ماذا تبقى من كنيسة بيزانتين وصورتها؟ التراث

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

ولم يعد مجدل سون، في جنوب لبنان، مجرد اسم مضاف إلى القائمة الطويلة للمواقع المتضررة من الحرب. بعد الانفجارات التي أحدثها الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة من منطقة صور، تبدو القرية مقطوعة الأحشاء حرفيًا. وتدعي إسرائيل أنها استهدفت ودمرت بنية تحتية تنسب إلى حزب الله. ولكن بعد السرد العسكري، يثور سؤال آخر، أكثر صمتا، ومع ذلك لا غنى عنه: ما الذي أصبح من كنيسة (بيزانتين) في (ماجدل زوون) بصورتها؟?

السؤال ليس ثانوي (ماجدل زوون) ليس مجرد منطقة عسكرية على خريطة وهو أيضا مكان مسجل في الجغرافيا الأثرية للبنان. وتم توثيق كنيسة بيزانتين هناك في التسعينات. وتشهد ألعابها الرصيفية، التي سبق وصفها بأنها هشة ومحمية جزئيا، على وجود مسيحي قديم في هذه المنطقة من جنوب لبنان، وهو مشهد ريفي بيزانتيني يغيب عن البال في كثير من الأحيان، وتراث لا يفيد من ظهور مواقع رئيسية مثل صور أو بالبيك أو بيبلس.

لكن إنفجار بهذا الحجم ليس فقط تدمير ما هو في محوره المباشر. وهي تهز التربة، وتشقق الهياكل، وتضعف مدافع الهاون، وتحرك الطبقات الأثرية، ويمكن أن تلحق أضراراً بالأصفاد القديمة دون أن يكون هذا الضرر واضحاً على الفور. لا تحتاج الفسيفساء على الأرض إلى أن تصاب مباشرة بقذيفة لتضيع. ويمكن أن يكون الاهتزاز، والانهيار، والحركات البرية، ومرور التروس، والفركات أو التنقيبات غير الخاضعة للمراقبة كافيا لكسرها أو حلها أو دفنها تحت الأنقاض.

في هذه المرحلة يجب أن نبقى صارمين لا يوجد دليل علني على أن كنيسة ماجدل زوون بيزانتين قد دمرت ولا توجد نتائج أثرية حديثة، ولا تفتيش رسمي مفصل، ولا دراسات استقصائية عامة عن الأراضي لم تنجز بعد. ولكن عدم وجود أدلة لا ينبغي أن يصبح مبررا لعدم الاختلاف. والموقع موجود في الوثائق العلمية. لقد تم التنقيب عنه تم نشره ولذلك فهو معروف. و عندما يتم التهرب من مكان به مثل هذه الستيغا بالتفجيرات، يجب طرح مسألة التراث على الفور.

وهذا هو بالضبط ما يفتقر إليه في كثير من الأحيان في سجلات الحرب في لبنان. هناك منازل مدمّرة، طرق مقطوعة، بنية أساسية مستهدفة، الموتى والمشرّدين. هذا ضروري ولكن في كثير من الأحيان ننسى الطبقات القديمة، والكنائس الريفية، والرصف، والمقابر، والمزارات، والتسجيلات، والحجارة المشردة. ويعتبر جنوب لبنان جبهة. ونادرا ما يُنظر إليه على أنه إقليم من أقاليم التاريخ. ومع ذلك فهو بالكامل. ماجدل سون، شأنه شأن المناطق الجنوبية الأخرى، يحفظ آثار عمق تاريخي لا يمكن محوه بحجة الأخبار العسكرية.

لذلك يجب على المديرية العامة للآثار إدراج مجدل زون ضمن المواقع التي سيتم تفتيشها كأولوية بمجرد أن تسمح الظروف الأمنية بذلك. الأمر ليس على وشك رؤية الدمار المرئي. ومن الضروري تحديد مكان الكنيسة البيزنطية تحديداً، ومقارنة بيانات التنقيب لعام 1995 بالحالة الراهنة للأرض، والتحقق من الطفيليات، وتصوير أي ضرر، وحماية الأسطح المعرضة، ومنع التنقيبات البرية، وتوثيق أي ضرر قد يكون مرتبطاً بالتفجيرات أو الأعمال العسكرية.

هذا العمل عاجل لأن التراث الأثري غالبًا ما يضيع بعد الإضراب، وليس فقط أثناء الإضراب. يمكن تدمير الموزيك العاري عن طريق المطر أو الركام أو النهب. إن شظية مشردة بدون دراسة استقصائية تفقد الكثير من قيمتها العلمية. وتصبح طبقة أثرية تتحرك بدون وثائق صامتة. وفي قرية متأثرة بالحرب، يمكن أن يختفي التراث في مرحلة ما بعد التدمير من الفوضى.

إن حماية الممتلكات الثقافية في أوقات النزاع المسلح ليست رفاهية. وينص عليها القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية لاهاي لعام 1954. وهذه الحماية لا تتعلق فقط بالمعالم الشهيرة أو بالمواقع المدرجة في قائمة اليونسكو. وهي تتعلق أيضا بالكنائس الريفية، والموسيقى المتواضعة، والبقايا المنشورة، والأماكن المعروفة لعلماء الآثار ولكن الجمهور تجاهلها. قد لا يكون للكنيسة البيزنطية في مجدل زون القوة الرمزية لصور، لكنها تنتمي إلى نفس التراث اللبناني.

ولذلك فإن المشكلة بسيطة: إذا تم التهرب من (ماجدل زوون) علينا أن نعرف ما الذي تم تبرئته معها. منازل بالطبع. البنية التحتية، بلا شك. ولكن ربما أيضا جزء من الذاكرة القديمة لجنوب لبنان. يجب طرح السؤال علنًا: أين تم إبلاغ كنيسة بيزانتين إلى ماجدل زوون؟? هَلْ موظّفاته ما زالت في مكانها؟? هل تم تفكيكها أو تغطيتها أو تشريدها أو تدميرها أو نهبها؟? هل تم التفتيش؟? إن لم يكن، متى ستكون؟?

ولا يستطيع لبنان أن يفقد تراثه عن طريق الامتناع. الأحجار القديمة لا تصرخ الموسيقيون لا يقدمون مقابلات يشقون، يفرقون، يختفون تحت الغبار، ويخرجون ببطئ وهكذا يفقد البلد تاريخه: ليس بالقنابل فحسب، بل أيضا بالصمت التالي.

ولذلك يجب معاملة ماجدل سون كملف للدمار الحضري، ولكن أيضاً كسجل أثري. إن الحرب في جنوب لبنان لا تهدد فقط الحاضرين. كما أنها تهدد الآثار الطويلة لأراضي بيزانتين والمسيحية والريفية والبحر الأبيض المتوسط واللبنانية. كنيسة (ماجدل زوون) و ألعابها اليوم تستحق إجابة واضحة ليس غداً، عندما يتم نقل الأنقاض الآن، قبل أن يتم دفن ذاكرة المكان بشكل دائم.