياكل الأساسية آخذة في التدهور. التوترات الأمنية ترجح على الجنوب. في هذا السياق، قد يحكم البعض على أمسية المتاحف الثانوية. هذا سيكون خطأ. التراث ليس ترفًا. وهيكلة الهوية والتعليم والسياحة والذاكرة الجماعية والاقتصاد الثقافي. كما يمكنها أن تعيد الثقة في المؤسسات القادرة على الترحيب والشرح والإحالة.

غير أن الحدث يجب أن يتفادى فخ النافذة. ولا يكفي الافتتاح الحر مرة في السنة لإضفاء الطابع الديمقراطي على الثقافة. وهناك حاجة إلى مناهج دراسية منتظمة، وجداول مكيّفة، وأدلة مدربة، ومواد باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية، ووصول الأشخاص ذوي الإعاقة، ومعدلات ميسورة لباقي السنة. ويجب أيضا صيانة المباني وحمايتها. ليلة من الحضور الهائل يمكن أن تكون جميلة وقد تكشف أيضا عن نقاط ضعف في الاستقبال إذا لم تكن مستعدة.

ويجب معالجة السلامة والتنقل بجدية. ويعد الإعلان عن حافلات مخصصة ومجانية من ساحة الشهداء لمتاحف العاصمة أمرا إيجابيا. يمكن أن يشجع الزوار على ترك سياراتهم، ويقلل من الازدحام المروري ويسهل على العائلات الوصول إليها. ولكنها ستتطلب جداول معقولة، ونقاط معلومات، وطرقا واضحة، وتنسيقا مع قوات الأمن. وكثيرا ما تبدأ تجربة ثقافية جيدة قبل دخول المتحف، عن طريق النقل والاستقبال والتوقيع.

ما يمكن أن يتوقعه الجمهور من 16 تموز/يوليه

ويمكن أن يتوقع الجمهور من هذا المساء تجربة متنوعة. وسيتمكن المحمسون في علم الآثار من التركيز على المتحف الوطني أو موقع بيبلوس أو متحف مينجيز أو مجموعات جامعية. ويمكن للأسر المهتمة بالعلم أن تتحول إلى المتاحف الجيولوجية أو المعدنية أو الأحفورية. ويمكن للزوار الحساسين للمنازل القديمة والذاكرة الحضرية أن يختاروا بيت بيروت، وقصر ديبيني، أو بيوت التراث، أو المتاحف الإقليمية. ويمكن لعشيقي الفن الحديث والمعاصر زيارة متحف سورسوك أو مؤسسة سالوا راودا تشووقير.

وسيكون من المفيد للزوار إعداد رحلتهم. ست ساعات قد تبدو طويلة يمرون بسرعة عندما تكون الأماكن بعيدة أو متكررة ومن الأفضل اختيار خطوتين أو ثلاث خطوات متماسكة بدلا من النظر إلى كل شيء. وينبغي للأسر التي لديها أطفال أن تفضّل طرقاً بسيطة، مع فترات انقطاع وأماكن يسهل الوصول إليها. ويجب على المجموعات التي ترغب في الخروج من بيروت أن تتفقد أوقات الطريق. ويمكن أن تكون الجولات المصحوبة بمرشدين إلى صيدا وتايير ذات أهمية خاصة، لأنها توفر بيئة للقراءة للمدن المعقدة.

وينبغي للمتاحف، من جانبهم، أن تستفيد من الحدث لتقديم طرق قصيرة. وغالبا ما يجتذب المساء الحر جمهورا غير متخصص. ولذلك من الضروري تجنب الزيارات التي تكون طويلة جدا أو تقنية للغاية. ويمكن أن تؤدي التفسيرات البسيطة، والوسطاء المرئيين، والخرائط، واللوحات الخفيفة، وبعض الأشياء الرئيسية، إلى أثر دائم. المغزى هو عدم قول كل شيء هو جعل الرغبة في العودة.

وهكذا يمكن أن تصبح ليلة المتاحف لحظة من الالتقاء الثقافي. وتشير إلى أن لبنان لا ينخفض إلى أزماته أو كتله السياسية أو فجوته الاجتماعية. ولا يزال هناك إقليم كثيف من الذكريات والجمعات والمعرفة. وفي يوم الخميس، 16 تموز/يوليه، من الساعة 00/17 إلى الساعة 00/11، ستكون هذه الثروة متاحة مجانا في عدة مناطق. وسيتوقف الاستمرار على قدرة المؤسسات على تحويل هذا المساء إلى عادة، وعلى الزوار أن يعتبروا المتاحف أماكن غير استثنائية، بل أماكن معيشة في الحياة العامة اللبنانية.