مصرف لبنان: الاستقلال تحت المراقبة

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

ودافع حاكم بنك لبنان، كريم سعود، أمام رابطة المارونيات عن استقلال المؤسسة النقدية، معتبرا إياها مصباحا ضد العجز العام، والإصدار النقدي غير الخاضع للمراقبة، وإضعاف العملة. ويأتي مقصده في الوقت الذي يحاول فيه لبنان بناء هيكل مالي جديد، بعد انهيار عام 2019 وسنوات من عدم الثقة تجاه المصارف ومصرف لبنان والدولة.

ولم يعد بالإمكان قبول هذا الدفاع عن الاستقلال النقدي كمبدأ محايد. وفي لبنان، استُخدم استقلالية مصرف لبنان أيضا في ظل الحكم القديم كدرع للظلم. وقد رافق ذلك تركيزاً استثنائياً من القوة، وقرباً دائماً من المصارف التجارية، والافتقار إلى الشفافية بشأن المعاملات التي لا تزال قيد التحقيق والخلاف. وهكذا فإن الاستقلال لم يحمي العملة فحسب. كما ساعد على إزالة بعض القرارات من التدقيق العام.

ولا بد من وضع هذا التناقض في النقاش الذي فتحه كريم صود. تحتاج البلاد إلى بنك مركزي يمكنه أن يقول لا للحكومة عندما يهدد الإنفاق العام الاستقرار. ولكنه يحتاج أيضا إلى مصرف مركزي يخضع للمساءلة، رهنا بمراجعة دقيقة للحسابات، منفصلة عن المصالح المصرفية التي يشرف عليها ويحتاج إلى شفافية حقيقية. وبدون هذا الشرط الثاني، قد يصبح الاستقلال هو الاسم المؤسسي للسرية.

الاستقلال كحماية للدولة

إدّعت (كريم سايد) أنّ بنك (لبنان) ليس خصم الحكومة ولا أداتها ويجب أن يحمي التوازن النقدي والمالي عندما تصبح خيارات الميزانية خطرة. وشدد الحاكم على دور مؤسسة قادرة على رفض الديون المفرطة والتمويل التضخمي للعجز والسلف المقدمة إلى الحكومات دون شروط ودون عقود واضحة ودون ضمانات.

هذا الموقف يستجيب لضعف هيكلي للدولة اللبنانية. لسنوات، تراكم العجز العام. لقد زادت الديون. وأرجأت الحكومات الإصلاحات. ومولت المصارف التجارية الدولة، بينما استوعب مصرف لبنان حصة متزايدة من الاختلالات. وفي نظام عادي، كان ينبغي أن تحدد المؤسسة النقدية المخاطر عاجلاً وأن تحد من تحويل المعونة الاستثنائية إلى ممارسة دائمة.

(سوارد) يريد استعادة هذه الحدود كونه مصرف الدولة لا يعني أن يصبح مصرف الحكومات المتعاقبة التغذية ضرورية ويدير مصرف لبنان الحسابات العامة وييسر بعض العمليات النقدية ويكفل الاستقرار النقدي. ولا يمكن لها، بدون خطر، أن تحل محل سياسة مالية سليمة أو أن تمول العجز الطويل الأجل الذي ترفض السلطة السياسية التعامل معه.

وأشار الحاكم إلى أن فقدان الانضباط النقدي لا يدمر قيمة العملة فحسب. وهي تضعف الثقة وتثبط الاستثمار وتبطئ النمو وتخفض قيمة الوفورات. وتلخص سلسلة النتائج هذه التجربة اللبنانية منذ الأزمة. فقد انهارت الجنيهة، وأغلقت الودائع، وتوقفت المصارف عن أداء دورها الطبيعي، وتحرك الاقتصاد إلى حد كبير نحو النقد.

سابقاً (سلامي) يثقل على الخطاب

غير أن هذا الدفاع عن الاستقلال يتعارض مع تراث الحكم القديم. قاد رياد سلامي بنك لبنان من عام 1993 إلى عام 2023. وقد عُرض لفترة طويلة كمهندس للاستقرار النقدي. وبعد الانهيار، استُعرضت صحيفة ميزانيتها في ضوء نظام أصبح غير قابل للاستدامة، واضطهاد الهندسة المالية والتحقيقات القضائية في الاشتباه في الاختلاس وغسل الأموال ولجان الحيازة. وطعن الحاكم السابق في التهم الموجهة إليه.

المشكلة تتجاوز قضية (رياد سلامي) الشخصية. وهو يؤثر على الطريقة التي يعمل بها مصرف لبنان لسنوات قليلة الشفافية الفعالة. وقد أوجد قرب المصرف المركزي من المؤسسات التجارية علاقة دائرية. ووضعت المصارف مبالغ كبيرة مع مصرف لبنان. وأيد مصرف لبنان الاستقرار الواضح للنظام. ورفضت الدولة الإصلاحات. ويعتقد الوديعون أنهم سيحتفظون بالأصول المتاحة.

وتظل هذه الآلية قائمة ما دام رأس المال قد دخل وما زالت الثقة قائمة. لقد انسحبت عندما جفت التدفقات وبعد ذلك اكتشف الوديعون أن حساباتهم لم تعد تمثل السيولة المتاحة بحرية، ولكن مطالبات غير مؤكدة بشأن ضعف النظام المصرفي والنقدي. ولم يمنع استقلال مصرف لبنان هذا التحول. بل إنها أخّرت إلى حد ما الكشف الكامل عن الخسائر.

ولهذا يجب أن يتضمن خطاب كريم سعود طلبا أقوى. رفض الحكومة ليس كافياً ويجب أن يكون بنك لبنان قادرا أيضا على رفض المصارف، والترتيبات الشكية، والعائدات الصناعية، والمعاملات التي تنقل المخاطر إلى الجهات الوديعة. الإستقلال لم يعد يعني الحرية في التصرف بدون السيطرة ويجب أن يصبح حكما ذاتيا ومساءلا.

أزمة ناتجة أيضًا عن عدم الشفافية

وادعت كريم سعيد أن لبنان لم يفشل لأنه يفتقر إلى القوانين، ولكنه لم يعد يحترمها. وهذه الملاحظة صحيحة، ولكن يجب تمديدها. كما فشل البلد لأن مؤسسات مراقبة المخاطر لم تقدم معلومات واضحة وكاملة ويمكن التحقق منها في الوقت المناسب. وكانت الخسائر مخفية أو مؤجلة أو مناقشتها بلغة تقنية يتعذر على الجمهور الوصول إليها.

وينبغي أن يكون بنك لبنان مكانا للوضوح النقدي. وقد اعتُبر منذ وقت طويل مؤسسة صعبة لمراجعة الحسابات، تحميها صحائف التوازن المعقدة، والسرية المصرفية، ومركزية المعلومات حول عدد قليل من صانعي القرار. وكانت النتيجة انفصال عميق بين المواطنين والمؤسسة يفترض أن تضمن العملة.

كما أدى انعدام الشفافية إلى تفاقم الظلم. وطبقت القيود المصرفية دون تشريع رسمي لمراقبة رأس المال لفترة طويلة. وتمكن بعض مقدمي الطلبات من تحويل الأموال أو الحصول على معاملة تفضيلية. تم قفل حسابات آخرين في حساباتهم، وأجبروا على قبول عمليات السحب أو التحويلات المحددة بأسعار غير مواتية. ومن ثم، فإن الأزمة أدت إلى تسلسل هرمي غير مرئي بين أولئك الذين لديهم معلومات أو إمكانية الوصول أو النفوذ، وأولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

وفي هذا السياق، لا يمكن أن يقتصر الوعد بالإصلاح على اعتماد نصوص جديدة. ويجب أن تنظم إمكانية الحصول على البيانات، ونشر معلومات موثوقة، وإجراء مراجعات منتظمة للحسابات، والتعاون مع السلطة القضائية. ولن يستعيد مصرف مركزي مستقل غير شرعي الثقة. وسوف تؤدي إلى شكل أكثر حذرا من عدم الثقة.

الودائع، القلب الاجتماعي للإصلاح

ولا تزال مسألة تقديم الإقرارات هي أكثر المسائل حساسية. منذ عام 2019، لم يعد بإمكان نسبة كبيرة من المدخرين اللبنانيين التصرف في أموالهم بشكل طبيعي. وبالنسبة لكثير من الأسر المعيشية، فإن المبالغ المحجوبة هي الأجور، والمعاشات، وبدلات نهاية الخدمة، ووفورات الحياة. ومن ثم، فإن الأزمة المصرفية ليست ضربة محاسبية. يؤثر بشكل مباشر على الكرامة الاجتماعية وعلاقة المواطنين بالدولة.

وقال كريم سايد إن قانون التنظيم المالي وسداد الودائع في المستقبل لن يدعمه مصرف لبنان ما لم يستند إلى أسس قانونية سليمة، ونهج اقتصادي واقعي، وعدالة اجتماعية فعالة. وعلى وجه الخصوص، وضع مودعين صغار أولا، مشيرا إلى أولئك الذين تقل أصولهم عن 000 100 دولار. ويجب، وفقاً له، أن يتحمل أقل عبء ممكن وأن يستفيد من أسرع عمليات السداد، تبعاً للسيولة المتاحة.

وهذه الأولوية أساسية، ولكنها لا تحل كل شيء. ولا يزال على البلد أن يحدد من أين سيأتي المال. وتقتضي حماية الجهات الوديعة الصغيرة مزيجا من المصادر: المساهمات المصرفية، ومشاركة حملة الأسهم، واسترداد الأموال المحجوزة بصورة غير سليمة، وتعبئة الأصول العامة في إطار شفاف، ومسؤولية الدول. فبدون تحديد التمويل، قد يظل الوعد بالسداد سياسيا.

ويطلب الحاكم أن تتحمل كل من الدولة وبنك لبنان والمصارف التجارية حصة من الأعباء الاقتصادية للأزمة. وتعترف هذه الصيغة بالمسؤولية المشتركة. غير أنه يجب أن يتفادى فخاً: تحويل المسؤولية الجماعية إلى حل عام. إذا كان كل شخص مسؤولاً بشكل غير واضح، لا أحد يستجيب حقاً للقرارات المتخذة. ولذلك، سيتعين على القانون المقبل أن يحدد ترتيباً هرمياً واضحاً بين سوء السلوك والمخاطر المفترضة والفوائد السابقة وقدرات المساهمة.

وتواجه المصارف إعادة هيكلة دون تساهل

(كريم سويد) يريد أن يعطي القطاع المصرفي فرصة حقيقية لإعادة الرسملة وإعادة الهيكلة. ويمكن الدفاع عن المبدأ. ولا يمكن للبنان أن يعيد بناء اقتصاد منتج ببنوك مشلولة، غير قادرة على تمويل الأعمال التجارية، وأن يستعيد المدفوعات العادية ويعيد الاتصال بالمراسلين الأجانب. ولا يمكن للاقتصاد المستدام أن يعمل فقط بالنقد والتحويلات.

لكن هذه الفرصة يجب ألا تصبح إنقاذاً بدون شروط. وقد استفادت المصارف التجارية لسنوات من نموذج مربح للغاية. قاموا بتمويل الدولة، ووضعوا السيولة لدى مصرف لبنان وجذب الودائع ذات العوائد المرتفعة، وغالبًا ما تكون منفصلة عن القدرة الحقيقية للاقتصاد على دعمها. وساعدوا على الحفاظ على استقرار واضح يقوم على تدفقات رأس المال المستمرة.

ولذلك يجب أن يبدأ إعادة الهيكلة مع حملة الأسهم ومديري أكثر المؤسسات تعرضا للخطر. ويجب إعادة رسملة المصارف المستدامة بأموال جديدة بموجب قواعد الحكم الصارم. يجب على المؤسسات المعسرة الخروج من السوق وفقًا لإجراءات منظمة. ويجب فحص المعاملات التفضيلية. ويجب أن تخضع عمليات النقل والتحكيم المشبوهة قبل الأزمة أو أثناءها لمعاملة قضائية عندما تثير أدلة جدية.

ولن يعيد مصرف لبنان سلطته إذا أعطى انطباعا عن حماية القطاع المصرفي أولا. ولا يمكن الخلط بين الاستقرار المالي والمحافظة على المصالح الخاصة. وهو ينطوي على قطاع مصرفي أصغر، ربما، ولكن أقوى، وأكثر سيطرة، وأقل تشابكا في القرارات السياسية. ولن تعود الثقة إلا إذا رأى المودعون أن الخسائر لا توزع على ميزان القوة.

تدفق الأموال والعدالة المالية

وذكرت منظمة » سايد » ضرورة مواصلة المعاملات المشبوهة واسترداد الأموال المحولة أو المقبوض عليها بصورة غير سليمة. هذه النقطة مركزية. وأدت التحقيقات في إدارة مصرف لبنان السابق إلى الاقتناع بأن جزءا من النظام قد عمل في ظروف غير مواتية للداخليين. وأشارت الإجراءات المتبعة في لبنان وأوروبا إلى وجود لجان متنازع عليها وشركات وسيطة وتدفقات مالية. يعترض المستهدفون على الاتهامات، لكن الضرر المؤسسي كبير بالفعل.

وقد لا يكون استرداد الأموال كافيا لتغطية جميع الخسائر. ولكنه شرط سياسي للإصلاح. ولا يمكن للمودعين أن يقبلوا قانونا يفرض التضحيات دون جهد جاد لتحديد قنوات التحويل، والتخصيب غير المبرر، والعمليات التفضيلية. ولذلك فإن العدالة المالية تصبح ركيزة للاستقرار، وليس مجرد تكملة أخلاقية.

ولكي تكون ذات مصداقية، يجب أن يتم ذلك بطريقة ما. وهو ينطوي على الإزالة الفعالة لحواجز السرية المصرفية، والتعاون بين السلطات اللبنانية والخارجية، ونقل بيانات موثوقة، واستقلال القضاء. كما يتطلب التمييز بين الشكوك والحقائق الثابتة، من أجل منع المساءلة من التحول إلى حملة سياسية بدون آثار ملموسة.

وسيحكم على الحكم الجديد لبنك لبنان على هذا الأساس. سيتعين عليها أن تظهر أنها لا تدافع عن المؤسسة ضد الحقيقة، بل تحمي مصداقيتها بالحقيقة. لا يمكن استخدام الاستقلال لإغلاق المحفوظات. وينبغي أن يسمح بفتح القضايا دون ضغوط حكومية، دون حماية مصرفية ودون اختيار المسؤوليات.

صندوق النقد الدولي كرافعة مالية، وليس كبديل

ويدرك الحاكم دور صندوق النقد الدولي والشركاء الخارجيين في عملية الإصلاح. ويعتقد أن تدخلهم يمكن أن يدعم الثقة ويشجع المستثمرين ويخلق ضغطًا مفيدًا على السلطات اللبنانية. وهذا الاعتراف يتناقض مع الخطابات التي تقدم أي طلب دولي باعتباره انتهاكا للسيادة.

غير أن القاعدة تحدد حدا. ويجب أن تكون الإصلاحات متسقة مع القانون اللبناني والدستور واتساق المؤسسات القائمة. هذه الحجة مشروعة. يمكن أن يؤدي القانون المالي غير المفصل بشكل جيد مع النظام القانوني المحلي إلى التقاضي وتأخير تطبيقه وإضعاف الإصلاح الذي يدعي تنفيذه.

ولكن يجب ألا يصبح هذا الشرط حجة غياب لتباطؤ القرارات. ومنذ عام 2019، فقد لبنان وقتا طويلا. ونوقشت القوانين المتعلقة بالسرية المصرفية، وإعادة هيكلة المصارف، والودائع، وصححت، وأرجأت وطعنت. وفي غضون ذلك، شهد المودعون انخفاض القيمة الحقيقية لأصولهم. وقد تكيفت الشركات مع النظام المصرفي المعطل. وقد انخفض الاقتصاد الرسمي.

ويشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة الاعتراف الواقعي بالخسائر، وإعادة هيكلة مصرفية ذات مصداقية، وتحسين إدارة المصرف المركزي، والمعاملة العادلة للمودعين. وهذه الطلبات ليست تقنية فحسب. وهي تهدف إلى منع عودة النموذج الذي أنتج الأزمة. وعليه، يتعين على مصرف لبنان أن يقبل أن يكون استقلاله مصحوبا بالمراقبة المعززة.

الرابطة المارونية، منتدى لرسالة مؤسسية

وعُقد الاجتماع في مقر جامعة مارونيت، برئاسة مارون هيلو، بحضور سياسيين، ووزراء ونواب سابقين، وممثلين لمهن حرة، وزعماء اقتصاديين وأعضاء في الرابطة. ويعطي الإطار الكلمة بعداً خاصاً. الرابطة المارونية ليست مؤسسة مالية، لكنها تظل منتدى سياسياً واجتماعياً يهتم بقضايا الدولة والحكم والاستقرار.

وأثنت مارون هيلو على المهمة الموكلة إلى كريم صود في فترة استثنائية. وأشار إلى الأزمة المالية والنقدية والاقتصادية، والحاجة إلى استعادة الثقة والأولوية الممنوحة للودائع. لقد ذكّر أن الودائع ليست مجرد أرقام، لكن نتاج عمل المواطنين. وينضم هذا النهج إلى أحد التحديات الرئيسية في الوقت الراهن: فوضع المنقذين في صميم المناقشة غالبا ما تهيمن عليه الميزانيات العامة والمفاوضات التقنية.

وجود (سعيد) قبل هذه التجمعات يستجيب أيضاً لضرورة الـ(بيدجو). يسعى المحافظ إلى توضيح أن الاستقرار النقدي يعتمد على مؤسسات قوية. غير أنه يجب عليه في الوقت نفسه أن يقنع رأيا يتسم بالتجربة المعاكسة: مؤسسة قوية، محترمة منذ وقت طويل، ثم تحدت بوحشية بعد اكتشاف حجم الخسائر. ولذلك يجب أن يعترف الخطاب المتعلق بالمؤسسات بنواقصها.

وهذا الاعتراف لن يضعف مصرف لبنان. وعلى العكس من ذلك، يمكن أن يساعد على إعادة بناء نفسها. ولا تستعيد المؤسسات سلطتها بحرمانها من أخطائها، ولكن بإظهار أنها غيرت قواعدها وممارساتها وعلاقتها بالجمهور. ومن هذه القدرة أن ننفصل عن ثقافة السرية القديمة التي يتوقع أن تسود الحكم الجديد.

الاستقلال تحت السيطرة العامة

والتحدي الحقيقي هو عدم الاختيار بين مصرف لبناني مستقل ومصرف لبنان خاضع للسلطة السياسية. هذا البديل بسيط جداً. ويمكن أن يمول مصرف مركزي في ظل التبعية المباشرة للحكومات أوجه العجز، ويعزز التضخم، ويضحي بالاستقرار لصالح المصالح الانتخابية. ولكن المصرف المركزي المستقل بدون الشفافية يمكن أن يركّز قرارات كبيرة بدون رقابة حقيقية. أظهرت الأزمة اللبنانية أن هذا الخطر الثاني لم يكن نظرياً.

وينبغي أن يستند المبدأ الجديد إلى توازن أكثر طلبا. ويجب على مصرف لبنان أن يحافظ على الاستقلالية التشغيلية في السلوك النقدي. يجب أن تكون قادرة على رفض الطلبات الخطيرة من الدولة. يجب أن تشرف على البنوك بدون راحة. غير أنه يجب عليها أيضا أن تنشر معلومات مفهومة، وتخضع لعمليات مراجعة منتظمة، وتتعاون مع السلطة القضائية، وتقدم تقارير إلى البرلمان وتوضح عملياتها.

وبالتالي، لا يمكن فصل إصلاح مصرف لبنان عن إعادة هيكلة المصارف وتسوية الودائع. الملفات الثلاثة تشكل نفس المجموعة ومن شأن وجود مصرف مركزي أكثر شفافية أن يعزز مصداقية الخطة المالية. ومن شأن إعادة الهيكلة المصرفية الخطيرة أن تقلل من المخاطر المستقبلية. ومن شأن المعاملة العادلة للمودعين أن تعيد جزءا من السند الاجتماعي الذي دمرته الأزمة.

ويحق لكريم سويد التذكير بأن الاستقلال النقدي يحمي الدولة من تجاوزاتها. ولكن التاريخ الحديث يفرض تصويبا كبيرا. ويجب الآن أن يحمي الاستقلال المواطنين من مناطق الظل في المصرف المركزي نفسه. وسيستعيد بنك لبنان سلطته عندما يثبت أنه يمكنه أن يرفض على الحكومة والمصارف وشبكات المصالح وردودها السرية.